推播通知軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 保加利亞

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
推播通知軟體透過向電腦或行動裝置發送訊息，促進企業和客戶之間的直接溝通。這些通知旨在提醒消費者重要的更新或訊息，並旨在讓他們重新參與公司的應用程式或網站。這些解決方案主要由行銷團隊使用，可以創建和傳播特定的號召性用語，這些號召性用語可以在通知服務中進行定制，並透過行動應用程式、桌面應用程式或網路瀏覽器直接發送給消費者。雖然某些平台支援跨應用程式和網路瀏覽器的推播通知，但其他平台則專注於一種類型。 該軟體使用戶能夠直接在平台內完全自訂訊息內容，包括文字和圖像。此外，它應該提供全面的分析，使企業能夠追蹤交付率和點擊率等指標。推播通知軟體可以作為一項功能整合到行動行銷工具中，或合併 A/B 測試軟體中的功能，使用戶能夠試驗不同的訊息變更並分析其吸引客戶的有效性。
提議新的應用程式
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 為電子郵件行銷軟體、登陸頁面建立器、網路研討會託管等提供線上平台。無需信用卡即可免費試用 30 天！
AWeber
aweber.com
立即免費試用 AWeber，獲取所有解決方案來擴大您的電子郵件清單、與您的受眾互動並增加銷售額。無需信用卡。
OneSignal
onesignal.com
行動推播通知、網路推播和應用程式內訊息傳遞領域的全球領導者。受到 80 萬企業的信賴，每天發送 50 億則推播通知。
SendPulse
sendpulse.com
自動化您的行銷並將所有交付管道整合到一個平台上：電子郵件、網路推播通知、簡訊、Viber。 © 2021
Omnisend
omnisend.com
電子商務電子郵件行銷、自動電子郵件和簡訊 - 切換到 Omnisend 並在不增加工作量的情況下增加您的銷售額。
Contlo
contlo.com
向自主生成行銷問好。 Contlo 是一個下一代行銷平台，專為人工智慧第一世界而建置。 由您品牌的人工智慧模型和自主人工智慧代理提供支援。
Customer.io
customer.io
使用 Customer.io 觸發電子郵件、推播、簡訊、網路掛鉤等。控制行為數據以個人化客戶溝通並提高參與度。開始免費。
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的無程式碼、人工智慧驅動的 CDXP，具有本地建置和整合的超個人化行銷執行管道。
GoZen
gozen.io
利用人工智慧驅動的自然成長平台將您的銷售額和收入提高 10 倍。 透過創建 SEO 友善的內容、建立受眾、自動化參與和銷售，在沒有廣告的情況下有機地發展您的業務。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個全端解決方案，包括強大的客戶分析、自動化跨通路參與和人工智慧驅動的個人化。
Sendbird
sendbird.com
讓您的應用程式具有社交性。從 Reddit 到 Paytm 再到 Headspace，每個深受喜愛的應用程式都離不開強大社群的支援。透過將聊天、語音或視訊添加到您的應用程式中，更貼近您的需求。
Sender
sender.net
在您的電子郵件清單和收入之間架起橋樑。 Sender 讓您能夠快速、輕鬆地與客戶保持聯繫並發展您的業務，同時花費更少。
UserWise
userwise.io
易於使用的 liveops 工具讓您的玩家著迷。一站式對玩家進行細分、安排活動並查看結果。
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly 讓企業可以透過 WhatsApp 輕鬆建立和發送自動化、互動式和個人化的行銷活動。這促進了雙向對話（與簡訊和電子郵件不同），潛在客戶和客戶可以選擇他們的購買旅程，從而提高參與度和轉換率。 Connectly 也將客戶通訊集中在一個統一的收件匣中（跨 WhatsApp、SMS、Facebook Messenger 和 Instagram），使公司能夠細分受眾並根據其智慧報告做出數據驅動的決策。
Knock
knock.app
開發人員的通知基礎設施。 Knock 是靈活、可靠的通知基礎架構，專為隨您擴充而建置。
Iterable
iterable.com
與您的客戶建立聯繫，就像您真正了解他們一樣。 Iterable 是一個跨通路行銷平台，可支援統一的客戶體驗，並使您能夠創建、優化和衡量整個客戶旅程中的每一次互動。
Courier
courier.com
Courier 是設計和傳遞通知的最聰明方式。設計一次，然後透過一個 API 交付到任何管道 - 電子郵件、Slack、簡訊、推送等。
Braze
braze.com
即時提供相關的個人化客戶體驗。
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基於 SaaS 的客戶生命週期管理和行動行銷公司，總部位於加州山景城。該公司成立於 2013 年 5 月，為 8,000 多家公司提供行動應用分析和用戶參與產品，包括索尼、沃達豐、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。該公司得到了紅杉資本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
User.com
user.com
User.com 是一款先進的行銷和銷售自動化軟體。我們幫助公司簡化內部流程並更快地發展業務。
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一個強大的通知基礎架構，可透過 API 優先的方法簡化您的產品通知。使用單一通知 API 在多個管道上建立和傳遞事務、crons 和參與通知。 SuprSend 能帶來什麼？ - 多租戶支持，方便客戶端管理- 帶版本控制的模板管理- 網站和應用程式的應用程式內收件匣（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和無頭組件） - SMS、電子郵件、Slack 、Teams、WhatsApp、行動和網路推播整合- 批次通知和摘要- 在多個管道之間路由通知- 品牌管理，向客戶的最終用戶發送通知- 開箱即用的用戶偏好管理- 供應商回退，透過自動智慧路由進行切換- 運...
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全端保留作業系統，可簡化全球 800 多個品牌的客戶互動。該平台使企業能夠透過各種數位管道與用戶建立個人化且有意義的關係。憑藉其全面的工具和解決方案套件，WebEngage 使企業能夠有效地了解、吸引和留住客戶。 - 統一客戶數據：WebEngage 使企業能夠整合來自不同來源的客戶數據，提供即時見解，並允許根據特定客戶屬性和行為對目標活動進行動態微細分。 - 多通路旅程：借助 WebEngage 直覺的拖放工作流程建立器，企業可以無縫設計和自動化多通路客戶旅程，確保跨電子郵件、簡訊、推播通知等管道提供一致且個人化的體驗。 - 有針對性的活動：WebEngage 使企...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys 現已成為 SAP 公司，為數位行銷領導者和企業主提供唯一的全通路客戶參與平台，旨在加速業務成果。透過快速將所需的業務成果與經過驗證的全通路客戶參與策略（從行業領先品牌眾包）結合起來，我們的平台使您能夠加快實現價值的速度，提供卓越的一對一體驗并快速產生可衡量的結果。 Emarsys 是全球 1,500 多家客戶的首選平台。加入數以千計的領先品牌的行列，他們相信 Emarsys 能夠提供其業務所需的可預測的盈利成果以及客戶應得的高度個性化的全渠道體驗。欲了解更多信息，請訪問 www.emarsys.com
Bloomreach
bloomreach.com
專為商業打造的數位體驗平台。 Bloomreach 解決方案將統一客戶和產品資料的力量與人工智慧和預測決策的速度和規模相結合，因此您可以提供在任何管道和每次旅程中都能轉換的神奇體驗。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激發參與度的電子郵件自動化軟體。 透過可推動轉換的個人化內容吸引您的電子郵件受眾。 Upland Adestra 是全球領先的第一人稱行銷電子郵件和生命週期行銷解決方案提供商，為全球和成長型品牌提供服務。
Routee
routee.net
Routee 是一家領先的雲端通訊供應商，設計、開發和分發先進的 Web 和 API 自動化解決方案。透過其強大的平台和可擴展的 API，它可以幫助世界各地的企業、零售企業和服務提供者與目標受眾進行有效溝通。在 AMD Telecom 強大的基礎設施的支持下，Routee 為其值得信賴的全球合作夥伴和一些最著名的財富 500 強企業帶來了強大的互動工具集。您可以使用 Routee 做哪些事情？ -簡訊 使用 Routee 提供的簡訊服務在全球範圍內有效傳播您的訊息。行銷簡訊、交易簡訊、雙向簡訊、簡訊雙重認證、簡訊調查、大量彩信、驗證簡訊發送者。 -語音 透過眾多 VoIP 選擇，讓人們聽到您企...
Aimtell
aimtell.com
透過高度針對性的行動和桌面網路推播通知重新吸引您的網站訪客。
Airship
airship.com
透過為企業品牌建立的客戶互動平台，在客戶生命週期的每個階段傳遞有意義的訊息。了解更多。
Pushify.com
pushify.com
Pushify 提供了一個儀表板，您可以透過儀表板根據時區跨不同邊界定位使用者。因此，在不同地區的用戶最活躍時定位他們。
Ocamba
ocamba.com
用於廣告服務和推播訊息傳遞的完整企業管理應用程式套件
FlareLane
flarelane.com
FlareLane 是一種高度個人化的 CRM 行銷解決方案，可利用互動式推播通知來增強客戶體驗。我們致力於建立世界一流的基於事件的、自動的、用戶友好的推播通知服務，以提高客戶保留率和收入。如需了解更多信息，請訪問flalarane.com。透過快速、自動化的行動和網路推播通知提高客戶參與度，從而利用 FlareLane 實現更好的業務成長。
Subscribers
subscribers.com
跳過電子郵件收件匣的長隊，將訊息直接發送給您的網站訪客，即使他們離開您的網站也是如此。訂閱者是一種非常有效的工具，可以使用有針對性的網路推播通知重新吸引網站訪客並推動購買。什麼是網路推播通知？網路推播通知是透過網站或網路應用程式直接傳送給您的客戶和潛在客戶的網站瀏覽器的可點擊訊息。即使客戶離開您的網站，網路推播通知也可以傳送到客戶的桌面或 Android 裝置。你們有很好的夥伴。訂閱者已經為當前用戶發起了數百萬次推播活動，其中包括從業餘專案到網路上最知名的人士。以下是訂閱者可以為您做的事情： 將您的通知設定為自動駕駛：朝九晚五之間有 1,000 件事要做，您沒有空閒時間。我們讓您輕鬆傳送最新、...
Larapush
larapush.com
LaraPush 是市場領先的自託管 Web 推播通知解決方案，可讓您發送可追蹤的推播通知。 LaraPush 讓您可以透過桌面瀏覽器和 Android 手機上的網路和行動推播通知免費* 聯絡您的使用者。 🌀 LaraPush 與其他服務有何不同？其他 SaaS 推播服務每月都會產生經常性費用。此外，他們根據您添加的網域數量向您收費，根據您擁有的訂閱者數量向您收費，訂閱者數量會隨著時間的推移而增加，成本呈指數級增加。但 Larapush 不是 SAAS。 Larapush 是一個自架推播通知面板 🌐 註冊無限網域 👥 收集無限訂閱 🪧 發送無限通知 ♾️ 只要您願意 💵 只需支付一次...
SmartSender
smartsender.io
忘記同步噩夢* 客戶資料集中且可操作* 行為受眾細分僅發送超個人化訊息* 條件內容* 個人化佔位符* 動態一對一內容* 基於個人資料和行為的個人化輕鬆且可自訂的自動化* 我們有拖曳功能and-drop 建立器，用於為您創建令人驚嘆的模板和即用型觸發場景* 電子郵件、短信、推送、電報* 交易訊息* 促銷活動* 滴灌營銷活動* 360度自動化及時+ 有針對性+ 個人化溝通* 行為觸發器* 個人化和在地化 * 按時區交付 * 自訂標記和分段 * 動態內容 * AB 和多變量測試
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud 的客戶參與和體驗平台（以前稱為 Netcore Smartech）是一個一站式成長平台，使行銷人員、成長和產品經理能夠跨多個接觸點與客戶進行強有力的對話。在 AI/ML 的支援下，Netcore Cloud 使網站和行動應用品牌能夠推動全通路成長。平台提供： - 透過拼接線上和線下管道的使用者數據，可操作的統一客戶檔案。 - 由機器學習支援的數據分析，有助於透過即時報告和產品分析，在正確的時間自動向正確的用戶群體交付個人化多通路行銷活動。 - 以人工智慧為主導的推薦引擎，讓使用者輕鬆發現相關產品，並進一步個人化使用者旅程每個階段的體驗。 - 一個無程式碼平台，可提高...
ContactPigeon
contactpigeon.com
全通路客戶參與平台 發送適時、全通路、個人化的訊息。 屢獲殊榮的全通路客戶參與解決方案，可實現可預測的電子商務和零售結果。
Push Monkey
getpushmonkey.com
適用於 Chrome、Safari 和 Firefox 的本機行動和桌面推播通知。向忠實讀者通知新內容最簡單的方法
indigitall
indigitall.com
indigitall 是一家提供 SaaS 行銷自動化服務的國際公司，該服務允許我們的客戶向其受眾發送豐富、分段、互動式和基於位置的推播通知。我們涵蓋整個客戶生命週期，啟動、轉換和保留更多的用戶，並讓您透過我們的客戶行動應用程式和網頁贏得更多參與時刻。功能 自動通知 – 每次發布新更新或有新優惠時，都會向客戶發送網路推播通知。或設定提醒，如果他們幾天沒有訪問您的網站，系統會自動向他們發送提醒。定位細分 – 根據語言、區域、訪問您網站的次數向特定客戶發送通知，甚至設定您的網站 您可以定位自己的使用者屬性支援Chrome（桌面和Android）、Safari（Mac OS X）、Microsoft...
WonderPush
wonderpush.com
網路和行動裝置的通知和彈出視窗起價為每月 1 歐元。 WonderPush 是最快的平台，為 iOS、Android 和網站提供推播通知和彈出視窗。我們強大的解決方案易於設置，使數千名開發人員和行銷人員能夠每秒發送超過 350,000 條通知。我們的定價旨在根據您的業務進行調整，讓您無需任何參與即可發送無限的通知和應用程式內訊息。
Feedify
feedify.net
Feedify 提供了一個精實的儀表板，可以在其中自動化管理客戶互動工具。 Feedify 允許建立通知、彈出視窗、調查、回饋工具（售前和售後），可以透過地理位置、瀏覽器、裝置、國家/地區、時區等縮小範圍。
Kumulos
kumulos.com
透過 Kumulos，行銷團隊可以快速創建用戶喜愛的個人化旅程，增強行動應用程式的參與度並打造終生的品牌擁護者。我們讓您的團隊重新掌握主動權，為他們提供所需的所有強大行銷工具，以實現更好的控制、更快的成長和可衡量的結果。 Kumulos 工具包包括行動和 Web 推播通知、應用程式內訊息、延遲深度連結、Web 到應用程式橫幅、地理圍欄和鄰近行銷、應用程式商店最佳化、mBaaS 和崩潰報告 - 等等！透過行動應用獲利並不一定很複雜且成本高昂。找到隱藏在數據中的未開發機會，優化您的應用程序，並利用使應用程式管理變得輕而易舉的見解來堵住那些洩漏的轉換漏洞。 Kumulos 平台的綜合內建行動應用程式...
Appgain.io
appgain.io
Appgain 是一個全端網路和行動行銷平台，幫助行動和網路應用程式在一個平台上獲得更多用戶並提高參與度。 2020 年花費 2000 億美元，只是為了讓你下載應用程序，而其中 75% 的人從來不打開應用程式！ Appgain.io 致力於重新吸引流失的 75% 應用程式用戶。我們的平台將使您能夠： - 透過向用戶發送簡訊、電子郵件、推播通知等，透過全通路與用戶建立聯繫。- 透過向用戶發送視訊和豐富的推播通知，將您的參與率提高10 倍- 透過創建智慧深度，使您的啟動率翻倍連結。 - 透過我們的卸載追蹤和再行銷解決方案重新吸引您流失的用戶。 - 透過多管道的個人化訊息自動回應使用者的行為。即廢棄...
Cordial
cordial.com
Cordial 是一個真正的行銷平台，使品牌能夠完全自動化其行銷策略並改變其工作方式。 Cordial 採用以客戶為中心的方法進行設計，將先進的數據靈活性與先進的自適應自動化和尖端人工智能相結合，在創紀錄的時間內構思、測試和實施新的營銷策略- 全部在一個平台上完成。我們是一家屢獲殊榮的高成長公司，我們的使命是幫助品牌傳遞更好的訊息。在 Cordial 委託最近進行的一項研究中，Forrester Consulting 發現，轉向 Cordial 行銷平台的品牌在 3 年內獲得的總淨收益為 879 萬美元，投資回報期不到 6 個月。了解更多信息，請訪問 www.cordial.com。
Netmera
netmera.com
Netmera 是一個全通路客戶參與行銷平台，可提供個人化的客戶體驗。該平台允許數位行銷人員和產品經理透過人工智慧支援的行動和網路推播通知、應用程式內訊息、彈出視窗、分析和行銷自動化來增加收入和投資回報率。 Netmera 在全球擁有 4.5 億用戶，每月發送 120 億則推播通知。 Netmera 協助公司接觸、轉換和留住客戶。
AiTrillion
aitrillion.com
體驗由可操作的人工智慧提供支援的行銷自動化 - 取得 AiTrillion！ AiTrillion 是第一個基於 SaaS 的人工智慧支援的電子商務賣家的一體化行銷平台。 AiTrillion 擁有超過 11 個客戶參與管道，與為電子商務行業構建的分析功能相集成，我們專注於連接超過 175 個國家/地區的數百萬客戶之間的點。您所尋找的一切都集中在一個屋簷下，具有整合和創新功能。電子郵件行銷自動化 忠誠度獎勵計畫 產品評論 + 問答 網路推播通知 聯盟行銷 定期會員資格 表單產生器 Ai 工作流程自動化 智慧彈出視窗 公告欄 產品推薦
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ 透過提供以客戶為中心的技術，幫助各種規模的零售商和品牌解決成長挑戰並創造收入，從而為高風險行業提供支援。該公司為客戶提供業界最廣泛的工具套件來保護、細分和促進所有店內和線上營運。
Vizury
vizury.com
Vizury 於 2007 年推出，是一種注重績效的 MarTech 解決方案，可協助品牌實現更高的通路轉換和客戶保留。自成立以來，我們獨特的技術驅動服務的重點始終是能夠將客戶帶回品牌的網站、行動應用程式或零售店，並提高新客戶的獲取、保留和品牌忠誠度。在推出並實現全球規模後，Vizury 的平台和業務於 2018 年被 Affle 收購。如有任何疑問，請寫信至 [email protected]。
Truepush
truepush.com
使用 Truepush 工具發送無限量的免費推播通知並透過推播廣告獲利。 透過我們的推播廣告為您的網站添加額外的收入管道。使用 Truepush 工具吸引用戶，每月最多可節省 1200 美元。
ngrow
ngrow.ai
透過 AI 推播通知提高保留率。唯一的無SDK推播通知智慧平台。
Leanplum
leanplum.com
透過優化的多通路訊息傳遞和活動編排建立持久且有價值的關係，從而最大限度地提高客戶參與度。
Upsight
upsight.ai
Upsight 統一了全通路分析、整合行銷工具和廣告最佳化，以最大限度地提高收入並提高整個產品組合的績效。
Unifonic
unifonic.com
Unifonic 是一個客戶參與平台，使組織能夠透過卓越的全通路體驗來取悅客戶。它透過統一通訊管道、訊息傳遞應用程式和聊天機器人，簡化了整個客戶旅程中每個接觸點的對話。 Unifonic 的解決方案將客戶溝通管道（包括文字、語音、訊息和網路）整合到一個平台中，使公司能夠建立更牢固的客戶關係。隨著新通路的出現和使用者偏好隨時間的變化，組織依靠 Unifonic 來最大限度地提高客戶參與度並優化通訊投資回報。從網路銀行簡訊到 WhatsApp 客戶服務支持，Unifonic 使組織能夠轉變其客戶體驗，同時使他們能夠專注於核心業務活動，而無需維護昂貴的通訊基礎設施。 Unifonic 將本地企業與其...
NotificationAPI
notificationapi.com
NotificationAPI 是在您的產品中實現通知（電子郵件、應用程式內等）的最快方式。它配備了所有必要的底層整合、視覺化通知編輯器和 SDK，讓您可以在幾分鐘內建立新通知並將其整合到您的產品中。
Nashpush
nashpush.com
Nashpush 是一個功能強大且用戶友好的推播通知發送平台，使世界各地的企業能夠透過及時發送的個人化觸發推播通知來接觸、吸引和留住受眾。 Nashpush 由卓越的架構提供支持，旨在隨著您的業務進行擴展，並透過及時發送個人化觸發推播通知來建立牢固的客戶聯繫。您的企業如何從 NashPush 中受益： - 提高參與度； - 提高保留率； - 增加銷量; - 建立品牌知名度； - 提高顧客滿意度。該平台直觀而簡單的介面允許用戶只需點擊幾下即可管理推播通知。 Nashpush也提供全面的安全措施來確保用戶資料的保護。憑藉其用戶友好的介面、可自訂的功能和深入的分析，Nashpush 是希望最大限度地...
MonRays
monetizationrays.com
MonRays 是 SaaS 平台市場領先的自助式客戶參與解決方案，用於推播通知，具有簡單便捷的程式碼整合。為什麼客戶喜歡與我們合作？ 🔷PUSH 🔷... 顯示更多INED 🔷PWA（漸進式Web 應用程式） 🔷非活動優惠🔷POP-UP 🔷頁內🔷目標群體🔷目標：地理/設備/操作系統/土地/推送域🔷頁內🔷目標群體🔷目標：地理/設備/操作系統/土地/推送域🔷頁內🔷目標群體🔷目標：地理/設備/作業系統/土地/推送域🔷頁內🔷目標群體🔷目標：地理/設備/作業系統/土地/推送域🔷頁內🔷目標群體🔷目標：地理/設備/作業系統/土地/推送通知：客製化功能🔷無限訂閱...
MaxTraffic
maxtraffic.com
Max Traffic 是一個完整的現場行銷解決方案，使用網路推播通知、退出意圖和促銷疊加。
FoxPush
foxpush.com
無論您的訂閱者在線，無論他們身在何處，甚至在他們的手機上，都可以向他們發送即時網路推播通知！它易於設置，不需要任何技術技能。向您的用戶發送推播通知以提高您的參與度。 3 分鐘內即可完成桌面和行動裝置的設定。