公共關係 (PR) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 多明尼加共和國

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「公共關係（PR）軟體」指旨在幫助企業和公關專業人員管理和簡化其公共關係工作的一類軟體工具和平台。這些工具用於規劃、執行和監控公關活動，以及追蹤媒體報告、管理媒體關係和分析公關績效。
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Feedly
feedly.com
歡迎來到 Feedly——這個平台讓企業和好奇心保持領先！我們熱衷於幫助團隊追蹤競爭對手、發現新趨勢並研究新出現的安全威脅。 Feedly AI 是機器學習模型的集合，可以即時自動收集、分析來自數百萬個來源的可行見解並確定優先順序。 有興趣了解更多 Feedly 市場情報或威脅情報產品的資訊嗎？
SEMrush
semrush.com
Semrush 是領先的線上可見性管理 SaaS 平台，使全球企業能夠運行搜尋引擎優化、按點擊付費、內容、社交媒體和競爭性研究活動，並從線上行銷中獲得可衡量的結果。 Semrush 為公司提供洞察和解決方案，幫助他們在各種行銷管道中建立、管理和衡量行銷活動。 Semrush，擁有超過 87,000 名付費客戶。 Semrush 的數字： - 8.08 億個桌面網域設定檔和3,210 萬個行動裝置設定檔- 平均每天抓取超過43 兆個反向連結和超過250 億個URL - 超過243 億個關鍵字和單一關鍵字的2000 萬個創意- 30% 的財富500 強公司使用Semrush 是他們的首選行銷工具
Ahrefs
ahrefs.com
阿赫夫斯私人有限公司Ltd. 是一家為行銷專業人士開發線上 SEO 工具和免費教育材料的軟體公司。 Ahrefs 一體化SEO 工具集可以幫助您： - 競爭對手研究：揭示競爭對手的自然關鍵字、反向連結策略和PPC 關鍵字- 連結建立：在您的利基市場中找到最強的反向連結機會- 關鍵字研究：獲得最大程度的相關關鍵字創意和看看排名有多難- 網站審核：查找您的網站存在哪些SEO 問題並了解如何解決它們- 內容研究：發現任何主題上最受歡迎的內容，並為您自己的內容找到最佳創意- 排名追蹤：追蹤您和競爭對手的搜尋排名 - 提及監控：每次您或您的品牌在網路上被提及時都會收到電子郵件提醒。 Ahrefs 資...
Meltwater
meltwater.com
Meltwater 是媒體情報領域的先驅，為公關、傳播和行銷專業人士提供保持領先地位所需的資訊優勢以及高效的單一整合解決方案。作為唯一的公關和社群媒體一體化解決方案，超過 30,000 家公司使用 Meltwater 的媒體和社群智慧來掌握數十億的線上對話，並提取相關見解來策略性地管理其品牌。 Meltwater 擁有近 20 年的數據分析經驗，致力於基於六大洲 60 個辦事處的本地專業知識提供個人化的全球服務。我們的客戶可以監控新聞和社群媒體的媒體報導。我們追蹤超過 30 萬個線上新聞來源，建立印刷和廣播監控合作關係，並透過 Twitter、Facebook、Instagram、YouTub...
Skeepers
octoly.com
領先的影響者行銷平台 Octoly 透過大規模連結經過審查的微影響者和消費者，幫助品牌提高知名度、建立信任並促進銷售。品牌利用我們精心策劃的社群創建社交媒體貼文和電子商務評論，以換取優質產品。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家數位消費者情報公司，總部位於英國布萊頓。 Brandwatch 銷售六種不同的產品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一種「自助應用程式」或軟體即服務，它對社交媒體資料進行存檔，以便為公司提供資訊和追蹤特定細分市場以分析其品牌線上形象的方法。部落格、新聞網站、論壇、影片、評論、圖像和社交網絡，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。使用者可以使用文字和圖像搜尋來搜尋數據，並使用圖...
BuzzSumo
buzzsumo.com
找到效果最好的內容。與重要的影響者合作。 利用我們的內容洞察來產生想法、創建高效能內容、監控您的表現並識別影響者。 BuzzSumo 為超過 50 萬名行銷人員的策略提供支持，其內容行銷數據涉及 8b 篇文章、4,200 萬個網站、300t 參與度、50 萬名記者和 4.92 億個問題。
Critical Mention
criticalmention.com
最快、最可靠的一體化公關和贏得媒體平台，具有全球媒體監控、媒體聯絡人資料庫和強大的分析功能。使用批評提及的綜合贏得媒體套件可以輕鬆分析搜尋結果，將其轉化為可操作的數據並進行共享。每個訂閱均包含 24/7/365 客戶支援。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Cision
cision.com
Cision Ltd. 是一家公共關係和贏得媒體軟體公司和服務提供者。該公司在開曼群島註冊成立，總部位於伊利諾州芝加哥；與世界各地的客戶一起。該公司於 2017 年 6 月透過反向併購上市。 L'Argus de la presse、Help a Reporter Out (HARO)、CEDROM-SNI、Prime Research 和加拿大新聞專線。該公司在美國、加拿大、歐洲和亞洲開展業務。 阿貝爾克拉克 (Abel Clark) 擔任公司首席執行官，GTCR 的馬克安德森 (Mark Anderson) 擔任董事長。
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream 是一款以網路為基礎的軟體，可協助世界上最優秀的行銷人員推廣他們的產品、服務和內容，以建立連結、口碑和品牌。
Sourcery
sourcery.ai
吸引更多客戶。獲得高品質的反向連結。不再想知道如何獲得免費宣傳。我們的軟體可以幫助您自己獲得高品質的反向連結。如此簡單，就像魔術一樣。 » 提高品牌知名度 » 更多入境流量和潛在客戶 » 推廣 HARO 的策略和指導
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ 將改變您的媒體關係。您可以在一個地方建立媒體清單、分發新聞稿、宣傳您的故事並閱讀新聞稿報告。它使您可以即時、輕鬆地分享新聞。
Awario
awario.com
Awario 是一款社群媒體和網路監控工具，可協助您追蹤品牌提及狀況、監控競爭對手、尋找銷售機會和影響者，以及與線上受眾互動。
Coinscribble
coinscribble.com
什麼是Coinscribble？ Coinscribble 是一個針對加密貨幣、區塊鏈、Web3 和 NFT 產業的新聞稿通訊服務平台。 Coinscribble 旨在幫助 Web3 公司獲得 CoinTelegraph、CoinMarketCap、Benzinga、Binance、Yahoo Finance 等領先加密媒體和新聞平台的有保證的優質報道。誰是 Coinsscribble 的幕後黑手？ Coinscribble 的背後是 Coinbound，這是一家領先的 Web3 行銷機構，其客戶包括 MetaMask、Cosmos、eToro 和 Voyager。 Coinbound 已建立...
JustReachOut
justreachout.io
公關軟體和指南可協助您獲得發展業務所需的曝光度。了解記者是否適合您的故事，請主動聯繫。我們的軟體可以讓您找到最相關的記者、出版物、新聞機會、播客和失效鏈接，這樣您就可以充滿信心地進行宣傳。我們的 PR PRO 計畫訓練您採用最佳的策略和策略，讓您開始持續產生一致的曝光。搜尋 我們的搜尋引擎透過針對每個焦點的專用搜尋管道來顯示最相關的記者、內容和新聞機會。外展 使用預先填入的推廣範本可以產生最高的開啟率和回應率。根據我們 5,000 多名用戶的見解追蹤您的推介分析。指導 透過使用獨特的對話開頭和公關策略，讓您的公關宣傳從競爭對手中脫穎而出，所有這些都在我們的公關培訓影片和平台內指南中進行了解釋。
Business Wire
businesswire.com
美國商業資訊是新聞發布和監管揭露服務的全球領導者，提供一整套公共關係和投資者關係解決方案。美國商業資訊團隊專注於幫助客戶實現新聞發布目標，利用豐富的經驗、專家指導和卓越的媒體定位能力來交付成果。美國商業資訊從 160 多個國家/地區超過 100,000 家媒體機構和數百個工業和貿易類別組成的網路中進行選擇，與客戶公司合作，推薦最佳的發行方式，以產生最大的影響。美國商業資訊也提供分析報告，使組織能夠衡量其新聞稿的影響，並獲得有關其媒體影響力、受眾參與度和整體活動有效性的寶貴見解。六十多年來，美國商業資訊作為通訊服務機構贏得了值得信賴的聲譽，將新聞直接安全地傳送到目標編輯系統和新聞來源。
Brand24
brand24.com
Brand24 Brand24 是最先進的社群媒體監控工具之一，具有人工智慧驅動的報告和見解。數千家各種規模的公司都使用 Brand24 來識別和分析網路上有關其品牌、產品和競爭對手的線上對話。 Brand24 讓用戶能夠隨時了解有關其業務的線上動態、獲取客戶洞察、參與社群、識別銷售線索、改善社交客戶服務、接觸有影響力的人並監控他們的競爭。它是一款可靠且價格實惠的媒體監控工具，可協助您管理線上聲譽、追蹤和評估行銷活動、追蹤競爭對手、獲取客戶回饋、進行社交銷售等。
Newsworthy.ai
newswriter.ai
Newswriter.ai 由 Newsworthy.ai 團隊創建，是一款由 GPT-3 OpenAI 驅動的生成式 AI 新聞稿撰寫工具，可協助您在幾分鐘內建立引人注目且引人注目的新聞稿。始終建議人工編輯－切勿完全依賴人工智慧。
Mention
mention.com
Mention 是一種社群媒體行銷解決方案，讓品牌和代理商能夠了解社群媒體和網路上的受眾感知，同時也提供組織社群媒體活動的能力。透過使用 Mention，您可以輕鬆監控網路上有關品牌或產品的言論，獲得有關其行業的全面分析，並衡量您的行銷和公關活動的影響。開始傾聽觀眾的聲音並與他們互動！ Mention 成立於 2012 年，客戶群超過 75 萬用戶，遍佈超過 125 個國家，其中企業客戶超過 4,000 家。
Dataminr
dataminr.com
Dataminr 將即時人工智慧和公共資料應用於我們的客戶，為全球企業、公共部門機構、新聞編輯室和非政府組織產生相關且可操作的警報。 Dataminr 領先的人工智慧平台可從大量公開資訊中偵測高影響事件和新興風險的最早訊號。 Dataminr 的即時警報使數百個公共和私營部門組織的數萬名用戶能夠首先了解世界各地的重大事件，制定有效的風險緩解策略，並在危機發生時充滿信心地做出反應。
RadioKing
radioking.com
RadioKing 是創建和廣播您自己的線上廣播電台的第一個平台。該解決方案還提供統包服務來支援廣播電台的數位開發（網站、行動應用程式、連網揚聲器、電視和汽車）。如今，他們在 170 個國家/地區擁有 3,000 多個廣播電台。 RadioKing 始終尋求新的挑戰，想像並開發新的解決方案來塑造明天的無線電。
The CyberWire
thecyberwire.com
CyberWire 是一個獨立的聲音，為世界各地的人們提供簡潔、可訪問且相關的網路安全新聞和網路安全播客。
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense 是世界上最先進的公司消除決策中不確定性的方法。憑藉基於經過驗證的人工智慧構建的市場情報和搜索，AlphaSense 可以從值得信賴的公共和私人內容（包括股權研究、公司文件、活動記錄、專家電話會議、新聞、行業期刊和客戶自己的研究內容）中快速提供相關見解。 AlphaSense 總部位於紐約市，在美國、英國、芬蘭、印度和新加坡設有辦事處，擁有 1,000 多名員工。
ClickPress
click.press
透過出色的一鍵式功能，像專業人士一樣掌握您的 WordPress 網站。釋放您網站的潛力並體驗無限的效能和快速加載，以獲得卓越的線上形象。
Zwak News
zwaknews.com
Zwak News 是一個領先的新聞平台，提供來自阿富汗和世界各地的最新、準確的新聞。我們經驗豐富的記者團隊致力於為讀者提供可靠且公正的新聞。此外，我們也堅信分享良好服務的重要性，特別是在阿富汗女孩的教育方面。我們認為，教育是一項基本權利，每個人都應享有這項權利，無論其性別為何，我們致力於促進和倡導阿富汗女孩的教育。我們相信，透過教育，我們可以賦權和提升社區，我們努力透過我們的平台激發積極的變革。
Diffbot
diffbot.com
Diffbot 提供了一套產品，旨在將網路上的非結構化資料轉換為結構化的上下文資料庫。 Diffbot 的產品基於尖端的機器視覺和自然語言處理軟體構建，每天能夠讀取數十億份文件。 Diffbot 知識圖譜 Diffbot 的知識圖譜產品是世界上最大的上下文資料庫，由超過 100 億個實體組成，包括組織、產品、文章、事件等。知識圖譜的創新 NLP 和事實解析技術將實體連接到上下文資料庫中，包含超過 1 兆個實體
SentiOne
sentione.com
SentiOne 是一個人工智慧客戶服務自動化平台。該工具使用專有演算法監控全球互聯網（社交媒體、入口網站、論壇和部落格），收集公眾提及的內容，並自動分析它們以獲取消費者見解。整合的互動模組允許客戶服務團隊管理多個管道的線上對話並直接從一個平台進行回應。
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions（以前稱為 MediaMiser ）是一家為公共關係和行銷專業人士提供媒體監控和分析軟體以及專業服務的供應商。 Agility PR Solutions 使用專有技術來監控、匯總、分析和分享來自社交、傳統和數位媒體的200,000 多個來源的內容，向客戶提供詳細的分析報告和每日簡報，其中包括多家財富500 強公司和加拿大政府機構，例如2014 年 7 月，提供業務流程、技術和諮詢服務的美國公司 Innodata Inc.（納斯達克股票代碼：INOD）收購了 Agility（當時的 MediaMiser）。 2014 年 12 月，MediaMiser ...
Prezly
prezly.com
Prezly 是一款適用於現代內部公關團隊和機構的一體化說故事工具。透過 Prezly，您可以節省處理多種過時工具的時間，例如 Word 文件、帶有大量附件的純文字電子郵件以及越來越長的 Excel 電子表格。在品牌新聞編輯室發布新聞稿，分發和分析內容，並與受眾建立牢固的關係。沒有演算法，沒有中間商，沒有廢話。立即造訪 rock.prezly.com/signup 開始 14 天免費試用，無需 CC。
EQUP
equp.com
EQUP 是一款一體化軟體，可協助企業主簡化行銷、銷售、計費、溝通等業務流程。它為他們的業務問題提供特定行業的解決方案，無論他們是在服務、SAAS 還是電子商務行業。 EQUP 是市場上唯一的 CRM+行銷自動化軟體，讓您可以選擇使用單一帳戶和單一訂閱來管理多個公司。無需購買新計劃來管理您的其他業務。 EQUP 的庫存池功能可讓您在公司之間池化您的電子郵件、使用者、交易、標籤、任務、約會等，這樣就不會遺漏任何功能。在 EQUP 中，您管理和發展業務所需的所有工具都集中在一處，使您可以更輕鬆地管理業務，而無需學習多個程式並在它們之間切換以獲取必要的資訊。您也可以聯絡專門的客戶經理，他不僅可以幫助...
Muck Rack
muckrack.com
Muck Rack 幫助組織建立信任、講述故事並展示贏得媒體的價值。我們透過公關管理軟體來實現這一目標，該軟體結合了媒體資料庫、宣傳、監控和報告，以產生新聞報告、保護品牌聲譽並提高公關績效和協作。我們與 5,000 多家公司合作，從 Google 到 Golin，再到輝瑞 (Pfizer)。我們在內部從頭開始建立了 Muck Rack，並繼續使用最好的技術以及最新的人工智慧和機器學習來增強我們的平台。我們以數據而聞名，由公關領域最好的媒體資料庫提供支持，索引了有關記者和媒體的數億個數據點。我們監控全球超過 60 萬家媒體，確保您即時收到每次媒體提及的通知，並且我們幫助您衡量工作的影響，並透過直...
Spica Media
spica.media
我們為您提供跨社群媒體、報紙、雜誌、電視、廣播和線上新聞的全面媒體監控，並提供有價值的分析和報告，幫助您提高績效。
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM 正在利用其公共關係管理技術重新構想免費媒體。 PRM 平台使行銷和傳播專業人士能夠找到合適的媒體來宣傳他們的故事，管理媒體關係和活動，監控其品牌的覆蓋範圍和聲音份額，並輕鬆衡量贏得媒體努力的業務影響。 Propel 擁有超過 150 位客戶，包括 Real Chemistry、Textron、Insurify 以及其他領導品牌和代理商。 Propel 於 2019 年推出，總部位於特拉維夫，在紐約、倫敦和邁阿密設有團隊。迄今為止，Propel 已籌集了 600 萬美元的風險投資，是世界上成長最快的公關技術。欲了解更多信息，請訪問 www.propelmypr.com。
PR Newswire
prnewswire.com
美通社的新聞發布、定位、監控和行銷解決方案可協助您與全球目標受眾建立聯繫並互動。
Contify
contify.com
Contiify 提供全面的市場和競爭情報平台以及新聞 API，使企業能夠收集、策劃和分享有關整個組織內競爭對手、客戶、行業和關鍵情報主題的可行見解。
PR Wire Pro
prwirepro.com
向超過250 個新聞網站分發新聞稿- 24 小時編輯團隊- 快速分發- (800)460-2502 向Google 和Apple News、ABC 和NBC 附屬網絡、CBS 和FOX 附屬機構、數字雜誌和數百家機構快速分發新聞稿其他新聞網絡。讓您的網站在 Google 新聞中快速編入索引，並使用 PR Wire Pro Distribution 建立指向您網站的反向連結。 (800) 460-2502 - 24 小時編輯人員 - 新聞稿分發起價 59 美元 - https://prwirepro.com 向 250 多個主要新聞網站、記者、社交源分發新聞稿。
iCrowdNewswire
icrowdnewswire.com
iCrowdNewswire 於 2015 年由來自 Marketwired、美國商業資訊、美通社、道瓊斯和其他領先金融和企業新聞機構的前高階主管團隊創立。每天發布和分發數千份新聞稿，競爭空前激烈。 iCrowdNewswire 透過增強傳統發布服務、利用最新的人工智慧技術、地理和人口目標定位、基於人工智慧的翻譯、精心策劃的電子郵件分發、交付到高級資料庫以及透過語音數位助理進行額外分發等方式添加優質和利基發行功能，從而在競爭中脫穎而出。透過我們易於使用的創新產品，您可以擴大新聞稿的影響力。 iCrowdNewswire 的 ReleaseLive 透過分層添加由 Google、Taboola、...
Press Kite
presskite.com
創建精美的新聞資料袋，並使用 Press Kite 輕鬆獲得媒體報導。
Mediaboard
mediaboard.com
Mediaboard 成立於 2015 年，旨在為公關界提供資料分析和媒體情報的現代工具。該應用程式提供媒體監控、詳細分析、儀表板和報告，以及豐富的媒體檔案，可以輕鬆找到舊文章。除了這些經典功能之外，用戶還可以存取全面的記者媒體清單和新聞中心，以便輕鬆建立和分發新聞稿。
Brand Analytics
brandanalytics.ru
品牌分析是一個社群媒體監控和分析系統。 * 從所有來源獲取數據，即社交網站、視訊託管、地圖服務、公共管道和即時聊天、評論網站、論壇、部落格、市場、線上媒體、報紙、雜誌和聯邦管道。 * 所有類型的訊息和資料：訊息文字、識別的圖片文字、影片記錄、簽到、故事。 * 大量的指標和訊息屬性，加上可設定的資料分段系統，可以解決最廣泛的問題，從聲譽控制和即時行銷到深入研究。 * 自動辨識提及情緒，準確率達 85-90%。機器學習演算法將訊息分類，識別媒體空間趨勢、攻擊性、辨識影像中的文字等。 * 透過行動應用程式、Telegram 或電子郵件設定警報訊息。 * 用於快速分析的高水準自動化：自動標記、趨勢檢...
Signal AI
signal-ai.com
在無盡的數據海洋中，Signal AI 能夠提供清晰的訊息，幫助您做出自信、明智的決策。 Signal AI 平台每天都會以 75 種語言將超過 500 萬篇文章納入 226 個市場，以產生決策見解。 • 增強您的公關策略 - 提升您的溝通水平、維持媒體領先地位並有效管理風險。 • 精確審計－為您的審計策略配備全面、可靠的數據，確保您不會錯過任何一個環節。 • 投資、提升- 消除噪音並獲得準確、及時的信息，優化您的每一步行動。 • 精確的永續發展領導力- 將您的品牌聲譽與不斷發展的永續發展環境相匹配，確保您的ESG 活動與現實世界的結果保持一致。 • 將人工智慧支援的情報整合到您的風險工作流程...
News Exposure
newsexposure.com
News Exposure 提供強大且全面的電視和廣播監控、網路監控、LexisNexis/Print 監控、媒體情報和公關分析。我們也提供媒體聯絡人資料庫解決方案。 News Exposure 透過維護可追溯到 2010 年的永久高清檔案，在行業中創造了獨特的利基市場。 News Exposure 維護最高品質和最完整的音訊和視訊存檔庫，以便我們可以為您提供幾分鐘前或幾年前播放的剪輯。 News Exposure 是西班牙語廣播監測領域的領導者，提供最廣泛的本地和全國覆蓋範圍。 News Exposure 提供報導（包括尼爾森觀眾人數和尼爾森廣播電台號碼）、電視剪輯、廣播剪輯和網路剪輯，以及...
Managr
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Managr 是專為公共關係設計的人工智慧助理。它為您閱讀新聞、撰寫媒體宣傳資料並識別目標記者。
IGLeads.io
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透過觸手可及的 Google 公共資料庫發現新的商機並接觸到地球上的每位買家。使用主題標籤和關鍵字定位潛在客戶，並達成更多交易
NinjaOutreach
ninjaoutreach.com
我們的資料庫中包含來自Instagram、TikTok、YouTube 和Blogger 網站的超過1.3 億條個人資料。人員和小型企業。 Ninja 為影響者行銷生命週期提供了一整套工具。它是一個完整的 CRM，可以進行勘探、關係管理以及分析和報告。透過簡單的關鍵字搜索，您就可以找到您所在領域的線上影響者，查看有關他們的有價值的數據，透過電子郵件和社交媒體與他們聯繫，並與他們合作，向他們的受眾推廣您的品牌。以及追蹤社交網路中的線上參與度和電子商務網站上產生的收入的能力。以前，這需要多種不同的工具來尋找潛在客戶、提取資料、聯繫他們並追蹤他們的結果。我們將這一切全部完成，而且速度更快。 Ninj...
Anewstip
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Anewstip 是一個一站式公關平台，可協助企業家、公關專業人士和行銷人員搜尋相關媒體聯絡人（記者、編輯、部落客、影響者等）、建立媒體清單、發送個人化推廣或大量新聞稿以及線上監控和監控推特提到。 1) 100 萬名記者、編輯、部落客和媒體的電子郵件和電話號碼。 2）根據推文搜尋相關媒體聯絡人。 3）根據文章搜尋相關媒體聯絡人。 4）建立媒體列表。 5) 發送個人化推介和大量新聞稿，並追蹤開啟次數、點擊次數。在此註冊免費試用：https://anewstip.com/
Prowly
prowly.com
Prowly 是一款公關專業人士的一體化工作流程自動化解決方案，各種規模的公司都可以透過節省日常任務的時間來更有效地管理媒體關係。 Prowly 支援用戶講故事、尋找合適的媒體聯絡人並在 PR CRM 中組織他們、創建美觀的新聞稿、管理電子郵件推廣、維護對記者友好的新聞編輯室、媒體監控和準備報道報告。這款經濟實惠的公關工具已被來自 70 多個國家的 7,000 多名用戶使用。
Storiad
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Storiad 幫助作者規劃、部署和管理數位書籍促銷活動，以吸引合適的圖書受眾，從而提高圖書認知度並增加圖書銷售。
Press Hook
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Press Hook 是一款免費的新聞稿產生工具，只需點擊幾下即可幫助公司建立高品質的新聞稿。該工具具有簡單直觀的用戶介面，允許用戶快速輸入新聞稿資訊並立即產生具有專業外觀的新聞稿。 新聞稿產生後，用戶可以對其進行完善，直至完美。一旦他們對結果感到滿意，他們只需複製並貼上新聞稿並將其發送給媒體機構。 Press Hook 也提供付費服務，透過將企業與記者聯繫起來即時創作相關故事，幫助企業獲得更多媒體曝光。 透過這項服務，企業可以建立品牌檔案，在頂級出版物上獲得展示位置，並獲得數十億的線上印象。此外，該公司還提供免費的策略會議，幫助企業確定付費服務是否適合他們。
JournoLink
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JournoLink 是讓您的企業登上媒體的最快、最簡單的方法，它是一款易於使用、易於學習的宣傳軟體，可幫助您的小型企業與大量受眾進行交流。新聞稿分發、線上發布、媒體請求和新聞發布室。 JournoLink 為公關新手提供支援和學習資源。對於新聞稿，它還提供文案服務。該平台利用自動化技術向記者分發與英國選定的部門和地點相符的新聞稿。每篇新聞稿都會在 BusinessNews.org 上發布以進行搜尋引擎優化，並在客戶的新聞發布室中發布。 JournoLink 提供了一組分析來顯示新聞稿的效果。媒體請求可以按部門和位置設置，並透過電子郵件直接發送給使用者。
eReleases
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向需要的記者分發新聞稿。可衡量的結果加上美通社。小型企業客戶對我們評價最高。
24-7 Press Release Newswire
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24-7 Press Release Newswire 是一項新聞稿分發服務，面向希望透過社群媒體和傳統新聞管道傳播新聞以接觸受眾並管理訪客、銷售和品牌知名度的企業。
PR.com
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PR.com 是一個網站，您可以透過企業、產品和服務目錄、新聞稿分發等來宣傳您的業務，PR.com 是一站式商店商業市場。
Chainwire
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Chainwire 是加密貨幣和區塊鏈產業的新聞通訊聯合服務。 Chainwire 專為加密貨幣項目、區塊鏈公司、交易所、投資公司和公關機構而設計，允許在高度針對性的加密貨幣媒體上同時發布新聞稿。我們是誰？ Chainwire 由經驗豐富的公關團隊開發，擁有長期的媒體聯繫，為您提供通往目標市場的直接管道。多年來，我們一直在加密貨幣新聞專線業務的第一線運營，我們已經與該行業的每個主要出版商建立了聯繫。我們如何工作？一旦您在 Chainwire 上提交新聞稿，我們的編輯團隊就會審查您的內容並為您提供他們的見解。在加密貨幣和區塊鏈公關領域工作多年後，我們知道如何幫助您使您的公關更加強大、相關和簡潔。...
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Screeners 為審閱者提供了他們所要求的東西：一個用於預覽預發佈內容的單一、安全、無麻煩的目的地。篩選人員可以讓公關團隊騰出時間做他們最擅長的事情——製造轟動效應並確保殺手級報道。花時間與審閱者建立關係，而不是尋找遺失的密碼、匯入使用者或解決播放問題。
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pr.co 建立設計精美的線上新聞編輯室和軟體，幫助公關團隊提高媒體曝光度和品牌知名度，並建立積極的聲譽。我們的線上新聞編輯室讓您公司的里程碑熠熠生輝，讓從記者到投資者的任何利益相關者都能輕鬆地與您的品牌建立聯繫。我們的軟體可協助傳播團隊發布新聞(CMS)、管理聯絡人(PR CRM)、發送追蹤電子郵件（分發）、管理複雜的編輯工作流程（協作平台）、託管和串流虛擬活動以及增加入站公關。 pr.co 是具有社會意識的品牌和共益企業的首選 - 我們很榮幸能與 WeTransfer、Shimano、Dolby、VanMoof、Ace and Tate 以及無國界醫生組織合作。我們向非政府組織免費提供服務...
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SnapStream 是一款功能強大的基於雲端的視訊剪輯產品，可錄製和轉錄即時視頻，讓您輕鬆製作和分享重要時刻。借助Snapstream，您可以： - 錄製和轉錄任何視頻源、直播、電視頻道或現場活動- 即時在多個錄製內容中搜索轉錄，查找有助於講述故事的剪輯- 將視頻剪輯、GIF 和屏幕截圖實時發佈到社交媒體 -透過Slack 或電子郵件分享剪輯，與您的團隊進行協作- 創建精選的、可搜尋的視訊檔案新聞、政治、體育、娛樂和文化領域的主要參與者使用Snapstream 來： - 透過將影片剪輯打包為高度參與的社交媒體時刻，建立忠實的粉絲群- 透過激發觀眾反應、評論和分享來提高參與度- 增強品牌知名度...