公共關係 (PR) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 亞美尼亞

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
「公共關係（PR）軟體」指旨在幫助企業和公關專業人員管理和簡化其公共關係工作的一類軟體工具和平台。這些工具用於規劃、執行和監控公關活動，以及追蹤媒體報告、管理媒體關係和分析公關績效。
提議新的應用程式
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com 是一個著名的反向連結和 SEO 分析工具集。 目前，我們憑藉最大的即時連結基數、龐大的索引和最快的索引更新速度從眾多其他類似服務中脫穎而出。 我們不斷改進所有演算法，為客戶提供最新鮮、最真實的反向連結數據。除此之外，我們嘗試追蹤 SEM 和 SEO 領域的所有新趨勢，並確保這些趨勢在 Ahrefs 的新功能中得到反映。
Feedly
feedly.com
Feedly（風格化為 feedly）是一個新聞聚合應用程序，適用於運行 iOS 和 Android 的各種 Web 瀏覽器和行動裝置。它也可以作為基於雲端的服務提供。它從各種線上來源編譯新聞提要，供用戶自訂並與其他人分享。 Feedly 由 DevHD 於 2008 年首次發布。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、內容、社群媒體和競爭性研究的解決方案。受到全球超過 6000000 名行銷人員的信賴
Meltwater
meltwater.com
了解 Meltwater 如何幫助公關和行銷團隊監控新聞和社群媒體的媒體報導並增強品牌管理。
Skeepers
octoly.com
領先的影響者行銷平台 Octoly 透過大規模連結經過審查的微影響者和消費者，幫助品牌提高知名度、建立信任並促進銷售。品牌利用我們精心策劃的社群創建社交媒體貼文和電子商務評論，以換取優質產品。
BuzzSumo
buzzsumo.com
找到效果最好的內容。與重要的影響者合作。 利用我們的內容洞察來產生想法、創建高效能內容、監控您的表現並識別影響者。 BuzzSumo 提供 8b 篇文章、4,200 萬個網站、300t 參與度、50 萬名記者和 4.92 億個問題的內容行銷數據，為超過 50 萬行銷人員的策略提供支援。
Critical Mention
criticalmention.com
一流的電視、廣播、新聞、播客和社群媒體監控服務，以及業界最準確的媒體聯絡資料庫。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家數位消費者情報公司，總部位於英國布萊頓。 Brandwatch 銷售六種不同的產品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一種「自助應用程式」或軟體即服務，它對社交媒體資料進行存檔，以便為公司提供資訊和追蹤特定細分市場以分析其品牌線上形象的方法。該工具的覆蓋範圍包括部落格、新聞網站、論壇、影片、評論、圖像和社交網絡，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。使用者可以使用文字和圖像搜尋...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 Sprinklr 服務 – - 讓客戶能夠在他們的首選管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 - 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量來推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 - 為主管提供有意義且可操作的見解，以推動成長和卓越營運 - 透過在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心見解，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Cision
cision.com
Cision Ltd. 是一家公共關係和贏得媒體軟體公司和服務提供者。該公司在開曼群島註冊成立，總部位於伊利諾州芝加哥；與世界各地的客戶一起。該公司於 2017 年 6 月透過反向併購上市。除了基於網路的公關和贏得媒體軟體即服務 (SaaS) 套件 Cision Communications Cloud 之外，該公司還擁有線上宣傳和媒體服務 PRNewswire、PRWeb、Bulletin Intelligence、 L'Argus de la presse、Help a Reporter Out (HARO)、CEDROM-SNI、Prime Research 和加拿大新聞專線。該公司在美...
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream 是一款以網路為基礎的軟體，可協助世界上最優秀的行銷人員推廣他們的產品、服務和內容，以建立連結、口碑和品牌。
Awario
awario.com
免費開始品牌監控！追蹤網路資源上的提及，分析您的競爭對手，監控您的利基影響者，並在社交網路上尋找潛在客戶！
Sourcery
sourcery.ai
吸引更多客戶。獲得高品質的反向連結。不再想知道如何獲得免費宣傳。我們的軟體可以幫助您自己獲得高品質的反向連結。如此簡單，就像魔術一樣。 » 提高品牌知名度 » 更多入境流量和潛在客戶 » 推廣 HARO 的策略和指導
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ 將改變您的媒體關係。您可以在一個地方建立媒體清單、分發新聞稿、宣傳您的故事並閱讀新聞稿報告。它使您可以即時、輕鬆地分享新聞。
JustReachOut
justreachout.io
公關軟體和指南可協助您獲得發展業務所需的曝光度。了解記者是否適合您的故事，請主動聯繫。我們的軟體可以讓您找到最相關的記者、出版物、新聞機會、播客和失效鏈接，這樣您就可以充滿信心地進行宣傳。我們的 PR PRO 計畫訓練您採用最佳的策略和策略，讓您開始持續產生一致的曝光。搜尋 我們的搜尋引擎透過針對每個焦點的專用搜尋管道來顯示最相關的記者、內容和新聞機會。外展 使用預先填入的推廣範本可以產生最高的開啟率和回應率。根據我們 5,000 多名用戶的見解追蹤您的推介分析。指導 透過使用獨特的對話開頭和公關策略，讓您的公關宣傳從競爭對手中脫穎而出，所有這些都在我們的公關培訓影片和平台內指南中進行了解釋。
Business Wire
businesswire.com
新聞稿發布和監管披露領域的全球領導者。公共關係和投資者關係專業人士依靠美國商業資訊來實現廣泛且有針對性的市場覆蓋範圍。
Brand24
brand24.com
Brand24 讓您即時存取網路上有關您品牌的提及。
Coinscribble
coinscribble.com
什麼是Coinscribble？ Coinscribble 是一個針對加密貨幣、區塊鏈、Web3 和 NFT 產業的新聞稿通訊服務平台。 Coinscribble 旨在幫助 Web3 公司獲得 CoinTelegraph、CoinMarketCap、Benzinga、Binance、Yahoo Finance 等領先加密媒體和新聞平台的有保證的優質報道。 Coinsscribble 的幕後黑手是誰？ Coinscribble 的背後是 Coinbound，這是一家領先的 Web3 行銷機構，其客戶包括 MetaMask、Cosmos、eToro 和 Voyager。 Coinbound 已建立...
Mention
mention.com
取得一體化工具，讓您能夠傾聽受眾的意見、發布精彩的貼文並回覆客戶。
Dataminr
dataminr.com
客戶依靠 Dataminr 的人工智慧平台來獲取高影響事件和新興風險的早期訊號，從而充滿信心地做出反應並更有效地管理危機
Newsworthy.ai
newswriter.ai
Newswriter.ai 由 Newsworthy.ai 團隊創建，是一款由 GPT-3 OpenAI 驅動的生成式 AI 新聞稿撰寫工具，可協助您在幾分鐘內建立引人注目且引人注目的新聞稿。始終建議人工編輯－切勿完全依賴人工智慧。
AlphaSense
alpha-sense.com
市場情報和搜尋平台 在幾秒鐘而不是幾小時內發現見解 透過在廣泛的內容中輕鬆追蹤公司、主題和行業（已索引、可搜尋且全部集中在一個地方），跟上市場的步伐。
RadioKing
radioking.com
RadioKing 是創建和廣播您自己的線上廣播電台的第一個平台。該解決方案還提供統包服務來支援廣播電台的數位開發（網站、行動應用程式、連網揚聲器、電視和汽車）。如今，他們在 170 個國家/地區擁有 3,000 多個廣播電台。 RadioKing 始終尋求新的挑戰，想像並開發新的解決方案來塑造明天的無線電。
Diffbot
diffbot.com
無需網頁抓取的網頁資料。透過 Diffbot 查詢網路上萬億條連接的內容或按需提取它們。
SentiOne
sentione.com
透過對話語音機器人和聊天機器人探索基於人工智慧的線上聆聽和客戶服務自動化的未來。
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions（以前稱為 MediaMiser ）是一家為公共關係和行銷專業人士提供媒體監控和分析軟體以及專業服務的供應商。 Agility PR Solutions 使用專有技術來監控、匯總、分析和分享來自社交、傳統和數位媒體的200,000 多個來源的內容，向客戶提供詳細的分析報告和每日簡報，其中包括多家財富500 強公司和加拿大政府機構，例如2014 年 7 月，提供業務流程、技術和諮詢服務的美國公司 Innodata Inc.（納斯達克股票代碼：INOD）收購了 Agility（當時的 MediaMiser）。 2014 年 12 月，MediaMiser ...
Prezly
prezly.com
Prezly 是一個講故事的平台，幫助組織發布、分發和擁有他們的故事，以吸引粉絲。
Muck Rack
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使用 Muck Rack 尋找記者、為您的故事獲取媒體報導、監控新聞並報告您的公關影響。記者可以建立作品集並加速他們的職業生涯。
ClickPress
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透過出色的一鍵式功能，像專業人士一樣掌握您的 WordPress 網站。釋放您網站的潛力並體驗無限的效能和快速加載，以獲得卓越的線上形象。
The CyberWire
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CyberWire 是一個獨立的聲音，為世界各地的人們提供簡潔、可訪問且相關的網路安全新聞和網路安全播客。
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方便、實惠、有效 真正發揮作用的高級 CRM 軟體！ 透過 EQUP 超越智慧 CRM，透過自動化行銷、銷售和計費操作來增強您的業務能力 在一款一體化軟體中。
PR Newswire
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美通社的新聞發布、定位、監控和行銷解決方案可協助您與全球目標受眾建立聯繫並互動。
Contify
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Contiify 是一個支援人工智慧的市場和競爭情報平台，用於追蹤競爭對手、客戶和行業細分的資訊。
Zwak News
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Zwak News 是一個領先的新聞平台，提供來自阿富汗和世界各地的最新、準確的新聞。我們經驗豐富的記者團隊致力於為讀者提供可靠且公正的新聞。此外，我們也堅信分享良好服務的重要性，特別是在阿富汗女孩的教育方面。我們認為，教育是一項基本權利，每個人都應享有這項權利，無論其性別為何，我們致力於促進和倡導阿富汗女孩的教育。我們相信，透過教育，我們可以賦權和提升社區，我們努力透過我們的平台激發積極的變革。
Press Kite
presskite.com
創建精美的新聞資料袋，並使用 Press Kite 輕鬆獲得媒體報導。
Spica Media
spica.media
我們為您提供跨社群媒體、報紙、雜誌、電視、廣播和線上新聞的全面媒體監控，並提供有價值的分析和報告，幫助您提高績效。
Signal AI
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在無盡的數據海洋中，Signal AI 能夠提供清晰的訊息，幫助您做出自信、明智的決策。 Signal AI 平台每天都會以 75 種語言將超過 500 萬篇文章納入 226 個市場，以產生決策見解。 • 增強您的公關策略 - 提升您的溝通水平、維持媒體領先地位並有效管理風險。 • 精確審計- 為您的審計策略配備全面、可靠的數據，確保您不會錯過任何一個環節。 • 投資、提升- 消除噪音並獲取準確、及時的信息，優化您的每一步行動。 • 精確的永續發展領導力- 將您的品牌聲譽與不斷發展的永續發展環境相匹配，確保您的ESG 活動與現實世界的結果保持一致。 • 將人工智慧支援的情報整合到您的風險工作流...
News Exposure
newsexposure.com
News Exposure 提供強大且全面的電視和廣播監控、網路監控、LexisNexis/Print 監控、媒體情報和公關分析。我們也提供媒體聯絡人資料庫解決方案。 News Exposure 透過維護可追溯到 2010 年的永久高清檔案，在行業中創造了獨特的利基市場。這包括全國和有線網路以及聯合和本地市場覆蓋。 News Exposure 維護最高品質和最完整的音訊和視訊存檔庫，以便我們可以為您提供幾分鐘前或幾年前播放的剪輯。 News Exposure 是西班牙語廣播監測領域的領導者，提供最廣泛的本地和全國覆蓋範圍。 News Exposure 提供報導（包括尼爾森觀眾人數和尼爾森廣播電...
Anewstip
anewstip.com
Anewstip 是一個一站式公關平台，可協助企業家、公關專業人士和行銷人員搜尋相關媒體聯絡人（記者、編輯、部落客、影響者等）、建立媒體清單、發送個人化推廣或大量新聞稿以及線上監控和監控推特提到。 1) 100 萬名記者、編輯、部落客和媒體的電子郵件和電話號碼。 2）根據推文搜尋相關媒體聯絡人。 3）根據文章搜尋相關媒體聯絡人。 4）建立媒體列表。 5) 發送個人化推介和大量新聞稿，並追蹤開啟次數、點擊次數。在此註冊免費試用：https://anewstip.com/
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM 正在利用其公共關係管理技術重新構想免費媒體。 PRM 平台使行銷和傳播專業人士能夠找到合適的媒體來宣傳他們的故事，管理媒體關係和活動，監控其品牌的覆蓋範圍和聲音份額，並輕鬆衡量贏得媒體努力的業務影響。 Propel 擁有超過 150 位客戶，包括 Real Chemistry、Textron、Insurify 以及其他領導品牌和代理商。 Propel 於 2019 年推出，總部位於特拉維夫，在紐約、倫敦和邁阿密設有團隊。迄今為止，Propel 已籌集了 600 萬美元的風險投資，是世界上成長最快的公關技術。欲了解更多信息，請訪問 www.propelmypr.com。
Storiad
storiad.com
Storiad 協助作者規劃、部署和管理數位書籍促銷活動，以吸引合適的圖書受眾，從而提高圖書認知度並增加圖書銷售。
Mediaboard
mediaboard.com
Mediaboard 成立於 2015 年，旨在為公關界提供資料分析和媒體情報的現代工具。該應用程式提供媒體監控、詳細分析、儀表板和報告，以及豐富的媒體檔案，可以輕鬆找到舊文章。除了這些經典功能之外，用戶還可以存取全面的記者媒體清單和新聞中心，以便輕鬆建立和分發新聞稿。
Webz.io
webz.io
Webz.io 是機器定義網路資料的領先供應商。它將來自開放網路和暗網的大量網路資料轉換為結構化網路資料來源，可供機器使用。使用 Webz.io 的數據，企業、開發人員和分析師現在可以釋放網路數據的原始潛力。
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透過觸手可及的 Google 公共資料庫發現新的商機並接觸到地球上的每位買家。使用主題標籤和關鍵字定位潛在客戶，並達成更多交易
NinjaOutreach
ninjaoutreach.com
我們的資料庫中包含來自Instagram、TikTok、YouTube 和Blogger 網站的超過1.3 億條個人資料。NinjaOutreach 是一款頂級部落客和影響者行銷推廣軟體，適用於有興趣擴大線上影響力的線上品牌、數位行銷人員和小型企業。 Ninja 為影響者行銷生命週期提供了一整套工具。它是一個完整的 CRM，可以進行勘探、關係管理以及分析和報告。透過簡單的關鍵字搜索，您就可以找到您所在領域的線上影響者，查看有關他們的有價值的數據，透過電子郵件和社交媒體與他們聯繫，並與他們合作，向他們的受眾推廣您的品牌。以及追蹤社交網路中的線上參與度和電子商務網站上產生的收入的能力。以前，這需要...
Prowly
prowly.com
Prowly 是一款公關專業人士的一體化工作流程自動化解決方案，各種規模的公司都可以透過節省日常任務的時間來更有效地管理媒體關係。 Prowly 支援用戶講故事、尋找合適的媒體聯絡人並將其組織到公關 CRM 中、創建美觀的新聞稿、管理電子郵件推廣、維護對記者友好的新聞編輯室、媒體監控和準備報道報告。這款經濟實惠的公關工具已被來自 70 多個國家的 7,000 多名用戶使用。
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz 是一個屢獲殊榮的社交媒體分析和參與平台，可以有效地部署該平台來傾聽和響應品牌創建的線上嗡嗡聲，並評估特定行銷活動的有效性。 Locobuzz 不僅有助於「聆聽」社群媒體，還可以使用內建的 CRM 功能以個人化方式與使用者「互動」。強大的資料儲存可以產生洞察並提供可操作的資料。我們為您的品牌設計一站式數位情報中心。透過結構化且強大的分析和視覺化，可以輕鬆推動數位策略和品牌形象，而無需過多的複雜社交數據。我們為您提供即時體驗、思想領導和危機管理方面的協助。 Locobuzz 還使企業能夠利用機器學習和 NLP 的力量，使用多語言聊天機器人創建互動式體驗。我們相信，對話式商務的潛力...
Postaga
postaga.com
透過有效、簡單、冷的電子郵件和銷售推廣平台產生更多潛在客戶、建立關係並獲得反向連結。
NewsWhip Analytics
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了解公眾如何參與任何主題。 分析並報告超過 7 年的網路和社群媒體公眾參與數據。
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向250 多個新聞網站分發新聞稿- 24 小時編輯團隊- 快速分發- (800)460-2502 向Google 和Apple News、ABC 和NBC 附屬網絡、CBS 和FOX 附屬機構、數字雜誌和數百家機構快速分發新聞稿其他新聞網絡。讓您的網站在 Google 新聞中快速編入索引，並使用 PR Wire Pro Distribution 建立指向您網站的反向連結。 (800) 460-2502 - 24 小時編輯人員 - 新聞稿分發起價 59 美元 - https://prwirepro.com 向 250 多個主要新聞網站、記者、社交源分發新聞稿。
iCrowdNewswire
icrowdnewswire.com
iCrowdNewswire 於 2015 年由來自 Marketwired、美國商業資訊、美通社、道瓊斯和其他領先金融和企業新聞機構的前高階主管團隊創立。每天發布和分發數千份新聞稿，競爭空前激烈。 iCrowdNewswire 透過增強傳統發布服務、利用最新的人工智慧技術、地理和人口目標定位、基於人工智慧的翻譯、精心策劃的電子郵件分發、交付到高級資料庫以及透過語音數位助理進行額外分發等方式添加優質和利基發行功能，從而在競爭中脫穎而出。 Amazon Alexa 可直接接觸您的受眾，立即提升您的品牌知名度並提高轉換率。透過我們易於使用的創新產品，您可以擴大新聞稿的影響力。 iCrowdNews...
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Screeners 為審閱者提供了他們所要求的東西：一個用於預覽預發佈內容的單一、安全、無麻煩的目的地。篩選人員可以讓公關團隊騰出時間做他們最擅長的事情——製造轟動效應並確保殺手級報道。花時間與審閱者建立關係，而不是尋找遺失的密碼、匯入使用者或解決播放問題。
Qwoted
qwoted.com
Qwoted 是一個免費平台，可協助記者在撰寫報導時與主題專家（以及代表他們的公關）聯繫和合作。在我們的私人網路中，記者可以提出問題，審查多個推介，並在您有需要時將對話靜音。 Qwoted 會自動建立您的作品集，您可以在 Qwoted 個人資料中了解您的受眾是誰、查看您的作品的影響力並衡量您的影響力。公關人員和自我代表消息來源還可以利用 Qwoted 透過我們的應用程式內訊息功能消除噪音並向記者推銷。
Uptime
uptime.com
免費試用。使用我們屢獲殊榮的網站監控工具檢查正常運作時間並立即收到通知。
Nikkei ScoutAsia
scout.asia
ScoutAsia 是一項企業數據和新聞服務，由金融時報集團和日經新聞公司提供支援。ScoutAsia 訂閱提供東亞、南亞 20 多個國家超過 800,000 家公司的最新數據、新聞和背景資訊。亞洲和東協。其資料庫允許訂閱者建立詳細的公司簡介，獲得見解和背景，並隨時了解有興趣的公司。
Realytics
realytics.io
Realytics 透過其電視分析解決方案和程式化電視來衡量和放大電視活動的數位效果。
Metro Monitor
metromonitor.com
Metro Monitor 為公共關係和企業傳播專業人士監控所有媒體管道，使您能夠存取專有的新聞監控資料庫以及創新的電視新聞剪輯和媒體分析服務。