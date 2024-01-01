提案軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴哈馬

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
提案軟體旨在簡化和自動化銷售營運中的提案和提案請求 (RFP) 流程。銷售專業人員利用提案軟體的功能，包括快速生成各種文件格式的文件、跨多個管道的無縫文件共享以及細緻追蹤 RFP 和提案文件對銷售成功的影響。銷售團隊認識到提案是業務關係中關鍵的初始步驟，因此使用提案軟體來確保包含符合客戶概況和需求的有價值的客製化內容。這些工具通常用於銷售或合作夥伴關係，從而實現與 CRM 軟體、CPQ 軟體、電子簽名軟體和會計軟體的常見整合。
提議新的應用程式
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一家提供SaaS軟體的美國軟體公司。該平台提供銷售流程軟體。 PandaDoc 總部位於加州舊金山，主要辦公室位於白俄羅斯明斯克和佛羅裡達州聖彼得堡。文件自動化軟體即服務，具有內建電子簽名、工作流程管理、文件產生器和 CPQ 功能。
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
適合自由工作者和小型企業的最佳客戶管理工具。更聰明的發票、提案、時間追蹤、付款和合約 前身為 AND.CO。
Dropbox DocSend
docsend.com
Dropbox DocSend 可協助像您這樣的業務專業人士安全地分享和控制推動業務發展的內容。 Dropbox DocSend 強大的基於連結的系統可讓您輕鬆為每個利害關係人設定安全首選項、每次有人查看您的檔案時收到通知、逐頁分析內容效能以及建立現代虛擬交易室。加入超過 34,000 家依賴 Dropbox DocSend 分享和管理敏感資訊的公司。
Better Proposals
betterproposals.io
更好的提案透過現代的品牌數位文件簡化您的整個銷售流程。憑藉其整合、追蹤、分析和具有法律約束力的數位簽名，您可以忘記使用多個平台。使用 200 多個預先編寫和預先設計的提案、合約、簽字、小冊子、工作說明書和報價模板，它使您能夠在幾分鐘內創建、發送和簽署文件。
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai 是創意和數位代理商、顧問公司和專業服務提供者的一站式平台。它旨在為企業提供完整、即時的業務概覽。簡化您的業務運營，並將您的專案、客戶和團隊整合到一個易於使用的整合平台中。從合約、提案和專案管理到客戶計費、收入追蹤和資源管理。專案管理 將專案和任務分配給您的團隊，確定一週的優先順序，並確切了解專案的進度。設定專案預算並避免意外成本。看板視圖、易於計費的整合式計時器以及與外部合作夥伴的協作以實現高效工作。團隊時間追蹤 透過準確的時間表獲取團隊追蹤時間的即時報告，並一目了然地了解誰超出了工作能力。監控您的業務利用率並清楚了解您團隊的效率和獲利能力。提前規劃您的資源，以使您的專案按計劃並...
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM 是排名第一的以行動為中心的銷售 CRM，可協助中小型企業控制其銷售。專注於下一步需要做什麼，跟進每一個線索，讓團隊保持一致，並完成更多交易，一次一項銷售行動。節省時間並自動化您的管理和資料輸入。從網路上的任何地方點擊即可產生潛在客戶。透過 iOS 和 Android 行動應用程式隨時隨地獲得 CRM 的優勢。在 37 秒內建立交易並發送銷售報價。有什麼問題嗎？我們透過電子郵件、電話和聊天提供支援。
Qwilr
qwilr.com
提高交易速度，從內容中獲取買家見解，並為銷售代表提供更多時間進行銷售。如何？將銷售資料變成漂亮的自動化網頁。透過完美的提案、推廣、銷售報價、客戶引導頁面等打造難忘的銷售體驗。您發送的每個 Qwilr 頁面都是一個漂亮的互動式網頁，具有互動式媒體、智慧追蹤和自動化功能。告別靜態 PDF，迎接 Qwilr 令人印象深刻的銷售能力。使用 Qwilr，您可以： 建立給買家留下深刻印象的自訂互動式銷售資料： 發送 URL，而不是無休止的附件。分享產品簡報、定價、額外服務，並觀察買家與個人化體驗的互動。保持每個頁面的品牌一致：使用我們的品牌編輯器標準化您的所有銷售材料，將您的字體和顏色應用到每個頁面
Canopy
canopytax.com
Canopy 是一款基於雲端的會計實務管理軟體，包括 CRM、文件管理、客戶入口網站應用程式、工作流程、付款、時間和計費。
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit 的軟體可協助現場銷售團隊更快、更聰明地運作。他們的解決方案利用數位工具解決了銷售組織的所有主要痛點。潛在客戶和區域管理、代表績效追蹤、數位合約、潛在客戶生成等功能。他們還提供多種附加服務，例如培訓圖書館、地理圍欄行銷平台和房主信息，以幫助您更聰明地銷售。最重要的是，他們親自與您和您的公司合作，以確保您獲得想要的結果。請造訪 salesrabbit.com 以了解更多資訊。
RFPIO
rfpio.com
RFPIO 提供 RFP 軟體，可協助您改善銷售提案流程。安排演示以立即減少您的 RFP 回應時間。
Quoter
quoter.com
IT 銷售報價軟體將永遠不一樣。 現金平台報價可幫助 IT 服務提供者節省時間並增加收入。立即升級您的報價到現金流程。在幾分鐘內發送獲勝的銷售報價。 Quoter 是為銷售團隊提供的線上報價軟體。我們易於使用的平台、自動化工作流程和無限的用戶定價計劃將使您的團隊能夠創建比以往更多的報價。
Vidyard
vidyard.com
Vidyard 是專為虛擬銷售而打造的視訊工具。它可以輕鬆錄製和發送視頻，從而在銷售週期的各個階段（從勘探到提案）添加個人風格。在強大的視訊分析和整合的支援下，Vidyard 受到全球數千個虛擬銷售和行銷團隊的信賴，可協助他們透過影片產生更多潛在客戶並達成更多交易。
Proposify
proposify.com
Proposify 是一款線上提案軟體，可讓您控制和了解銷售流程中最重要的階段。關閉。從交易設計到簽署，獲得主導交易的信心和彈性。建立令人印象深刻的銷售文檔，保持一致且無錯誤。獲得有關擴展流程、及時參與和準確預測的見解。為您的客戶和潛在客戶提供無縫簽核體驗。功能包括靈活且用戶友好的設計編輯器、電子簽名、CRM 整合、數據驅動的見解、互動式定價、內容管理、批准等等。如果您準備好為您的銷售團隊提供競爭優勢，請造訪我們的網站或透過 https://www.proposify.com 預訂簡報。
DealHub.io
dealhub.io
DealHub 提供完整的報價到收入解決方案，旨在推動銷售流程更快地向前發展。作為唯一平衡可自訂性與業務敏捷性的低程式碼商務引擎，DealHub 使中端市場和企業領導者能夠簡化其團隊和流程、更快地執行交易並更有效地創建可預測的管道。借助由直覺的銷售手冊提供支援的 CPQ、CLM、計費和訂閱管理解決方案，團隊可以在一個統一位置發布提案、達成交易、管理合約以及自動化訂閱和計費。 DealHub 還集中買家/賣家溝通，並提供在數位 DealRoom 中完成交易所需的一切。 DealHub 與Salesforce、HubSpot、Microsoft Dynamics 365、SugarCRM、Fres...
Momenteo
momenteo.com
Momenteo 是專為您設計的使用者友善解決方案。只需在我們精美的日曆中追蹤您完成的工作、費用和旅行，並讓我們的免費軟體產生您的會計。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ（互動式報價）在清晰、客製化、私密的頁面中向潛在客戶傳達您的定價和套餐，為潛在客戶提供他們喜歡的銷售心理學支援的購買體驗。無論您是想解釋定價、建立現代化的銷售提案，還是需要 CPQ 替代方案，IQ 都能滿足您的需求。
Minoa
minoa.io
Minoa 是一家位於舊金山的價值支援平台，協助銷售團隊建立業務案例，從而提高銷售效率並達成更大的交易。在採購和財務團隊審查更多交易的時代，提供投資回報率和強大的業務案例比以往任何時候都更重要。銷售領導團隊使用 Minoa 使他們的團隊能夠建立與現代採購委員會一致的一致且公式化的業務案例。
Scaido.io
scaido.io
一項用於自動化業務銷售流程的服務，可與 Pipedrive 或 HubSpot 等 CRM 系統結合使用，加速並簡化報價、估算和商業提案的準備工作
ClientPoint
clientpoint.net
我們的企業平台可協助您輕鬆管理每位潛在客戶、現有客戶和合作夥伴的業務關係工作區，您可以在一個地方安排、會面和分享資料。培養更有效的領導，更快地提出和完成交易，並更好地加入和服務客戶。從行銷（潛在客戶參與和內容管理），到銷售（提案管理和電子簽名），到客戶關懷（客戶入職和關係管理），再到擴展（升級和更新），ClientPoint 幫助您建立更強大、更有價值的業務關係。整合：Salesforce、Netsuite、Microsoft Dynamics、DocuSign、RightSignature、Sertify
Apropo
apropo.io
Apropo 是一款專門針對軟體開發公司和專家的提案自動化工具。借助即時估算與現實報告，使您的專案估算更加準確，贏得更多交易，並且再也不會錯過預算。
uman.ai
uman.ai
透過利用 uman 的人工智慧助手，公司可以簡化提案創建、客戶支援和員工入職等關鍵業務功能。它打破了數據壁壘，提高了公司內部資訊的可近性和可重用性。結果是減少了銷售、售前和顧問的壓力，並提高了整體生產力。
Quotient
quotientapp.com
成千上萬的企業選擇 Quotient 為其客戶提供五星級報價。商數可以組織您的銷售流程，讓您看起來不錯。
WBudget
wbudget.io
WBudget 是一個用於創建、編輯和發送報價和銷售建議的一體化網路平台。它是一個靈活的平台，允許透過 Zapier 和 Webhooks 與其他業務應用程式進行多次集成，從而為各種類型和規模的公司提供支援。 WBudget 用戶平均在 5 分鐘內建立並發送提案，並且可以遠端追蹤批准和關閉。
CV Partner
cvpartner.com
CV Partner 是一款 SaaS 工具，可自動管理投標和提案的簡歷和案例研究。透過 CV Partner，您可以自訂公司的簡歷以及過去的招標、投標或 RFP 專案/案例。此外，該工具還可以輕鬆自訂履歷和案例研究並將其匯出為 Word、PowerPoint 和 PDF，包括「只需按一下按鈕」的客戶和投標特定範本。使用CV Partner 的客戶表示，他們更新、尋找、客製化和格式化履歷和案例研究的時間減少了50%，並被專業服務行業的領先品牌使用，例如普華永道(PWC)、Sweco、歐華律師事務所(DLA Piper)、阿特金斯(Atkins)、凱捷(Capgemini)、WSP 、BDO、M...
Fresh Proposals
freshproposals.com
Fresh Proposals 是線上專案管理工具，可讓銷售團隊透過互動式報價和電子簽名來製作令人驚嘆的提案，以給潛在客戶留下深刻印象。利用提案洞察來完成更多交易。
Nusii
nusii.com
適用於創意機構和線上企業的提案軟體。停止與 Word、Google Docs 和難以駕馭的 PDF 作鬥爭。 Nusii 是完成下一筆交易最快的方式。憑藉專業的提案範本、通知系統、提案追蹤和線上簽名，我們知道我們可以幫助您的業務發展。
Pricefx
pricefx.com
對於面臨定價挑戰、需要可靠地加速獲利成長，並希望定價執行的精確性、可見性和效率的企業來說，Pricefx 是雲端定價優化、管理和CPQ 平台，它提供了透明且響應迅速的定價解決方案，與 Excel、本土工具或傳統 Gen1 解決方案不同，我們的產品是供您動態規劃、定價和利潤的定價平台。我們的套件包括3 個軟體包解決方案，旨在無縫協作以提供完整的企業定價功能： 計劃軟體包：行業領先的分析，具有針對SAP、Salesforce、SugarCRM 和許多其他關鍵數據系統的預構建集成。分析並產生特定於細分市場的最佳化定價，並將其推送到您的價目表、CPQ、ERP 和數位商務系統。在分析和識別定價機會的同時...
Upwex
upwex.io
使用人工智慧來改善 Upwork 上的自由工作者和公司的結果的瀏覽器擴充功能。 Upwork 的人工智慧工具：工作評級、提案產生和 CRM 同步。
RELAYTO
relayto.com
你如何讓自己的滿足感提升 100 倍？ RELAYTO 是排名第一的互動式體驗平台，可將靜態內容（PDF、MP4、圖像）轉換為引人入勝的互動式體驗，使觀眾能夠選擇自己的路徑並進行自我教育。查看我們自己的 RELAYTO 支援的購買體驗，該體驗最初是傳統的演示。 >> https://rla.to/pitch << 只需將您的PDF 和簡報（並添加任何支援內容、文字、網路/社交內容、圖像、視訊和音訊）到我們直覺的建構器中即可分配互動式元素並發布供您的團隊在桌面和行動螢幕上即時查看。透過 RELAYTO，您可以創建無限數量的公共和私人互動體驗，並配備安全性、權限和使用者管理來控制誰有權存取您的內容...
Loopio
loopio.com
Loopio 幫助企業強化和擴展 RFP、RFI、安全問卷等的回應流程，幫助自動化和簡化這個手動且耗時的流程。這一切都始於我們的內容管理方法，該方法使您的團隊能夠按需訪問他們回复RFP 或其他調查問卷所需的信息，並幫助保持信息最新、有組織和構建，以適應您的業務規模。我們的智慧工具消除了拖慢您速度的繁瑣任務。只需點擊滑鼠，我們的自動化工具 Magic 就會開始為您完成問卷，首次回答常見問題。 Loopio 的專有機器學習技術 Response Intelligence™ 可在響應過程中提供見解並提出建議，幫助響應人員更聰明地工作並創建獲勝提案，使其成為市場上最容易使用的 RFP 響應解決方案。數...
Ansarada
ansarada.com
訂單多一點，風險就少很多。 Ansarada Board 軟體是一個安全的線上董事會門戶，用於組織和運行董事會會議。只需設定議程、建立董事會包、投票、記錄會議記錄、分配操作和儲存文件。保持合規性、降低風險並提高效率，以便您可以自信地做出決策。
Quick FPA
quickfpa.com
Quick FPA 的免費估價工具將協助您在很短的時間內建立詳細的專案範圍，並確保您的專案保持在預算範圍內。
Clientary
clientary.com
Clientary 是一個全套應用程序，供您的團隊管理專案、工時、提案、銷售線索、發票、付款、員工和客戶。停止與一次性文件文件、模板和斷開連接的應用程式較量。 Clientary 可協助您簡化客戶生命週期，從提案和估算到時間追蹤、發票和付款，以便您和您的團隊將所需的一切集中在一個地方。 Clientary 還包括一個品牌客戶門戶，可協助您在客戶和潛在客戶面前顯得專業。
Propoze
propoze.app
Propoze是一款易於使用的提案管理軟體，可讓使用者快速建立和分享銷售提案。由於其簡單性和易用性，它在競爭對手中脫穎而出。其拖放提案建立器可幫助用戶在短短幾分鐘內建立提案 - 預設每個提案看起來都令人驚嘆。 Propoze 主要為自由工作者和小型企業設計。為了幫助他們贏得更多客戶並發展業務，Propoze 允許用戶（即使是永久免費計劃）創建無限數量的提案並吸引無限數量的客戶。借助 Propoze，使用者可以建立和管理自己的自訂服務和單元，並且可以根據需要向應用程式添加任意數量的客戶端。
Storydoc
storydoc.com
Storydoc 是商業專業人士靜態 PDF 和簡報的領先替代品。從融資演講稿和一頁紙到長篇報告和提案，Storydoc 可以讓您輕鬆使用 AI 創建美觀且引人入勝的演講稿。透過與您的銷售和行銷工具的強大集成，您可以追蹤並自動針對每個潛在客戶個性化您的套牌。以及增加後續行動步驟，以立即提高潛在客戶的參與度和轉換率。
Tilkee
tilkee.com
Tilkee 透過可靠且可操作的數據為您的銷售和行銷團隊提供支持，從而為您的業務提供動力。 Tilkee 提高了銷售和行銷團隊的效率，並為組織產生數據，以便更好地與潛在客戶和客戶互動。 Tilkee 平台使用創新的追蹤工具、人工智慧驅動的參與分析以及包括 Salesforce 和 Microsoft Dynamics 在內的 30 多種工具集成，提高了銷售管理效率並幫助提高賣家生產力。無論您使用Salesforce、Oracle、Microsoft Dynamics 或許多其他CRM 工具之一，Tilkee 先進的基於雲端的解決方案都可以使用增強智慧分析潛在客戶的興趣，並允許您的銷售團隊在正確...
Ombud
ombud.com
Ombud 建立在銷售工程和回應管理專業知識的基礎上，為企業級 RevOps 團隊提供服務。我們的平台結合了內容協作、專案管理和機器學習，以簡化面向客戶的銷售和業務開發文件的創建。我們超越基本的自動化和知識管理，提供上下文感知的智慧支援。這使得 RevOps 團隊能夠大幅提高效率、削減成本並超越成長目標。 Ombud 與大中型企業合作，簡化與提案管理、售前、銷售和客戶服務組織相關的收入營運流程。以下是 Ombud 的不同之處： ▸ 企業級平台：我們專為企業部署而構建，並且能夠擴展到該複雜程度。我們成功地支持跨產業的全球組織。跨用例的多功能性：我們不僅僅是一個 RFP 工具。用例包括 RFX、資...
Zomentum
zomentum.com
透過專為技術合作夥伴構建的銷售加速應用程式加速交易並增加收入。一體化 Zomentum Grow 旨在模仿您的銷售方式。透過 Grow，您可以自動執行繁瑣的銷售任務，以保持機會。我們的應用程式整合了銷售活動，保持銷售團隊的一致性，並幫助他們建立牢固的客戶關係。 Zomentum Growth 使您能夠： • 評估並確定正確的行動方案，並根據當前客戶的業務需求提供選項。使用評估來執行常規風險分析並在差距成為客戶的問題之前找出差距。 • 發現新時代SaaS 供應商。找到合適的 SaaS 供應商，從一開始就推銷合適的產品包。為您的客戶提供他們渴望的生產力、網路安全和業務連續性工具。 • 使用可自訂的...
GetAccept
getaccept.com
GetAccept 是一款數位銷售室軟體，使收入團隊能夠簡化文件工作流程、更快地完成交易並推動卓越的客戶體驗（從機會到簽署交易）。我們的數位銷售室是一個集中中心，賣家和買家在整個銷售過程中會面、協作和談判。它有兩個強大的部分：交易室（從第一次會議到提案）和合約室（從提案到簽署交易）。交易室：透過在一個共享空間中簡化買家和賣家之間的協作來提高您的獲勝率。上傳銷售資料、建立共同行動計畫並與買家即時聊天。 Contract Room：讓銷售代表成為頂尖人才，並在幾分鐘內提出令人驚嘆的提案。使用我們的應用程式內編輯器從頭開始，或使用智慧模板來建立互動式品牌合約。憑藉旨在提高獲勝率的一整套功能，GetA...
Jiga
jiga.io
採購製造零件是一個非常手動且耗時的過程。由於透過電子郵件和電子表格與供應商不斷來回溝通，供應鏈變得效率低、緩慢且容易出錯。 Jiga 讓購買零件變得快速、輕鬆。使用Jiga，您可以： - 找到合適的經過審查的供應商- 直接與他們溝通- 消除報價和訂購方面的摩擦- 跟踪報價、零件、修訂和訂單支持的製造服務包括CNC 加工、3D 打印、鈑金、注塑、客製化PCB 和更多的。
Bidsketch
bidsketch.com
Bidsketch 提案軟體可讓您在 50% 的時間內建立、電子簽署和追蹤具有專業外觀的客戶提案。
Zbizlink
zbizlink.com
Zbizlink 是一種基於雲端的動態提案管理工具，它將六個核心業務應用程式組合到一個軟體中，以幫助小型企業提案團隊實現提案流程的自動化。 Zbizlink 包羅萬象。它不僅僅是一個提案管理工具，它還旨在簡化政府和商業提案，並通過眾多超智能、省時的功能（RFP 解析器、全局自動填充、特定於角色的儀表板、可自訂模板等）支援整個業務開發生命週期。立即評估機會。發現合作夥伴的潛力和合格的資源。以 3 倍的速度完成提案 – 這樣您的團隊就可以回家了。
Proposeful
proposeful.com
Proposeful 是發送提案和合約、追蹤客戶何時打開提案並透過電子簽名更快完成銷售的完美解決方案。
DeepStream
deep.stream
借助 DeepStream，您最終可以避免採購團隊浪費時間使用手動工具運行原始程式碼到合約流程，並讓他們重新投入到能夠增加業務價值的策略工作中。作為同類最佳的電子採購平台，我們準備好協助團隊從業務需求轉向授予供應商和管理合約 - 規劃您的 RFx 流程，並在我們基於雲端的平台上邀請、評估和與供應商進行談判。採購流程所需的一切：資格預審 建立客製化的供應商入職問卷，並每次都自信地與合適的供應商合作。 RFx 標準化您的要求，將您的溝通集中在一處並輕鬆評估您的供應商。電子拍賣透過邀請供應商即時線上競爭，節省數小時的談判時間，並顯著減少您的支出。合約管理 根據您授予的 RFx 建立合同，並體驗高效且...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs 是華盛頓州西雅圖的人工智慧提案管理軟體供應商，可自動建立關鍵的 RFP 回應和提案，脫穎而出並贏得交易。該公司為 WSP、MinterEllison、Insight、CDW、Kramer Levin、Panasonic、Canon、Ricoh 等公司的企業提案和銷售團隊提供支援。收入團隊可以更快地提出更多提案，加快交易速度，提高獲勝率並降低銷售成本。了解更多信息，請訪問 www.qorusdocs.com
RevOps
revops.io
RevOps 是現代 Deal Desk 平台，其使命很簡單：使企業能夠建立可擴展的 Deal Desk 操作，幫助其銷售組織更快地完成更多交易、統一品牌、減少合約錯誤並提供集中的協議存儲庫。 ***協作、定價、報價*** 協作創建交易，無需來回電子郵件和 Slack 訊息。 - 上下文交易 - 變更審計追蹤 - 精細批准 ***
Ignition
ignitionapp.com
Ignition 是一個提供專業服務的一體化平台，使企業能夠更快地獲得付款並更聰明地運作。 Ignition 可以自動化並優化提案、客戶協議、計費和收款，從而杜絕逾期付款、未計費工作和平凡的重複管理。 Ignition 還與 Gusto、QuickBooks Online、Xero、ProConnect、Karbon、Xero Practice Manager 和 Zapier 等領先應用程式集成，以實現工作流程自動化並節省寶貴時間。全球超過 7,000 家專業服務企業依靠 Ignition 更快地獲得所有工作的報酬、更有效率地運作並獲得更多利潤。
DocSales
docsales.com
自動關閉銷售：DocSales 是一個屢獲殊榮的 B2B SaaS 平台，可讓您透過您選擇的 CRM 零點擊（零努力）產生提案和合約。我們內建的電子簽名平台可在客戶對文件進行電子簽名時處理付款，從而幫助銷售代表更快地完成交易。透過「零點擊」建立報價、提案和合約。只需將機會卡從 CRM 拖曳到銷售文件即可。
Oneflow
oneflow.com
Oneflow 是一個平台，可以在一個地方自動執行從開始到結束的整個合約流程。將笨重的靜態合約變成有用的、真正的數字合約，感覺就像魔法一樣。流程更快、決策更好、交易更快。對於各種類型和規模的團隊來說，這是一種更簡單、更順暢、更聰明的方式來處理合約。在 oneflow.com 免費試用 Oneflow
Proposable
proposable.com
Proposable 讓您的公司能夠輕鬆建立、追蹤和簽署所有提案。從建立和發送可追蹤的基於網路的提案到使用整合式電子簽章完成交易，Proposable 自動化了整個提案流程。
Dasseti
dasseti.com
Dasseti（原 Diligend）是一家屢獲殊榮的軟體供應商，幫助機構投資者、投資顧問和投資經理滿足投資生命週期每個階段對資料收集、分析、交換、報告和合規性的嚴格要求。 Dasseti Collect 讓分配者透過數位化、自動化和協作來簡化資料收集和分析流程。 Dasseti ESG Collect 被私募市場有限合夥人用來從普通合夥人收集難以找到的 ESG 數據，或一般合夥人從投資組合公司收集數據。 Dasseti Engage 讓資產和基金經理人透過簡化流程來改善投資者關係，例如：回應客戶請求、提供一致的資訊、快速安全地分發報告。
Pitch Power
pitchpower.ai
使用 Pitch Power 經過微調的 AI 軟體為您的獨立機構、機構或企業產生業務服務建議並發現潛在客戶。節省時間。增加音量。轉換更多。贏回你的時間。
Estii
estii.com
解決方案提供者的估算軟體。 Estii 協助服務企業進行估算、定價並贏得更多利潤豐厚的業務。銷售、解決方案和交付團隊可以即時協作進行估算，迭代範圍和時間表，並立即導出高品質的商業提案。
Bidhive
bidhive.com
在一處規劃、管理和追蹤公司的投標管理活動。 Bidhive 專為協助組織統一其銷售、預合約和投標團隊而開發，使時間敏感的投標流程更快、更有效率。我們更進一步，為高階主管提供分析和報告的關鍵盈虧洞察的單一來源。使用 Bidhive 等平台的好處包括提高投標投資回報的效率，以及為投標策略提供更好的見解。 Bidhive 提供對正式投標流程的端到端全面監督，包括： - 指導策略、資訊收集和提案製定的最佳實踐工具和模板- 時間表、里程碑安排和狀態更新，以同時簡化多個投標的管理，以及 -報告見解，提供獲勝率、合約授予價值和業務線績效的可見度。
Tango
tangoagreements.com
創意機構的客戶參與軟體。簡化提案審批、自動化開立發票和付款，並簡化附加服務的購買。
RFP360
rfp360.com
RFP360 使尋源和採購團隊能夠集中其 RFx 發布流程 - 收集見解、評估提案並在單一數位工作空間中與同事和供應商合作。除了做出更明智的購買選擇之外，客戶在發出 RFP、RFI、供應商評估等時還可以提高效率、降低風險並提高參與度。我們的請求管理軟體將數位轉型和自動化引入採購流程。透過範本庫、工作流程、評分和訊息等全循環功能，買家和賣家可以在整個採購生命週期中輕鬆地在一個地方進行協作和溝通。 RFP360 在每一步都確保策略決策是明智、客觀和公平的。
ProPricer
propricer.com
ProPricer 是一款提案定價軟體，旨在產生解決方案，以最大限度地提高提案定價的開發、提交、評估、談判和審核的效率和準確性。從歷史提案資料的儲存到輕鬆產生各種報告，ProPricer 使政府承包商能夠快速輕鬆地建立自訂提案、執行假設分析並整合所有提案資料 - 所有這些都透過一個軟體平台進行。 ProPricer 於 1984 年推出，深受世界各地組織的信賴，其中包括美國十大國防承包商。該公司的蓬勃發展在於將客戶的需求轉化為產品功能和增強功能，使 ProPricer 所有當前和未來的用戶受益。請造訪我們的 https://www.propricer.com 以了解更多資訊。 ProPrice...
iQuoteXpress
iquotexpress.com
iQuote Xpress 是一款基於 Web 的 SaaS 應用程序，可讓企業使用最新的互聯網技術自動化其銷售估算流程。銷售人員能夠輕鬆、快速地產生更詳細、準確並包含產品行銷訊息的銷售建議。由於始終如一地向客戶提供專業溝通，iQuote Xpress 用戶可享受增強的形象。