提案軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 亞美尼亞

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
提案軟體旨在簡化和自動化銷售營運中的提案和提案請求 (RFP) 流程。銷售專業人員利用提案軟體的功能，包括快速生成各種文件格式的文件、跨多個管道的無縫文件共享以及細緻追蹤 RFP 和提案文件對銷售成功的影響。銷售團隊認識到提案是業務關係中關鍵的初始步驟，因此使用提案軟體來確保包含符合客戶概況和需求的有價值的客製化內容。這些工具通常用於銷售或合作夥伴關係，從而實現與 CRM 軟體、CPQ 軟體、電子簽名軟體和會計軟體的常見整合。
提議新的應用程式
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一家提供SaaS軟體的美國軟體公司。該平台提供銷售流程軟體。 PandaDoc 總部位於加州舊金山，主要辦公室位於白俄羅斯明斯克和佛羅裡達州聖彼得堡。文件自動化軟體即服務，具有內建電子簽名、工作流程管理、文件產生器和 CPQ 功能。
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
適合自由工作者和小型企業的最佳客戶管理工具。更聰明的發票、提案、時間追蹤、付款和合約 前身為 AND.CO。
Dropbox DocSend
docsend.com
免費試用我們的安全文件共享平台。立即知道文件何時開啟以及閱讀了哪些頁面。
Better Proposals
betterproposals.io
透過 Better Proposals，發送專業的商業提案只需一半的時間。透過深度分析和數位簽章達成更多交易。
Bonsai
hellobonsai.com
200000 多名頂級自由工作者使用的防彈合約、電子簽名、提案和發票軟體。安心並專注於您的工作。
OnePage CRM
onepagecrm.com
獨特的 CRM 軟體可協助小型企業專注並增加銷售額。基於 GTD 和銷售額 原則上，我們的銷售工具包括聯絡人和通路管理。
Qwilr
qwilr.com
密封每筆交易。透過基於網路的提案脫穎而出並提供世界一流的買家體驗，贏得更多。
Canopy
canopytax.com
Canopy 是一款基於雲端的會計實務管理軟體，包括 CRM、文件管理、客戶入口網站應用程式、工作流程、付款、時間和計費。
RFPIO
rfpio.com
RFPIO 提供 RFP 軟體，協助您改善銷售提案流程。安排演示以立即減少您的 RFP 回應時間。
Vidyard
vidyard.com
Vidyard 是一家總部位於安大略省基奇納的軟體公司，開發用於託管和分析視訊效能的軟體。公司成立於2010年5月。
Quoter
quoter.com
IT 銷售報價軟體將永遠不一樣。 Quoter 是一個報價到現金平台，消除了專業服務的買方和賣方之間的摩擦。立即升級您的銷售流程。
SalesRabbit
salesrabbit.com
領先的現場銷售平台現已實現遊戲化 遊戲化是一款革命性的工具包，可將數據轉化為極大提高的銷售代表績效，將銷售團隊的卓越能力提高 107%。立即在 SalesRabbit 平台上體驗吧。
Proposify
proposify.com
提案軟體使銷售領導者能夠控制和了解銷售流程中最重要的階段。免費試用 Proposify 14 天。
DealHub.io
dealhub.io
由領先的 CPQ 和 CLM 推動營收成長。一個統一的平台，用於產生報價和合約、吸引買家並獲得即時買家洞察。
Momenteo
momenteo.com
使用者友善的會計解決方案適合自由工作者追蹤您的工作、費用、旅行等。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring 是一家軟體即服務 (SaaS) 公司，為銷售軟體和其他線上數位產品的公司提供全方位服務的電子商務平台。
Minoa
minoa.io
Minoa 是一家位於舊金山的價值支援平台，協助銷售團隊建立業務案例，從而提高銷售效率並達成更大的交易。在採購和財務團隊審查更多交易的時代，提供投資回報率和強大的業務案例比以往任何時候都更重要。銷售領導團隊使用 Minoa 使他們的團隊能夠建立與現代採購委員會一致的一致且公式化的業務案例。
Scaido.io
scaido.io
一項用於自動化業務銷售流程的服務，可與 Pipedrive 或 HubSpot 等 CRM 系統結合使用，加速並簡化報價、估算和商業提案的準備工作
Apropo
apropo.io
Apropo 是一款專門針對軟體開發公司和專家的提案自動化工具。借助即時估算與現實報告，使您的專案估算更加準確，贏得更多交易，並且再也不會錯過預算。
uman.ai
uman.ai
透過利用 uman 的人工智慧助手，公司可以簡化關鍵業務功能，例如提案創建、客戶支援和員工入職。它打破了數據壁壘，提高了公司內部資訊的可近性和可重用性。結果是減少了銷售、售前和顧問的壓力，並提高了整體生產力。
WBudget
wbudget.io
WBudget 是一個用於創建、編輯和發送報價和銷售建議的一體化網路平台。它是一個靈活的平台，允許透過 Zapier 和 Webhooks 與其他業務應用程式進行多次集成，從而為各種類型和規模的公司提供支援。 WBudget 用戶平均在 5 分鐘內建立並發送提案，並且可以遠端追蹤批准和關閉。
ClientPoint
clientpoint.net
我們的企業平台可協助您輕鬆管理每位潛在客戶、現有客戶和合作夥伴的業務關係工作區，您可以在一個地方安排、會面和分享資料。培養更有效的領導，更快地提出和完成交易，並更好地加入和服務客戶。從行銷（潛在客戶參與和內容管理），到銷售（提案管理和電子簽名），到客戶關懷（客戶入職和關係管理），再到擴展（升級和更新），ClientPoint 幫助您建立更強大、更有價值的業務關係。整合：Salesforce、Netsuite、Microsoft Dynamics、DocuSign、RightSignature、Sertify
Fresh Proposals
freshproposals.com
Fresh Proposals 是線上專案管理工具，可讓銷售團隊透過互動式報價和電子簽名來製作令人驚嘆的提案，以給潛在客戶留下深刻印象。利用提案洞察來完成更多交易。
Quotient
quotientapp.com
成千上萬的企業選擇 Quotient 為其客戶提供五星級報價。商數可以組織您的銷售流程，讓您看起來不錯。
CV Partner
cvpartner.com
CV Partner 是一款 SaaS 工具，可自動管理投標和提案的簡歷和案例研究。透過 CV Partner，您可以自訂公司的簡歷以及過去的招標、投標或 RFP 專案/案例。此外，該工具還可以輕鬆自訂履歷和案例研究並將其匯出為 Word、PowerPoint 和 PDF，包括「只需按一下按鈕」的客戶和投標特定範本。使用CV Partner 的客戶表示，他們在更新、尋找、客製化和格式化履歷和案例研究方面花費的時間減少了50%，並被專業服務行業的領先品牌使用，例如PWC、Sweco、DLA Piper、Atkins、 Capgemini、WSP 、BDO、Multiconsult，僅舉幾例。
Nusii
nusii.com
停止與 Word、InDesign 和 PDF 作鬥爭。 Nusii 讓您每次都能在更短的時間內創建精美的提案。
Pricefx
pricefx.com
對於面臨定價挑戰、需要可靠地加速獲利成長，並希望定價執行的精確性、可見性和效率的企業來說，Pricefx 是雲端定價優化、管理和CPQ 平台，它提供了透明且響應迅速的定價解決方案，與 Excel、本土工具或傳統 Gen1 解決方案不同，我們的產品是供您動態規劃、定價和利潤的定價平台。我們的套件包括3 個軟體包解決方案，旨在無縫協作以提供完整的企業定價功能： 計劃軟體包：行業領先的分析，具有針對SAP、Salesforce、SugarCRM 和許多其他關鍵數據系統的預構建集成。分析並產生特定於細分市場的最佳化定價，並將其推送到您的價目表、CPQ、ERP 和數位商務系統。在分析和識別定價機會的同時...
Upwex
upwex.io
使用人工智慧來改善 Upwork 上的自由工作者和公司的結果的瀏覽器擴充功能。 Upwork 的 AI 工具：工作評級、提案產生和 CRM 同步。
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO 將您的 PDF、簡報、影片和其他內容轉換為具有即時品牌推廣、分析等功能的互動式 Web 體驗
Loopio
loopio.com
改變您的提案回應流程—並釋放您的成長。了解為什麼 800 多家公司使用 Loopio 來回答 RFP、DDQ 和安全問卷。
Ansarada
ansarada.com
利用 Ansarada 先進的虛擬資料室解決方案始終獲得最佳結果。拋棄傳統的資料室，立即加入世界頂尖交易撮合者的行列。
Quick FPA
quickfpa.com
Quick FPA 的免費估價工具將協助您在很短的時間內建立詳細的專案範圍，並確保您的專案保持在預算範圍內。
Clientary
clientary.com
Clientary 是一個全套應用程序，供您的團隊管理專案、工時、提案、銷售線索、發票、付款、員工和客戶。停止與一次性文件文件、模板和斷開連接的應用程式較量。 Clientary 可協助您簡化客戶生命週期，從提案和估算到時間追蹤、發票和付款，以便您和您的團隊將所需的一切集中在一個地方。 Clientary 還包括一個品牌客戶門戶，可協助您在客戶和潛在客戶面前顯得專業。
Propoze
propoze.app
Propoze是一款易於使用的提案管理軟體，可讓使用者快速建立和分享銷售提案。由於其簡單性和易用性，它在競爭對手中脫穎而出。其拖放提案產生器可幫助用戶在短短幾分鐘內建立提案 - 預設情況下每個提案看起來都令人驚嘆。 Propoze 主要為自由工作者和小型企業設計。為了幫助他們贏得更多客戶並發展業務，Propoze 允許用戶（即使是永久免費計劃）創建無限數量的提案並吸引無限數量的客戶。借助 Propoze，使用者可以建立和管理自己的自訂服務和單元，並且可以根據需要向應用程式添加任意數量的客戶端。
Storydoc
storydoc.com
輕鬆創建令人驚嘆的互動式套牌，以提高參與度。從靜態 PDF 轉變為有效的宣傳資料，讓您的故事栩栩如生。
Tilkee
tilkee.com
Tilkee 透過可靠且可操作的數據為您的銷售和行銷團隊提供支持，從而為您的業務提供動力。 Tilkee 提高了銷售和行銷團隊的效率，並為組織產生數據，以便更好地與潛在客戶和客戶互動。 Tilkee 平台使用創新的追蹤工具、人工智慧驅動的參與分析以及包括 Salesforce 和 Microsoft Dynamics 在內的 30 多種工具集成，提高了銷售管理效率並幫助提高賣家生產力。無論您使用Salesforce、Oracle、Microsoft Dynamics 或許多其他CRM 工具之一，Tilkee 先進的基於雲端的解決方案都可以使用增強智慧分析潛在客戶的興趣，並允許您的銷售團隊在正確...
Ombud
ombud.com
Ombud 建立在銷售工程和回應管理專業知識的基礎上，為企業級 RevOps 團隊提供服務。我們的平台結合了內容協作、專案管理和機器學習，以簡化面向客戶的銷售和業務開發文件的創建。我們超越基本的自動化和知識管理，提供上下文感知的智慧支援。這使得 RevOps 團隊能夠大幅提高效率、削減成本並超越成長目標。 Ombud 與大中型企業合作，簡化與提案管理、售前、銷售和客戶服務組織相關的收入營運流程。以下是 Ombud 的不同之處： ▸ 企業級平台：我們專為企業部署而構建，並且能夠擴展到該複雜程度。我們成功地支持跨產業的全球組織。跨用例的多功能性：我們不僅僅是一個 RFP 工具。用例包括 RFX、資...
Zomentum
zomentum.com
透過專為技術合作夥伴構建的銷售加速應用程式加速交易並增加收入。一體化 Zomentum Grow 旨在模仿您的銷售方式。透過 Grow，您可以自動執行繁瑣的銷售任務，以保持機會。我們的應用程式整合了銷售活動，保持銷售團隊的一致性，並幫助他們建立牢固的客戶關係。 Zomentum Growth 使您能夠： • 評估並確定正確的行動方案，並根據當前客戶的業務需求提供選項。使用評估來執行常規風險分析並在差距成為客戶的問題之前找出差距。 • 發現新時代SaaS 供應商。找到合適的 SaaS 供應商，從一開始就推銷合適的產品包。為您的客戶提供他們渴望的生產力、網路安全和業務連續性工具。 • 使用可自訂的...
GetAccept
getaccept.com
我們的一體化軟體可輕鬆滿足您的數位銷售需求！立即註冊您的免費帳戶並更快完成交易。
Bidsketch
bidsketch.com
Bidsketch 提案軟體可讓您在 50% 的時間內建立、電子簽署和追蹤具有專業外觀的客戶提案。
Zbizlink
zbizlink.com
Zbizlink 是一種基於雲端的動態提案管理工具，它將六個核心業務應用程式組合到一個軟體中，以幫助小型企業提案團隊實現提案流程的自動化。 Zbizlink 包羅萬象。它不僅僅是一個提案管理工具，它還旨在簡化政府和商業提案，並通過眾多超智能、省時的功能（RFP 解析器、全局自動填充、特定於角色的儀表板、可自訂模板等）支援整個業務開發生命週期。更多的。立即評估機會。發現合作夥伴的潛力和合格的資源。以 3 倍的速度完成提案 – 這樣您的團隊就可以回家了。
Proposeful
proposeful.com
Proposeful 是發送提案和合約、追蹤客戶何時打開提案並透過電子簽名更快完成銷售的完美解決方案。
DeepStream
deep.stream
借助 DeepStream，您最終可以避免採購團隊浪費時間使用手動工具運行原始程式碼到合約流程，並讓他們重新投入到能夠增加業務價值的策略工作中。作為同類最佳的電子採購平台，我們準備好協助團隊從業務需求轉向授予供應商和管理合約 - 規劃您的 RFx 流程，並在我們基於雲端的平台上邀請、評估和與供應商進行談判。採購流程所需的一切：資格預審 建立客製化的供應商入職問卷，並每次都自信地與合適的供應商合作。 RFx 標準化您的要求，將您的溝通集中在一處並輕鬆評估您的供應商。電子拍賣透過邀請供應商即時線上競爭，節省數小時的談判時間，並顯著減少您的支出。合約管理 根據您授予的 RFx 建立合同，並體驗高效且...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs 是華盛頓州西雅圖的人工智慧提案管理軟體供應商，可自動建立關鍵的 RFP 回應和提案，脫穎而出並贏得交易。該公司為 WSP、MinterEllison、Insight、CDW、Kramer Levin、Panasonic、Canon、Ricoh 等公司的企業提案和銷售團隊提供支援。收入團隊可以更快地提出更多提案，加快交易速度，提高獲勝率並降低銷售成本。了解更多信息，請訪問 www.qorusdocs.com
RevOps
revops.io
RevOps 是現代 Deal Desk 平台，其使命很簡單：使企業能夠建立可擴展的 Deal Desk 操作，幫助其銷售組織更快地完成更多交易、統一品牌、減少合約錯誤並提供集中的協議存儲庫。 ***協作、定價、報價*** 協作創建交易，無需來回電子郵件和 Slack 訊息。 - 上下文交易 - 變更審計追蹤 - 精細批准 ***
Ignition
ignitionapp.com
Ignition 是一個提供專業服務的一體化平台，使企業能夠更快地獲得付款並更聰明地運作。 Ignition 可以自動化並優化提案、客戶協議、計費和收款，從而杜絕逾期付款、未計費工作和平凡的重複管理。 Ignition 還與 Gusto、QuickBooks Online、Xero、ProConnect、Karbon、Xero Practice Manager 和 Zapier 等領先應用程式集成，以實現工作流程自動化並節省寶貴時間。全球超過 7,000 家專業服務企業依靠 Ignition 更快地獲得所有工作的報酬、更有效率地運作並獲得更多利潤。
DocSales
docsales.com
您完成交易。我們讓他們處於自動駕駛狀態。 DocSales 允許您透過您選擇的 CRM 零點擊、零工作量產生提案和合約。
Oneflow
oneflow.com
減少合約管理。更多契約魔法。 利用 Oneflow 真正的數位合約提高工作效率，讓生活更輕鬆。
Jiga
jiga.io
將您的供應商與您組織的通訊堆疊同步。自動執行詢價、採購訂單和訂單狀態追蹤。
Proposable
proposable.com
Proposable 讓您的公司能夠輕鬆建立、追蹤和簽署所有提案。從建立和發送可追蹤的基於網路的提案到使用整合式電子簽章完成交易，Proposable 自動化了整個提案流程。
Dasseti
dasseti.com
Dasseti（原 Diligend）是一家屢獲殊榮的軟體供應商，幫助機構投資者、投資顧問和投資經理滿足投資生命週期每個階段對資料收集、分析、交換、報告和合規性的嚴格要求。 Dasseti Collect 讓分配者透過數位化、自動化和協作來簡化資料收集和分析流程。 Dasseti ESG Collect 被私募市場有限合夥人用來從普通合夥人收集難以找到的 ESG 數據，或一般合夥人從投資組合公司收集數據。 Dasseti Engage 讓資產和基金經理人透過簡化流程來改善投資者關係，例如：回應客戶請求、提供一致的資訊、快速安全地分發報告。
Pitch Power
pitchpower.ai
使用 Pitch Power 經過微調的 AI 軟體為您的獨立機構、機構或企業產生業務服務建議並發現潛在客戶。省時間。增加音量。轉換更多。贏回你的時間。
Estii
estii.com
解決方案提供者的估算軟體。 Estii 協助服務企業進行估算、定價並贏得更多利潤豐厚的業務。銷售、解決方案和交付團隊可以即時協作進行估算，迭代範圍和時間表，並立即導出高品質的商業提案。
Bidhive
bidhive.com
在一處規劃、管理和追蹤公司的投標管理活動。 Bidhive 專為協助組織統一其銷售、預合約和投標團隊而開發，使時間敏感的投標流程更快、更有效率。我們更進一步，為高階主管提供分析和報告的關鍵盈虧洞察的單一來源。使用 Bidhive 等平台的好處包括提高投標投資回報的效率，以及為投標策略提供更好的見解。 Bidhive 提供對正式投標流程的端到端全面監督，包括： - 指導策略、資訊收集和提案製定的最佳實踐工具和模板- 時間表、里程碑安排和狀態更新，以同時簡化多個投標的管理，以及 -報告見解，提供獲勝率、合約授予價值和業務線績效的可見度。
Tango
tangoagreements.com
創意機構的客戶參與軟體。簡化提案審批、自動化開立發票和付款，並簡化附加服務的購買。
RFP360
rfp360.com
RFP360 使尋源和採購團隊能夠集中其 RFx 發布流程 - 收集見解、評估提案並在單一數位工作空間中與同事和供應商合作。除了做出更明智的購買選擇之外，客戶在發出 RFP、RFI、供應商評估等時還可以提高效率、降低風險並提高參與度。我們的請求管理軟體將數位轉型和自動化引入採購流程。透過範本庫、工作流程、評分和訊息等全循環功能，買家和賣家可以在整個採購生命週期中輕鬆地在一個地方進行協作和溝通。 RFP360 在每一步都確保策略決策是明智、客觀和公平的。
ProPricer
propricer.com
ProPricer 是一款提案定價軟體，旨在產生解決方案，以最大限度地提高提案定價的開發、提交、評估、談判和審核的效率和準確性。從歷史提案資料的儲存到輕鬆產生各種報告，ProPricer 使政府承包商能夠快速輕鬆地建立自訂提案、執行假設分析並整合所有提案資料 - 所有這些都透過一個軟體平台進行。 ProPricer 於 1984 年推出，深受世界各地組織的信賴，其中包括美國十大國防承包商。該公司的蓬勃發展在於將客戶的需求轉化為產品功能和增強功能，使 ProPricer 所有當前和未來的用戶受益。請造訪我們的 https://www.propricer.com 以了解更多資訊。 ProPrice...
iQuoteXpress
iquotexpress.com
iQuote Xpress 是一款基於 Web 的 SaaS 應用程序，可讓企業使用最新的互聯網技術自動化其銷售估算流程。銷售人員能夠輕鬆、快速地產生更詳細、準確並包含產品行銷訊息的銷售建議。由於始終如一地向客戶提供專業溝通，iQuote Xpress 用戶可享受增強的形象。