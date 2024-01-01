促銷產品管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 賽普勒斯

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在 PFL，我們專注於創建數據驅動的直郵郵件，為組織提供真實的時刻並促進成長。憑藉世界上一些最大品牌的成功記錄，我們將您期望從數位行銷中獲得的衡量、個人化和可預測性帶入直郵世界。我們的一站式方法簡化了執行流程，管理從策略和生產到交付和衡量的一切。我們使用數位策略與令人難忘的直郵風格相結合，從明信片和信件到帶有徽標項目的 3D 郵件，以提高參與度並推動成果。我們利用您的數據的力量來個性化任何規模（從數百到數百萬）的活動，確保您的客戶收到相關的個人化訊息。此外，我們的平台與您的 CRM/MAP 集成，使您能夠輕鬆衡量直郵績效和投資回報率。讓我們幫助您透過有吸引力、個人化且可衡量的直效郵件讓您的客戶...