促銷產品管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 澳洲

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促銷產品管理軟體簡化並擴展了取得、儲存、監督和分發公司促銷品的流程。它使企業能夠保持品牌統一性，同時有效管理其促銷產品庫存。該軟體作為公司行銷或品牌部門的一個組成部分，減輕了組織和執行促銷產品策略的負擔。 促銷品通常被稱為公司“贈品”，有多種用途，包括貿易展覽贈品、客戶答謝禮物、潛在客戶開發活動和員工入職套件等。此類軟體透過在單一平台內提供所有促銷產品要求的全面管理，增強了列印履行系統的功能。
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Sendoso
sendoso.com
Sendoso 是領先的發送平台，為企業提供在整個買家旅程中與客戶互動的新方式，幫助企業脫穎而出。
&Open
andopen.co
為關心的公司提供更好的禮物。培養銷售、行銷、人力資源和客戶體驗團隊之間的關係並建立忠誠度。
PFL
pfl.com
在 PFL，我們專注於創建數據驅動的直郵郵件，為組織提供真實的時刻並促進成長。憑藉世界上一些最大品牌的成功記錄，我們將您期望從數位行銷中獲得的衡量、個人化和可預測性帶入直郵世界。我們的一站式方法簡化了執行流程，管理從策略和生產到交付和衡量的一切。我們使用數位策略與令人難忘的直郵風格相結合，從明信片和信件到帶有徽標項目的 3D 郵件，以提高參與度並推動成果。我們利用您的數據的力量來個性化任何規模（從數百到數百萬）的活動，確保您的客戶收到相關的個人化訊息。此外，我們的平台與您的 CRM/MAP 集成，使您能夠輕鬆衡量直郵績效和投資回報率。讓我們幫助您透過有吸引力、個人化且可衡量的直郵讓您的客戶微笑...
Kotis Design
kotisdesign.com
我們是業界領先的贈品提供者和技術合作夥伴，提供可擴展的電子商務平台，幫助品牌在世界各地創建、銷售和運送贈品。從人力資源團隊到銷售和行銷序列，我們幫助您在工作流程中整合和分發贈品。我們製作人們真正想要佩戴和使用的贓物。利用我們屢獲殊榮的產品設計和強大的倉儲和履行解決方案。我們位於美國的兩個工廠與海外工廠網路結合，可以將商品發送到世界各地。適時的品牌商品可以使您的機會價值增加一倍或三倍。我們的 Salesforce 和 Shopify 整合可讓您利用我們的倉庫和履行團隊在有意義的時候發送商品。不需要贓物壁櫥！讓我們一起打造偉大的商品。
Postal
postal.com
Postal 於 2020 年在加州聖路易斯奧比斯波成立，是領先的線下參與平台，為 Outreach、Yelp、Cisco Meraki、Seismic 和 Fivetran 等 600 多家 B2B 客戶提供服務。郵政使客戶能夠與潛在客戶、合作夥伴、客戶和員工建立有意義且有影響力的人際關係。請造訪 postal.com 以了解更多資訊。
Xoxoday
xoxoday.com
企業的獎勵、激勵、福利和支出基礎設施。 數千家各種規模的企業，從新創公司到大型企業，都使用 Xoxoday 的商業貨幣來發送獎勵、福利、激勵和支付支出。
Swageazy
swageazy.com
Swageazy 是印度領先的企業禮品管理平台，它簡化了企業和活動禮品的策劃、採購、列印和履行的麻煩。易於使用且與行業無關的解決方案，受到 Coursera、LinkedIn、Amazon、Wipro、PhonePe 等 300 多家企業的信賴，透過品牌商品、預製套件等提高員工和客戶的品牌知名度和參與度得到了Info Edge Ventures、Anicut Capital、Huddle Ventures 等知名創投公司和3 位以上創辦人投資者的支持- 來自The Pant Projects 的Dhruv Toshniwal、來自Springworks 的Kartik Mandaville 和...
Reachdesk
reachdesk.com
利用 Reachdesk 釋放大規模禮品的力量，Reachdesk 是世界第一的全球企業禮品平台，專為收入成功而打造。
Printfection
printfection.com
使用我們的贈品管理平台輕鬆創建精美的品牌贈品並將其分發到世界各地。立即聯絡我們或取得演示。
SWAG.EU
swag.eu
SWAG.EU 創造卓越的產品體驗，並協助提升您的品牌。我們設計、採購、製造和分銷優質的個人化產品…我們的速度真快。我們很自豪能成為您在歐洲所有客製化贈品需求的首選合作夥伴。我們提供各種高品質產品，我們的網站使您可以輕鬆設計和訂購客製化商品。我們的專家團隊將在整個訂購過程中提供支援和指導，以確保您的客製化贈品正是您想要的。相信我們能夠提升您的品牌並透過我們的產品和服務給人留下持久的印象。
CorporateGift.com
corporategift.com
企業禮品是一個禮品平台，專為持續的程序化禮品而開發。購買、儲存和設定所有內容一次，然後在幾分鐘內提高參與度。我們的解決方案圍繞著三大支柱組成：確保收件人滿意度的各種產品、實現無縫流程控制的先進技術和自動化，以及隨時準備提供最佳實踐和支援以確保滿足每個客戶需求的專家團隊。
Alyce
alyce.com
Alyce 是一個基於人工智慧的禮品平台，可協助企業透過個人化禮品建立關係、加速銷售並提高品牌知名度。行銷、銷售和客戶團隊使用 Alyce 打開新業務之門，並在整個生命週期中培養和獎勵忠誠的客戶。
commonsku
commonsku.com
commonsku 是專為促銷產品產業設計的軟體。它是一個整合在一個複雜中心中的 CRM、訂單管理和電子商務平台。 commonsku 透過能夠直觀地連接經銷商和供應商的軟體，為您的團隊帶來一股新鮮空氣。
Swag Hut
swaghut.com
SwagHut 的技術簡化了您的整個促銷商品購買體驗。透過我們的平台，您可以創建、客製化並向世界任何地方的任何人發送高品質的贈品。只需選擇您最喜歡的贈品並上傳您的徽標即可。客製化設計將在 24 小時內準備好供您在個人化儀表板中批准。一旦您對自己的設計感到滿意，就可以從我們的儲存和運送選項中進行選擇。我們專注於策劃人們真正想要保留的高品質、有意義的商品目錄。我們很榮幸成為 1% for the Planet 的會員，因此您購買的每一件贈品都會得到回饋。推出新品牌？入職新團隊成員？組織虛擬活動？請造訪 swaghut.com，與我們的團隊聯繫，以了解有關如何使用 swag 可持續提供迷人體驗的更多...
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讓生活變得輕鬆的公司贈品店 我們創建的商店能夠吸引員工並節省您的時間 查看示例 了解更多 受到了解贈品的公司信賴 為什麼選擇公司贈品店？員工選擇他們想穿的公司品牌飾品 不再為您的團隊收集尺寸和地址 向員工提供電子禮品卡 [...]
Inkwell Global Marketing
inkwellusa.com
Inkwell Global Marketing 是一家提供全方位服務的商品代理商。我們簡化和簡化公司商品的採購、儲存和分銷。我們領先業界的平台允許用戶檢查庫存、運送商品並與第三方系統和應用程式整合以實現工作流程自動化。我們提供全面的商品商店、快閃店和微型網站以及可與您現有平台整合的客製化電子商務解決方案。 Inkwell 透過創造反映其品牌、信仰和文化的商品，幫助組織向世界傳達其形象。企業商品是整體行銷和公共關係工作的一個組成部分。 Inkwell 是我們客戶的延伸，在選擇、設計、生產和分銷禮品的各個方面提供建議。物流、倉儲和配送是我們模式中不可或缺的一部分。我們提供全面的倉儲服務，包括：儲...
SwagUp
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SwagUp 是唯一的端對端 Swag 管理平台。我們相信 swag 非常強大，但使用起來也極為複雜。我們所做的一切都是為了讓贈品的製作和運輸過程盡可能簡單。我們的平台使您能夠一站式管理產品設計、創作、採購、庫存管理、簡化分銷和全球物流。我們強大的功能，例如兌換（精美的禮物體驗）、商店（在我們的平台內建立您自己的精美商店）和整合（根據您的HRIS、CRM 等中的事件觸發贈品分配）為您提供贈品管理所需的一切自動駕駛。我們透過控制自己的技術和營運來垂直營運流程，以便我們能夠提供無與倫比的客戶體驗。前往 swagup.com 了解更多！
AXOMO
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AXOMO 是一款贈品管理解決方案，旨在提供給人留下持久印象的獎勵。研究表明，52% 的品牌裝備在 30 天內被重新贈送或丟棄 - 您的人民（和地球）值得更好的。我們的品牌商店平台專為改善永續發展舉措而量身定制，讓人們有機會選擇與他們產生共鳴的品牌裝備，從而激發人們的興奮感。透過自動循環商店積分、追蹤不同群體或地點支出的預算、深入的用戶參與度數據等，將您理想的企業禮品策略變為現實。我們提供獨特的優勢，包括按需生產、批量節省和倉儲、產品品質保證、現場客戶服務團隊以及上市前的入職流程。隨著企業禮品的未來轉向優先考慮遠端分發和提供優於平均水平的員工獎勵體驗，我們將竭盡全力將客戶的企業禮品策略變為現實...
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體育場使全球團體禮物、獎勵和贈品變得簡單而個性化，無論規模或距離如何。我們讓世界各地的收件人選擇他們想要的內容以及發送地點，消除猜測並最大限度地提高每次交換的影響。無論您是要感謝客戶還是入職員工，Stadium 都是一個一體化平台，讓您的員工無論身在何處都可以參與其中並進行慶祝。請在此處致電，與我們討論如何設定訂單：https://www.bystadium.com/book-a-call/