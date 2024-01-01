專案管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 喬治亞

Celoxis

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Celoxis 是一款一體化專案組合管理 (PPM) 軟體，可在可自訂的平台上無縫規劃、追蹤和管理您的所有工作流程。 PPM 工具實現了功能、易用性和價格之間的完美平衡。它提供複雜的分析和儀表板，使團隊能夠利用商業智慧簡化專案、資源和工作流程，從而做出數據驅動的決策。它提供 SaaS 和本地部署選項。 Celoxis 與 JIRA 和 Azure DevOps 無縫整合。 Celoxis 擁有超過23 年為財富500 強和小型企業提供服務的經驗，在衛星發射和深海勘探等突破性項目中發揮了重要作用，展示了其透過可擴展且靈活的項目和組合管理處理複雜和關鍵任務的能力。 Celoxis 提供為各種規模的...