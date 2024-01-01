專案管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 法國

Bordio

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Bordio 是一款適用於所有產業團隊的工作管理軟體。在這裡您可以新增團隊並邀請您的隊友、建立專案、管理任務和活動以及組織您的團隊合作。無論您是與團隊內部的人員合作，還是引進外部合作夥伴和客戶，Bordio 都能滿足您的需求。它旨在處理從日常任務到大型專案的所有事務，讓一切順利運行，以便您可以專注於真正重要的事情。 Bordio 不僅僅止於組織您的任務；它還可以幫助您管理任務。它可以幫助您有效管理團隊的工作量，從而加倍努力。借助可讓您追蹤任務和會議所用時間、設定重複任務以及專注於每日進度的功能，您可以比以往更輕鬆地讓每個人都步入正軌。另外，由於能夠在任務視窗中直接聊天，您將永遠不會忘記那些重要...