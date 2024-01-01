專案管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 德國

Paymo

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Paymo 是一款適用於最多 20 人的小型團隊的工作管理軟體。它是數位、創意和行銷機構、諮詢企業、軟體和工程公司以及建築公司的理想選擇。它允許您隨時隨地管理客戶專案和業務任務、追蹤工作時間並為客戶開立發票。軟體的主要重點是幫助團隊從開始到結束管理專案： - 將專案拆分為任務清單和任務，並將其分配給您的員工或同事- 透過網路計時器自動追蹤辦公室的工作時間或在旅途中透過行動應用程式- 透過討論讓參與專案的每個人都了解最新情況- 創建可自訂的靜態和即時報告並追蹤業務績效- 儲存與專案相關的所有文件- 以便每個人都可以隨時存取它們- 視覺化團隊的工作，消除瓶頸，並減少項目中的空閒時間- 跟踪所有計算...