專案管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 貝里斯

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專案管理軟體包含一系列旨在簡化和增強專案規劃、執行和監控的數位工具。這些應用程式提供了用於協作、任務管理和資源分配的集中平台，並提供甘特圖、調度和即時通訊等功能。專案管理軟體非常適合各種規模的團隊和組織，它可以優化專案工作流程、促進協作並確保有效的協調，最終有助於成功的專案成果。
提議新的應用程式
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一個一體化的生產力平台。它是團隊聚集在一起使用任務、文件、聊天、目標、白板等來規劃、組織和協作工作的中心。只需點擊幾下即可輕鬆定制，ClickUp 使各種類型和規模的團隊能夠更有效地交付工作，將生產力提高到新的高度。
monday.com
monday.com
monday.com 是一個專案管理工具，使組織能夠管理任務、專案和團隊工作。截至 2020 年，該公司為 100,000 個組織提供服務，其中包括許多非技術組織。 2019 年 7 月，該公司融資 1.5 億美元，估值為 19 億美元。 Monday.com 榮獲 2020 年應用程式、行動和語音類別威比生產力獎。
Trello
trello.com
Trello 是一個基於網路的看板式清單製作應用程序，是 Atlassian 的子公司。最初由 Fog Creek Software 於 2011 年創建，並於 2014 年分拆成立一家獨立公司，後來於 2017 年 1 月出售給 Atlassian。
Jira
atlassian.com
JIRA 是團隊規劃和建立優秀產品的追蹤器。成千上萬的團隊選擇 JIRA 來捕獲和組織問題、分配工作並追蹤團隊活動。在您的辦公桌上或在旅途中，JIRA 可以透過新的行動介面幫助您的團隊完成工作。
Airtable
airtable.com
Airtable 是一項雲端協作服務，總部位於舊金山。它由 Howie Liu、Andrew Ofstad 和 Emmett Nicholas 於 2012 年創立。 Airtable 是電子表格與資料庫的混合體，具有資料庫的功能，但應用於電子表格。 Airtable表格中的欄位類似於電子表格中的儲存格，但具有「複選框」、「電話號碼」和「下拉清單」等類型，並且可以引用圖像等檔案附件。 、新增記錄、將表格相互連結、協作、對記錄進行排序以及將視圖發佈到外部網站。
Coda
coda.io
Coda 是一款基於雲端的文件編輯器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 創立。辦事處位於貝爾維尤、舊金山和山景城。第一個軟體版本1.0於2019年5月推出。它是一個將電子表格、簡報、應用程式和文件混合在一起的畫布。該軟體可與Slack和Gmail等第三方服務整合。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 參與了本輪融資，LinkedIn 聯合創始人 Reid Hoffman 和 General Catalyst 的 Hemant Taneja 加入了董事會。
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects 是一款基於雲端的專案管理軟體，在全球擁有超過 20 萬家客戶。它可以幫助您規劃專案並完美執行它們。透過項目，您可以輕鬆分配任務，與團隊和客戶進行有效溝通，了解所有專案更新，獲得有關工作進度的詳細報告，並每次都按時交付專案。 Zoho Projects 擁有大量的客製化功能和特性，例如甘特圖、藍圖和時間表，是一款成熟的專案管理工具，可滿足各種規模和行業的公司的業務需求。 Projects 具有廣泛的內部和第三方整合功能，是現有整合度最高的專案管理工具之一，非常適合您的工作生態系統。
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet 是一個現代工作管理平台，它將人員、流程和技術結合在一起，使任何人都能推動有意義的變革。各種規模的組織都使用 Smartsheet 來管理專案、自動化流程並大規模了解計劃和專案組合——所有這些都在一個即時、集中的平台上進行，可以從任何地方透過任何設備進行存取。超過 90% 的財富 100 強公司相信 Smartsheet 可以調整其資源，以在當今不斷變化的工作世界中提高效率、敏捷性和協作。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
YouTrack
jetbrains.com
一個可以適應您的流程的專案管理工具，可幫助您交付出色的產品。追蹤專案和任務，使用敏捷板，規劃衝刺和發布，保留知識庫，使用報告和儀表板，建立遵循您的業務流程的工作流程。永遠不要再次強迫您的流程適應工具的限制。與其他專案管理工具不同，YouTrack 可以根據您的需求進行客製化！
Basecamp
basecamp.com
Basecamp 是一家美國網路軟體公司，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司由 Jason Fried、Carlos Segura 和 Ernest Kim 於 1999 年共同創立，是一家名為 37signals 的網頁設計公司。它的第一個商業應用程式是 Basecamp，隨後是 Backpack、Campfire 和 Highrise。開源Web應用程式框架Ruby on Rails最初是為37signals內部使用而創建的，後來於2004年公開發布。為Basecamp，並將公司從 37signals 更名為 Basecamp。 Jason Fried 和 David Heinemeier H...
Backlog
backlog.com
Backlog 是一款用於專案管理、任務追蹤、版本控制和錯誤追蹤的一體化線上工具。將專案和程式碼管理結合在一起，團隊可以在一個平台上規劃工作、追蹤進度和發布程式碼。團隊使用待辦事項清單來提高透明度、打破孤島、提高工作效率並簡化複雜的專案。值得注意的功能包括子任務管理、可自訂狀態、看板式板、甘特圖、燃盡圖、Git 和 SVN 整合以及 Wiki。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款幫助公司和企業家提高內部和外部效率的軟體。我們的平台提供 CRM、聯絡中心、網站建立器、線上商店、行銷活動和其他銷售工具。此外，還有安全的內部網路、任務和專案管理、即時文件共享和儲存、通訊工具和組織。人力資源要素和人工智慧內建於 Bitrix24 結構中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 於 2012 年 4 月作為基於雲端的服務推出的計劃。到 2024 年，我們公司的組織數量將超過 1,200 萬個。 Bitrix24 為能夠為從小型組織到財富 500 強公司的客戶提供服務而感到自豪。
Linear
linear.app
Linear 有助於簡化軟體專案、衝刺、任務和錯誤追蹤。它是為高績效團隊建立的。
Podio
podio.com
Podio 是一個靈活的自訂協作資料庫，可讓您加速和簡化您的工作。一體化解決方案，可在安全的工具中提高生產力、數位化基本流程、簡化資料收集並自動化文件工作流程。 Podio 可以實現重要業務和文件流程的自動化、可操作性和安全性，從而減少手動工作並提高效率。透過多功能表單、強大的資料收集以及自動化的客戶和文件工作流程來改變工作方式 - 只需點擊幾下即可由您自訂。從創意機構、法律服務、會計師事務所、房地產、建築/製造等關鍵行業，到銷售、人力資源、行銷、法律、財務等關鍵部門領域。 Podio 能夠連接不同的團隊和不同的流程，幫助數千家公司在一個地方優化其整個營運。借助 Podio，為您的團隊提供單一...
Nifty
nifty.pm
Nifty 是一款一體化工作空間，可讓整個組織的人員、專案和職能保持一致。透過將聊天、任務、目標、文件和文件集中到一處 — Nifty 可讓您專注於工作，而不是擺弄各種工具。 Nifty 將專案管理的所有重要功能整合到一款軟體中，有助於縮短專案開發週期並提高團隊生產力。最終結果是里程碑驅動的進度自動化，使每個利害關係人保持一致，確保組織目標按計劃進行。 Nifty 的軟體可讓您透過看板、清單和時間軸視圖來管理任務。在 Nifty 上合作是很自然的，因為每個專案都有一個單獨的討論線程，鼓勵專案有一個專門的知識中心。 Nifty 旨在鼓勵跨部門協作，這是獨一無二的。憑藉內建日曆，Nifty 可以與...
Float
float.com
Float 是一款資源管理軟體，可讓 5 至 500 人的團隊保持同步。透過即時查看可用性（包括休假和公共假期）來快速安排任務。一目了然地查看團隊的能力和利用率，以優化分配的工作。透過直接整合與專案管理、日曆和通訊工作流程連接。透過輕鬆的批次編輯使專案計劃保持最新狀態。擴大審批工作流程和存取權限的合規性。 14 天免費試用。
OpenProject
openproject.org
OpenProject 是領先的免費開源專案管理軟體。作為基於網路的解決方案，它使所有團隊成員可以隨時隨地存取所有專案相關資訊。 OpenProject 透過任何選定的專案管理方法（敏捷、傳統或混合）在整個生命週期中支援您的專案。該軟體有 30 多種語言版本，並且可以在本地和雲端使用。它非常適合重視資料隱私、安全和主權的公司。主要功能和用例： - 專案管理 - 專案規劃和調度 - 任務管理 - 敏捷看板（scrum 和看板） - 時間和成本追蹤、預算規劃 - 會議管理
Taiga
taiga.io
Taiga 是一款簡單、直覺但功能強大的專案管理工具，適用於多功能敏捷團隊。 - 提供 Scrum 和看板 - Backlog 允許根據特定角色的估計輕鬆進行衝刺計劃 - 一流的衝刺任務板 - 可以切換到 Scrum，反之亦然 - 提供 20 多種不同語言版本。 Taiga 是一款易於使用的敏捷工具，可協助您有效管理專案。無論您是敏捷專家還是剛開始學習敏捷，該工具都將幫助您以正確的方式掌握敏捷方法。
Wrike
wrike.com
Wrike 是最強大的工作管理平台。 Wrike 專為希望每天進行協作、創造和超越的團隊和組織而打造，將所有人和所有工作集中到一個地方，以消除複雜性、提高生產力，讓人們能夠專注於最有意義的工作。憑藉無與倫比的功能、多功能性和直觀性，Wrike 是組織在競爭激烈的世界中擴展、優化和快速發展所需的唯一工作管理解決方案。超過 20,000 名滿意的客戶齊聚 Wrike，助力他們的未來，其中包括雅詩蘭黛、Hootsuite、尼爾森、奧美、西門子和蒂芙尼公司。
Adobe Workfront
workfront.com
Adobe Workfront 是協作工作管理的領導者。 Workfront 將策略與交付連結起來，整合整個企業的人員和數據，並從頭到尾管理工作，以協助團隊交付可衡量的成果。在規劃和執行工作的每個階段，Workfront 都能為公司提供提供卓越客戶體驗所需的業務能力。
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader 消除了日常營運企業的麻煩。我們的工作管理軟體可讓您在一個地方銷售、計費和組織工作。透過集中所有這些訊息，您可以避免分散在不同收件匣、Excel 工作表和工具中的混亂訊息。您可以全面了解正在進行的銷售機會、項目和付款，並深入了解您的業務的實際表現。超過 60,000 人每天透過我們的工作管理解決方案掌控自己的工作。從 IT 機構和數位行銷人員一直到管道工和建築公司。準備好迎接更多業務並減少麻煩了嗎？
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com 是唯一一個擁有一流的客戶營運以及團隊喜愛的易於使用的專案管理的平台。在一個平台上按時按預算交付工作、消除客戶混亂並了解盈利能力。 Teamwork.com 總部位於愛爾蘭科克，由先前經營代理商的團隊創立，在全球擁有超過 20,000 名客戶，全球團隊由 350 多名員工組成。請造訪 teamwork.com 以了解更多資訊。
TeamGantt
teamgantt.com
不會浪費您時間的專案管理軟體。沒有令人困惑的系統可供學習。只需拖放專案管理即可 - 就應該如此。使用以下功能輕鬆保持您的專案盈利並按時完成：甘特圖、日曆、工作負載、時間追蹤、專案組合視圖、依賴關係等。各種規模的團隊都使用 TeamGantt 在辦公室或遠端進行專案規劃和協作。
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask 是一個基於 Web 的任務和專案管理工具，非常適合敏捷專案管理。設計精美的介面、直覺的功能以及與其他工具的無縫整合使其成為專案團隊的合理選擇。 MeisterTask 提供免費的基本方案（最多 3 個項目），付費訂閱價格為每位用戶每月 12.50 歐元起。除了可自訂的看板式專案板外，MeisterTask 還擁有眾多旨在簡化專案工作的強大功能。可以使用時間軸來管理工作負載：甘特式的任務概述可以找出瓶頸並保持專案順利進行。設定自動化以加快手動工作或自動完成特定任務。 MeisterTask 是 Meister Suite 的一部分，Meister Suite 是一組用於完...
SmartTask
smarttask.io
SmartTask 是管理團隊進度的最佳線上協作工具。簡單而強大，足以處理所有業務運營。追蹤任務、專案、客戶互動並與團隊進度保持聯繫
ProofHub
proofhub.com
ProofHub 成立於 2012 年，是一個基於雲端的專案管理和團隊協作平台，供全球團隊使用。 ProofHub 是一款頂級的工作管理應用程序，旨在幫助團隊進行日常工作，全球有超過 85,000 個團隊使用，包括 Netflix、Google、NASA、Nike 和 Trip Advisor。 ProofHub 是一款極為簡單但功能強大的專案管理軟體，可提供任務和進度的綜合視圖。此專案管理軟體允許團隊在任何地方使用任何設備進行工作溝通。這款線上 SaaS 工具將豐富的功能集中在一個位置，旨在幫助企業快速規劃、協調、組織和交付各種規模的專案。 ProofHub 是一種經濟高效的解決方案，可供各...
GanttPRO
ganttpro.com
GanttPRO 是直覺的線上甘特圖軟體，用於強大的專案管理。該工具滿足不同領域的專案、產品和專案組合經理的需求。 GanttPRO 提供任務、截止日期、成本、資源和專案組合管理、團隊協作、時間記錄、基準、進階匯出和共用功能。從 MS Project 和 Excel 的強大導入以及現成的專業範本可立即啟動專案。截至 2020 年 5 月，超過 50 萬用戶在 GanttPRO 中建立了帳戶。
Bordio
bordio.com
Bordio 是一款適用於所有產業團隊的工作管理軟體。在這裡您可以新增團隊並邀請您的隊友、建立專案、管理任務和活動以及組織您的團隊合作。無論您是與團隊內部的人員合作，還是引進外部合作夥伴和客戶，Bordio 都能滿足您的需求。它旨在處理從日常任務到大型專案的所有事務，讓一切順利運行，以便您可以專注於真正重要的事情。 Bordio 不僅僅止於組織您的任務；它還可以幫助您管理任務。它可以幫助您有效管理團隊的工作量，從而加倍努力。借助可讓您追蹤任務和會議所用時間、設定重複任務以及專注於每日進度的功能，您可以比以往更輕鬆地讓每個人都步入正軌。另外，由於能夠在任務視窗中直接聊天，您將永遠不會忘記那些重要...
GoodDay
goodday.work
我們的工作方式已經改變，您的工具也應該改變。 GoodDay 是一個現代化的工作管理平台，匯集了基於透明度、敏捷性和積極性的高階規劃、專案和產品管理、任務組織和生產力成長的最佳工具。
Paymo
paymoapp.com
Paymo 是一款適用於最多 20 人的小型團隊的工作管理軟體。它是數位、創意和行銷機構、諮詢企業、軟體和工程公司以及建築公司的理想選擇。它允許您隨時隨地管理客戶專案和業務任務、追蹤工作時間並為客戶開立發票。軟體的主要重點是幫助團隊從開始到結束管理專案： - 將專案拆分為任務清單和任務，並將其分配給您的員工或同事- 透過網路計時器自動追蹤辦公室的工作時間或在旅途中透過行動應用程式- 透過討論讓參與專案的每個人都了解最新情況- 創建可自訂的靜態和即時報告並追蹤業務績效- 儲存與專案相關的所有文件- 以便每個人都可以隨時存取它們- 視覺化團隊的工作，消除瓶頸，並減少項目中的空閒時間- 跟踪所有計算...
Stackby
stackby.com
Stackby 將電子表格、表格、資料庫和業務 API 的最佳功能整合到一個可自訂的平台中。即時團隊協作。 6 個獨特的資料視覺化視圖 - 看板、日曆、圖庫、表單等。 30 多個列級 API 與 Google Analytics、YouTube、Facebook 廣告等整合。 100 多個易於使用的模板，適合任何企業。
Hive
hive.com
Hive 幫助團隊更快行動。 Hive 一流的專案管理平台包含您需要和想要的所有工具 - 如果沒有，我們將為您建立它們。憑藉靈活的專案視圖和無限的自訂，Hive 可根據您的條件提供專案管理，保證成功。 Hive 被數千個快速發展的團隊用來幫助： - 專案管理 - 整合工具 - 資源配置 - 時間追蹤 - 打樣和批准 - 記筆記 - 任務管理 - 報告和分析
Quickbase
quickbase.com
偉大的想法執行起來並不容易。因此，我們隨時幫助您解決任何項目，無論多麼複雜。我們是快速基地。 Quickbase 協助客戶查看、連結和控制重塑我們世界的複雜專案。無論是建造摩天大樓還是協調疫苗的推出，無程式碼軟體平台都允許企業用戶使用來自他們已有系統的資訊來客製化適合他們工作方式的解決方案。
Toggle Plan
toggl.com
Toggl Plan 可以打造快樂、無壓力且有利可圖的團隊。即使同時處理多個項目。使用 Toggl Plan，您可以快速建立可用顏色編碼的時間表、專案和截止日期。如果計劃有變？只需拖放即可繼續您的一天。工作時間表可協助您了解團隊的繁忙程度、工作進度以及新專案的空間。 Toggl Plan 確保每個人都有適量的工作，並且期限被分散。只需點擊兩次即可共享時間表，這使得更新客戶和利害關係人變得輕而易舉。使用 Toggl Plan 管理團隊的工作簡單、快速且無臃腫。
Freedcamp
freedcamp.com
用於管理任何類型專案的最用戶友好的線上體驗。包含市場上最全面的功能集之一，同時允許您僅安裝團隊真正需要的功能。提供創新的新使用者介面，減少掌握專案所需的時間。非常適合企業和自由工作者，可以輕鬆組織起來。在此處查看介紹影片 - https://www.youtube.com/watch?v=2oTmkmh88Bc&feature=youtu.be
Streamtime
streamtime.net
如果您是設計師，並且嘗試過本網站上列出的其他一些軟體，那麼您就會知道“護目鏡- 它們什麼也沒做” 大多數專案管理軟體都是為恐龍使用而構建的，但Streamtime 不是。今年我們的作品贏得了 D&AD 鉛筆獎，我們也贏得了無數其他設計獎項。試試 Streamtime，了解如何用智慧的待辦事項清單取代嚴酷的時間表將使您的團隊更有動力、更有效率。我們也做所有其他事情，只是做得更好。
BQE Core
bqe.com
Core 將專業服務公司的會計和專案資料集中在一個漂亮的雲端平台上。透過結合會計、計費、時間和費用追蹤以及專案管理工具，Core 使您能夠更輕鬆地經營業務並獲得更高的利潤。它可以組織訊息，自動執行重複性任務，並允許您花更多時間為客戶提供服務，而不是管理內部流程。
WorkflowMax
workflowmax.com
WorkflowMax 是專為中小型服務企業所建置的作業管理軟體。從追蹤作業和管理時間表和文檔，到發送發票和採購訂單請求，WorkflowMax 在一個集中平台中提供了端到端的工作流程管理解決方案。 WorkflowMax 與數十種工作流程工具集成，包括 Xero 會計軟體。非常適合工程師、建築師、創意機構、IT 服務、業務顧問 - 任何需要追蹤和計費時間的人。
ActiveCollab
activecollab.com
ActiveCollab 是一款專案管理軟體，可讓您完全掌控自己的工作。該工具配備了正確的功能集，可幫助您組織工作並讓您免受干擾，即使您完全處於遠端狀態：工作負載管理、時間追蹤、專案盈利能力、任務依賴性、發票、協作選項、第三- 派對整合、應用程式內聊天。透過 14 天的試用優惠，為您的整個公司帶來巨大的推動，並享受向遠距工作的平穩過渡。 ActiveCollab 可供各種背景的團隊使用 - 從跨國公司的大型團隊到小型新創公司，以及介於兩者之間的一切。
Accelo
accelo.com
Accelo 受到世界各地專業服務企業的使用和喜愛，用於管理其客戶工作並實現盈利。基於端到端雲端的平台可以管理客戶工作交付的各個方面，從潛在客戶到付款，包括銷售、專案、票據、保留、時間表、資源等，無論您身在何處。客戶工作管理平台著重時間和金錢，讓您全面了解最新的業務數據和財務績效。將客戶通訊、活動和工作集中在一個平台上，您始終知道事情在哪裡，而無需請求狀態更新。 Accelo 簡化了整個業務和團隊的工作流程並提高了效率，以增強可見度和協調性，幫助領導者經營業務，幫助專業人員專注於最重要的工作。透過利用強大的自動化功能，管理人員能夠輕鬆地在預算範圍內按時交付專案。 Accelo 的最新且安全的分...
Project Central
projectcentral.com
Project Central 是一個簡化的專案管理解決方案，旨在幫助您輕鬆有效地與團隊合作。透過與 Microsoft Office 365 無縫集成，其簡潔、簡潔的介面使專案管理變得輕而易舉，從而增強了效能、報告和結果。
Aha!
aha.io
啊哈！是全球領先的產品開發軟體。我們幫助超過 100 萬產品製造商將他們的策略變為現實。我們的工具套件包括啊哈！路線圖，啊哈！想法，啊哈！白板，啊哈！知識，啊哈！發展。產品團隊依靠我們的專業知識、指導範本和 Aha! 的培訓計劃。學院成為他們最好的。我們很自豪能夠成為一家與眾不同的高成長 SaaS 公司。該業務自籌資金、獲利且100%偏遠。我們被公認為最適合工作的完全遠端公司之一，倡導 Bootstrap Movement，並透過 Aha! 向有需要的人捐贈了超過 100 萬美元。關心。 * 啊哈！是一套全面的工具，旨在幫助產品經理提供簡化且協調良好的產品策略，並具有可根據特定工作流程要求進...
Stackfield
stackfield.com
Stackfield 是一款來自德國的一體化協作工具，具有團隊協作所需的所有功能：任務和專案管理、視訊會議、團隊聊天、文件協作工作等等。 Stackfield 不僅符合 DSGVO 標準，而且符合最高的隱私和資料安全標準。所有資料儲存在德國，無法在歐盟境外存取。此外，Stackfield 是唯一透過端對端加密保護所有專案管理和整個工作流程的供應商。因此，任何人都無法看到聊天訊息、任務或文件的內容，甚至 Stackfield 的員工也無法看到。超過 10,000 家公司使用一體化協作工具來管理他們的專案、更好地進行團隊溝通並實現他們的目標。
Priority Matrix
appfluence.com
Priority Matrix 是一款基於艾森豪威爾時間管理方法的電子郵件、會議和優先軟體。優先矩陣提供了協作專案的可見性，因此團隊可以追蹤團隊計劃的進度部分。 Priority Matrix 深度整合到 Microsoft Teams、Outlook 中，並與許多其他平台整合。優先矩陣也允許個人管理自己的責任。這樣就形成了一個集中的地方，可以同時處理個人和協作工作。對團隊成員來說，這意味著他們總是知道早上從哪裡開始，以及前一天晚上從哪裡結束。對於管理者來說，這意味著易於存取進度追蹤、專案見解和員工責任。優先矩陣還提供： -電子郵件整合 -日曆整合 -共享和私人專案 -甘特圖 -有關專案和團隊...
BigTime
bigtime.net
BigTime 協助專業服務公司降低營運成本，輕鬆地將人才安排到正確的項目，並加快完成工作的付款時間，同時透過在您需要時提供所需的資訊來實現更快的決策。透過簡化專案營運、最大限度地提高資源利用率、加快應收帳款週期以及連接分散的資料來源，BigTime 讓專業服務公司更容易擴大規模和發展。 BigTime 擁有 2,800 多名客戶和 20 多年的經驗，旨在幫助您快速啟動和運行，靈活敏捷地運營，使您能夠解決當今的挑戰，同時與您一起擴展，抓住明天的機會。
Spreadsheet
spreadsheet.com
您熟悉的具有資料庫和專案管理系統功能的電子表格。甘特圖、日曆、看板、表單和自動化。免費開始。
Function Point
functionpoint.com
Function Point 是一款一體化專案管理軟體，適用於希望簡化業務的創意機構和內部行銷部門。管理您的專案、人力資源、追蹤時間、建立估算和發票，並與 Quickbooks 集成，所有這些都在一個基於雲端的系統中進行。我們的解決方案透過簡化流程幫助機構提高生產力和獲利能力；簡化協作；集中資訊；並提供即時業務數據。
Taskworld
taskworld.com
完成它！ Taskworld 是世界上第一個整合專案管理平台，讓您輕鬆擴展組織。 Taskworld 可協助您和您的團隊遠端協作、設定時間表、共享文件、視覺化見解並同時處理不同部門的任務。立即遷移到數位化工作空間，開始透過提高生產力、參與度和滿意度來擴展組織的執行能力。
TimeLog
timelog.com
您是否正在尋找能夠對專案財務狀況提供出色即時洞察的專案管理解決方案？ TimeLog 是顧問型企業的領先財務專案管理解決方案。將最用戶友好的時間和費用追蹤與最先進的專案管理、發票、資源管理和防彈報告相結合。對於尋求同類最佳軟體的企業來說，TimeLog 是最有效的解決方案。
Workzone
workzone.com
Workzone 是 5 個以上使用者的行銷、代理商和營運團隊的理想專案管理軟體。它功能強大但易於使用和採用。 Wells Fargo 和 Verizon 等品牌信任 Workzone 來運行他們的專案並保持團隊同步。 Workzone 經過 20 年的實際使用而不斷完善，具備管理繁忙工作負載所需的功能和可用性。
Resource Guru
resourceguruapp.com
基於雲端的團隊調度軟體。在線上安排人員、設備和其他資源的快速、簡單的方法...終於！它針對的是專案經理、製片人、客戶總監或任何需要知道人們預訂什麼以及何時預訂的人。進行和移動預訂就像拖放一樣簡單。
Monograph
monograph.com
輕鬆將時間轉化為收入。 Monograph 不僅僅是建築、景觀設計和工程公司的專案管理。這是一個實踐操作平台。透過專著，您可以即時視覺化各個階段的時間價值、專案預算、團隊成員和客戶。從您投資項目的時間中獲得見解。讓您的團隊能夠領導一個解決方案，使他們能夠每週定時做出決策。
Project.co
project.co
Project.co 是一款專案管理工具，旨在讓與客戶的合作更加輕鬆。當您邀請客戶與您合作時，這意味著您擁有所有對話、文件和其他工具連結的單一事實來源。 Project.co 將一組強大的工具與視覺化和簡單的使用者體驗相結合，讓首次使用者無需培訓即可輕鬆與您一起完成專案。
Avaza
avaza.com
Avaza 提供了一套整合的功能來運作以客戶為中心的業務。這包括專案管理和協作、團隊聊天、資源調度、時間追蹤、費用管理、報價和發票。這些模組中的每一個都可以一起使用或獨立使用，以適應廣泛的業務。 Avaza 對於需要所有這些功能並喜歡擁有單一事實來源和強大報告的諮詢和專業服務公司特別有用。 Avaza 建置於雲端，可在任何裝置上使用。
Worksection
worksection.com
使用 Worksection 釋放團隊的全部潛力，Worksection 是一款終極線上專案管理工具，旨在簡化工作流程並增強協作。其直覺的介面專為中小型團隊量身定制，確保每個人（從技術新手到經驗豐富的專業人士）都能快速上手。加入 1,600 多家具有前瞻性思維的行銷機構、設計工作室、軟體開發商、律師事務所和建築事務所，它們已經透過 Worksection 實現了業務轉型。如果您按小時計費，這就是您的秘密武器。透過內建的時間追蹤、高效的任務管理、甘特圖、看板和所有通訊中心，輕鬆處理複雜的專案。深入研究詳細的報告，深入了解您團隊的績效，使您能夠做出明智的、數據驅動的決策。當您需要時，請依靠我們友好...
Height
height.app
軟體團隊的專案管理。透過任務、聊天和靈活的工作流程更快地進行協作。衝刺、里程碑、發布、優先順序、錯誤報告、路線圖、變更日誌等。
Roadmunk
roadmunk.com
Roadmunk 是創建具有視覺吸引力的路線圖以吸引高階主管和客戶的最佳方式。世界領先公司的產品團隊都在使用我們。為什麼？因為 Roadmunk 是視覺上令人印象深刻、易於理解和使用的策略路線圖軟體的最佳選擇，適合整個組織建立具有實際業務影響的產品。只需幾分鐘（而不是幾天）即可製定董事會就緒的路線圖。 Roadmunk 透過路線圖上的即時協作，簡化了內部和跨職能部門工作的產品團隊協作，確保每個人都能了解正在進行的工作的最新進展和方向。與 Roadmunk 一起展示即將推出的產品，讓您充滿自信和自豪。
Runrun.it
runrun.it
Runrun.it 是雲端工作管理解決方案。如果您的公司需要追蹤人們的時間去向，Runrun.it 可以以簡單而獨特的方式提供協助。將 Runrun.it 想像為任務、專案和工作流程的播放清單。使用者點擊「Play」和「Runrun」。透過一組強大的數據，您可以控制並深入了解專案和客戶的獲利能力。免費試用。