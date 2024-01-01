專案管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 比利時

Monograph

monograph.com

輕鬆將時間轉化為收入。 Monograph 不僅僅是建築、景觀設計和工程公司的專案管理。這是一個實踐操作平台。透過專著，您可以即時視覺化各個階段的時間價值、專案預算、團隊成員和客戶。從您投資項目的時間中獲得見解。讓您的團隊能夠領導一個解決方案，使他們能夠每週定時做出決策。