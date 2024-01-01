專案管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 亞塞拜然

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
專案管理軟體包含一系列旨在簡化和增強專案規劃、執行和監控的數位工具。這些應用程式提供了用於協作、任務管理和資源分配的集中平台，並提供甘特圖、調度和即時通訊等功能。專案管理軟體非常適合各種規模的團隊和組織，它可以優化專案工作流程、促進協作並確保有效的協調，最終有助於成功的專案成果。
提議新的應用程式
Jira
atlassian.com
Jira (JEE-rə) 是 Atlassian 開發的專有問題追蹤產品，可實現錯誤追蹤和敏捷專案管理。
Coda
coda.io
Coda 是一款基於雲端的文件編輯器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 創立。辦事處位於貝爾維尤、舊金山和山景城。第一個軟體版本1.0於2019年5月推出。此前四年多來，它一直處於內測版本。Coda提供文字處理、電子表格和資料庫功能。它是一個將電子表格、簡報、應用程式和文件混合在一起的畫布。該軟體可與Slack和Gmail等第三方服務整合。2017年，Coda籌集了6000萬美元。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 參與了本輪融資，LinkedIn 聯合創始人 Reid Hoffman 和 ...
Taiga
taiga.io
Taiga 是一個專案管理平台，適合那些想要一個簡單、美觀的工具，讓工作變得真正愉快的新創公司和敏捷開發人員和設計師。
ProofHub
proofhub.com
ProofHub 是一款專案規劃軟體，包含您的團隊更快完成工作所需的所有工具。無需按用戶付費。免費試用。沒有學習曲線。
Trello
trello.com
Trello 是一個基於網路的看板式清單製作應用程序，是 Atlassian 的子公司。最初由 Fog Creek Software 於 2011 年創建，並於 2014 年分拆成立一家獨立公司，後來於 2017 年 1 月出售給 Atlassian。該公司總部位於美國紐約市。
ClickUp
clickup.com
我們的使命是讓世界更有效率。為此，我們建立了一個應用程式來替換所有這些內容 - 任務、文件、目標和聊天。
Airtable
airtable.com
Airtable 是一項雲端協作服務，總部位於舊金山。它由 Howie Liu、Andrew Ofstad 和 Emmett Nicholas 於 2012 年創立。 Airtable 是電子表格與資料庫的混合體，具有資料庫的功能，但應用於電子表格。 Airtable表格中的欄位類似於電子表格中的儲存格，但具有「複選框」、「電話號碼」和「下拉清單」等類型，並且可以引用圖像等檔案附件。使用者可以建立資料庫，設定列類型、新增記錄、將表格相互連結、協作、對記錄進行排序以及將視圖發佈到外部網站。
monday.com
monday.com
monday.com 是一個專案管理工具，使組織能夠管理任務、專案和團隊工作。截至 2020 年，該公司為 100,000 個組織提供服務，其中包括許多非技術組織。 2019 年 7 月，該公司融資 1.5 億美元，估值為 19 億美元。 Monday.com 榮獲 2020 年應用程式、行動和語音類別威比生產力獎。
Zoho Projects
zoho.com
專案管理盡可能有效。 Zoho Projects 是一款基於雲端的專案管理工具，可協助您規劃工作、有效率地追蹤工作，並與您的團隊（無論他們身在何處）進行協作。
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet is a software as a service (SaaS) offering for collaboration and work management, developed and marketed by Smartsheet Inc. It is used to assign tasks, track project progress, manage calendars, share documents, and manage other work, using a tabular user介面.
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
YouTrack
jetbrains.com
一個可以適應您的流程的專案管理工具，可幫助您交付出色的產品。追蹤專案和任務，使用敏捷板，規劃衝刺和發布，保留知識庫，使用報告和儀表板，建立遵循您的業務流程的工作流程。永遠不要再次強迫您的流程適應工具的限制。與其他專案管理工具不同，YouTrack 可以根據您的需求進行客製化！
Basecamp
basecamp.com
Basecamp 是一家美國網路軟體公司，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司由 Jason Fried、Carlos Segura 和 Ernest Kim 於 1999 年共同創立，是一家名為 37signals 的網頁設計公司。自 2004 年中期以來，該公司的重點已從網頁設計轉向網頁應用程式開發。它的第一個商業應用程式是 Basecamp，隨後是 Backpack、Campfire 和 Highrise。開源Web 應用程式框架Ruby on Rails 最初是為37signals 內部使用而創建的，後來於2004 年公開發布。2014 年2 月，該公司採取了新策略，完全專注於其旗艦產品，該...
Backlog
backlog.com
Backlog 是一款適合您整個團隊的一體化專案管理軟體。問題追蹤、Git 託管和版本控制以及 Wiki。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一個免費的（針對小型企業）社交企業平台。這是一個統一的工作空間，可以處理日常操作和任務的許多方面。在幾分鐘內創建您自己的社交內部網路！
Linear
linear.app
Linear 有助於簡化軟體專案、衝刺、任務和錯誤追蹤。它是為高績效團隊建構的。
Podio
podio.com
Podio 提供了一個基於網路的平台，根據專案需求在專案管理工作區中組織團隊溝通、業務流程、數據和內容。
Nifty
nifty.pm
管理項目，而不是工具。停止在聊天、任務、文件、日曆和會議工具之間切換 - 將您的團隊和客戶聚集在一個簡單但強大的應用程式中。
Float
float.com
在 G2 上被評為排名第一的資源管理軟體。受到 3,000 多個世界頂級團隊的信賴，可協助其規劃專案並安排團隊時間。 30 天免費試用。
OpenProject
openproject.org
開源專案管理軟體。在安全的環境中進行高效率的經典、敏捷或混合專案管理。
Wrike
wrike.com
只有 Wrike 的工作管理平台可以讓您的團隊全面了解並控制所有任務和專案。專案管理軟體從未如此具有協作性。
Adobe Workfront
workfront.com
工作管理。專為企業打造。隨時隨地連結、協作和執行複雜的工作流程。
Teamleader
teamleader.eu
更多業務。減少麻煩。客戶管理、專案管理和發票集中於一款便利工具。 Teamleader 讓 11,000 家中小企業的工作變得更輕鬆。
Teamwork
teamwork.com
透過 Teamwork 的專案管理軟體、幫助台、聊天、文件管理軟體和 CRM，創建一支能夠協同工作的高效團隊。
TeamGantt
teamgantt.com
試試 TeamGantt 的免費甘特圖製作工具，並透過拖放計畫在幾分鐘內在線上建立甘特圖。評價最高且永久免費——無需信用卡。
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask 是網路上最直覺的協作和任務管理工具。註冊、邀請您的團隊並開始工作。無需培訓。
SmartTask
smarttask.io
SmartTask 是管理團隊進度的最佳線上協作工具。簡單而強大，足以處理所有業務運營。追蹤任務、專案、客戶互動並與團隊進度保持聯繫
GanttPRO
ganttpro.com
✅ 免費註冊並在 GanttPRO 線上甘特圖軟體中建立甘特圖。在幾分鐘內規劃、建立和管理任務和日程安排。快速註冊。
Bordio
bordio.com
在一個板上管理您的所有任務和事件。 Bordio 是一款用於有效時間管理、週計劃、任務追蹤和日程安排的線上軟體。
GoodDay
goodday.work
我們的工作方式已經改變，您的工具也應該改變。 GoodDay 是一個現代化的工作管理平台，匯集了基於透明度、敏捷性和積極性的高階規劃、專案和產品管理、任務組織和生產力成長的最佳工具。
Paymo
paymoapp.com
全功能線上工作管理軟體：時間追蹤、資源規劃、甘特圖、報告、看板、發票和費用。
Stackby
stackby.com
Stackby 將電子表格、表格、資料庫和業務 API 的最佳功能整合到一個可自訂的平台中。即時團隊協作。 6 個獨特的資料視覺化視圖 - 看板、日曆、圖庫、表單等。 30 多個列級 API 與 Google Analytics、YouTube、Facebook 廣告等整合。 100 多個易於使用的模板，適合任何企業。
Hive
hive.com
適用於快速移動團隊的第一生產力平台。管理專案、追蹤任務並與各種規模的團隊合作。立即開始 14 天免費試用。
Toggle Plan
toggl.com
Toggl Plan 是一款團隊管理工具，具有每週團隊日曆，使經理能夠輕鬆規劃專案並回應變更。
Quickbase
quickbase.com
釋放團隊的創造力，快速改善任何流程。了解為什麼全球數以千計的最佳企業信任 Quickbase 來連接他們的資料、流程和人員。免費嘗試！
Freedcamp
freedcamp.com
與人群更有效地協作的完全免費的方式。
Streamtime
streamtime.net
適用於創意團隊和企業的專案管理軟體。規劃工作、追蹤時間、安排團隊、報價和發票。
BQE Core
bqe.com
Core 將專業服務公司的會計和專案資料集中在一個漂亮的雲端平台上。透過結合會計、計費、時間和費用追蹤以及專案管理工具，Core 使您能夠更輕鬆地經營業務並獲得更高的利潤。它可以組織訊息，自動執行重複性任務，並允許您花更多時間為客戶提供服務，而不是管理內部流程。
WorkflowMax
workflowmax.com
線上專案管理變得簡單。使用 WorkflowMax 雲端專案管理軟體遠端執行您的作業。隨時隨地在一個地方完成這一切 – 報價、安排、時間追蹤、開立發票和報告。更了解您的員工和您的利潤。
ActiveCollab
activecollab.com
ActiveCollab 是一款專案管理軟體，可讓您完全掌控您的工作 - 所有任務、通訊、團隊成員和文件。
Accelo
accelo.com
簡化項目、保留、銷售和服務管理。獲得整個客戶資料庫的可見性，改進流程並花更多時間在您的專業知識上。
Project Central
projectcentral.com
Project Central 是一個簡化的專案管理解決方案，旨在幫助您輕鬆有效地與團隊合作。透過與 Microsoft Office 365 無縫集成，其簡潔、簡潔的介面使專案管理變得輕而易舉，從而增強了效能、報告和結果。
Priority Matrix
appfluence.com
優先矩陣使用四象限方法來幫助您專注於最重要的優先事項和專案。當您使用優先矩陣時，您會對自己更加負責，並確保您將時間花在最重要的事情上。優先矩陣可以幫助您和您的團隊在正確的時間做正確的事情。當每個人都朝著同一個方向划船時，您就會按時實現目標。
Aha!
aha.io
登入您的啊哈！工作區。還沒有帳戶？註冊世界排名第一的路線圖軟體的 30 天免費試用版。
Stackfield
stackfield.com
業務團隊高度安全的協作。作為德國平台，Stackfields 的首要任務是用最好的措施保護歐洲企業的資料！
BigTime
bigtime.net
將時間轉化為利潤。即時了解預算、追蹤和計費您最重要的資產——時間。
Spreadsheet
spreadsheet.com
您熟悉的具有資料庫和專案管理系統功能的電子表格。甘特圖、日曆、看板、表單和自動化。免費開始。
Function Point
functionpoint.com
Function Point 是一款一體化專案管理軟體，適用於希望簡化業務的創意機構和內部行銷部門。管理您的專案、人力資源、追蹤時間、建立估算和發票，並與 Quickbooks 集成，所有這些都在一個基於雲端的系統中進行。我們的解決方案透過簡化流程幫助機構提高生產力和獲利能力；簡化協作；集中資訊；並提供即時業務數據。
TimeLog
timelog.com
您是否正在尋找能夠對專案財務狀況提供出色即時洞察的專案管理解決方案？ TimeLog 是顧問型企業的領先財務專案管理解決方案。將最用戶友好的時間和費用追蹤與最先進的專案管理、發票、資源管理和防彈報告相結合。對於尋求同類最佳軟體的企業來說，TimeLog 是最有效的解決方案。
Taskworld
taskworld.com
無縫管理專案、追蹤任務並與您的團隊跨多個專案進行協作；一切都來自一種工具。
Workzone
workzone.com
Workzone 是 5 個以上使用者的行銷、代理商和營運團隊的理想專案管理軟體。它功能強大但易於使用和採用。 Wells Fargo 和 Verizon 等品牌信任 Workzone 來運行他們的專案並保持團隊同步。 Workzone 經過 20 年的實際使用而不斷完善，具備管理繁忙工作負載所需的功能和可用性。
Resource Guru
resourceguruapp.com
基於雲端的團隊調度軟體。在線上安排人員、設備和其他資源的快速、簡單的方法...終於！它針對的是專案經理、製片人、客戶總監或任何需要知道人們預訂什麼以及何時預訂的人。進行和移動預訂就像拖放一樣簡單。
Monograph
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輕鬆將時間轉化為收入。 Monograph 不僅僅是建築、景觀設計和工程公司的專案管理。這是一個實踐操作平台。透過專著，您可以即時視覺化各個階段的時間價值、專案預算、團隊成員和客戶。從您投資項目的時間中獲得見解。讓您的團隊能夠領導一個解決方案，使他們能夠每週定時做出決策。
Project.co
project.co
創意團隊的專案管理。在一個地方管理所有項目，以便您完全了解團隊的工作。使用 Project.co 的人每天平均可以節省 2 小時的非生產性工作時間。
Avaza
avaza.com
精美的一體化軟體來運營您的業務 停止同時使用多個應用程式、訂閱和電子表格。 Avaza 是一個無縫、高效的平台，團隊可用於協作專案、安排資源、追蹤時間、管理費用和為客戶開立發票。
Height
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軟體團隊的專案管理。透過任務、聊天和靈活的工作流程更快地進行協作。衝刺、里程碑、發布、優先順序、錯誤報告、路線圖、變更日誌等。
Worksection
worksection.com
Worksection 是一款適應性強的全方位專案管理工具，從一開始就為您提供可見性、組織性和安心。您可以使用任何裝置從雲端存取它。我們的主要特點： 直覺而簡單的設計 無與倫比的價格 出色的客戶支持
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讓整個組織與客戶驅動的路線圖保持一致。端到端路線圖工具。捕捉客戶回饋。優先考慮下一步要建構什麼。並使用董事會準備好的路線圖來傳達您的策略。
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使用一種工具管理您的整個代理商。 Productive 整合了您的銷售管道、日程安排、時間追蹤、協作、發票和盈利報告。