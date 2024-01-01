專案管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 阿拉伯聯合大公國

InLoox

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InLoox 是一個現代專案和專案組合管理平台，使整個公司的團隊和部門能夠可靠地規劃、監控和評估其專案 - 方便、簡單，並整合到 Microsoft Outlook 和整個 Microsoft 365 環境中。由於 InLoox 在 Outlook 中的獨特集成，該軟體非常適合日常工作生活。 InLoox 將電子郵件、日曆約會和會議中的專案資訊轉化為任務、專案文件或專案想法。 InLoox 的功能在整個專案生命週期中支援任何規模的團隊和部門：從專案構想、任務分配和調度到相關 KPI 的評估，例如專案花費的時間、工作量、專案預算或專案範圍。這使您能夠將專案工作從純粹的管理提升到一個新的水平 - ...