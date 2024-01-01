程式化徵才廣告軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 迦納

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
程序化招聘廣告軟體簡化並增強了數位招聘廣告支出的分配。它透過策略性地向最合適的受眾發布招聘廣告，幫助企業尋找空缺職位的頂級候選人。此外，該軟體還優化了廣告購買，以有效利用公司的招聘預算。招募人員，無論是內部人員還是人才中介機構，通常都會利用程式化招募廣告軟體來有效吸引求職者。 將程式化招募廣告解決方案與招募自動化軟體結合，進一步增強了識別合適候選人的能力，並提高了他們申請可用工作機會的可能性。
提議新的應用程式
Adway
adway.ai
簡單多了。更聰明。更有才華。 透過自動化的社群招募行銷接觸整個員工隊伍。我們自動化人才吸引，您歡迎他們加入。
Appcast
appcast.io
Appcast 是招募行銷技術和服務的全球領導者。 2023 年 7 月，Appcast 收購了招募行銷領域的先驅 Bayard Advertising。憑藉先進的技術、無與倫比的市場數據以及業界最優秀的招募行銷人員團隊，Appcast 的技術和服務為 2,000 多家客戶帶來了招募成果。 Appcast 總部位於新罕布夏州黎巴嫩，在北美和歐洲設有辦事處。 Appcast 是 The Stepstone Group 的子公司，The Stepstone Group 是一家領先的數位招募平台，致力於將公司與合適的人才聯繫起來，幫助人們找到合適的工作。我們的解決方案： AppcastOne：App...
Talroo
talroo.com
Talroo 是一個屢獲殊榮的人才匹配平台，為雇主提供數據驅動的工具，以有效地大規模尋找一線、必要的和小時工。我們的引擎每天為數千個線上網站上的數百萬次職位搜尋提供支持，確保您找到您一直錯過的人才。 Talroo 透過利用來自 ATS 的應用程式訊號並採用第一方個人資料匹配技術來優化您的每次僱用成本目標。無數財富 500 強公司依靠 Talroo 來招募第一線和重要員工，使我們成為該行業公認的領導者。
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute 正在改變媒體廣播中的行銷歸因，利用人工智慧技術為所有廣播格式的廣告提供近乎即時的績效指標，包括預定和未預定的廣告（即時閱讀、自然提及促銷）。 Veritone Attribute 利用廣播廣告的數據，並將其與廣告商的網站分析相關聯。借助 Attribute，媒體廣播公司可以展示其廣播活動的數位價值，從而提高廣告商滿意度並擴大收入。快速洞察— 近乎即時地收集和查看豐富、可靠的行銷活動資料靈活的設定— 可針對每個客戶、廣告商和行銷活動進行客製化高度視覺化— 儀表板提供簡單、可共享的歸因資料視覺化了解更多信息，請訪問https://www.veritone。
DirectApply
directlyapply.com
我們以程式設計方式在數百個招聘委員會、利基網站和社交平台上發布您的職位，為您的職位找到合適的候選人。只需設定您的預算，然後只需為您收到的申請付費。
AcquireROI
acquireroi.com
AcquireROI 是一個程序化招募廣告平台，可協助企業找到更多合格的人才，同時大幅減少支出。我們的技術透過降低成本、縮短招募時間並實現 Easy Apply 集成，徹底改變了程式化領域。現在，我們的客戶可以接觸到業界最有效的技術堆棧，以及在求職委員會領域擁有豐富經驗和關係的專家團隊。
Talent Nexus
talentnexus.com
Talent Nexus 是一家程式化招募媒體機構。我們位於招募人員和所有可以在線上發布職缺廣告的地方之間，幫助改善結果。與 Talent Nexus 合作，招募人員可以更快、更有效地接觸候選人，並為他們的招募廣告增加更大的靈活性。
Wonderkind
wonderkind.com
Wonderkind 的人才吸引技術可透過全自動 Facebook、Instagram 和 Google 廣告幫助您為招聘委員會吸引 5 倍以上的候選人。透過了解如何、何時、何地找到合適候選人的廣告，吸引更多的候選人流到您的職位。重新吸引未申請的人才，並以更高的投資報酬率吸引合適的候選人。透過開展活動吸引更多人才，讓您成為人人都想為之工作的雇主，從而提升您的雇主品牌。建立多接觸點行銷活動，順利補充您的招募媒體組合。透過我們的影響力提升，您將在主動和被動人才中脫穎而出！透過向最有可能申請的候選人展示廣告，在職位頁面上提高轉換率。詳細了解哪些有效、哪些無效。我們的技術與您的招募基礎設施無縫整合。
SmartDreamers
smartdreamers.com
SmartDreamers 為企業提供一流的招募行銷自動化軟體，提供全套解決方案，在統一的業務平台上整合和加速高度分散的人才獲取生態系統。