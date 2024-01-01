生產力機器人軟體 - 最受歡迎的應用程式

CoffeePals

coffeepals.com

CoffeePals 是一款 Microsoft Teams 應用程序，可將個人配對在一起進行虛擬咖啡會議，以提高員工參與度、開始新的對話​​並發展更深層次的聯繫。該應用程式定期將同事配對，透過視訊聊天和一杯咖啡進行一對一的聚會。 CoffeePals 在各個團隊之間舉辦比賽，以加強聯繫並鼓勵加強合作。您可以讓導師和受訓者定期聯繫，以便人們可以在企業內部學習和進步。為了減少優勢，您可以改善新員工的入職流程，並允許新員工與現有員工會面。使用具有匹配指標和歷史記錄的儀表板來監控員工如何相互溝通，您可以了解您的團隊和組織如何使用此平台進行連接。使用者還可以使用 CoffeePals 機器人來處理冷淡...