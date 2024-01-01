生產力機器人軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 哥倫比亞

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
機器人是一種軟體應用程序，旨在自動執行或為其他程式或使用者執行任務。生產力機器人可作為軟體工具的附加元件，透過超出產品基本功能的額外功能、組織或自動化來增強它們。透過將機器人與軟體平台集成，團隊現有工具的實用性顯著增加。雖然生產力機器人可以整合到各種軟體類型中，但它們最常用於團隊協作工具。
提議新的應用程式
Trello
trello.com
Trello 是一個基於網路的看板式清單製作應用程序，是 Atlassian 的子公司。最初由 Fog Creek Software 於 2011 年創建，並於 2014 年分拆成立一家獨立公司，後來於 2017 年 1 月出售給 Atlassian。
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款以銷售為中心的 CRM（客戶關係管理）工具，各種規模的團隊都喜歡使用。我們的 CRM 簡單而強大，優先考慮可用性，在 179 個國家/地區擁有超過 100,000 名付費客戶，銷售團隊被其簡單而強大的設計所吸引。使用 Pipedrive 時，不會有任何遺漏，借助靈活且功能強大的 CRM 軟體，您的團隊可以花更少的時間歸檔，花更多的時間進行銷售。
Zapier
zapier.com
Zapier 是一家全球遠端公司，允許最終用戶整合他們使用的 Web 應用程式。儘管 Zapier 總部位於加州桑尼維爾，但在美國各地和其他 23 個國家/地區擁有 250 名員工。
Habitica
habitica.com
Habitica 是一款免費的習慣和生產力應用程序，可將您的現實生活視為遊戲。 Habitica 可以幫助您實現健康快樂的目標。
Any.do
any.do
加入數百萬每天使用 Any.do 的用戶，保持井井有條並完成更多工作。
Reclaim
reclaim.ai
這款由人工智慧驅動的日程安排應用程式適用於忙碌的團隊，可為您的任務、習慣、會議和休息找到最佳時間。透過自適應即時日程安排，恢復最多40% 的每週工作時間，同時透過預測智能保持日曆靈活性，以便在一周時間緊迫時動態維護優先事項- 因此您始終有時間專注於工作，同時保持開放的協作態度與你的團隊。您可以準確地告訴 Reclaim 您希望如何安排優先事項，就像您是一位出色的助手一樣。當計劃發生變化時，它會在幾秒鐘內自動重新調整您的日程安排。想了解更多嗎？請查看以下 Reclaim 的部分功能： • 任務：在日曆中自動安排待辦事項 • 習慣：為重複的日常事務安排靈活的時間 • 智能 1:1：找到一對一會議的...
Glasp
glasp.co
Glasp 是一款由人工智慧驅動的工具，使用戶能夠快速有效地總結 YouTube 影片。它利用自然語言處理和機器學習的最新進展，為用戶提供相關影片的簡潔準確的摘要。 Glasp 結合了 ChatGPT 和 YouTube 的強大功能，產生可節省使用者時間的摘要。該工具可以快速安裝在Chrome、Safari和其他網頁瀏覽器上，並且無需註冊即可使用。 Glasp 也可在一系列社群媒體平台上使用，包括 Twitter、LinkedIn、Medium、Substack、Discord 和 Slack。除了總結 YouTube 影片之外，Glasp 還為用戶提供了突出顯示和組織來自網路的引述和想法...
Motion
usemotion.com
Motion 是數千名表現出色的執行長和專業人士使用的專注和生產力工具。它可以保護您的時間和注意力，以便您可以將其花在最重要的事情上
Cloze
cloze.com
智慧型行動應用程式可追蹤客戶、客戶、潛在客戶和潛在客戶，無需 CRM 的麻煩。自動整合收件匣、聯絡人、行事曆、電話、Evernote、電子郵件、通訊錄、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 的關係管理。
Mem
mem.ai
Mem 是一款由人工智慧驅動的筆記應用程式。它的核心是讓忙碌的專業人士保持井井有條，特別是那些產生和管理大量資訊的人。 Mem 不僅僅是簡單的筆記：它利用人工智慧為每個用戶創建一個「擴展大腦」。利用 GPT-4 等人工智慧組件，它將筆記組織提升到一個新的水平。 主要功能包括 Mem Chat，這是一種經過用戶自己的筆記訓練的人工智慧，可以提取特定資訊、總結見解和起草內容。該應用程式還提供「相關筆記」功能，自動顯示與使用者目前工作相關的筆記，無需手動組織。 對於那些欣賞結構的人來說，人工智慧驅動的「收藏」功能簡化了筆記管理和組織，無需手動標記系統或複雜的資料夾結構。 此外，Mem 在其「...
Unito
unito.io
Unito 透過由即時 2 路同步提供支援的新的、更簡單的整合方法，使您的堆疊在應用程式之間保持同步。您團隊中的任何人都可以在幾分鐘內在您已使用的應用程式和工具之間連接和同步資料。將一種工具中的任務轉變為另一種工具中的工單；將來自數十個來源的分析資料傳送到已按照您想要的方式格式化的單一電子表格中； CRM 和專案管理工具之間即時協作。這些只是 Unito 保持資料同步的一些方法，以便每個人都能透過任何連接的應用程式即時了解最新情況。即時雙向同步可讓您透過自動在連接的應用程式之間發送關鍵資料來快速共享資訊。 Unito 用戶平均在 12 分鐘內即可完成同步，無需技術培訓或專業服務。透過 Unit...
FlowUs
flowus.cn
FlowUs 息流 新世代知識管理與協作平台 以雲端筆記為載體，配合線上文件、知識庫、資料夾等多形態功能，為個人和團隊提供數位資訊管理與協同的一站式工作中心。
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
BeforeSunset AI 是一款基於網路的人工智慧日常計劃程序，旨在幫助團隊和忙碌的專業人士進行日常計劃和時間管理。如何運作：借助 BeforeSunset AI 計劃器和待辦事項軟體，您可以透過日曆和待辦事項清單、回顧昨天的成就和未完成的任務來規劃您的一天。透過追蹤每項任務的時間並一次專注於一項任務，您可以全天按計劃進行。此外，透過估計每項任務所需的時間，您可以確保您的工作按計劃進行並根據需要進行調整。使用 BeforeSunset AI 提供的分析來結束這一天，以回顧和反思您所取得的進展。特點： 讓 AI 為您規劃您的一天：BeforeSunset AI 透過同步您的日曆和待辦事項清...
Zenefits
zenefits.com
Zenefits 是一家總部位於美國的公司，為公司提供基於雲端的軟體即服務來管理人力資源，特別注重幫助他們辦理健康保險。
Integrately
integrately.com
Integrately 是一款一鍵式自動化軟體，可讓您輕鬆連接多個應用程式。使用 Integrately，您只需點擊幾下即可建立簡單的一對一工作流程或建立複雜的工作流程。您也可以從我們隨時可用的自動化中進行選擇，只需單擊即可設定您的工作流程。 Integraly 還具有與同行或客戶共享自動化的功能。
Range
range.co
Range 是遠端和混合團隊相互檢查的地方，無論是非同步還是即時。按照團隊首選的時間表進行高效的簽到和會議，讓大家都知道： – 了解誰在做什麼、誰需要幫助以及他們的感受 – 回答日常團隊問題、分享心情並感謝構建信任並加強團隊合作的基礎– 連接您使用的工具，如Slack、Microsoft Teams、GSuite 和Asana，為您的簽到提供支援對於經理來說，Range 意味著不再進行微觀管理，不再進行低效的狀態會議，不再想知道工作進展如何繼續前進。了解 Twitter、Medium 和 CircleCI 等公司的團隊為何使用 Range 來促進出色的團隊合作。
Momentum
momentum.io
使用人工智慧實現銷售自動化。 Momentum 透過連接 Slack、Salesforce 和其他收入堆疊的自動化 MEDDIC、通知、通話摘要和交易室，幫助團隊改善管道管理和成交率。
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI 是一個人工智慧驅動的銷售和行銷平台，可協助全球企業透過帳戶為基礎的行銷解決方案更快地擴展規模。在單一平台中：識別和發現您的目標客戶，協調與目標群體的一對一對話，透過多個管道與他們互動，運行由人工智慧支援的 ABM 廣告，衡量並優化所有行銷活動中的 ABM 成功。以人工智慧為核心的 SalesboxAI Avatar 透過全通路雙向對話自動聯繫、參與、資格審查和跟進目標客戶，幫助公司更快、更有效率地找到和保護客戶。要了解更多信息，請訪問：https://salesbox.ai
CalendarHero
calendarhero.com
更快地安排每次會議。適用於現代商業的智慧調度軟體。會議需要時間，但日程安排不應該。
TextExpander
textexpander.com
TextExpander 是一款打字效率工具，可協助團隊管理重複的寫作任務、建立片段、修正拼字、分享內容等。讓您的整個團隊保持高效率且一致的語言溝通。與與您一起處理專案的每個人共用訊息片段、簽名和描述。
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro 可協助您將潛在客戶轉化為客戶並結束更多會議。 利用 AI 掌握電子郵件推廣。自動化序列、透過合併標籤進行個人化並增強客戶參與度。現在就開始贏得更多交易。
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise 是一款由人工智慧驅動的時間管理日曆工具，可以優化團隊的日程安排，為他們的一天創造更多時間。它提供了一種靈活、專注的新工作方式。 Clockwise 利用人工智慧，特別是 GPT（生成式預訓練變壓器），根據使用者的偏好和生產力模式為他們設計理想的一天。 該工具會自動將靈活的會議（例如一對一會議）轉移到最有效的時間，並解決日程安排中的衝突。它還透過跨日曆工作創建不間斷的專注時間區塊，使個人在一起工作時能夠在場，在獨立工作時能夠集中註意力。 在專注時間期間，Clockwise 透過與Slack 和Asana 等工具整合來最大限度地減少干擾，確保心流狀態並提高工作效率。知名公...
Geekbot
geekbot.com
Geekbot讓您安心！ - 讓您的團隊保持同步。當站會、站會、回顧和調查自動運行時，您可以在一天中找到和諧。 - 完成更多工作。簡化的工作流程可以釋放寶貴的時間，享受自我管理團隊的自由。 - 幫助表演者，表演。建立跨越國界和時區的溝通文化，以便您的員工可以發揮最佳水準。 - 保持分析。透過人工智慧語言分析來衡量參與度、幸福感和生產力，揭示答案背後的想法。 - 設定 Slack。將關鍵活動轉移到您最喜歡的 Slack 頻道，因為 Geekbot 可以直接開箱即用。
Workast
workast.com
Workast 是 Slack 團隊最好的專案管理平台。 Workast 協助團隊輕鬆管理專案、任務、活動、客戶和待辦事項。使用您的 Slack 帳戶在不到一分鐘的時間內註冊並在 Slack 和 Workast 中追蹤工作，快速建立任務並查看需要在您喜歡的工作地點完成的工作。
DailyBot
dailybot.com
非同步工作#1。與遠距團隊進行非同步站立會議、回顧、團隊簽到和調查。 DailyBot 還可以追蹤您團隊的積極性，並幫助您透過榮譽來慶祝勝利。免費開始。
Seismic
seismic.com
Seismic 是賦能領域的全球領導者，幫助組織吸引客戶、賦能團隊並推動收入成長。 Seismic Enablement Cloud™ 是最強大、統一的支援平台，為面向客戶的團隊提供正確的技能、內容、工具和見解，以實現成長和獲勝。從世界上最大的企業到新創公司和小型企業，全球有超過 2,200 個組織信任 Seismic 來滿足他們的支援需求。 Seismic 總部位於聖地牙哥，在北美、歐洲和澳洲設有辦事處。要了解更多信息，請訪問 Seismic.com 並在 LinkedIn、Twitter 和 Instagram 上關注我們。
Magical
getmagical.com
Magical 是一款生產力應用程序，可在您工作時加快重複性任務的速度 - 無需 API 或整合。 只是一個瀏覽器擴充功能。 只需按一下簡單的按鍵，Magical 即可自動執行日常任務，例如訊息傳遞、資料輸入、採購和勘探工作流程。與昂貴、笨重且需要技術團隊來設定的現有自動化解決方案不同，Magical 是為非技術用戶設計的，提供適用於任何應用程式的免建置任務自動化。 使用 Magical 在您鍵入時快速個人化和擴展訊息、在應用程式之間移動資料以保持資料庫最新或立即將資料移至電子表格中。無論您在哪裡工作，您甚至可以使用人工智慧透過快速回覆或自訂提示來編寫新訊息。 邀請您的整個團隊加...
Troops
troops.ai
Troops 是一款為您服務的軟體，在設計時就以人為本。它是一個收入通訊平台，是您的行銷團隊的中樞神經系統，可以在正確的時間向正確的人員提供正確的資訊。團隊永遠不會錯過任何收入訊號，使他們能夠快速採取行動、分享情報並做出更好的決策。有了軍隊，人類就會變得消息靈通、有目的性和有效率。 Slack、Twilio、DoorDash、Snap、Shopify 和 Stripe 等世界一流品牌透過 Troops 提高預測準確性、組織透明度和獲勝率！友善：Troops 在人們喜歡且使用起來舒適的訊息應用程式（Slack、Teams、SMS）中提供人們所需的收入訊號。它是（真正的）無代碼：部隊實現了解決方案...
APILayer
apilayer.com
APILayer 是一個 API 市集。 APILayer 是現成的、基於雲端的 API 產品的領先供應商，旨在幫助世界各地的開發人員和企業快速有效地運作。如今，各種規模的組織都在努力支持複雜的數位轉型以及對連接和即時數據爆炸式增長的需求。 APILayer 透過高度可靠且可擴展的 API 滿足了這項需求，這些 API 可以快速配置並且需要最少的維護。 APILayer 的產品為超過 1,200,000 家客戶提供服務，其中包括個人開發人員到大型企業。
FlyMSG
vengreso.com
FlyMSG 是一款 AI 生產力應用程序，可讓您在工作時快速處理重複性任務，從而每天為您節省 1 小時以上的時間。想像一下，有一個生產力助手可以為您編寫、擴展和參與。 FlyMSG 可以在線任何地方在納秒內自動填充片段或整個訊息，允許任何用戶： * 提高參與度 * 提高個人生產力 * 溝通更有效、更有效率 FlyMSG 的核心功能是： * 為任何類型的訊息或片段（銷售、管理、客戶支援、招募、人力資源、財務等）指派捷徑 FlyCut * 在雲端對您的 FlyCut 進行分類，以便從 Google Chrome 輕鬆存取 * 在任何文字輸入欄位中輸入 FlyCut，以自動填入、自動填入或擴充...
Hoppier
hoppier.com
透過 Smarter Spending™ 控制，只需點擊 5 次或更少即可向客戶或員工發送全球獎勵！創建您的遠距午餐計劃、送上咖啡、歡樂時光飲料、個人禮物、慈善捐款、學習津貼等等。 Hoppier 在 60 多個國家工作！超過 1000 個全球組織使用 Hoppier 發送有效的激勵措施！
Polly
polly.ai
使用 Polly 捕獲 Slack、MS Teams、Zoom 和 Google Meet 的即時回饋。它可以幫助各種規模的團隊立即做出更明智的、數據驅動的決策！我們相信世界上的每個聲音都有能力改變工作，我們的目標是讓他們的聲音被聽見。超過 40% 的財富 100 強公司使用 Polly，為全球團隊提供支持，同時透過我們的即時回饋工具推動更深入的參與：問答、單問題和多問題 Polly、模板、破冰遊戲、問答等。 Polly 的回應速度比電子郵件快 10 倍，因為它不僅提供本機應用程式內體驗，還提供網路投票。 Polly 已發送超過 2000 萬個 Polly，每月有 100 萬活躍用戶，它可以在...
Instabot
instabot.io
Instabot 是一個對話式行銷平台，可讓您建立和啟動能夠了解使用者的聊天機器人，然後立即整理資訊、回答問題、捕捉聯絡人和預訂會議。事實證明，這可以提高轉換率並降低成本。在 20 分鐘或更短的時間內在您的網站上建置、整合和啟動 Instabot，或作為登入頁面。透過將 Instabot 收集的資料移植到您的 CRM、行銷自動化、電子郵件平台或內部門戶，快速利用這些資料。部署後，您可以與客戶進行即時聊天，查看豐富的機器人分析、最佳化建議，並即時編輯您的機器人。無需技術資源即可輕鬆建立、啟動和優化網路機器人，並透過人工智慧和自然語言處理 (NLP) 使機器人變得複雜。 Instabot 的功能：...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一個強大的通知基礎架構，可透過 API 優先的方法簡化您的產品通知。使用單一通知 API 在多個管道上建立和傳遞事務、crons 和參與通知。 SuprSend 能帶來什麼？ - 多租戶支持，方便客戶端管理- 帶版本控制的模板管理- 網站和應用程式的應用程式內收件匣（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和無頭組件） - SMS、電子郵件、Slack 、Teams、WhatsApp、行動和網路推播整合- 批次通知和摘要- 在多個管道之間路由通知- 品牌管理，向客戶的最終用戶發送通知- 開箱即用的用戶偏好管理- 供應商回退，透過自動智慧路由進行切換- 運...
Tability
tability.app
Tability 是一個人工智慧輔助平台，旨在簡化目標追蹤流程、激勵績效並幫助用戶與其主要目標和 OKR（目標和關鍵結果）保持一致。 它使用人工智慧根據目標制定策略，立即建議可衡量的目標和任務。該工具還產生關鍵指標，可以根據個人規範進行調整並分配給各個團隊成員。 此外，Tability 還提供按需報告、組織內所有目標的可視化、關鍵舉措和任務的追蹤以及快速簽入以確保日常重點等功能。 Tability 能夠連接到廣泛的應用程序，有助於自動簽入目標和 OKR，從而更有效地追蹤進度。 與 OpenAI 的整合及其 GPT-3 模型的利用豐富了目標設定過程。該工具可以透過提供人工智慧生成的目標和...
Teamline
teamline.app
Teamline 是 Slack 的簡單專案管理工具 Teamline 消除了對笨重、耗時的專案管理軟體的需求。您可以直接從 Slack 追蹤和分配任務
SupBot
supbot.com
Sup 可以使用基於聊天的介面或對話視窗為您的團隊舉辦站立會議、回顧會議或其他非同步會議。核心功能： 1. 進行每日站立會議 2. 假期/休假/請假追蹤 3. 進行快速調查和民意調查 4. 監控團隊的情緒。
Freedom
freedom.to
我們公司是一家小型企業（最多 50 名員工），總部位於北卡羅來納州，我們是一個跨三大洲工作的遠端團隊。我們正在建立世界上最好的解決方案來管理桌面和行動裝置上的干擾。自由可以阻止分散注意力的網站和應用程序，因此您可以專注於最重要的事情。只需選擇您想要封鎖的應用程式和網站，然後啟動 Freedom 會話即可。如果您嘗試在會話期間開啟被封鎖的應用程式或網站，Freedom 會阻止其開啟。您可以連接到 Freedom 的裝置（包括 Mac、Windows、iOS、Android 和 Chrome）數量沒有限制，因此無論您身在何處或正在做什麼，都可以阻止應用程式和網站。 Freedom 使用者報告平均每...
The Bot Platform
thebotplatform.com
開始打造更好的員工體驗。 Bot Platform 易於使用的無程式碼平台可讓任何人在 Microsoft Teams、Facebook 的 Workplace 和 Messenger 等通訊管道上建立自己的機器人、數位助理和自動化工作工具。在可信賴、安全且可擴展的環境中輕鬆建立應用程式、自動化工作流程並將流程整合到員工和客戶使用的通訊管道和數位環境中。 從可編輯範本開始或從頭開始建立機器人，以幫助提高員工敬業度和生產力。建立客製化識別計畫、新入職助理、領導力問答應用程式、員工創新工具、發送脈搏調查、衡量公司士氣、提供個人化學習計畫、自動回答常見問題或自動幫助台查詢。 無論您想要建立什...
HeyTaco
heytaco.chat
HeyTaco 透過社會認可和獎勵將人們聚集在一起，創造了一個更充滿活力的工作場所。 HeyTaco 有趣且獨特的善意貨幣（炸玉米餅）將有助於建立更牢固的聯繫、鼓舞士氣並提高整體團隊的幸福感。主要優點： - 促進正向溝通 - 建立友誼 - 鼓勵人們表達感激之情 - 培養欣賞文化 - 將公司價值觀融入生活 - 提高員工士氣 - 提高敬業度 - 幫助遠距團隊建立聯繫 新！透過 HeyTaco 捐贈者模式建立捐贈文化
PosherVA
posherva.com
借助私人助理的力量加速您的銷售，每天費用不到 1 美元。 自動化虛擬助理可自動執行 Poshmark™ 上的日常任務，從而節省時間並增加銷售額。
Quills AI
quills.ai
Quills.ai 是您的 AI 資料助理，可透過用英文聊天輕鬆存取、分析和視覺化資料庫、CSV 和 Excel 中的資料。透過應用程式內聊天、Slack、聊天機器人等節省時間並提高工作效率，並獲得即時見解。
CoffeePals
coffeepals.com
CoffeePals 是一款 Microsoft Teams 應用程序，可將個人配對在一起進行虛擬咖啡會議，以提高員工參與度、開始新的對話並發展更深層次的聯繫。該應用程式定期將同事配對，透過視訊聊天和一杯咖啡進行一對一的聚會。 CoffeePals 在各個團隊之間舉辦比賽，以加強聯繫並鼓勵加強合作。您可以讓導師和受訓者定期聯繫，以便人們可以在企業內部學習和進步。為了減少優勢，您可以改善新員工的入職流程，並允許新員工與現有員工會面。使用具有匹配指標和歷史記錄的儀表板來監控員工如何相互溝通，您可以了解您的團隊和組織如何使用此平台進行連接。使用者還可以使用 CoffeePals 機器人來處理冷淡...
Outfunnel
outfunnel.com
外漏斗整合您的銷售和行銷數據，並優先考慮您的潛在客戶。所有行銷活動（電子郵件開啟、網路存取、表單填寫等）都會記錄在您的 CRM 中。銷售人員可以識別最熱門的銷售線索並更明智地進行銷售。保持銷售和行銷聯絡人 24/7 同步。透過潛在客戶評分和網路訪客追蹤找到最佳機會。可與 Pipedrive、Copper、HubSpot、Salesforce 和受歡迎的行銷工具（如 Mailchimp、ActiveCampaign、Facebook Lead Ads、Wix、Calendly 等）搭配使用。
Scratchpad
scratchpad.com
追蹤管道中的變化並更快地更新 Salesforce。 Scratchpad 是代表和領導者的現代體驗，使管理管道、檢查交易、指導和預測變得快速、簡單且令人愉悅。
Rattle
gorattle.com
Rattle 讓複雜的銷售流程易於遵循收入團隊擁有詳細且重要的銷售流程 - 這是您確保新業務和提供一致的客戶體驗的製勝秘訣。但我們知道，建立這些流程並不容易，讓團隊始終遵循它們就更難了。 Rattle 透過自動化和人工智慧解決了這個問題，在銷售技術堆疊（CRM、Clari、Gong 等）和參與工具（Teams 和 Slack）之間創建雙向工作流程。 Rattle 獨特的方法為Twilio、Figma、Miro、Gitlab、Algolia、Notion 和Intercom 等公司提高了效率並簡化了運營，這些公司的獲勝率提高了20%，續訂率提高了15%，潛在客戶響應時間加快了50%，並且 5 +...
Suptask
suptask.com
下一代團隊間 AI 票務系統，支援您在 Slack 上進行對話。幫助您找到正確的答案、改善協作並實現更快的解決時間。您的員工都在 Slack 上，為什麼要強迫他們在其他地方管理工單？透過 Slack 本機票務系統，您可以增強團隊之間的協作並實現高效的票務流程。透過一種新的獨特的工單處理模式，Suptask 使整個團隊能夠參與工單的補救過程。透過在 Slack 工作區中本地運行的票務解決方案，使用者可以在對話中啟用票證以請求、分配、確定優先順序、概覽、搜尋和回應票證 - 無需離開 Slack。我們正在縮短解決票證的周轉時間，拉近團隊之間的距離，並提高您的客戶滿意度。
Troopr Reports
troopr.ai
Troopr Reports 使用戶能夠使用 Slack 通道私下討論 Jira 報告並採取行動。 Troopr Reports 擁有 20 多個預先設計的報告模板，包括 Jira 燃盡圖和速度圖，使得在 Slack 中配置和設定 Jira 報告變得簡單。此外，使用者可以利用 Jira 帳戶中的資料從頭開始建立自訂報告。他們可以選擇折線圖、長條圖和圓餅圖來開發個人化的圖表報告。
Katch
gokatch.ai
Katch 是一款人工智慧助手，可直接透過您的電子郵件安排您的會議。它直接與您的電子郵件和日曆集成，省去了安排會議的麻煩。只需將 Katch 循環到您的電子郵件對話中，它就會找到合適的時間，與所有各方進行協調，並發送日曆邀請。透過與您的 Google 日曆同步，Katch 可確保您不會重複預訂或過度使用。這不僅僅是為了節省時間；這是關於透過了解您的日程需求的安全、高效的助手來改善您的職業生活。使用 Katch 體驗個人化、高效的會議和日程管理的未來。
Jell
jell.com
每日站立會議以團結團隊。管理目標和 OKR。與 Slack、MS Teams、Jira、Github、Trello 等整合。免費試用 14 天。
Actioner
actioner.com
Actioner 是您的人工智慧工作助手，經過最佳化可在 Slack 中無縫運行。它被設計為動態業務副駕駛，旨在提高效率和生產力，並簡化多平台任務管理。 Actioner 擁有一套專為滿足廣泛的專業需求而量身打造的人工智慧代理，從 CRM 和產品管理到事件解決，涵蓋了一切。它彌合了多種業務工具之間的差距。從不同平台無縫運行工作流程，包括 CRM、票務、CI 和 CD、HR、產品管理等，所有這些都可以在舒適的 Slack 工作空間中進行。 Actioner 是一名警惕的助手，隨時準備在 Slack 中提供協助。無論是尋找重要資訊、讓您了解最新情況還是管理任務，都可以依靠 Actioner 獲得及...
MyCheckins
mycheckins.io
MyCheckins 幫助團隊減少會議時間。會議是與團隊合作的機會，確保團隊朝著目標一致，探索新想法並作為一個團隊做得更好。相反，許多會議最終都是用來討論狀態更新並確保團隊成員了解需要做什麼。 MyCheckins 為 Slack 和 MS-Teams 提供 Bot，團隊可以使用此 Bot 非同步發布更新。
Konnectify
konnectify.co
Konnectify 是一個超級簡單的 SaaS 整合平台，適合現代團隊。一個滿足您所有自動化需求的平台，讓您可以專注於真正重要的事情 - 您的成長。設定自動化並在幾分鐘內在應用程式之間傳遞資料。使用我們新的視覺化工作流程建構器 (iPaaS) - 新增連接、篩選器、自訂邏輯和路徑規則以實現自動化。沒有程式碼，沒有麻煩。公司可以使用 Konnectify 嵌入式 iPaaS 為其市場建立本機整合。無需工程工作、資源或額外時間。只需點擊幾下即可建立整合市場。在最簡單的 SaaS 整合平台上連接 100 多個應用程式。註冊免費 - 無需信用卡。只需點擊幾下即可建立您的第一個工作流程（Konnect...
SureTriggers
suretriggers.com
SureTriggers 是一個自動化平台，可讓您連接不同的應用程式和服務來建立工作流程，根據使用者行為或其他條件觸發特定操作。它易於使用，無需任何編碼知識，可讓您自動執行任務並節省時間。透過 SureTriggers，您可以簡化工作流程、提高工作效率並專注於真正重要的事情：發展您的業務。
Locoia
locoia.com
Locoia 為成長型和技術導向型公司提供分析和自動化軟體解決方案。除了可以與您的資料來源整合的整體分析儀表板之外，我們還為銷售和行銷提供現成的預先配置自動化邏輯，可以無縫整合到您的系統中。
Prospr
prospr.work
Prospr 正在將員工管理轉變為可以取代所有員工管理的應用程序，以幫助第一線團隊取得成功。透過員工喜愛的行動應用程式提供常識性解決方案，我們是工作的未來。 Prospr 提供強大的即時通訊、學習和發展、日程安排、輪班管理、任務和設施票務等。 Prospr 完全可自訂，適用於各種類型的團隊，但當第一線員工面向客戶時，我們會表現出色，工作品質和資訊共享是關鍵。 Prospr 受到美國一些最知名品牌的信賴，如 Dunkin'、Centerplate、NYSC、1800GotJunk 和 SMB 等。如果你管理人員：取得 Prospr。
Yodel.io
yodel.io
Yodel.io 是一款電話系統，它將您的所有通訊整合到您的團隊喜愛的一個地方 – Slack！不需要額外的軟體。使用您自己的電話號碼或在 100 多個國家/地區取得新電話號碼。
Snoooz AI
snoooz.ai
Snoooz 是一個外出 (OOO) 管理和自動化平台，使公司能夠設計和管理客戶和員工喜愛的 OOO 體驗。透過強大的整合實現整個 OOO 工作流程的自動化，Snoooz 可以減少入職延遲、解決客戶升級問題並改善整體客戶體驗，從而實現更高的淨收入保留。
Conclude
conclude.io
結論幫助公司加強協作並簡化工作流程。使用結論連結連接 Slack 和 Microsoft Teams 進行雙向聊天，或使用結論工作流程在 Slack 中管理支援票證、問題、事件等。 👉 結束連結：連結 Slack 和 Microsoft Teams 以改善跨團隊合作。透過雙向同步，團隊可以在他們喜歡的訊息平台上工作。分享和同步文件、編輯和刪除訊息、@提及同事、自動翻譯多達 60 種語言及更多語言的對話。 ✓ 發送和接收訊息✓ 編輯和刪除訊息✓ 線索訊息✓ @提及你的同事✓ 60 種語言翻譯✓ 表情符號（文字） ✓ 富文本格式✓ 文件共享和同步– 人員狀態（即將推出） – 同步反應（即將推出）...