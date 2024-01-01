生產力機器人軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 剛果（金夏沙）

Unito

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Unito 透過由即時 2 路同步提供支援的新的、更簡單的整合方法，使您的堆疊在應用程式之間保持同步。您團隊中的任何人都可以在幾分鐘內在您已使用的應用程式和工具之間連接和同步資料。將一種工具中的任務轉變為另一種工具中的工單；將來自數十個來源的分析資料傳送到已按照您想要的方式格式化的單一電子表格中； CRM 和專案管理工具之間即時協作。這些只是 Unito 保持資料同步的一些方法，以便每個人都能透過任何連接的應用程式即時了解最新情況。即時雙向同步可讓您透過自動在連接的應用程式之間發送關鍵資料來快速共享資訊。 Unito 用戶平均在 12 分鐘內即可完成同步，無需技術培訓或專業服務。透過 Unit...