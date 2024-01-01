生產力機器人軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 蒲隆地

Konnectify

konnectify.co

Konnectify 是一個超級簡單的 SaaS 整合平台，適合現代團隊。一個滿足您所有自動化需求的平台，讓您可以專注於真正重要的事情 - 您的成長。設定自動化並在幾分鐘內在應用程式之間傳遞資料。使用我們新的視覺化工作流程建構器 (iPaaS) - 新增連接、篩選器、自訂邏輯和路徑規則以實現自動化。沒有程式碼，沒有麻煩。公司可以使用 Konnectify 嵌入式 iPaaS 為其市場建立本機整合。無需工程工作、資源或額外時間。只需點擊幾下即可建立整合市場。在最簡單的 SaaS 整合平台上連接 100 多個應用程式。註冊免費 - 無需信用卡。只需點擊幾下即可建立您的第一個工作流程（Konnect...