生產力機器人軟體 - 最受歡迎的應用程式

機器人是一種軟體應用程序，旨在自動執行或為其他程式或使用者執行任務。生產力機器人可作為軟體工具的附加元件，透過超出產品基本功能的額外功能、組織或自動化來增強它們。透過將機器人與軟體平台集成，團隊現有工具的實用性顯著增加。雖然生產力機器人可以整合到各種軟體類型中，但它們最常用於團隊協作工具。
提議新的應用程式
Trello
trello.com
Trello 是一個基於網路的看板式清單製作應用程序，是 Atlassian 的子公司。最初由 Fog Creek Software 於 2011 年創建，並於 2014 年分拆成立一家獨立公司，後來於 2017 年 1 月出售給 Atlassian。該公司總部位於美國紐約市。
Habitica
habitica.com
Habitica 是一款免費的習慣和生產力應用程序，可將您的現實生活視為遊戲。 Habitica 可以幫助您實現健康快樂的目標。
Zapier
zapier.com
Zapier 是一家全球遠端公司，允許最終用戶整合他們使用的 Web 應用程式。儘管 Zapier 總部位於加州桑尼維爾，但在美國各地和其他 23 個國家/地區擁有 250 名員工。
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款易於使用、使用者評價排名第一的 CRM 工具。獲得更多合格的銷售線索並發展您的業務。註冊 14 天免費試用。
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim 是一款智慧日曆助手，可在您的日曆上靈活安排時間來處理您想要關注的任何事情。
Motion
usemotion.com
Motion 是數千名表現出色的執行長和專業人士使用的專注和生產力工具。它可以保護您的時間和注意力，以便您可以將其花在最重要的事情上
Any.do
any.do
加入數百萬每天使用 Any.do 的用戶，保持井井有條並完成更多工作。
Cloze
cloze.com
智慧型行動應用程式可追蹤客戶、客戶、潛在客戶和潛在客戶，無需 CRM 的麻煩。自動整合收件匣、聯絡人、行事曆、電話、Evernote、電子郵件、通訊錄、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 的關係管理。
Mem
mem.ai
捕獲和連接資訊的最快方式。
FlowUs
flowus.cn
FlowUs 息流 新世代知識管理與協作平台 以雲端筆記為載體，配合線上文件、知識庫、資料夾等多形態功能，為個人和團隊提供數位資訊管理與協同的一站式工作中心。
Unito
unito.io
將您已經使用的工具與深度雙向整合連接起來，並優化 Asana、Jira、Trello、Google Sheets 等的工作流程。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits 是一家總部位於美國的公司，為公司提供基於雲端的軟體即服務來管理人力資源，特別注重幫助他們辦理健康保險。Zenefits 成立於 2013 年。總部位於舊金山。
Range
range.co
促進更好的團隊合作。無論您的團隊在哪裡工作，都可以讓您的團隊更加緊密聯繫、更加專注、更有效率。
Integrately
integrately.com
非技術人員？一鍵整合您的應用程式。您所需要做的就是啟動自動化。 10,000+ 客戶。即時聊天支援。便宜 18-33 倍。免費開始使用。
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
專注於完成您的待辦事項，BeforeSunset 的人工智慧會為您規劃完美的日程安排。每日計劃從未如此簡單。
Glasp
glasp.co
Glasp 是一支社交網路螢光筆，人們可以突出顯示和組織網路上的引述和想法，並存取其他志同道合的人的學習成果。
TextExpander
textexpander.com
TextExpander 是您用於傳出通訊的即時存取知識庫。在任何可以輸入的地方共享知識庫中的文字和圖像。
Geekbot
geekbot.com
Geekbot讓您安心！ - 讓您的團隊保持同步。當站會、站會、回顧和調查自動運行時，您可以在一天中找到和諧。 - 完成更多工作。簡化的工作流程可以釋放寶貴的時間，享受自我管理團隊的自由。 - 幫助表演者，表演。建立跨越國界和時區的溝通文化，讓您的員工發揮最佳水準。 - 保持分析。透過人工智慧語言分析來衡量參與度、幸福感和生產力，揭示答案背後的想法。 - 設定 Slack。將關鍵活動轉移到您最喜歡的 Slack 頻道，因為 Geekbot 可以直接開箱即用。
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise 優化團隊的行事曆，為每個人的一天創造更多時間。這是一種新的工作方式，為我們提供了靈活性和專注力。免費開始。
CalendarHero
calendarhero.com
更快地安排每次會議。適用於現代商業的智慧調度軟體。會議需要時間，但日程安排不應該。
Momentum
momentum.io
使用人工智慧實現銷售自動化。 Momentum 透過連接 Slack、Salesforce 和其他收入堆疊的自動化 MEDDIC、通知、通話摘要和交易室，幫助團隊改善管道管理和成交率。
Workast
workast.com
Workast 是 Slack 團隊最好的專案管理平台。 Workast 協助團隊輕鬆管理專案、任務、活動、客戶和待辦事項。使用您的 Slack 帳戶在不到一分鐘的時間內註冊並在 Slack 和 Workast 中追蹤工作，快速建立任務並查看需要在您喜歡的工作地點完成的工作。
DailyBot
dailybot.com
非同步工作#1。與遠距團隊進行非同步站立會議、回顧、團隊簽到和調查。 DailyBot 還可以追蹤您團隊的積極性，並幫助您透過榮譽來慶祝勝利。免費開始。
Troops
troops.ai
永遠不會錯過部隊的收入訊號。直接從 Slack 和 Microsoft Teams 輕鬆更新 Salesforce、HubSpot、Zendesk 和 Jira。免費開始使用。
InboxPro
inboxpro.io
將潛在客戶轉化為客戶。關閉更多會議 InboxPro 使用人工智慧、合併標籤、後續序列和內建日曆來幫助您簡化取得和培養客戶的流程。
Seismic
seismic.com
了解 Seismic 的人工智慧支援、培訓和輔導解決方案如何幫助銷售和行銷團隊吸引買家並增加收入。
Polly
polly.ai
無論工作在哪裡，都可以吸引、授權和協調您的團隊。實現與民意調查、調查、問答、意見箱、團隊建立等方面的協作！
APILayer
apilayer.com
無憂 API 市場 增強應用程式的功能，而無需擔心可擴展性和穩定性。
Instabot
instabot.io
使用 Instabot 發掘潛在客戶並增強您的客戶體驗。易於使用的平台，具有功能強大、可自訂的聊天機器人。只需幾分鐘即可完成設定。
Teamline
teamline.app
Slack 的簡單專案管理工具。點擊按鈕即可將對話轉換為行動 - 在 Slack 中建立、指派和管理任務。
Hoppier
hoppier.com
透過 Smarter Spending™ 控制，只需點擊 5 次或更少，即可向客戶或員工發送全球獎勵！創建您的遠距午餐計劃、送上咖啡、歡樂時光飲料、個人禮物、慈善捐款、學習津貼等等。 Hoppier 在 60 多個國家工作！超過 1000 個全球組織使用 Hoppier 發送有效的激勵措施！
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一個強大的通知基礎架構，可透過 API 優先的方法簡化您的產品通知。使用單一通知 API 在多個管道上建立和傳遞事務、crons 和參與通知。 SuprSend 能帶來什麼？ - 多租戶支持，方便客戶端管理- 帶版本控制的模板管理- 網站和應用程式的應用程式內收件匣（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和無頭組件） - SMS、電子郵件、Slack 、Teams、WhatsApp、行動和網路推播整合- 批次通知和摘要- 在多個管道之間路由通知- 品牌管理，向客戶的最終用戶發送通知- 開箱即用的用戶偏好管理- 供應商回退，透過自動智慧路由進行切換- 運...
Tability
tability.app
從電子表格中取得您的目標。一種更聰明、更簡單的方法，讓您的團隊圍繞目標和結果進行調整，而不會讓您感覺是一件苦差事。
The Bot Platform
thebotplatform.com
開始打造更好的員工體驗。 Bot Platform 易於使用的無程式碼平台可讓任何人在 Microsoft Teams、Facebook 的 Workplace 和 Messenger 等通訊管道上建立自己的機器人、數位助理和自動化工作工具。在可信賴、安全且可擴展的環境中輕鬆建立應用程式、自動化工作流程並將流程整合到員工和客戶使用的通訊管道和數位環境中。 從可編輯範本開始或從頭開始建立機器人，以幫助提高員工敬業度和生產力。創建客製化認可計畫、新員工入職助理、領導力問答應用程式、員工創新工具、發送脈搏調查、衡量公司士氣、提供個人化學習計畫、自動回答常見問題或自動幫助台查詢。 無論您想要建立...
HeyTaco
heytaco.chat
利用我們有趣且獨特的團隊建立工具來提高參與度，以進行同儕認可、獎勵和脈搏調查。
Magical
getmagical.com
Magical 是一款生產力應用程序，可在您工作時加快重複性任務的速度 - 無需 API 或整合。只是一個瀏覽器擴充功能。 只需按一下簡單的按鍵，Magical 即可自動執行日常任務，例如訊息傳遞、資料輸入、採購和勘探工作流程。與昂貴、笨重且需要技術團隊來設定的現有自動化解決方案不同，Magical 是為非技術用戶設計的，提供適用於任何應用程式的免建置任務自動化。 使用 Magical 在您鍵入時快速個人化和擴展訊息、在應用程式之間移動資料以保持資料庫最新或立即將資料移至電子表格中。無論您在哪裡工作，您甚至可以使用人工智慧透過快速回覆或自訂提示來編寫新訊息。 邀請您的整個團隊加入 Mag...
SupBot
supbot.com
Sup can facilitate a standup meeting, retrospective meeting, or other meetings asynchronously for your team using either a chat-based interface or a dialogue window. Core Features: 1. Conduct Daily Standups 2. Holiday / Vacation / Leave tracking 3. Run Quick surveys & polls 4. Monitor Team’s Mood.
Suptask
suptask.com
下一代團隊間 AI 票務系統，支援您在 Slack 上進行對話。幫助您找到正確的答案、改善協作並實現更快的解決時間。您的員工都在 Slack 上，為什麼要強迫他們在其他地方管理工單？透過 Slack 本機票務系統，您可以增強團隊之間的協作並實現高效的票務流程。透過一種新的獨特的工單處理模式，Suptask 使整個團隊能夠參與工單的補救過程。透過在 Slack 工作區中本地運行的票務解決方案，使用者可以在對話中啟用票證以請求、分配、確定優先順序、概覽、搜尋和回應票證 - 無需離開 Slack。我們正在縮短解決票證的周轉時間，拉近團隊之間的距離，並提高您的客戶滿意度。
Outfunnel
outfunnel.com
外漏斗整合您的銷售和行銷數據，並優先考慮您的潛在客戶。所有行銷活動（電子郵件開啟、網路存取、表單填寫等）都會記錄在您的 CRM 中。銷售人員可以識別最熱門的銷售線索並更明智地進行銷售。保持銷售和行銷聯絡人 24/7 同步。透過潛在客戶評分和網路訪客追蹤找到最佳機會。可與 Pipedrive、Copper、HubSpot、Salesforce 以及 Mailchimp、ActiveCampaign、Facebook Lead Ads、Wix、Calendly 等熱門行銷工具搭配使用。
Scratchpad
scratchpad.com
追蹤管道中的變化並更快地更新 Salesforce。 Scratchpad 是代表和領導者的現代體驗，使管理管道、檢查交易、指導和預測變得快速、簡單且令人愉悅。
Katch
gokatch.ai
告別來回的電子郵件和令人頭痛的日程安排 Katch 是一款人工智慧助手，可直接透過您的電子郵件安排您的會議。
Jell
jell.com
每日站立會議以團結團隊。管理目標和 OKR。與 Slack、MS Teams、Jira、Github、Trello 等整合。免費試用 14 天。
Actioner
actioner.com
Actioner is your AI-powered work assistant, optimized to operate seamlessly within Slack. Designed as a dynamic business co-pilot, it is geared to boost efficiency and productivity, and simplify multi-platform task management. With a suite of AI agents tailored to address a wide spectrum of professi...
PosherVA
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Accelerate Your Sales With The Power of a Personal Assistant for Less Than $1/Day. Save time and make more sales with an automated virtual assistant that automates your daily tasks on Poshmark™.
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MyCheckins
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MyCheckins helps teams reduce the time spent in meetings. Meetings are opportunities to collaborate with your team, make sure the team is aligned towards the goals, explore new ideas and do better as a team. Instead lot of meetings end up being the time spent to discuss status updates and making sur...
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SureTriggers is an automation platform that lets you connect different apps and services to create workflows that trigger specific actions based on user behavior or other criteria. It is easy to use and requires no coding knowledge, allowing you to automate tasks and save time. With SureTriggers, yo...
Locoia
locoia.com
Locoia provides analytics and automation software solutions for growth and technology oriented companies. In addition to holistic analytics dashboards that can be integrated with your data sources, we offer ready-to-use pre-configured automation logic for sales & marketing that can be seamlessly int...
Prospr
prospr.work
Prospr is transforming employee management as the one app to replace them all for the success of frontline teams. Common sense solutions delivered in a mobile-app employees love, we are the future of work. Prospr offers robust real-time communication, learning & development, scheduling, shift manage...
CoffeePals
coffeepals.com
CoffeePals is a Microsoft Teams app that matches individuals together for virtual coffee meetings to increase employee engagement, start new dialogues and develop deeper connections. This app pairs together coworkers on a regular basis, over a video chat and a cup of coffee, to have a one-on-one mee...
Freedom
freedom.to
Our company is a small-sized business (up to 50 employees) with HQ located in North Carolina, and we are a remote team that works across three continents. We're building the world's best solution for managing distractions across desktop and mobile devices. Freedom blocks distracting websites and app...
Yodel.io
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Yodel.io is the phone system that unites all your communication in one place that your team already loves – Slack! No additional software needed. Use your own phone number or get a new one in over 100 countries.
Snoooz AI
snoooz.ai
Snoooz is an Out-of-Office (OOO) management and automation platform that enables companies to design and manage an OOO experience that their customers & employees will love. By automating the entire OOO workflow through powerful integrations, Snoooz can reduce onboarding delays, address customer esc...
Rattle
gorattle.com
Rattle makes intricate sales processes easy to follow Revenue teams have detailed, important-to-follow sales processes — it’s your winning formula for securing new business & delivering a consistent customer experience. But we know as much as building out these processes wasn’t easy, it’s even harde...
Conclude
conclude.io
結論幫助公司加強協作並簡化工作流程。使用結論連結連接 Slack 和 Microsoft Teams 進行雙向聊天，或使用結論工作流程在 Slack 中管理支援票證、問題、事件等。 👉 結束連結：連結 Slack 和 Microsoft Teams 以改善跨團隊合作。透過雙向同步，團隊可以在他們喜歡的訊息傳遞平台上工作。分享和同步文件、編輯和刪除訊息、@提及同事、自動翻譯多達 60 種語言及更多語言的對話。 ✓ 發送和接收訊息✓ 編輯和刪除訊息✓ 線索訊息✓ @提及你的同事✓ 60 種語言翻譯✓ 表情符號（文字） ✓ 富文本格式✓ 文件共享和同步– 人員狀態（即將推出） – 同步反應（即將推...
FlyMSG
vengreso.com
FlyMSG 是一款 AI 生產力應用程序，可讓您在工作時快速處理重複性任務，從而每天為您節省 1 小時以上的時間。想像一下，有一個生產力助手可以為您編寫、擴展和參與。 FlyMSG 可以在線任何地方在納秒內自動填充片段或整個訊息，允許任何用戶： * 提高參與度 * 提高個人生產力 * 溝通更有效、更有效率 FlyMSG 的核心功能是： * 為任何類型的訊息或片段（銷售、管理、客戶支援、招募、人力資源、財務等）指派捷徑 FlyCut * 在雲端對您的 FlyCut 進行分類，以便從 Google Chrome 輕鬆存取 * 在任何文字輸入欄位中輸入 FlyCut，以自動填入、自動填入或擴充...
Troopr Reports
troopr.ai
Troopr Reports 使用戶能夠使用 Slack 通道私下討論 Jira 報告並採取行動。 Troopr Reports 擁有 20 多個預先設計的報告模板，包括 Jira 燃盡圖和速度圖，使得在 Slack 中配置和設定 Jira 報告變得簡單。此外，使用者可以利用 Jira 帳戶中的資料從頭開始建立自訂報告。他們可以選擇折線圖、長條圖和圓餅圖來開發個人化的圖表報告。
Spinach.io
spinach.io
Spinach.io 幫助開發團隊從日常站立開始，養成更健康的會議習慣。 — 準備非同步站立 — 提供更清晰的更新 — 成為更好的聽眾 — 自動發送筆記到 Slack — 每天都可以節省時間！