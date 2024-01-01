產品資訊管理 (PIM) 系統 - 最受歡迎的應用程式 - 愛沙尼亞

Creative Force

creativeforce.io

Creative Force是領先的大規模電子商務內容製作的內容製作管理平台。我們幫助頂級品牌、零售商和商業工作室提供高品質且一致的電子商務以及大批量的編輯圖像、影片和文案。我們的 SaaS 平台為內容製作的每一步中的所有創意資產提供了單一的事實來源，為創意領導者和團隊提供了對創意營運無與倫比的可見性和控制力。平台功能和擴展包括： - 生產計劃日曆- 樣品管理- 工作流程自動化- 協作工具，包括審核和批准工作流程- 基於雲端的生產DAM - VPI（供應商提供的圖像）管理- 編輯專案- 與Capture One 、Adobe 整合Creative Cloud 和AdAdobe Workfron...