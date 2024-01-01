產品資訊管理 (PIM) 系統 - 最受歡迎的應用程式 - 汶萊

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產品資訊管理 (PIM) 系統集中和管理電子商務企業的產品訊息，確保產品資料的單一、準確視圖。這些工具有助於維護一致且高品質的產品資料。產品經理和資料團隊使用 PIM 系統從各種來源收集資料並解決資料問題，而行銷團隊則利用它們在所有所需管道中分發產品資料。 產品體驗管理 (PXM) 是 PIM 的一種高級形式，它透過利用產品數據和數位資產來增強買家體驗。儘管 PXM 通常包含數位資產管理 (DAM) 功能，但 PIM 解決方案還與 DAM 工具整合以改善產品資料。此外，PIM 軟體與電子商務平台集成，為線上商店提供產品數據，並與 ERP 系統或產品數據管理 (PDM) 軟體集成，以捕獲技術產品規格。
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Salsify
salsify.com
Salsify 的 CommerceXM 平台為購物者在購買旅程的每個階段、數位貨架上的每個階段所需的體驗提供支援。
WizCommerce
wizcommerce.com
WizCommerce 是一個一體化的人工智慧平台，可協助 B2B 批發商、經銷商和製造商實現端到端銷售數位化；從記錄新線索到接受訂單、付款等等！用戶可以在貿易展覽會、線上或現場接受訂單；發現隱藏的追加銷售機會，並透過高階報告做出有數據支援的決策。 WizCommerce 與所有網站、ERP、CRM 和電子商務平台集成，幫助用戶在一個平台內管理所有業務。
Apimio
apimio.com
APIMIO 是一種產品資訊管理 (PIM) 工具，可讓製造商為其零售商簡化產品資料來源。無需維護電子表格、PDF 或 Word 文件，借助 APIMIO，您可以收集資訊並將其上傳到集中存儲庫中，只需單擊一個按鈕即可在零售合作夥伴之間進行同步。 APIMIO 協助製造商簡化產品資訊管理流程，使他們能夠： * 收集和組織資料 * 驗證資料品質和一致性 * 將資料分發給零售商 * 跨第三方市場和平台聯合資料。
Bluestone PIM
bluestonepim.com
Bluestone PIM 是第一個經過 MACH 認證的 SaaS PIM 平台。該解決方案非常靈活，因為它允許與其他軟體、市場或平台連接和共享您的產品資訊。 Bluestone PIM 在挪威、泰國、波蘭、瑞典、荷蘭和美國設有辦事處。借助Bluestone PIM，您可以： - 創建產品資訊的單一真實來源- 跨所有渠道、地理和語言將產品更快地推向市場- 透過協作功能最大限度地提高您的工作效率，更快地豐富產品數據- 管理數位資產(DAM) -透過所有通訊管道提供一致的產品體驗，讓您的客戶滿意透過Bluestone PIM Marketplace 和其他應用程式輕鬆擴展您的功能- 了解如何將它...
Informatica
informatica.com
Informatica（NYSE：INFA）是企業雲端資料管理領導者，透過幫助企業實現其最關鍵資產的變革力量，將資料和人工智慧帶入生活。我們創建了一個新的軟體類別，即 Informatica 智慧數據管理雲™ (IDMC)，它由人工智慧和端到端數據管理平台提供支持，可跨幾乎所有多雲、混合系統連接、管理和統一數據，實現數據民主化並幫助企業實現業務策略現代化。大約 100 個國家的客戶以及財富 100 強企業中的 86 家客戶依靠 Informatica 來推動數據主導的數位轉型。資訊學。數據和人工智慧誕生的地方。
Jasper PIM
jasperpim.com
產品資訊管理系統 (PIM) 是一種軟體即服務 (SaaS)，可作為所有產品資訊的核心儲存庫，提供一個工具來集中、銷售和同步整個企業的產品資料。這些數據可用於為電子商務網站、印刷目錄、ERP 系統和貿易夥伴提供數據，加快上市時間、優化銷售、建立品牌資產並確保產品的絕對準確性。
Surefront
surefront.com
Surefront 是一個基於雲端的產品生命週期管理 (PLM)、產品資訊管理 (PIM) 和批發客戶關係管理 (CRM) 三合一平台，可簡化零售商和供應商的產品開發和銷售流程。 Surefront 取代了電子郵件和電子表格等過時的工具。它解放了產品開發和銷售團隊，使他們能夠做自己最擅長的事情。
PIMworks
pimworks.io
PIMworks 是一款全面的產品資訊管理 (PIM) 解決方案，可協助集中管理您的所有產品資訊和資料。除了產品數據管理之外，線上零售商和品牌還可以輕鬆管理數位資產，將準確的產品數據無縫整合到多個管道，優化符合市場標準的產品內容，並領先競爭對手一步。 PIMworks 可協助您建立客製化的產品內容體驗並提供各種集成，包括 Bigcommerce、Magento 以及 Shopify、Amazon 等。 PIMworks 基於 AI-ML 的產品目錄豐富功能有助於提高產品內容的準確性。所有創建產品目錄的團隊都可以透過使用我們的 PIM 系統建立工作流程來有效協作。可以透過儀表板上的見解來監控和分...
Plytix
plytix.com
Plytix PIM 是一款針對全球中小型企業的領先產品資訊管理軟體，具有用戶友好的介面、低廉的價格以及白手套的入職和客戶支援方法。 Plytix PIM 透過提供中央事實來源來幫助公司簡化其產品資訊管理流程，使團隊能夠輕鬆組織、豐富和分發產品資訊。
Pimcore
pimcore.com
深受開發者、代理商和企業的喜愛：Pimcore Platform™ 是一個先進的開源平台，受到全球超過 110,000 家公司的信賴。它為數位資產管理 (DAM)、產品資訊管理 (PIM)、主資料管理 (MDM)、數位體驗管理 (DXP/CMS)、多通路發布 (CDP) 和數位商務。 Pimcore 受到領先產業分析師的認可，並被百事可樂、索尼和奧迪等財富 100 強公司所使用，因其靈活性、100% API 驅動架構、可組合技術、快速上市時間而成為出色的開源替代方案，以及由130 多家解決方案供應商組成的強大的全球合作夥伴網路。請造訪 pimcore.com 以了解更多資訊。
Amber Engine
amberengine.com
Amber Engine 新一代產品資訊管理 (PIM) 軟體旨在使產品資料（包括產品影像和影片）的組織、最佳化和聯合變得盡可能簡單。使用大量編輯和資料品質評分等功能將資料管理所花費的時間減少到手動電子表格所需時間的一小部分。您的整個目錄位於雲端，作為每個接觸它的部門的單一事實來源，並且只需單擊幾下即可輕鬆導出任何渠道的數據。 Amber Engine 還開發了 Amber AI，這是一款人工智慧助手，可以準確告訴您如何優化亞馬遜產品清單以及首先關注哪些產品。 Amber AI 也可以與 Amber Engine 下一代 PIM 無縫協作。作為 Material Bank 家族的一員，Ambe...
Creative Force
creativeforce.io
Creative Force是領先的大規模電子商務內容製作的內容製作管理平台。我們幫助頂級品牌、零售商和商業工作室提供高品質且一致的電子商務以及大批量的編輯圖像、影片和文案。我們的 SaaS 平台為內容製作的每一步中的所有創意資產提供了單一的事實來源，為創意領導者和團隊提供了對創意營運無與倫比的可見性和控制力。平台功能和擴展包括： - 生產計劃日曆- 樣品管理- 工作流程自動化- 協作工具，包括審核和批准工作流程- 基於雲端的生產DAM - VPI（供應商提供的圖像）管理- 編輯專案- 與Capture One 、Adobe 整合Creative Cloud 和AdAdobe Workfron...
RetailOps
retailops.com
RetailOps 是一種零售營運管理解決方案。我們的客戶需要一個真正的 SaaS 解決方案，可以在一個易於使用的應用程式中處理多個銷售管道和產品。我們的解決方案涵蓋從採購到報告的所有內容，甚至借助 RetailOps 行動應用程式實現行動化。
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync® 是產品內容編排領域的領導者，使 60 多個國家/地區的 14,000 多家公司能夠簡化有影響力的內容的創建和分發，這些內容在商業發生的任何地方都準確、一致且相關。透過其技術平台和專家服務，1WorldSync 解決了消費品/零售、DIY、消費性電子、醫療保健和餐飲服務行業的領先品牌和零售商所面臨的影響收入的產品內容挑戰。 1WorldSync 是唯一獲得 ISO 27001 認證的產品內容提供商和 GDSN 資料庫之一。
Sales Layer
saleslayer.com
Sales Layer 是全球領先的 PIM（產品資訊管理）平台，可協助企業自動化複雜的 B2B 流程，並將其產品連接到整個供應鏈中組織內部或外部的任何企業銷售平台或工具。透過針對您的業務量身定制的個人化入職培訓以及業內最快的入職培訓（平均 6 週，而傳統解決方案需要 6 個多月），實施 PIM 從未如此簡單。我們致力於為您提供市場上最好的 PIM，因此我們為您提供： - 全球排名第一的 PIM，可提高客戶滿意度 - 獨家全訪問試用，免費 30 天 - 即插即用連接器您的所有管道- 所有功能均作為標準配置想了解客戶對與我們合作有何評價？請造訪 saleslayer.com/casestudie...
Contentserv
contentserv.com
Contentserv 旨在透過其產品體驗雲端創建一體化雲端解決方案，使企業能夠提供順暢、與管道無關且高度個人化的購買體驗。透過在一個中心位置自動化和整合產品內容，它旨在使企業能夠做出明智的、數據驅動的決策，共享相關且有意義的資訊並改善客戶體驗。 Contentserv 適用於中小型製造商、經銷商和零售商。
ChannelPilot
channelpilot.com
ChannelPilot 是一種基於雲端的創新多通路解決方案，適用於線上商店、代理商和品牌。產品自動放置在全球數千個線上平台。分析和優化的各種可能性保證了產品數據的最佳品質。反過來，這會以降低的成本增加您的營業額。 ChannelPilot 模組包括： - 資料來源管理 - 市場整合 - Google 購物 - 市場價格分析 - 動態定價 - 產品資料最佳化
Image Relay
imagerelay.com
影像中繼。您所有的數位資產。您的所有產品資訊。全部集中在一處。滿足行銷交付：世界上第一個完全整合的行銷解決方案。最後，您的所有數位資產和產品資訊都集中在一處，以便快速、無縫地創建和交付。不再混亂。只有您的故事、您的產品以及您業務的無限成長。
Crystallize
crystallize.com
為痴迷產品的品牌和代理商提供超高速無頭商務。打造獨特且令人難忘的產品體驗，並在任何管道、任何規模、以您夢想的任何方式銷售您的產品。
Billtrust
billtrust.com
透過智慧 B2B/B2C 網路商店平台和行動應用程式加速線上收入成長、無縫擴展並優化您的客戶體驗。 Billtrust 電子商務專為批發分銷商和製造企業打造，透過整合的整體解決方案保持競爭力和創新。無縫擴展：使用交鑰匙平台管理任何規模或業務階段的複雜產品目錄、資料和資產。透過與 ERP 整合的解決方案提高效率並簡化流程，該解決方案包括從產品資訊管理 (PIM) 和搜尋到內容管理、行銷和支付的所有內容。提供最佳的客戶體驗：讓您的客戶能夠靈活、簡單地在需要時找到和訂購他們需要的產品。憑藉強大的產品推薦引擎、智慧搜尋和完全整合的行動應用程序，您的客戶可以隨時隨地輕鬆訂購、重新購買和追蹤。優化現金流量...
Cymbio
cym.bio
Cymbio 透過世界上第一個端到端代出貨和市場平台幫助品牌實現數位銷售成長。我們包羅萬象的 B2B 自動化中心支援所有系統、協議和供應商，同時將品牌無縫地暴露在全球零售生態系統中。 Cymbio 為 800 多家零售商、市場、百貨公司和精品店（例如 Nordstrom、Kohl's、Macy's、Farfetch、Urban Outfitters）提供支持，並為數百個品牌提供服務，包括 Steve Madden、Marchesa、Camper 等。我們很自豪能夠在不改變任何當前系統或流程的情況下實現品牌完整零售設定的自動化，簡化產品資料、圖像、地圖、分類、庫存同步、訂單、計費、追蹤、退貨等等...
Akeneo
akeneo.com
Akeneo 是產品體驗 (PX) 公司和產品資訊管理 (PIM) 領域的全球領導者；創造一個世界，讓每一次產品互動都是一種體驗，引導消費者和專業人士隨時隨地做出最佳購買。 Akeneo 為企業領導者提供軟體、教育和參與社區，所有這些都專注於產品體驗管理的實踐。全球領先品牌、製造商、分銷商和零售商（包括 Chico's、CarParts.com、TaylorMade Golf、Rail Europe、Kering 等）信任 Akeneo 來擴展和客製化他們的全通路商務計畫。使用 Akeneo 的智慧產品雲，公司可以透過用戶友好且由人工智慧驅動的產品數據豐富、管理、聯合和供應商數據加入來創建提升...