產品分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 白俄羅斯

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
產品分析軟體透過監控和分析使用者與產品的交互，使公司能夠深入了解使用者行為。主要目標是透過仔細檢查訪問、數位互動和事件來了解客戶行為及其對產品的參與。利用這些見解，公司可以改善產品、提高參與度並最大限度地減少客戶流失。透過儀表板和報告，產品分析工具可以找出產品的有效和無效面，幫助團隊增強整體使用者體驗。
提議新的應用程式
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行為分析公司，分析網站使用情況，透過熱圖、會話記錄和調查等工具提供回饋。它與 Google Analytics 等網路分析工具配合使用，可以深入了解人們如何瀏覽網站以及如何改善客戶體驗。 Hotjar 成立於 2014 年，由來自 20 個國家/地區的 100 多名團隊成員完全遠端運行，並在全球超過 50 萬個站點上使用。
LogRocket
logrocket.com
現代前端監控與產品分析。 LogRocket 結合了會話重播、效能監控和產品分析 – 讓軟體團隊能夠創建理想的 Web 和行動產品體驗
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商業分析服務公司。它追蹤用戶與網路和行動應用程式的交互，並提供與他們進行有針對性的通信的工具。 其工具集包含應用程式內 A/B 測試和使用者調查表。收集的數據用於建立自訂報告並衡量用戶參與度和保留率。 Mixpanel 可與 Web 應用程式（尤其是 SaaS）配合使用，但也支援行動應用程式。
Zoho PageSense
zoho.com
轉換優化和個性化平台。 衡量您的關鍵網站指標，了解訪客的線上行為，並為他們提供個人化的網站體驗以提高轉換率。
Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一個產品分析平台，可協助企業透過協作分析來追蹤訪客。該平台使用行為報告來了解用戶與產品的交互，並提供洞察以即時加速工作。
FullStory
fullstory.com
Fullstory 是一個行為資料平台，可以揭示隱藏在點擊之間的情緒，揭示消費者行為背後不為人知的故事。從建立更好的詐欺偵測和預測到創建真正引起共鳴的個人化，Fullstory 使產品、工程和資料團隊能夠將情緒訊號與其他資料來源連接起來，有意識地設計下一個最佳行動。 Fullstory 提供了比傳統網路和產品分析更深入、更立即可行的見解，傳統網路和產品分析只能揭示正在發生的事情，但不能揭示原因，Fullstory 是唯一一個行為資料平台，可以提供建置即時體驗所需的背景，從而推動收入。透過自動擷取、索引和語意結構化的第一方資料（提供給您的資料生態系統或透過我們的具有會話重播的產品分析），Full...
Pendo
pendo.io
Pendo 幫助您為更快樂、更有效率的使用者和員工提供更好的軟體體驗。 Pendo 協助產品團隊提出並回答以下問題：客戶或員工正在與哪些功能互動？他們忽略了哪些？產品的哪些部分會讓人高興或沮喪？根據這些相同的見解，您可以輕鬆設定應用程式內指南，無需任何編碼，即可在應用程式內部推動軟體採用、提供支援並產生更好的潛在客戶。借助 Pendo，您可以幫助您的用戶從您的軟體中獲得最大價值，以便您能夠有效地推動成長。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。 2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。證券交易所（OTEX）。
PostHog
posthog.com
PostHog 是一款開源一體化平台，可協助工程師建立更好的產品。我們使軟體團隊能夠在一個平台上捕獲事件、執行分析、記錄使用者會話、進行實驗和部署新功能。 - 更好的設計：強大的產品分析。多變量 A/B 實驗。用戶細分和 50 多個整合。 PostHog 擁有建立更好產品所需的一切。 - 建立更好：使用功能標誌安全地推出新功能，使用會話記錄偵錯問題並透過相關性分析規劃新功能 - 一切都在 PostHog 中。 - 更好地開發：期望有 SDK、API、事件管道、用於深度分析的類似 SQL 的語法以及開源應用程式平台。 - 規模更佳：可用美國或歐盟託管，由 ClickHouse 提供支援。一切均經...
Smartlook
smartlook.com
以前所未有的方式分析使用者行為。 Smartlook 是分析使用者行為中缺少的一塊拼圖。獲得真正的定性見解，幫助您改進行動應用程式和網站。
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange 可以幫助您了解為什麼您的網站獲得的流量無法轉換為銷售或潛在客戶。我們的轉換率優化工具受到全球超過 450,000 個網站的信賴，可以深入了解人們在其網站上的行為。提高您的銷售額並進一步了解您的網站訪客我們的會話記錄和動態熱圖可讓您查看人們在您的網站上單擊、滾動和點擊的位置，以了解是什麼阻止了他們購買。使用可優化細分深入了解單一人的訪客旅程，觀看沮喪或困惑的訪客的會話重播。透過查看人們與動態熱圖互動最多或最少的內容的聚合視圖，了解更大的圖像。使用滾動熱圖來查看人們是否向下滾動頁面足夠遠以查看您的號召性用語，或者他們是否在您轉換之前就離開了。減少購物車放棄即時聊天和訪客即...
Dragonfly AI
dragonflyai.co
借助人工智慧的力量優化內容的效能。我們的預測熱圖會立即向您顯示任何內容中最先吸引受眾注意力的內容，幫助您做出基於數據資訊的堅定決策，而不會減慢您的速度。 • 獲得即時洞察，發現真正吸引客戶注意力的因素• 透過預測分析提高整個設計週期的效率• 提高所有管道的轉換率• 透過最大限度地提高跨渠道的注意力份額來提高投資回報率最大的品牌和代理商都在使用Dragonfly AI來衡量和優化其內容的性能，包括 Sony、GSK 和 BBDO。要了解更多信息，請訪問 Dragonflyai.co
Planhat
planhat.com
Planhat 是一個客戶平台，旨在提供見解、管理工作流程和提升客戶體驗。 Planhat 正在幫助全球數百家現代科技公司以客戶為中心開展業務，以最大限度地提高客戶成功和客戶終身價值。該平台專為從 CSM 到最高管理層的每個人而構建，可讓您統一客戶數據、設定目標和理想結果，並透過手冊、自動化和協作等功能增強客戶旅程。該公司於2014年成立於瑞典斯德哥爾摩，擁有超過100人的團隊，遍布歐洲、北美、南美和亞太地區。請造訪 www.planhat.com 以了解更多資訊。
Stormly
stormly.com
Stormly 就像在您的指尖擁有一個由 AI 和 GPT-4 提供支援的整個產品團隊，不再需要花費大量時間來弄清楚要問什麼問題。我們的技術將建議重點領域並根據您的問題建立自訂儀表板。現在，您不僅可以深入了解使用者的行為，還可以獲得有關如何改進產品的客製化建議。發現新的見解，促進協作，並將集思廣益轉變為快樂而有成效的體驗。 Stormly是一家歐洲公司。
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack 是領先的 B2B 分析和歸因平台。 HockeyStack 連接您的所有平台，清理您的數據，並讓您衡量推動管道的因素並視覺化買家旅程。端對端 SaaS 分析。 HockeyStack 是 SaaS 分析工具，可統一行銷、產品、收入和銷售數據，以發現隱藏的見解，例如行銷活動的 LTV 或每個行銷管道的流失率。 8x8、ActiveCampaign 和 Cognism 等公司的數百個收入團隊正在使用 HockeyStack 來推動更多管道並更快地完成交易。
flowpoint.ai
flowpoint.ai
在數位時代，了解網站上的使用者行為對於增強使用者體驗和提高轉換率至關重要。這就是 Flowpoint.ai 介入的地方，徹底改變企業分析網站流量的方式。憑藉著人工智慧驅動的分析，Flowpoint.ai 可以深入探究使用者流失的原因，提供可操作的見解，從而顯著提高網站效能。 Flowpoint.ai 專為行銷人員、UX/UI 設計師和 Web 開發人員而設計，簡化了資料分析的複雜任務，使所有級別的數位熟練程度都易於存取且可操作。
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare 超越了傳統分析，能夠前所未有地了解客戶體驗，從而改變您的業務。憑藉直覺的技術揭示每個使用者的行為、意圖和態度，我們使企業能夠快速提供更多人性化體驗，同時確保隱私和可訪問性。這會帶來更快的成長、更大的敏捷性和更滿意的客戶。我們為新的數位體驗提供動力，使其更加人性化。
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica 是一款經濟實惠且可靠（是的，這是可能的）一體化行動應用程式分析工具，可對您的行動應用程式使用者行為、應用程式內收入、行動取得活動和崩潰進行全面分析。它於 2013 年推出，支援全球 60,000 多個行動應用程式（例如 Azur Games、METRO、漢堡王、Brave Stars）找到可行的見解並最大化其應用程式收入。 AppMetrica 被多個產業的使用者獲取團隊、產品經理、收入經理和分析專家使用。為什麼要切換到 AppMetrica： - 您需要目前產品分析工具的更多功能，即通路、細分和用戶級資料。 - 您正在將用戶獲取活動擴展到 Google Ads 之外，並...
Heap
heap.io
Heap 是唯一能讓您全面了解客戶數位化旅程的數位洞察平台，因此您可以快速提高轉換率、保留率和客戶滿意度。 - 改善客戶體驗：準確定位使用者遇到的困難，快速改善客戶體驗，確保直覺、愉快的使用者體驗。 - 加快上市時間並優化產品和業務團隊的影響力：不要純粹依靠直覺，而是利用數位參與數據來測試假設並回答出現的問題。借助數據驅動的見解，自信地將新功能和體驗推向市場。 - 打造越來越有價值的功能和體驗：利用數據與業務成果明確掛鉤的工程投資達成共識。 -了解完整的用戶旅程：透過本機會話重播、完整的數據基礎和自動化數據科學，只有 Heap 可以提供團隊獲勝所需的見解。超過 8,000 家企業使用 Heap...
Woopra
woopra.com
Woopra 是一種客戶旅程分析解決方案，它正在重新定義公司如何理解、分析、吸引和留住客戶。該平台旨在促進整個客戶生命週期的最佳化和成長。利用個人層級的數據來匯總分析報告，以獲得完整的生命週期見解，從而彌合部門差距。 Woopra 的專有追蹤技術可追蹤您的網站、產品和行動應用程式的使用情況。此外，該平台還與 Salesforce、Marketo、Intercom 和 Segment 等合作夥伴提供 51 多個一鍵式集成，以無縫統一跨工具和團隊的不同數據點。當資料流入 Woopra 時，人員檔案會顯示每個使用者的完整行為歷史記錄，從第一次接觸到轉換等。讓每次參與都成為創造更個人化的體驗和支持的機...
Flywheel
getflywheel.com
Flywheel 透過一系列精心設計的產品和資源幫助創意人員發揮最佳水平，包括其同名產品、令人愉悅的 Wordpress 託管平台以及 Local by Flywheel（一款輕鬆的本地開發應用程式）。該公司專注於打造時尚而簡單的工具，讓用戶能夠快速建立、啟動和管理任何（以及全部！）他們的 WordPress 網站。從小型機構到大型客戶，Flywheel 產品已幫助超過 10 萬人在 WordPress 平台上擴展業務。
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow 是一種行為分析工具，超過 210,000 個數位行銷、UX、產品、新創公司和企業客戶使用它來優化他們的網站體驗。使用Mouseflow，您可以： • 透過觀看訪客會話的影片記錄來了解訪客的點擊之間發生的情況。 • 自動為您的所有頁面建立 6 種類型的熱圖，以了解哪些內容吸引了他們的注意。 • 設定管道來觀察訪客流失的地點和原因。 • 使用表單分析來提升潛在客戶開發能力。 • 發起回饋活動以了解更多有關訪客的資訊。 • 透過所有計劃中提供的強大過濾選項，以您需要的方式分析您的資料。 • 花時間解決您的網站問題，而不是透過摩擦分數過濾您的訪問來查找問題，我們的機器學習工具免費提...
UserVoice
uservoice.com
UserVoice 是產品發現的終極工具，旨在彌合產品團隊與其用戶之間的差距。 UserVoice 提供全面的回饋管理系統，使公司能夠收集使用者的建議和見解、確定優先順序並採取行動。透過直覺的介面，使用者可以提交他們的想法，對現有想法進行投票，並追蹤建議的進度，從而促進品牌與其客戶之間的透明度和信任。先進的分析工具為產品團隊提供了對客戶真正需求的清晰洞察，使他們能夠做出明智的決策並建立與用戶群產生共鳴的產品。 UserVoice 不僅提供回饋；還提供回饋。它是關於利用集體智慧的力量來建立更好、更以客戶為中心的產品。
Whatfix
whatfix.com
Whatfix 是一個基於 SaaS 的平台，為 Web 應用程式和軟體產品提供應用內指導和效能支援。 Whatfix 協助公司建立出現在 Web 應用程式中的互動式演練。 Whatfix 在加州聖荷西和印度班加羅爾設有辦事處。
Totango
totango.com
Totango 是企業無法超越的客戶成功軟體，提供無限的可擴展性和無與倫比的價值實現時間，幫助跨職能企業團隊提高生產力、保留率和擴展。預先建置的客戶成功計畫嵌入了行業最佳實踐，可以快速輕鬆地開始、客製化您的業務，並在客戶旅程的每個階段實現關鍵業務成果。全球最大的客戶成功團隊（包括 SAP、Github、Schneider Electric 和 Aircall）使用 Totango 整合客戶數據，以 360 度了解客戶健康狀況、協作管理客戶組合，並主動、智慧地與客戶互動。
June
june.so
June 是一款適用於 B2B SaaS 的產品分析工具，設定簡單且易於理解。這要歸功於有關主要指標的現成報告。您不必再從頭開始建立儀表板！ June 專為快速發展的 B2B SaaS 建置。所有主要指標也可在公司層級取得。只需點擊幾下即可在公司層級運行公司保留或管道。連接 Segment、Rudderstack 或使用我們的 SDK 發送即時數據。您也可以匯入歷史 Amplitude 或 Mixpanel 數據，無切換障礙。
Kissmetrics
kissmetrics.io
為您提供做出更好決策所需的知識。 Kissmetrics 是一個基於行為的分析和電子郵件自動化平台。旨在幫助產品團隊和行銷人員獲得、留住和發展更多客戶。
Keen
keen.io
Keen.io 是完整的事件資料管理解決方案。我們的平台可以處理您的事件資料管理的各個方面，從收集到應用。在一個地方傳輸、儲存、查詢和呈現您的數據，並在競爭中獲得競爭優勢。 Keen 讓您可以透過基於事件的數據真實了解產品的使用情況和互動情況。我們讓您可以輕鬆深入了解所需的產品數據，讓您能夠識別和解決產品問題、增強用戶體驗並更快地推出產品。
Quantum Metric
quantummetric.com
透過快速部署，我們的平台開始攝取並視覺化您的客戶在網路、本機應用程式和自助服務終端上體驗的所有內容。每次客戶互動的影響都會自動量化，每個客戶會話都可以重播，最重要的是，您的所有團隊都可以根據單一事實版本開展工作。這就是為什麼阿拉斯加航空、lululemon、聯想和西聯匯款等最大品牌都實現了巨大飛躍。
Usermaven
usermaven.com
Usermaven 是一款針對行銷人員、產品團隊和機構的無程式碼隱私友善分析工具。它具有網站分析、產品分析、管道、旅程、歸因和一個名為「聯絡人中心」的迷你 CRM，用於查看每個用戶的個人旅程。 Usermaven 幫助團隊做出更好的、數據驅動的決策來發展業務。告別猜測，迎接成功。
Snowplow
snowplow.io
Snowplow BDP（行為數據平台）產生、管理和建模高品質、精細的行為數據，可用於人工智慧、機器學習和進階分析應用程式。當與現代資料堆疊中的其他工具整合時，Snowplow 可以為各種高級用例提供支持，使組織能夠利用行為資料驅動顯著的業務價值。 Snowplow 獨特的開源架構使資料團隊能夠完全控制和擁有其資料和基礎設施，而無需鎖定供應商或規定如何收集、建模或使用資料。 Snowplow 行為資料的品質、靈活性和細微度是我們技術的獨特之處，旨在幫助資料團隊大規模擷取和操作行為資料。
UXCam
uxcam.com
UXCam 是一款一體化行動應用分析平台，讓企業能夠了解使用者行為。 UXCam 最初是作為會話重播和熱圖解決方案，但我們意識到有許多問題僅靠定性資料無法回答。因此，我們將定性資料的粒度與定量資料的影響結合起來。透過 UXCam，您可以建立漏斗圖、保留圖表和儀表板，以了解每個階段流失的人數百分比。一旦看到下降，您可以放大並查看記錄和熱圖，以了解下降的原因。在 UXCam 網站上預訂免費快速演示以了解更多資訊。
NPAW
npaw.com
NPAW 很自豪地推出其分析解決方案套件。一個強大、直觀、即時的視訊和應用程式分析平台，旨在徹底改變視訊智慧產業，使OTT、電信公司、媒體公司和廣播公司能夠將數十億數據點轉化為可操作的業務見解，以便他們監控、分析、並在使用者觀看的同時充分利用。在快速發展的串流媒體產業中，向用戶提供內容的企業面臨著一個嚴重的問題：極其複雜的內容交付鏈缺乏可見性。如果他們不知道出了什麼問題，該如何應對用戶的挫折感？如果他們無法存取這些數據，他們如何應對設備消費的發展趨勢？ NPAW Suite 為視訊提供者提供了其最終用戶即時串流體驗的全面概覽，與播放器整合以獲取重要的原始數據，並將其轉換為可自訂且易於閱讀的儀表...
RevSetter
revsetter.com
RevSetter 是一個尖端的客戶服務和收入平台，建立在獨特的資料模型和洞察引擎之上，可增強全球客戶成功、客戶管理和收入團隊的能力。 RevSetter 可以提高收入導向的團隊的效率 - 從簡化的入職和快速實現價值開始，它可以為 IC、經理和最高管理層進行完全定制，並且能夠為整個收入旅程的行動和工作流程提供支援。我們建立平台是為了因應市場當前的挑戰，同時也滿足全球收入團隊不斷變化的需求。是時候為您的企業提供一整套解決方案，包括自動化工作流程、強大的資料管理、動態客戶旅程、產品使用分析等等，所有這些都集中在一個創新解決方案中。
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird 是一款產品分析工具，用於尋找和改善最終用戶體驗。透過 ReplayBird，公司可以了解人們如何以及為何跨裝置即時參與、轉換和保留，以改善用戶體驗。為您的團隊提供全面的產品分析，為數據驅動的決策提供資訊。
APTANIA
aptania.com
我們的客戶資料平台 (CDP) 提供了一種透過易於使用、直覺的介面來管理資料的集中方法。以資料模型為基礎，該模型允許核心業務資料僅儲存一次，從而無需跨許多不同的系統或產品進行複雜的整合。我們將 CRM、電子郵件行銷、交易和網路分析資料儲存在一個系統中。這些數據結合起來為我們的客戶提供了強大的細分和分析服務。
Witbe
witbe.net
Witbe 是體驗品質(QoE) 行業的領先創新，它提供了一種屢獲殊榮的方法來監控向任何設備（PC、智慧型手機、STB）上的任何互動式服務（電話、視訊、Web）用戶提供的QoE，以及透過任何網路（固定、移動、OTT）。自 2000 年成立以來，Witbe 不斷發展壯大，現已受到 50 個不同國家 300 多家客戶的信賴。廣播公司、營運商、內容提供者和應用程式開發人員都依靠 Witbe 機器人來確保完美的服務。 Witbe 是一家在 Euronext Growth (ALTWIT.PA) 上市的上市公司，在世界各地設有辦事處，包括巴黎、紐約、聖荷西、丹佛、蒙特婁、倫敦和新加坡。
Toonimo
toonimo.com
為每個人帶來輕鬆的使用者體驗。 Toonimo 是領先的數位採用平台，旨在簡化內部員工培訓和客戶入職計畫的工作。對於想要幫助使用者採用新的或目前使用的軟體解決方案，但又不想強迫員工花幾個小時學習電子學習模組或閱讀使用者手冊的組織來說，Toonimo 提供了強大的工具，可以將學習直接添加到頂層即時了解軟體，允許使用者邊做邊學，並即時完成任務。 Toonimo 使用文字氣泡、效果和音訊將培訓師放置在您需要的地方，創造一個有影響力的自助環境。其結果是用戶採用率大幅提高、企業範圍內的內部培訓成本節省、員工士氣提高以及完成任務的效率提高。使用案例： - 員工培訓 - 吸引新客戶 - 減少客戶支援 - 提...
Insightech
insightech.com
Insighttech 為數位團隊提供清晰的數位體驗洞察，不受採樣或不完整數據的阻礙。透過 Insightech，您可以在一個易於安裝和運行的解決方案中獲得所有工具，以進行全面的行銷報告、頁面內容分析、轉換管道優化和網站平台重建。受益於專門的亞太地區支援、現場培訓、研討會和網路研討會，確保您在提升組織的體驗分析能力時持續取得成功。
Eppo
geteppo.com
Eppo 執行值得信賴的資料倉儲本機 A/B 測試。世界一流的統計嚴謹性、特徵管理和實驗報告 - 全部集中在一個工具中。
Sprig
sprig.com
Sprig 是一個用戶洞察平台，使產品團隊能夠利用豐富且快速的用戶洞察來建立卓越的產品。 Dropbox、Notion 和 Loom 等下一代產品團隊透過 Sprig 的洞察工具套件改善了他們的產品體驗： 1. 調查：在產品中傾聽目標使用者的聲音並從中學習。 2. 重播：捕捉使用者會話的剪輯以及他們的產品內回饋。 3. AI 分析：利用 GPT 支援的 AI 將使用者回饋轉化為產品機會。 Sprig 總部位於加州舊金山，由 Andreessen Horowitz、Accel、First Round Capital 和 Figma Ventures 提供支持
Gainsight PX
aptrinsic.com
最以客戶為中心的使用者分析和產品參與平台。 Gainsight PX 可讓您深入了解使用者在您的產品中執行的操作、收集回饋並建立應用程式內互動（例如演練和指南）以推動入門和採用。
VWO
vwo.com
運行實驗程序是很棘手的。無論您的目標是提高網站轉換率還是改善用戶體驗，您都需要做很多事情才能把事情做好。這就是為什麼 WMG、eBay、Ubisoft、Qualicorp 等數千家世界領先的企業品牌都希望 VWO 來運行和擴展他們的數位實驗。 VWO 是全球領先的 Web 測試和轉換優化平台，使成長中的企業能夠跨桌面、行動和其他裝置優化其 Web 體驗，從而提供獨特的體驗。收集使用者見解、確定假設的優先順序、規劃路線圖、進行測試、分析結果 - VWO 可讓您覆蓋整個 9 碼。 VWO 經過精心設計，易於實驗。您可以在幾分鐘內啟動測試，無需 IT 部門的任何協助。憑藉 BS 和 ISO 等認證，...
Viavoo
viavoo.com
VIAVOO 是從顧客評論和對話中獲取可行見解的最快、最簡單的方法。我們的 AI 驅動的 360 度回饋分析平台提供 40 多個集成，並即時揭示對 CX、行銷和客戶支援團隊重要的情緒、主題和數據。
cux.io
cux.io
CUX 是一款數位體驗分析工具，可協助公司節省高達 5 倍的分析時間並得出有價值的結論。我們透過專注於使用者問題、挫折以及所有可能阻止他們使用線上管道購買產品和服務的瓶頸來消除資料過載。 CUX 是一款以使用者為中心的綜合分析工具，可提供即時行為洞察。 ✔ 以目標為導向的分析：CUX 僅自動選擇與個人業務目標相關的資料。 ✔ 透過一種工具提供定性和定量評估。 ✔ 知識：我們透過培訓、入職、指導、審核和每月建議為使用者提供支援。 ✔ AIocado：我們自己的人工智慧分析禮賓服務將向您準確顯示轉換率下降的原因、使用者感到沮喪的地方、建議等。 CUX 是一個適用於客戶接觸數位產品的所有行業的解決方...
Capturly
capturly.com
了解使用者行為、識別問題點、提高轉換率並增加銷售額 希望提高您目前的表現？如果是，Capturly 適合您！它是傳統分析、會話記錄、熱圖和轉換漏斗功能的出色組合。
Indicative
indicative.com
Indicative 是領先的產品分析平台，為產品和成長團隊提供可行的見解，以優化客戶參與度、提高轉換率並提高保留率。
SessionStack
sessionstack.com
什麼是SessionStack？ SessionStack 是一個人工智慧增強型數位體驗分析平台，基於一流的會話記錄技術，使電子商務企業能夠識別客戶在哪裡陷入困境和流失，以及錯過了哪些轉換機會。該平台產生的見解可以作為透過數據支援的轉換率優化來改善整個用戶體驗的快速通道。 SessionStackAI 是我們專有的機器學習模型，是所有專注於收入的電子商務決策者的理想合作夥伴。 SessionStackAI 融合定性和定量用戶數據，以提供任何網站或行動應用程式互動的全貌。此平台的自動擷取功能和追溯資料歷史記錄有助於確保分析中沒有間隙，從而識別任何摩擦點或新的轉換機會。 SessionStack ...
Narrative BI
narrative.bi
將您的數據轉化為有意義的敘述。 自動從您的行銷和廣告數據中獲取有價值的見解。將所有資料來源連接到一處。零編碼。