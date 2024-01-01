產品分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 汶萊

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NPAW 很自豪地推出其分析解決方案套件。一個強大、直觀、即時的視訊和應用程式分析平台，旨在徹底改變視訊智慧產業，使OTT、電信公司、媒體公司和廣播公司能夠將數十億數據點轉化為可操作的業務見解，以便他們監控、分析、並在使用者觀看的同時充分利用。在快速發展的串流媒體產業中，向用戶提供內容的企業面臨著一個嚴重的問題：極其複雜的內容交付鏈缺乏可見性。如果他們不知道出了什麼問題，該如何應對用戶的挫折感？如果他們無法存取這些數據，他們如何應對設備消費的發展趨勢？ NPAW Suite 為視訊提供者提供了其最終用戶即時串流體驗的全面概覽，與播放器整合以獲取重要的原始數據，並將其轉換為可自訂且易於閱讀的儀表...