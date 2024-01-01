產品分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 阿富汗

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
產品分析軟體透過監控和分析使用者與產品的交互，使公司能夠深入了解使用者行為。主要目標是透過仔細檢查訪問、數位互動和事件來了解客戶行為及其對產品的參與。利用這些見解，公司可以改善產品、提高參與度並最大限度地減少客戶流失。透過儀表板和報告，產品分析工具可以找出產品的有效和無效面，幫助團隊增強整體使用者體驗。
提議新的應用程式
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行為分析公司，分析網站使用情況，透過熱圖、會話記錄和調查等工具提供回饋。它與 Google Analytics 等網路分析工具配合使用，可以深入了解人們如何瀏覽網站以及如何改善客戶體驗。 Hotjar 成立於 2014 年，由來自 20 個國家/地區的 100 多名團隊成員完全遠端運行，並在全球超過 50 萬個站點上使用。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商業分析服務公司。它追蹤用戶與網路和行動應用程式的交互，並提供與他們進行有針對性的通信的工具。 其工具集包含應用程式內 A/B 測試和使用者調查表。收集的數據用於建立自訂報告並衡量用戶參與度和保留率。 Mixpanel 可與 Web 應用程式（尤其是 SaaS）配合使用，但也支援行動應用程式。
Zoho PageSense
zoho.com
轉換優化和個性化平台。 衡量您的關鍵網站指標，了解訪客的線上行為，並為他們提供個人化的網站體驗以提高轉換率。
Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一個產品分析平台，可協助企業透過協作分析來追蹤訪客。該平台使用行為報告來了解用戶與產品的交互，並提供洞察以即時加速工作。
FullStory
fullstory.com
FullStory 是您的數位體驗分析平台，適用於動態漏斗、像素完美重播、自訂事件、熱圖、進階搜尋、開發工具等。
Pendo
pendo.io
Pendo 是一部肯亞電視劇，於 2014 年 12 月 3 日在 NTV 播出。該劇由 Grace danile 編劇，由 DIL Pictures 製作和發行。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。OpenText 總部位於加拿大安大略省滑鐵盧，是截至 2014 年加拿大最大的軟體公司，被公認為加拿大百強雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。OpenText 在全球擁有超過 14,000 名員工，是一家在納斯達克 (OTEX) 上市的上市公司和多倫多...
PostHog
posthog.com
自託管產品分析堆疊，可部署在您的基礎架構上。
Smartlook
smartlook.com
以前所未有的方式分析使用者行為。 Smartlook 是分析使用者行為中缺少的一塊拼圖。獲得真正的定性見解，幫助您改進行動應用程式和網站。
Lucky Orange
luckyorange.com
更少的時間處理數字，更多的時間發展您的業務。 使用我們的工具集（包括動態熱圖、會話記錄和即時聊天）來提高您網站的轉換率。
LogRocket
logrocket.com
現代前端監控與產品分析。 LogRocket 結合了會話重播、效能監控和產品分析 – 讓軟體團隊能夠創建理想的 Web 和行動產品體驗
Dragonfly AI
dragonflyai.co
借助人工智慧的力量優化內容的效能。我們的預測熱圖會立即向您顯示任何內容中最先吸引受眾注意力的內容，幫助您做出基於數據資訊的堅定決策，而不會減慢您的速度。 • 獲得即時洞察，發現真正吸引客戶注意力的因素• 透過預測分析提高整個設計週期的效率• 提高所有管道的轉換率• 透過最大限度地提高跨渠道的注意力份額來提高投資回報率最大的品牌和代理商都在使用Dragonfly AI來衡量和優化其內容的性能，包括 Sony、GSK 和 BBDO。要了解更多信息，請訪問 Dragonflyai.co
Planhat
planhat.com
Planhat 是一個美觀、靈活且功能強大的客戶成功平台。客戶 360、健康評分、手冊、客戶入口網站等。
HoneyStack
hockeystack.com
端對端 SaaS 分析。 HockeyStack 是 SaaS 分析工具，可統一行銷、產品、收入和銷售數據，以發現隱藏的見解，例如行銷活動的 LTV 或每個行銷管道的流失率。無需設定。沒有代碼。免費試用
Contentsquare
contentsquare.com
利用世界上最完整的數位體驗分析平台來提高收入、轉換率和參與度。
flowpoint.ai
flowpoint.ai
分析很難。 我們讓一切變得簡單。 利用人工智慧優化轉化，優先考慮有影響力的解決方案，並透過數據驅動的決策提高投資報酬率。發現可操作的見解以釋放您網站的潛力。
Stormly
stormly.com
只需單擊即可將您的數據轉化為見解🤯。建立您的儀表板並立即發現產品資料中的模式。
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica |在一個平台上進行應用程式分析和行銷
Woopra
woopra.com
分析並視覺化從首次行銷接觸到產品使用的整個客戶旅程。立即註冊我們的免費方案。
Heap
heap.io
Heap 提供了一種更聰明的方式來建立數位產品。透過全面的資料收集和結構化流程，Heap 幫助產品經理了解使用者、做出數據驅動的決策並創造令人愉悅的數位體驗。
Flywheel
getflywheel.com
一體化 WordPress 代理託管平台。 在一個管理客戶的 WordPress 網站，賺取經常性收入，並持續取悅他們。
UserVoice
uservoice.com
B2B 使用者回饋軟體可協助您傾聽並指導客戶、優先考慮重要的產品功能並高效創新。
Whatfix
whatfix.com
Whatfix 是一個基於 SaaS 的平台，為 Web 應用程式和軟體產品提供應用內指導和效能支援。 Whatfix 協助公司建立出現在 Web 應用程式中的互動式演練。 Whatfix 在加州聖荷西和印度班加羅爾設有辦事處。
Mouseflow
mouseflow.com
確定性地優化您的網站，而不是假設 了解使用者旅程中每個接觸點發生的情況。無需猜測。
Totango
totango.com
Totango 是一款客戶成功軟體，可協助企業推動營收成長、減少客戶流失，同時專注於 SaaS 客戶旅程。免費體驗 Totango。
June
june.so
June 是 B2B SaaS 的輕量級產品分析。在幾秒鐘（而不是幾小時）內獲得可行的見解和客製化報告。
Kissmetrics
kissmetrics.io
為您提供做出更好決策所需的知識。 Kissmetrics 是一個基於行為的分析和電子郵件自動化平台。旨在幫助產品團隊和行銷人員獲得、留住和發展更多客戶。
Keen
keen.io
Keen 是一個基於 Apache Kafka 所建構的完全託管的事件流平台。只需幾分鐘即可開始直播，30 天免費。
Usermaven
usermaven.com
正確完成網站和產品分析 - 終於！ Usermaven 的 Spotless™ 追蹤可自動捕獲所有事件，消除了對開發人員的依賴，使其成為行銷人員和產品人員最簡單的分析工具。
Snowplow
snowplow.io
Snowplow 為團隊提供了完全的靈活性，可以控制行為資料的收集、結構化、處理、建模和儲存方式。
UXCam
uxcam.com
UXCam 是一款一體化行動應用分析平台，讓企業能夠了解使用者行為。 UXCam 最初是作為會話重播和熱圖解決方案，但我們意識到有許多問題僅靠定性資料無法回答。因此，我們將定性資料的粒度與定量資料的影響結合起來。透過 UXCam，您可以建立漏斗圖、保留圖表和儀表板，以了解每個階段流失的人數百分比。一旦看到下降，您可以放大並查看記錄和熱圖，以了解下降的原因。在 UXCam 網站上預訂免費快速演示以了解更多資訊。
NPAW
npaw.com
NPAW 很自豪地推出其分析解決方案套件。一個強大、直觀、即時的視訊和應用程式分析平台，旨在徹底改變視訊智慧產業，使OTT、電信公司、媒體公司和廣播公司能夠將數十億數據點轉化為可操作的業務見解，以便他們監控、分析、並在使用者觀看的同時充分利用。在快速發展的串流媒體產業中，向用戶提供內容的企業面臨著一個嚴重的問題：極其複雜的內容交付鏈缺乏可見性。如果他們不知道出了什麼問題，該如何應對用戶的挫折感？如果他們無法存取這些數據，他們如何應對設備消費的發展趨勢？ NPAW Suite 為視訊提供者提供了其最終用戶即時串流體驗的全面概覽，與播放器整合以獲取重要的原始數據，並將其轉換為可自訂且易於閱讀的儀表...
RevSetter
revsetter.com
RevSetter 是一個尖端的客戶服務和收入平台，建立在獨特的資料模型和洞察引擎之上，可增強全球客戶成功、客戶管理和收入團隊的能力。 RevSetter 可以提高收入導向的團隊的效率 - 從簡化的入職和快速實現價值開始，它可以為 IC、經理和最高管理層進行完全定制，並能夠為整個收入旅程的行動和工作流程提供支援。我們建立平台是為了因應市場當前的挑戰，同時也滿足全球收入團隊不斷變化的需求。是時候為您的企業提供一整套解決方案，包括自動化工作流程、強大的資料管理、動態客戶旅程、產品使用分析等等，全部都在一個創新解決方案中。
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird 是一款產品分析工具，用於尋找和改善最終用戶體驗。透過 ReplayBird，公司可以了解人們如何以及為何跨裝置即時參與、轉換和保留，以改善用戶體驗。為您的團隊提供全面的產品分析，為數據驅動的決策提供資訊。
Witbe
witbe.net
Witbe 是體驗品質(QoE) 行業的領先創新，它提供了一種屢獲殊榮的方法來監控向任何設備（PC、智慧型手機、STB）上的任何互動式服務（電話、視訊、Web）用戶提供的QoE，以及透過任何網路（固定、移動、OTT）。自 2000 年成立以來，Witbe 不斷發展壯大，現已受到 50 個不同國家 300 多家客戶的信賴。廣播公司、營運商、內容提供者和應用程式開發人員都依靠 Witbe 機器人來確保完美的服務。 Witbe 是一家在 Euronext Growth (ALTWIT.PA) 上市的上市公司，在世界各地設有辦事處，包括巴黎、紐約、聖荷西、丹佛、蒙特婁、倫敦和新加坡。
Toonimo
toonimo.com
讓每個人的使用者體驗變得簡單。 Toonimo 是領先的數位採用平台，旨在簡化內部員工培訓和客戶入職計畫的工作。對於希望幫助使用者採用新的或目前使用的軟體解決方案，但又不想強迫員工花幾個小時學習電子學習模組或閱讀使用者手冊的組織來說，Toonimo 提供了強大的工具，可以將學習直接添加到頂層即時了解軟體，允許使用者邊做邊學，並即時完成任務。 Toonimo 使用文字氣泡、效果和音訊將培訓師放置在您需要的地方，創造一個有影響力的自助環境。其結果是用戶採用率大幅提高、企業範圍內的內部培訓成本節省、員工士氣提高以及完成任務的效率提高。使用案例： - 員工培訓 - 吸引新客戶 - 減少客戶支援 - 提...
Insightech
insightech.com
Insighttech 為數位團隊提供清晰的數位體驗洞察，不受採樣或不完整數據的阻礙。透過 Insightech，您可以在一個易於安裝和運行的解決方案中獲得所有工具，以進行全面的行銷報告、頁面內容分析、轉換管道優化和網站平台重建。受益於專門的亞太地區支援、現場培訓、研討會和網路研討會，確保您在提升組織的體驗分析能力時持續取得成功。
Quantum Metric
quantummetric.com
透過快速部署，我們的平台開始攝取並視覺化您的客戶在網路、本機應用程式和自助服務終端上體驗的所有內容。每次客戶互動的影響都會自動量化，每個客戶會話都可以重播，最重要的是，您的所有團隊都可以根據單一事實版本開展工作。這就是為什麼阿拉斯加航空、lululemon、聯想和西聯匯款等最大品牌都實現了巨大飛躍。
Eppo
geteppo.com
Eppo 執行值得信賴的資料倉儲本機 A/B 測試。世界一流的統計嚴謹性、特徵管理和實驗報告 - 全部集中在一個工具中。
Sprig
sprig.com
Sprig - 以前稱為 UserLeap。快速可靠的上下文使用者研究。透過 Sprig 的有針對性的微觀調查、視訊問題等，確保用戶研究儘早且經常進行。
Gainsight PX
aptrinsic.com
最以客戶為中心的使用者分析和產品參與平台。 Gainsight PX 可讓您深入了解使用者在您的產品中執行的操作、收集回饋並建立應用程式內互動（例如演練和指南）以推動入門和採用。
VWO
vwo.com
VWO 是市場領先的 A/B 測試工具，快速發展的公司將其用於實驗和轉換率優化。
Viavoo
viavoo.com
VIAVOO 是從顧客評論和對話中獲取可行見解的最快、最簡單的方法。我們基於 AI 的 360 度回饋分析平台提供 40 多個集成，並即時揭示對 CX、行銷和客戶支援團隊重要的情緒、主題和數據。
APTANIA
aptania.com
我們的客戶資料平台 (CDP) 提供了一種透過易於使用、直覺的介面來管理資料的集中方法。以資料模型為基礎，該模型允許核心業務資料僅儲存一次，從而無需跨許多不同的系統或產品進行複雜的整合。我們將 CRM、電子郵件行銷、交易和網路分析資料儲存在一個系統中。這些數據結合起來為我們的客戶提供了強大的細分和分析服務。
cux.io
cux.io
我們將訪客的體驗轉化為數字，識別他們在客戶旅程中的行為模式，並提供即時可行的見解。不再有資料垃圾郵件
Capturly
capturly.com
了解使用者行為、識別問題點、提高轉換率並增加銷售額 希望提高您目前的表現？如果是，Capturly 適合您！它是傳統分析、會話記錄、熱圖和轉換漏斗功能的出色組合。
Indicative
indicative.com
Indicative 是領先的產品分析平台，可為產品和成長團隊提供可行的見解，以優化客戶參與度、提高轉換率並提高保留率。
SessionStack
sessionstack.com
什麼是SessionStack？ SessionStack 是一個人工智慧增強型數位體驗分析平台，基於一流的會話記錄技術，使電子商務企業能夠識別客戶在哪裡陷入困境和流失，以及錯過了哪些轉換機會。該平台產生的見解可以作為透過數據支援的轉換率優化來改善整個用戶體驗的快速通道。 SessionStackAI 是我們專有的機器學習模型，是所有專注於收入的電子商務決策者的理想合作夥伴。 SessionStackAI 融合定性和定量用戶數據，以提供任何網站或行動應用程式互動的全貌。此平台的自動擷取功能和追溯資料歷史記錄有助於確保分析中沒有間隙，從而識別任何摩擦點或新的轉換機會。 SessionStack ...
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