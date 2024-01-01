按需列印軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 密克羅尼西亞

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
按需列印 (POD) 軟體使電子商務企業能夠提供客製化產品，例如襯衫、馬克杯和手提袋，這些產品在購買時會自動生產。該系統消除了最低訂購量的要求，允許企業僅在客戶購買後才產生成本，非常適合 B2B 公司。每件商品均由提供者製造、履行和運輸，簡化了流程並節省了賣家的時間和金錢。 POD 軟體與電子商務平台無縫集成，為供應商創建管理客戶訂單的前端市場。雖然 POD 解決方案與直運和列印履行軟體有相似之處，但它們因其大規模自動生產和履行客製化產品的能力而脫穎而出。
提議新的應用程式
Printify
printify.com
銷售客製化 T 卹、手機殼和 750 多種產品，並按需列印您的設計。我們將負責列印並運送給您的客戶。
Printful
printful.com
按需印刷和刺繡履行。在線銷售您的設計或為自己列印設計，沒有最低訂購量！我們將根據您的需求自動列印和運送您的訂單，所有這些都以您的品牌名稱進行。 Printful 與頂級電子商務平台和線上市場以及自訂網站或應用程式整合。我們在北美和歐洲的工廠使用最新的尖端印刷技術來印刷我們的產品，以確保最高的品質。我們也與澳洲和日本的工廠合作，為客戶提供在地化體驗。您花在擔心運輸上的時間越少，您就有越多的時間來發展您的業務！
VistaPrint
vistaprint.com
Vista 是全球數百萬小型企業的設計和行銷合作夥伴。作為一家遠端優先的全球性公司，Vista 的業務範圍不斷擴大，團隊成員遍布超過 25 個國家。 20 多年來，我們一直受到小型企業的啟發，不斷努力為他們不斷變化的需求提供解決方案。 VistaCreate、99designs by Vista 和 VistaPrint 共同代表了全方位服務設計、數位和印刷解決方案，提升了小型企業在實體和數位空間中的影響力，並幫助他們取得成功。
Spocket
spocket.co
在機器學習的幫助下，Spocket 正在徹底改變直銷市場，並幫助線上零售商與亞馬遜競爭——消除零售商持有庫存的需要並消除前期成本。 Spocket 使五大洲的 30,000 多名企業家能夠開設和擴展其線上商店，重點關注美國和歐盟的產品。透過仔細審查供應商，商家和客戶可以確保快速運輸、優質且一致的產品、品牌發票和世界一流的客戶支援團隊。成為 Spocket 革命性願景的一部分，透過使用直銷模式並解決價值 1.1 兆美元的庫存扭曲問題，消除線上和實體零售中的庫存。
CafePress
cafepress.com
透過客製化 T 卹、貼紙、海報、咖啡杯等來慶祝每個人的獨特身份和熱情。歡迎大家。
Gelato
gelato.com
Gelato 是全球最大的代表全球電子商務賣家按需本地生產定製商品的平台。我們的使命是透過本地生產和隔夜將任何定製商品交付給全球任何消費者來增強快速增長的創作者經濟的能力。 Gelato 平台使電子商務企業家和創作者能夠透過美國、俄羅斯等33 個國家的100 多個本地生產合作夥伴組成的網絡，為世界各地的客戶生產和交付定制產品，例如服裝、牆壁藝術、書籍、商品和配件。由於產品是按需生產的，並且距離交付地點更近，因此運輸速度更快，浪費、成本和碳排放減少，同時賣方無需投資任何前期成本、管理庫存或跨境運輸。更快、更聰明、更環保。
Moo
moo.com
MOO 是一家屢獲殊榮的線上印刷企業，熱衷於出色的設計及其為客戶和世界帶來的改變。 MOO 於 2006 年推出，旨在透過將專業設計的價值與網路的可及性和覆蓋範圍相結合，顛覆價值 6,400 億美元的全球印刷產業；使所有人都能獲得出色的設計。透過將 Web 2.0 原則應用於擁有 500 年歷史的市場，MOO 已成為世界上發展最快的印刷企業之一，自成立以來每年均快速成長，業務遍及全球。 MOO 每月印製數百萬張卡片，並為 200 多個國家的客戶提供服務。 MOO 也透過 MOO for Business 支援擁有 10 名或更多員工的公司，為整個組織提供個人化服務和輕鬆的訂單管理。該公司曾榮獲...
ShineOn
shineon.com
購買獨特的訂製珠寶，這些珠寶採用傳統珠寶方法用 925 純銀製成。 銷售具有無限利潤潛力的病毒式、高利潤、個人化產品。
TPOP
tpop.com
個人化產品的生態責任電子商務。打開您的 TPOP 商店，它是免費的。 Shopify、Etsy 和 WooCommerce 整合。
Printway
printway.io
PRINTWAY 網站：https://www.printway.io 作為電子商務行業領先的按需列印履行平台之一，Printway 自豪地在全球提供按需列印履行服務，在全球擁有超過500 種產品和超過1000 多個SKU 。憑藉我們在製造經驗方面的關鍵實力和優勢，Printway 在越南經營我們的內部工廠，專注於家居裝飾和廚房產品，特別是一些關鍵材料，如木材、金屬、壓克力、陶瓷…旨在建立更多生產線除了家居裝飾和生活產品系列，Printway 還在美國、歐盟、加拿大、澳洲、英國和中國擁有履行網路和印刷服務。電子商務賣家現在可以輕鬆地在我們的500 多種產品（T 卹、連帽衫、運動衫、手機殼、鞋子...
CustomCat
customcat.com
使用 CustomCat 創建和銷售客製化產品、打造您的品牌並贏得您的條紋！
Cloudprinter.com
cloudprinter.com
Cloudprinter.com 是 Web2Print 供應商、電子商務平台、企業、出版商、全球品牌和世界各地其他企業的領導列印 API。 Cloudprinter.com 辦公室位於荷蘭、丹麥和烏克蘭。 Cloudprinter.com 不斷擴展全球網絡，該網絡已由 104 個國家/地區的 170 個列印合作夥伴組成。利用我們的服務和解決方案在您的送貨目的地附近列印傳單、海報、小冊子、相簿和 5000 多種產品。使用 Cloudprinter.com 節省運輸成本、運輸時間並減少交貨引起的二氧化碳排放。
Printcart
printcart.com
Printcart 包含的模組可協助您推廣印刷業務並在線上銷售您的設計和印刷服務。
Brandly
brandly.com
線上名片列印解決方案，提供免費的品牌入口網站來為多名員工管理、編輯和訂購名片，並簡化工作流程，並且每個訂單均可免費送貨。
Dastomize
dastomize.com
Dastomize 是一款可靠的基於雲端的一體式互動式個人化和成長加速管理平台(PGAM)，適用於WooCommerce、Shopify 和其他自訂電子商務平台，專注於幫助電子商務和按需印刷企業管理產品工作流程、行銷自動化、銷售訂單和大規模個人化。換句話說，我們是個人化加速軟體（PAS）。
DesignsnPrint
designsnprint.com
DesignsnPrint 是一家在線上列印商業表格、優質文件夾、文具、名片、貼紙、海報、傳單等的公司。個人化、線上列印服務－客製化列印。
instantprintuk
instantprint.co.uk
我們是即時列印。我們是唯一一家真正獲得您業務的線上印刷公司。這是因為我們是一群友好的才華橫溢的人，他們將竭盡全力幫助您創造出色的印刷品。我們了解您希望以最佳方式接觸客戶。因此，從快速傳單列印到免費名片設計，我們致力於讓您的業務蓬勃發展。
Gooten
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Gooten 為電子商務企業經營智慧供應鏈。無論是經營數千家商店的知名品牌，或是準備擴張的新興高成長企業，我們都能滿足。我們的品牌對我們帶來的效率讚不絕口。我們使用複雜的API 在單一平台上提供一致、優質的按需製造，並將所有這些整合到一張統一發票中，集中了解整個品牌生態系統的業務運營情況我們的高增長合作夥伴讚賞我們的專注支援和高效運作以及交付速度，使產品能夠更快地到達消費者手中。我們 70% 以上的產品在美國生產，我們精心挑選了遍布全球的製造合作夥伴網絡，為 70 多個地點提供服務，並嚴格關注永續實踐。我們專有的訂單管理系統和動態路由引擎始終確保簡化的訂單路由到最接近最終消費者的製造地點，從而...
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