按需列印軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 布吉納法索

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按需列印 (POD) 軟體使電子商務企業能夠提供客製化產品，例如襯衫、馬克杯和手提袋，這些產品在購買時會自動生產。該系統消除了最低訂購量的要求，允許企業僅在客戶購買後才產生成本，非常適合 B2B 公司。每件商品均由提供者製造、履行和運輸，簡化了流程並節省了賣家的時間和金錢。 POD 軟體與電子商務平台無縫集成，為供應商創建管理客戶訂單的前端市場。雖然 POD 解決方案與直運和列印履行軟體有相似之處，但它們因其大規模自動生產和履行客製化產品的能力而脫穎而出。
提議新的應用程式
Printify
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銷售客製化 T 卹、手機殼和 750 多種產品，並按需列印您的設計。我們將負責列印並運送給您的客戶。
Printful
printful.com
在線創建和銷售定制產品。將您的想法轉化為留下深刻印象的優質產品
VistaPrint
vistaprint.com
VistaPrint 是世界各地小型企業的行銷合作夥伴，幫助他們實現夢想。 20 多年來，我們透過高品質的設計和行銷產品幫助小型企業打造可信賴的形象和感覺。
Spocket
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Spocket 讓您輕鬆開始代發貨美國和歐盟供應商的頂級產品。免費開始使用，看看為什麼 Spocket 始終獲得 5 星評價。
CafePress
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透過客製化 T 卹、貼紙、海報、咖啡杯等來慶祝每個人的獨特身份和熱情。歡迎所有人。
Gelato
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Gelato 創建了世界上最大的客製化產品本地生產和分銷網絡。我們共同將創造力帶入生活並融入商業。
Moo
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MOO 為全球客戶提供出色的設計和印刷。設計和列印用於行銷和/或促銷用途的產品。
ShineOn
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購買獨特的訂製珠寶，這些珠寶採用傳統珠寶方法用 925 純銀製成。 銷售具有無限利潤潛力的病毒式、高利潤、個人化產品。
TPOP
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個人化產品的生態責任電子商務。打開您的 TPOP 商店，它是免費的。 Shopify、Etsy 和 WooCommerce 整合。
Printway
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PRINTWAY 網站：https://www.printway.io 作為電子商務行業領先的按需列印履行平台之一，Printway 自豪地在全球提供按需列印履行服務，在全球擁有超過500 種產品和超過1000 多個SKU 。憑藉我們在製造經驗方面的關鍵實力和優勢，Printway 在越南經營我們的內部工廠，專注於家居裝飾和廚房產品，特別是一些關鍵材料，如木材、金屬、壓克力、陶瓷…旨在建立更多生產線除了家居裝飾和生活產品系列，Printway 還在美國、歐盟、加拿大、澳洲、英國和中國擁有履行網路和印刷服務。電子商務賣家現在可以輕鬆地在我們的500 多種產品（T 卹、連帽衫、運動衫、手機殼、鞋子...
CustomCat
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使用 CustomCat 創建和銷售客製化產品、打造您的品牌並贏得您的條紋！
Cloudprinter.com
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Cloudprinter.com 是 Web2Print 供應商、電子商務平台、企業、出版商、全球品牌和世界各地其他企業的領導列印 API。 Cloudprinter.com 辦公室位於荷蘭、丹麥和烏克蘭。 Cloudprinter.com 不斷擴展全球網絡，該網絡已由 104 個國家/地區的 170 個列印合作夥伴組成。利用我們的服務和解決方案在您的送貨目的地附近列印傳單、海報、小冊子、相簿和 5000 多種產品。使用 Cloudprinter.com 節省運輸成本、運輸時間並減少交貨引起的二氧化碳排放。
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Printcart 包含的模組可協助您推廣印刷業務並在線上銷售您的設計和印刷服務。
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線上名片列印解決方案，提供免費的品牌入口網站來為多名員工管理、編輯和訂購名片，並簡化工作流程，並且每個訂單均可免費送貨。
Dastomize
dastomize.com
適用於大規模電子商務、直接面向消費者的品牌、直銷和按需印刷業務的一體化互動式個人化和成長加速管理平台 (PGAM)。 數位化成長變簡單！
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我們是即時列印。我們是唯一一家真正獲得您業務的線上印刷公司。這是因為我們是一群友好的才華橫溢的人，他們將竭盡全力幫助您創造出精彩的印刷品。我們了解您希望以最佳方式接觸客戶。因此，從快速傳單列印到免費名片設計，我們致力於讓您的業務蓬勃發展。
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充滿信心地擴展電子商務。 專為企業並考慮您的品牌需求而打造的更可靠的按需列印解決方案。
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DesignsnPrint
designsnprint.com
DesignsnPrint 是一家在線上列印商業表格、優質文件夾、文具、名片、貼紙、海報、傳單等的公司。個人化、線上列印服務－客製化列印。