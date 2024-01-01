按需列印軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 阿根廷 最受歡迎 最近新增

按需列印 (POD) 軟體使電子商務企業能夠提供客製化產品，例如襯衫、馬克杯和手提袋，這些產品在購買時會自動生產。該系統消除了最低訂購量的要求，允許企業僅在客戶購買後才產生成本，非常適合 B2B 公司。每件商品均由提供者製造、履行和運輸，簡化了流程並節省了賣家的時間和金錢。 POD 軟體與電子商務平台無縫集成，為供應商創建管理客戶訂單的前端市場。雖然 POD 解決方案與直運和列印履行軟體有相似之處，但它們因其大規模自動生產和履行客製化產品的能力而脫穎而出。