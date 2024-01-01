定價軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 厄瓜多

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
公司利用定價解決方案來制定、監督和評估其產品和服務的最佳定價策略。儘管最初的產品和服務價格通常是在 ERP 或 CRM 系統中確定的，但定價軟體引入了靈活的功能，使銷售團隊能夠根據個人客戶需求量身定價，以及折扣和回扣選項。該軟體包含強大的數據分析工具，可以追蹤定價策略對銷售獲利能力的影響。這種分析洞察力可幫助公司提高交易贏率並最大化利潤。定價解決方案可以幫助制定初始價目表或為銷售代表提供針對特定銷售場景的動態定價。這些解決方案與 CRM、ERP、電子商務和 CPQ 系統無縫集成，主要專注於與 ERP 或 CRM 整合作為定價資料的中央儲存庫。這種整合有助於在銷售談判過程中涉及的所有利害關係人之間共享定價資訊。
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Quoter
quoter.com
IT 銷售報價軟體將永遠不一樣。 現金平台報價可幫助 IT 服務提供者節省時間並增加收入。立即升級您的報價到現金流程。在幾分鐘內發送獲勝的銷售報價。 Quoter 是為銷售團隊提供的線上報價軟體。我們易於使用的平台、自動化工作流程和無限的用戶定價計劃將使您的團隊能夠創建比以往更多的報價。
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress 是市場領先的智慧重新定價解決方案，適用於亞馬遜和 eBay 賣家，可提高銷售額和利潤率。
Paddle
paddle.com
Paddle 為 SaaS 提供完整的付款、稅務和訂閱解決方案。我們不是拼湊和維護分散的支付堆疊，而是在一個平台上“為您做”，為您提供單一的資料來源和收入真相。我們處理從結帳、付款、訂閱管理、發票和續訂到催款、全球稅務合規、詐欺保護和報告的一切事務。我們該怎麼做呢？作為您的記錄商戶，Paddle 會為您管理以下事項： 與多個支付服務提供者整合。在世界各地收取和繳納銷售稅的責任。詐欺保護和處理退款。跨訂閱計費和付款的收入數據核對。減少客戶流失並恢復失敗的付款。與計費相關的支援查詢。當您專注於發展業務時，讓我們專注於優化您的付款和計費流程的每個部分。請訪問我們的網站並安排與我們通話以了解更多資訊。
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一個基於 SaaS 的數位商務支援平台，為全球消費品牌和零售商提供數位貨架分析和動態定價解決方案。該公司的數位商務支援和通路優化平台使全球消費品牌和零售商能夠加速銷售成長、擴大市場份額並在規模化競爭中實現盈利。隨著越來越多的數位管道的推出，DataWeave 的客戶利用該公司的專有技術在每個線上管道上獲得卓越的績效衡量能力，從而幫助他們做出更明智、更快速的決策。透過 DataWeave 平台提供的獨特功能，為客戶即時提供正確的 KPI，包括價格競爭力、內容品質和基準、產品可用性、促銷績效、搜尋和媒體語音份額、評級和評論分析，從而推動成長銷售和市場份額，同時使客戶能夠在競爭...
Pricefx
pricefx.com
對於面臨定價挑戰、需要可靠地加速獲利成長，並希望定價執行的精確性、可見性和效率的企業來說，Pricefx 是雲端定價優化、管理和CPQ 平台，它提供了透明且響應迅速的定價解決方案，與 Excel、本土工具或傳統 Gen1 解決方案不同，我們的產品是供您動態規劃、定價和利潤的定價平台。我們的套件包括3 個軟體包解決方案，旨在無縫協作以提供完整的企業定價功能： 計劃軟體包：行業領先的分析，具有針對SAP、Salesforce、SugarCRM 和許多其他關鍵數據系統的預構建集成。分析並產生特定於細分市場的最佳化定價，並將其推送到您的價目表、CPQ、ERP 和數位商務系統。在分析和識別定價機會的同時...
PriceShape
priceshape.com
PriceShape 是一家軟體即服務 (SaaS) 公司，專門為電子商務公司和品牌提供競爭對手價格監控，幫助他們贏得更多銷售並最大化收入。我們幫助線上賣家根據競爭對手的數據（包括價格、庫存和品種）來優化其定價策略。透過 PriceShape，您可以全面了解競爭對手的產品價格，並顯示在您的個人化儀表板中。我們也專注於為用戶提供適合各種需求的各種動態定價規則和策略。利用這些功能可以為我們的客戶提供所需的定價彈性，以根據他們的競爭狀況改善決策。此外，我們讓您有機會在 Google 購物 Feed 中使用有競爭力的定價知識。透過我們的 Feed 編輯器，可以在您的 Feed 中插入價格標籤，從而使您...
Pricemoov
pricemoov.com
Pricemoov 是下一代價格管理和優化解決方案的全球供應商，可協助企業推動數位商務、適應市場動態並為銷售團隊提供支援。雲端原生 Pricemoov 平台具有強大的資料科學、端到端自動化和直覺的使用者體驗，使 B2B 和 B2C 企業能夠透過智慧定價釋放其收入潛力。
Togai
togai.com
利用 Togai 可靠的計量和計費平台推出基於使用的定價模式。基於使用情況的計費基礎設施旨在處理任何規模的規模。
Pricer24
pricer24.com
Pricer24 是一款針對品牌和線上商店品類經理的企業 SaaS BI 解決方案。該公司為客戶提供一個全面的平台，提供有關產品定價、促銷狀態和評論的見解，客戶可以在其中組織大型數據集來比較和對比自己的產品，確定產品定位基準，並確保自己處於競爭地位。公司網站 https://pricer24.com/
Recurrency
recurrency.com
Recurrency 是適用於企業資源規劃 (ERP) 系統的銷售和定價自動化平台。 Recurrency 是專為提高速度而建立的 ERP 自動化平台——從簡化的工作流程到每個頁面的快速載入時間。在等待 ERP 緩衝和加載時，停止進行呼吸練習。使用 Recurrency 節省您的時間並輕鬆呼吸。
PriceAgent
priceagent.com
使用我們的軟體優化定價。使用者回答問題，我們建立調查並收集資料。我們的演算法可確保品質並以圖表形式顯示見解。比較人口統計和偏好。項目可用於客製化見解，價格為 2,000 美元至 4,000 美元。
Stigg
stigg.io
Stigg 是一個易於實施、適應性強的定價和包裝管理平台。我們消除了不必要的複雜性和無關細節，因此您只需幾分鐘即可實施任何定價方案。我們負責所有正確的抽象和集成，因此您無需花費時間進行建置和維護。
ProductEngine
productengine.app
與所有利害關係人即時分享您的價目表。使用 ProductEngine 整合您的定價並開始您的業務自動化之旅！
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy 是一款零售定價軟體，全球各行業的各種規模的公司都在使用。基於人工智慧和機器學習的零售定價軟體可協助電子商務專業人士監控和分析定價數據，並根據其市場策略對產品重新定價。為用戶提供定價取得和多種數據分析報告機制。分析可協助組織識別定價機會，例如哪些產品定價過低，或是否可以降低價格，但仍保持在所需的利潤率範圍內。透過將 Price2Spy 與 Google Analytics 4 集成，您可以交叉引用和分析兩組資料。這可以幫助您識別訪問量高但銷售量低的產品、透過不提高價格而浪費錢的產品，以及分析滯銷產品的方法。 Price2Spy 的 API 能夠與組織的軟體緊密整合，並允許自動...
QuickLizard
quicklizard.com
Quicklizard 的人工智慧定價優化平台可協助多通路零售商自動化並優化其定價和促銷活動。有了 Quicklizard，零售商知道他們的價格始終與其業務目標保持一致。每個 SKU 都有合適的價格。在每個頻道上。一直以來。
Dealavo
dealavo.com
Dealavo 是一家為線上商店和品牌提供電子商務分析解決方案的供應商。它專門為電子商店提供價格監控和自動化，並為製造商提供 DPSM（分銷、定價、上架、推銷）解決方案。 Dealavo 與 32 個市場的公司合作，其中既有國際公司，也有當地市場的代表。
Spresso
spresso.com
Spresso 模組化 SaaS 解決方案，由零售商構建，旨在應對定價、資料隱私、客戶 LTV 和客戶流失方面的現實挑戰。 Spresso 見解利用機器學習、進階分析和人工智慧，釋放資料利潤
ParityDeals
paritydeals.com
使用 ParityDeals API 簡化您的產品定價和促銷 我們的 API 可以即時存取我們的綜合資料庫，其中包含按位置定價、節日等信息，使您可以輕鬆增強產品功能並為用戶提供無縫體驗。
Competitoor
competitoor.com
Competitoor 是價格情報服務。我們追蹤您競爭對手的價格並幫助您制定價格策略。
Boardfy
boardfy.com
世界上最快的價格追蹤和動態定價平台 Boardfy 可讓您追蹤您的競爭對手或經銷商、自動進行價格變更、優化您的 Google 購物廣告活動等等！
Minderest
minderest.com
Minderest 是歐洲價格和目錄情報領域的領導者，在 40 多個國家/地區擁有 400 多個客戶。 Minderest 成立於 2012 年，是市場上首批價格情報公司之一。 Minderest 與需要競爭對手價格的零售商以及希望檢查其定價策略是否在整個分銷管道中得到尊重的製造商合作。 Media-Saturn、Telefonica、Auchan、家樂福、索尼或歐萊雅等公司相信我們可以改進他們的定價策略。
ProPricer
propricer.com
ProPricer 是一款提案定價軟體，旨在產生解決方案，以最大限度地提高提案定價的開發、提交、評估、談判和審核的效率和準確性。從歷史提案資料的儲存到輕鬆產生各種報告，ProPricer 使政府承包商能夠快速輕鬆地建立自訂提案、執行假設分析並整合所有提案資料 - 所有這些都透過一個軟體平台進行。 ProPricer 於 1984 年推出，深受世界各地組織的信賴，其中包括美國十大國防承包商。該公司的蓬勃發展在於將客戶的需求轉化為產品功能和增強功能，使 ProPricer 所有當前和未來的用戶受益。請造訪我們的 https://www.propricer.com 以了解更多資訊。 ProPrice...
QL2 Software
ql2.com
QL2 Software, LLC 一直是競爭激烈的數據市場的先驅，為許多旅遊和零售行業的客戶提供網路數據提取和分析服務。 QL2 透過隨選資料擷取、價格監控、分類優化、產品匹配和可行的見解提供真正的競爭優勢。我們全面的即時分析可協助客戶做出超越競爭對手的獲利決策。為什麼選擇QL2？ • QL2 為有競爭力的定價數據提供最佳解決方案， • 它幫助我們的客戶減少做出明智且有利可圖的定價和庫存決策所需的時間和金錢。 • 透過即時搜尋競爭對手的網站來收集並提供最相關的定價和產品數據，而無需中斷資料來源。我們的方法 QL2 為有競爭力的定價數據提供領先的解決方案，幫助我們的客戶解決複雜的問題並做出影響...
Price Edge
priceedge.eu
PriceEdge 是一款價格優化和管理軟體，用於各行業的高級價格設定。該工具可協助您找到價格改善機會、衡量價格有效性，並透過其內建或自訂報告清晰地概述一段時間內的定價影響。優點： - 可以快速實施； - 完整記錄； - 該工具可以單獨使用，也可以與您的 ERP、CRM、PDM 和網上商店整合； - 隨時可以添加人工智慧功能將所有重要資料集中在一個工具中：成本、銷售、價格歷史記錄、客戶歷史記錄、競爭對手價格等。關於您的下一個定價策略。
BlackCurve
blackcurve.com
BlackCurve 是您的電子商務定價總部。我們幫助電子商務企業了解競爭對手，並利用價格來提高銷售績效。我們的客戶信賴 BlackCurve 來追蹤競爭對手的價格、提供價格情報和動態定價。
tgndata
tgndata.com
tgndata 的競爭價格分析是一套包羅萬象的優質完整套件，涵蓋線上競爭的所有 4 個主軸，即時監控電子商務市場以及每家公司的競爭對手/經銷商。使用我們的定價情報解決方案將競爭對手的數據細分為詳細圖表，並確定您的商店在市場中的競爭力。直接從競爭對手的網上商店 24/7 監控價格、供貨情況和運輸。任何市場、語言和貨幣。我們的動態定價解決方案可讓您透過基於規則的流程修改產品價格，從而使這些變更變得更加容易。我們會考慮您的收購價格、目錄中的價格、每種產品的現有競爭對手數量以及庫存情況。有了這些信息，您的每種產品的價格就會根據競爭情況和您自己預先制定的規則來計算。有了所有這些信息，動態價格優化不僅是可...
TrackStreet
trackstreet.com
TrackStreet™ 監控您的品牌在網路上的動態，並提供可操作的銷售情報來保護和發展您的品牌。 TrackStreet 是真正的品牌合作夥伴。我們利用深厚的行業專業知識和人工智慧來幫助自動化 MAP（最低廣告價格）政策執行，為您帶來顯著的競爭優勢。我們的平台可以節省您的時間和金錢，並有助於保護您已建立的轉售管道免受亞馬遜等網站上未經授權或未知賣家的侵害，這些賣家可能會損害您的品牌和利潤。我們的客戶使用我們的服務來： • 深入了解他們的線上銷售管道• 評估新產品和品牌的市場機會• 管理和實施MAP 計劃• 了解市場反饋並在產品問題如滾雪球般越滾越大之前發現TrackStreet服務- 市場視...
Feedvisor
feedvisor.com
Feedvisor 是為亞馬遜、沃爾瑪和電子市場上的品牌和賣家提供的「人工智慧優先」優化和情報平台。 Feedvisor 的平台和專家團隊提供一流的廣告活動優化、專利定價技術、品牌和內容管理以及數據支援的情報。這些功能共同推動了線上市場的需求、利潤和收入成長。
Prisync
prisync.com
中小型企業到財富 500 強企業都依靠 Prisync 的數據來獲得詳細的 C 級分析並執行他們的最佳策略，以不到一周的咖啡錢來將銷售增長和利潤率平均提高 20% 以上。我們的 5 星級 24/7 線上客戶支援團隊隨時可以在幾分鐘內回答您可能提出的任何請求，並確保您得到的比您所支付的更多。我們提供免費的入職服務，以規劃與所有客戶的長期關係。 Prisync 與其他產品有何獨特之處： - 歷史定價趨勢- 庫存可用性跟踪- 批量導入和導出- 動態定價- 即時更改通知- 無限電子郵件提醒- 無限競爭對手跟踪- 全球貨幣覆蓋範圍- 詳細過濾和報告在https 中了解更多： //prisync.com
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為您的企業管理報價到現金、內部銷售和自助服務上市動議的更好方法
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workrails.com
WorkRails 的 Services CPQ 可協助企業科技公司快速輕鬆地建立專業服務報價。我們非常適合銷售複雜服務但難以滿足準確性和及時性的團隊。 WorkRails Services CPQ 平台標準化了服務的銷售方式，從而實現可重複性、規模化和收入加速。 WorkRails 打破了銷售、專業服務及其客戶之間的孤島，連接到其他記錄系統，消除了重複輸入和錯誤，並使銷售變得容易。 WorkRails 與您現有的技術堆疊集成，包括與 Salesforce.com、Conga 和 Microsoft Dynamics 的開箱即用集成。 WorkRails 的服務 CPQ 已配置超過 40,00...
In Mind Cloud
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製造過程很複雜。賣掉不該有的。 In Mind Cloud 是專為製造商打造的可擴展數位銷售平台。我們的端到端銷售軟體可以完美地將您的客戶目標與您的生產能力結合起來，並將您的所有銷售流程整合到一個平台上。 In Mind Cloud 數位銷售平台利用 CRM、CPQ 和 Commerce 的尖端效能，利用您豐富的產品知識和智慧分析的力量來提高銷售。 In Mind Cloud（www.inmindcloud.com）是一家獨立的製造銷售平台供應商，其使命是為製造商賦能。我們透過在新加坡、德國、美國的辦事處和高價值合作夥伴網路在全球開展業務。