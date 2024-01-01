新聞稿分發軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 斐濟

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新聞稿分發軟體平台向記者、部落客和新聞機構等不同媒體發布新聞稿和類似公告。公共關係 (PR) 公司和內部公關團隊利用該軟體將公司新聞傳播到相關新聞管道，旨在確保媒體報導。行銷部門利用這些工具來評估新聞稿對其行銷活動和搜尋引擎優化 (SEO) 工作的影響。雖然一些新聞稿分發軟體提供自己的新聞專線服務，但主要由向一系列平台提供新聞的獨立服務組成。某些分發解決方案還使公司能夠建立和定製品牌線上新聞中心，用於託管和傳播新聞稿。新聞稿分發軟體的很大一部分包含媒體監控軟體和/或針對媒體和影響者的工具的功能。
提議新的應用程式
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ 將改變您的媒體關係。您可以在一個地方建立媒體清單、分發新聞稿、宣傳您的故事並閱讀新聞稿報告。它使您可以即時、輕鬆地分享新聞。
Coinscribble
coinscribble.com
什麼是Coinscribble？ Coinscribble 是一個針對加密貨幣、區塊鏈、Web3 和 NFT 產業的新聞稿通訊服務平台。 Coinscribble 旨在幫助 Web3 公司獲得 CoinTelegraph、CoinMarketCap、Benzinga、Binance、Yahoo Finance 等領先加密媒體和新聞平台的有保證的優質報道。誰是 Coinsscribble 的幕後黑手？ Coinscribble 的背後是 Coinbound，這是一家領先的 Web3 行銷機構，其客戶包括 MetaMask、Cosmos、eToro 和 Voyager。 Coinbound 已建立...
Business Wire
businesswire.com
美國商業資訊是新聞發布和監管揭露服務的全球領導者，提供一整套公共關係和投資者關係解決方案。美國商業資訊團隊專注於幫助客戶實現新聞發布目標，利用豐富的經驗、專家指導和卓越的媒體定位能力來交付成果。美國商業資訊從 160 多個國家/地區超過 100,000 家媒體機構和數百個工業和貿易類別組成的網路中進行選擇，與客戶公司合作，推薦最佳的發行方式，以產生最大的影響。美國商業資訊也提供分析報告，使組織能夠衡量其新聞稿的影響，並獲得有關其媒體影響力、受眾參與度和整體活動有效性的寶貴見解。六十多年來，美國商業資訊作為通訊服務機構贏得了值得信賴的聲譽，將新聞直接安全地傳送到目標編輯系統和新聞來源。
Newsworthy.ai
newswriter.ai
Newswriter.ai 由 Newsworthy.ai 團隊創建，是一款由 GPT-3 OpenAI 驅動的生成式 AI 新聞稿撰寫工具，可協助您在幾分鐘內建立引人注目且引人注目的新聞稿。始終建議人工編輯－切勿完全依賴人工智慧。
The CyberWire
thecyberwire.com
CyberWire 是一個獨立的聲音，為世界各地的人們提供簡潔、可訪問且相關的網路安全新聞和網路安全播客。
ClickPress
click.press
透過出色的一鍵式功能，像專業人士一樣掌握您的 WordPress 網站。釋放您網站的潛力並體驗無限的效能和快速加載，以獲得卓越的線上形象。
Zwak News
zwaknews.com
Zwak News 是一個領先的新聞平台，提供來自阿富汗和世界各地的最新、準確的新聞。我們經驗豐富的記者團隊致力於為讀者提供可靠且公正的新聞。此外，我們也堅信分享良好服務的重要性，特別是在阿富汗女孩的教育方面。我們認為，教育是一項基本權利，每個人都應享有這項權利，無論其性別為何，我們致力於促進和倡導阿富汗女孩的教育。我們相信，透過教育，我們可以賦權和提升社區，我們努力透過我們的平台激發積極的變革。
Prezly
prezly.com
Prezly 是一款適用於現代內部公關團隊和機構的一體化說故事工具。透過 Prezly，您可以節省處理多種過時工具的時間，例如 Word 文件、帶有大量附件的純文字電子郵件以及越來越長的 Excel 電子表格。在品牌新聞編輯室發布新聞稿，分發和分析內容，並與受眾建立牢固的關係。沒有演算法，沒有中間商，沒有廢話。立即造訪 rock.prezly.com/signup 開始 14 天免費試用，無需 CC。
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions（以前稱為 MediaMiser ）是一家為公共關係和行銷專業人士提供媒體監控和分析軟體以及專業服務的供應商。 Agility PR Solutions 使用專有技術來監控、匯總、分析和分享來自社交、傳統和數位媒體的200,000 多個來源的內容，向客戶提供詳細的分析報告和每日簡報，其中包括多家財富500 強公司和加拿大政府機構，例如2014 年 7 月，提供業務流程、技術和諮詢服務的美國公司 Innodata Inc.（納斯達克股票代碼：INOD）收購了 Agility（當時的 MediaMiser）。 2014 年 12 月，MediaMiser ...
PR Wire Pro
prwirepro.com
向超過250 個新聞網站分發新聞稿- 24 小時編輯團隊- 快速分發- (800)460-2502 向Google 和Apple News、ABC 和NBC 附屬網絡、CBS 和FOX 附屬機構、數字雜誌和數百家機構快速分發新聞稿其他新聞網絡。讓您的網站在 Google 新聞中快速編入索引，並使用 PR Wire Pro Distribution 建立指向您網站的反向連結。 (800) 460-2502 - 24 小時編輯人員 - 新聞稿分發起價 59 美元 - https://prwirepro.com 向 250 多個主要新聞網站、記者、社交源分發新聞稿。
iCrowdNewswire
icrowdnewswire.com
iCrowdNewswire 於 2015 年由來自 Marketwired、美國商業資訊、美通社、道瓊斯和其他領先金融和企業新聞機構的前高階主管團隊創立。每天發布和分發數千份新聞稿，競爭空前激烈。 iCrowdNewswire 透過增強傳統發布服務、利用最新的人工智慧技術、地理和人口目標定位、基於人工智慧的翻譯、精心策劃的電子郵件分發、交付到高級資料庫以及透過語音數位助理進行額外分發等方式添加優質和利基發行功能，從而在競爭中脫穎而出。透過我們易於使用的創新產品，您可以擴大新聞稿的影響力。 iCrowdNewswire 的 ReleaseLive 透過分層添加由 Google、Taboola、...
Press Hook
presshook.com
Press Hook 是一款免費的新聞稿產生工具，只需點擊幾下即可幫助公司建立高品質的新聞稿。該工具具有簡單直觀的用戶介面，允許用戶快速輸入新聞稿資訊並立即產生具有專業外觀的新聞稿。 新聞稿產生後，用戶可以對其進行完善，直至完美。一旦他們對結果感到滿意，他們只需複製並貼上新聞稿並將其發送給媒體機構。 Press Hook 也提供付費服務，透過將企業與記者聯繫起來即時創作相關故事，幫助企業獲得更多媒體曝光。 透過這項服務，企業可以建立品牌檔案，在頂級出版物上獲得展示位置，並獲得數十億的線上印象。此外，該公司還提供免費的策略會議，幫助企業確定付費服務是否適合他們。
JournoLink
journolink.com
JournoLink 是讓您的企業登上媒體的最快、最簡單的方法，它是一款易於使用、易於學習的宣傳軟體，可幫助您的小型企業與大量受眾進行交流。新聞稿分發、線上發布、媒體請求和新聞發布室。 JournoLink 為公關新手提供支援和學習資源。對於新聞稿，它還提供文案服務。該平台利用自動化技術向記者分發與英國選定的部門和地點相符的新聞稿。每篇新聞稿都會在 BusinessNews.org 上發布以進行搜尋引擎優化，並在客戶的新聞發布室中發布。 JournoLink 提供了一組分析來顯示新聞稿的效果。媒體請求可以按部門和位置設置，並透過電子郵件直接發送給使用者。
eReleases
ereleases.com
向需要的記者分發新聞稿。可衡量的結果加上美通社。小型企業客戶對我們評價最高。
24-7 Press Release Newswire
24-7pressrelease.com
24-7 Press Release Newswire 是一項新聞稿分發服務，面向希望透過社群媒體和傳統新聞管道傳播新聞以接觸受眾並管理訪客、銷售和品牌知名度的企業。
PR.com
pr.com
PR.com 是一個網站，您可以透過企業、產品和服務目錄、新聞稿分發等來宣傳您的業務，PR.com 是一站式商店商業市場。
Chainwire
chainwire.org
Chainwire 是加密貨幣和區塊鏈產業的新聞通訊聯合服務。 Chainwire 專為加密貨幣項目、區塊鏈公司、交易所、投資公司和公關機構而設計，允許在高度針對性的加密貨幣媒體上同時發布新聞稿。我們是誰？ Chainwire 由經驗豐富的公關團隊開發，擁有長期的媒體聯繫，為您提供通往目標市場的直接管道。多年來，我們一直在加密貨幣新聞專線業務的第一線運營，我們已經與該行業的每個主要出版商建立了聯繫。我們如何工作？一旦您在 Chainwire 上提交新聞稿，我們的編輯團隊就會審查您的內容並為您提供他們的見解。在加密貨幣和區塊鏈公關領域工作多年後，我們知道如何幫助您使您的公關更加強大、相關和簡潔。...
Newswire
newswire.com
Newswire 是一家媒體技術公司，為客戶提供新聞稿分發服務，幫助建立品牌知名度、贏得媒體提及、提高線上知名度、提高搜尋引擎優化效能、產生銷售等等。除了新聞稿分發及其新聞稿優化器之外，Newswire 還提供媒體套件，它將其最強大的產品捆綁到一個易於使用的平台中，幫助公司最大限度地提高與媒體的互動。 Newswire 對客戶滿意度的不懈承諾和對客戶績效的熱情，與其創新產品相結合，繼續幫助全球各種規模和行業的公司在正確的時間向正確的受眾傳遞正確的訊息。
PR Newswire
prnewswire.com
美通社的新聞發布、定位、監控和行銷解決方案可協助您與全球目標受眾建立聯繫並互動。
Prowly
prowly.com
Prowly 是一款公關專業人士的一體化工作流程自動化解決方案，各種規模的公司都可以透過節省日常任務的時間來更有效地管理媒體關係。 Prowly 支援用戶講故事、尋找合適的媒體聯絡人並在 PR CRM 中組織他們、創建美觀的新聞稿、管理電子郵件推廣、維護對記者友好的新聞編輯室、媒體監控和準備報道報告。這款經濟實惠的公關工具已被來自 70 多個國家的 7,000 多名用戶使用。
PR.co
pr.co
pr.co 建立設計精美的線上新聞編輯室和軟體，幫助公關團隊提高媒體曝光度和品牌知名度，並建立積極的聲譽。我們的線上新聞編輯室讓您公司的里程碑熠熠生輝，讓從記者到投資者的任何利益相關者都能輕鬆地與您的品牌建立聯繫。我們的軟體可協助傳播團隊發布新聞(CMS)、管理聯絡人(PR CRM)、發送追蹤電子郵件（分發）、管理複雜的編輯工作流程（協作平台）、託管和串流虛擬活動以及增加入站公關。 pr.co 是具有社會意識的品牌和共益企業的首選 - 我們很榮幸能與 WeTransfer、Shimano、Dolby、VanMoof、Ace and Tate 以及無國界醫生組織合作。我們向非政府組織免費提供服務...
PRWeb
prweb.com
PRWeb 將「新聞稿」從大公司使用的昂貴工具轉變為各種規模的組織在網路上發布新聞、提高網路知名度和吸引客戶的廉價但高效的方式。
Newsfile
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Newsfile 是您客戶至上的新聞專線和監管備案團隊，為您提供業界其他地方都找不到的服務和支援。我們的綜合電路向全球投資者、分析師和機構受眾發布新聞，同時透過主要經紀商終端、金融資料庫、聚合商、媒體等確保遵守所有證券交易所的規定。選擇 Newsfile，享受由經驗豐富的專業人士提供的卓越服務，他們會帶來改變。
Wiztrust
wiztrust.com
通訊支援平台。 Wiztrust 是一個多通路分發平台，旨在簡化內部和外部通訊。一種可以透過任何管道向任何利害關係人傳播您的內容的工具。 Wiztrust 基於雲端的解決方案對於迪士尼、安聯、畢馬威、東方匯理、歐萊雅、BIC、法國巴黎銀行、凱捷、施耐德電氣和德勤等各行業的公司來說已經變得非常寶貴。
Metro Monitor
metromonitor.com
Metro Monitor 為公共關係和企業傳播專業人士監控所有媒體管道，使您能夠存取專有的新聞監控資料庫以及創新的電視新聞剪輯和媒體分析服務。
Roxhill Media
roxhillmedia.com
Roxhill 是領先的即時媒體智慧平台。 Roxhill 將 Alex Northcott 經驗豐富的公關和行業專業人士團隊與創新技術相結合，提供您在當今快速發展的市場中所需的媒體分析和見解。
Zex PR Wire
zexprwire.com
Zexprwire 憑藉其對客戶支援的卓越承諾，積極塑造了公關發行服務產業。我們提供更大的覆蓋範圍和更大的可見性，以便您可以獲得更好的通訊支出回報。在線上擴大您的品牌知名度並幫助影響您所在行業的關鍵人物。
ReadWrite
readwrite.com
ReadWrite 是一家科技媒體出版物，專注於向觀眾介紹人工智慧、加密貨幣和遊戲等新興技術，並報告科技產業的最新新聞。
Publifix.net
publifix.net
Publifix.net 是一款公關和新聞稿分發軟體，每天被來自不同國家的數百家媒體使用。透過 Publifix.net，公關和行銷團隊只需點擊幾下即可輕鬆與數千名附屬記者分享他們的內容。為了確保最佳的分發結果，Publifix.net 允許根據語言、國家/地區和類別進行分段公關內容分發。備受好評的功能包括即時存取平台的註冊媒體資料庫、新內容提醒以及即時下載通知。 Publifix.net 是公關公司、行銷和傳播團隊以及各行業企業傳播部門的理想工具。
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線上圖像/影片和新聞稿庫 PRShots 是一個出色的工具，可讓媒體和影響者存取高解析度圖像、影片和新聞稿。如果您選擇PRshots 來託管您的圖像和新聞稿，您將可以立即訪問由全球30,000 多家媒體組成的社區，這些媒體被該網站所吸引，因為能夠快速輕鬆地下載來自Next、Marks and Spencer 等150多個品牌的圖像、Liberty、Matalan、Primark 等等，只需一次登入即可集中在一處。
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Legit.ng 是尼日利亞受眾排名第一的線上和娛樂新聞出版商，每月透過我們的網站滿足超過 2000 萬獨立讀者的新聞需求。我們發佈各種新聞和社論內容，包括娛樂、商業、政治、時事和人文故事。
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3BL Media 為世界領先的公司提供目標導向的傳播。我們無與倫比的發行、領導和編輯平台激勵和支持全球永續發展業務，覆蓋超過 1000 萬變革者。
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Faselis Growth 為小型企業提供了一種簡單的方法，可以將新聞稿直接快速發送給國家和地方媒體。與該類別中的許多其他服務不同，Faselis Growth 提供易於發現的分段媒體清單、易於填寫和編輯的新聞稿範本以及即時發布交付報告。全部成本比競爭對手低 70%。
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PressPog 是一項新聞稿服務，經過 SEO 優化，可確保良好的分發和易用性。當我們查看市場定價時，通常很難負擔。我們的團隊希望透過為您撰寫文章來使新聞稿變得經濟實惠、節省時間，並總體上發布更多新聞稿。 PressPog 將幫助您的品牌知名度並增加網站流量。
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FinanceWire 是一個針對金融和金融科技公司的新聞專線聯合平台。公司採用高度針對性的方法，利用 FinanceWire 在金融界的領先媒體上廣播新聞。
MarketersMEDIA
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MarketersMEDIA Newswire 是一家新聞稿公司，幫助企業聯繫國際新聞機構並在信譽良好的媒體上發佈內容，包括 APNews、MarketWatch、Yahoo! News、AsiaOne 以及 500 多個媒體端點。憑藉著科技的力量和對客戶滿意度的承諾，MarketersMEDIA 提供直覺且簡化的新聞稿提交體驗，幫助企業實現品牌塑造和業務影響力。
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PRNEWS.IO 保證贊助內容在世界各地的線上媒體中的展示位置。該平台將幫助您提高潛在合作夥伴和投資者的知名度，提高您的銷售額並獲得連結效果。不再需要搜尋數百個平台來分享您的新聞或故事。在數位世界中，任何人只需在地球上的任何地方點擊幾下，就可以在網路上受到關注。評估適合您需求並能為您帶來最佳結果的平台。只選擇完美的以獲得最多的觀看次數。借助 PRNEWS.IO，任何公司，無論其位置或規模如何，都可以將其內容推送到領先媒體公司的新聞源中。我們涵蓋新聞機構、特定行業網站或主題博客，幫助我們的客戶發展並贏得受眾。 PRNEWS.IO 致力於迅速解決財經物流、翻譯和媒體策劃等問題。我們一直在發展，今...
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ACCESSWIRE® 線上分發平台為通訊專業人員的日常活動提供了更簡單、更有效率的工作流程。傳播專業人士現在可以利用單一來源來分發新聞稿、建立新聞編輯室並只需按一下按鈕即可規劃活動。
Wizikey
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什麼是Wizikey？ Wizikey是一款媒體監控和公關軟體。它可以幫助公司跨不同媒體進行媒體監控以及趨勢，以及對全球競爭情報和新聞稿分發的見解。它還可以幫助公關專業人士找到合適的記者、發送量身定制的宣傳資料、收集和評估媒體報告和見解。它受到 HUL、eBay、UserTesting、OYO 等巨頭和全球 1,000 多個用戶的信賴，可以創造更好的品牌。 Wizikey 讓您能夠透過一個平台獲得新聞洞察、媒體監控、競爭對手研究和新聞稿發布。 Wizikey 的指標為公關決策者提供了可行的見解，是如何衡量公關以推動業務影響的新基準。 Wizikey 幫助行銷人員和公關專業人士進行以下活動：新聞...
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Notified Event Cloud 提供世界上最全面的端到端事件技術和相關服務，以支援事件的建立和管理。管理活動的整個生命週期，無論地點、形式、規模或長度如何 - 從單一會議到始終在線的體驗。 Noted 使活動策劃者、行銷人員和傳播專業人士能夠透過一個平台創建身臨其境的體驗、提高參與度、挖掘有利可圖的見解並最大限度地提高投資回報率。 - 現場活動：簡化並自動化您的註冊和後端流程，從徵集文件到建立議程。 - 虛擬活動：透過品牌大廳、強大的參與工具和內建網路廣播解決方案提供身臨其境的數位體驗。 - 混合活動：透過端到端活動技術、行動應用程式和現場製作服務，將共享體驗提升到新的高度創建沉...
Mynewdesk
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Mynewsdesk 成立於 2003 年，為企業提供現代數位公關解決方案，協助其與記者、影響者、客戶和其他重要利害關係人互動。這一一體化公關平台可以輕鬆創建和分發新聞和內容、監控行業和媒體的言論以及追蹤和衡量結果。透過將人工智慧和新的、更聰明的演算法添加到平台中，Mynewsdesk 為客戶提供了一個更自動化的平台來展示您的公關工作的效果。一切都集中在一處，確保新聞稿、活動、照片和影片報告在正確的時間透過正確的管道傳播給正確的受眾。適用於整個工作流程的有效公關工具，可節省您的時間並提高效果！建立和發布您的內容 發布新聞稿是接觸記者、影響者和其他重要受眾的最簡單方法之一。 Mynewsdesk...