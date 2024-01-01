簡報軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 瑞士

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
演示軟體是一種數位工具，旨在創建、組織和交付視覺演示。它使用戶能夠以結構化且引人入勝的格式組合文字、圖像、圖形和多媒體元素。簡報軟體通常用於商務會議、學術講座和公開演講，演示者可以透過投影片或互動式簡報有效地傳達訊息、增強觀眾參與度並促進溝通。
提議新的應用程式
Google Slides
google.com
Google Slides 是一個示範程序，是 Google 在其 Google Drive 服務中提供的免費、基於網路的軟體辦公室套件的一部分。該服務還包括谷歌文件和谷歌表格，分別是文字處理器和電子表格。 Google Slides 可作為網頁應用程式、適用於 Android、iOS、Windows、BlackBerry 的行動應用程式以及 Google ChromeOS 上的桌面應用程式。該應用程式與 Microsoft PowerPoint 文件格式相容。使用者透過追蹤簡報更改的修訂歷史記錄來追蹤編輯。每個編輯者的位置都以編輯器特定的顏色/遊標突出顯示，系統透過不同程度的權限來管理使用者...
Microsoft PowerPoint Online
microsoft.com
使用 Microsoft PowerPoint 線上版本免費協作。將簡報儲存在 OneDrive 中。與他人分享並同時合作。 Microsoft PowerPoint 是一款示範程序，由 Forethought, Inc. 的軟體公司 Robert Gaskins 和 Dennis Austin 創建。 PowerPoint 出現三個月後，微軟以 1400 萬美元的價格收購了它。這是微軟的第一次重大收購，微軟在Forethought 所在的矽谷設立了一個新的PowerPoint 業務部門。提供，後者捆綁了幾個微軟應用程式。從 PowerPoint 4.0 (1994) 開始，PowerPoi...
Microsoft Sway
sway.cloud.microsoft
建立和分享互動式報告、簡報、個人故事等。 Sway 是一款易於使用的數位說故事應用程序，用於建立互動式報告、簡報、個人故事等。其內建設計引擎可協助您在幾分鐘內創建專業設計。借助 Sway，您的圖像、文字、影片和其他多媒體都會以一種增強您的故事的方式流動在一起。 Sway 確保您的創作在任何螢幕上都看起來很棒。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter 是觀眾參與平台。易於使用、互動、創新；演講從未如此輕鬆、輕鬆！創建獨特且充滿活力的演示文稿，給觀眾留下深刻印象並吸引觀眾。借助 Mentimeter，您可以更好地與學生、同事和客戶建立聯繫。無論是講座、研討會或會議，Mentimeter 的設計都適合各種類型的簡報。 Zoom 和 Teams 整合讓您更輕鬆地在遠端和混合世界中脫穎而出。 1.建立簡報易於使用的線上編輯器使簡報建置過程變得快速而簡單。建立一個完整的幻燈片，其中包含問題、民意調查、測驗、內容幻燈片、文字雲等。 2. 與觀眾聯繫您的觀眾使用智慧型手機連接到演示文稿，他們可以在其中提交回复。無論會議是在線上還是面...
Slidesgo
slidesgo.com
Slidesgo 是 Freepik 公司的垂直產品，誕生於 2019 年，有著明確的目標：讓所有類型的受眾在視覺和主題上都能輕鬆編輯和高品質的 Google 投影片和 Powerpoint 範本的設計。我們透過專業且可自訂的模板幫助人們節省時間。我們的價值主張基於六個支柱： - 具體結構：根據專案和演示的全球主題調整每個模板的結構（例如研討會上的模板）。 - 客製化資源：每個範本都包含適合主題的資訊圖表、圖示、插圖、照片和教學資源。 - 可自訂的設計：由專業人士創建的設計，可在 PowerPoint 和 Google 幻燈片中輕鬆編輯。 - 視覺傳達：它們包括講故事的技巧和影響觀眾的視覺傳達...
iCloud Keynote
icloud.com
Keynote 是一款由Apple Inc. 開發的演示軟體應用程序，作為iWork 生產力套件的一部分。的Keynote適用於 iPad，具有全新的觸控介面。
Pitch
pitch.com
Pitch 是現代團隊的協作簡報軟體。 Pitch 專注於即時協作、智慧工作流程和直覺的設計功能，使團隊能夠快速、愉快地創建和交付精美的演示文稿，並且任何人都可以輕鬆地從專家製作的模板中找到靈感。數以萬計的團隊已轉向使用 Pitch，其中包括 Intercom、Super human 和 Notion 等頂級品牌。 Pitch 是一款非常出色的簡報軟體，旨在幫助各種規模的團隊更好地工作。以下是它與眾不同的一些特點。 💬 Pitch 是為團隊工作方式而構建的：這意味著留下評論、分配幻燈片、追蹤進度、分享反應，甚至進行快速視訊通話 - 所有這些都在一個應用程式中完成。 Pitch 可以幫助任何人...
Powtoon
powtoon.com
Powtoon 是領先的視覺傳播平台，任何人都可以在幾分鐘內創建具有專業外觀和吸引力的視訊和演示文稿，而無需任何設計或技術技能。超過 3000 萬人（包括 96% 的財富 500 強公司）使用 Powtoon 來吸引受眾——無論是企業培訓和學習發展、人力資源、內部溝通、行銷、銷售等。 Powtoon 成立於 2012 年，在倫敦、舊金山、特拉維夫、烏克蘭和菲律賓設有辦事處。借助 Powtoon，您可以輕鬆創建自己的免費（或付費）工作室品質的高清直播和動畫視頻，從而消除僱用視頻製作團隊的高昂成本。 Powtoon 提供了一個龐大的專業設計模板、場景、角色、道具、影片、配樂等庫。上傳您自己的媒體、...
Rephrase.ai
rephrase.ai
由生成式人工智慧和您提供支援的文字到影片。 Rephrase Studio 是一個文字到影片產生平台，可消除影片製作的複雜性，使您能夠在幾分鐘內使用數位化身創建具有專業外觀的影片。
VEED
veed.io
VEED 是一款為想要擴大影片製作規模的企業提供的一體化平台。 200 多個國家的行銷、銷售、學習與發展和社群媒體客戶製作影片的速度比以往快了 30 倍。 VEED 將權力交給您的團隊： * 記錄優質內容 * 輕鬆編輯視頻 * 自動轉錄 忘記學習笨重且昂貴的編輯軟體或依賴代理商。 VEED 是您直覺的影片工具套件。從執行長到實習生，每個人都可以使用它來製作專業視頻，而無需專業技能。 VEED Enterprise 讓您： * 與其他團隊成員即時合作 * 存取包含 30,000 多個媒體資源的庫 * 使用自訂範本來節省時間 哦，VEED 擁有一套人工智慧工具，可以使生產效率提高 10 倍...
Piktochart
piktochart.com
Piktochart 是一個直覺、易於使用的視覺交流平台，用於設計視覺效果和重新調整影片的用途。它的資訊圖表、簡報、傳單、海報和報告製作工具可幫助傳播者講述重要的故事並產生影響。透過有影響力的簡報來表達您的觀點，透過強大的報告說服您的利害關係人，並透過與觀眾對話的視覺效果在您的部落格或社群媒體平台上獲得更多參與度。從創建到發布的整個過程快速而簡單 - 選擇設計精美的模板，編輯或拖放您想要的元素，最後發布。就這麼簡單！其線上影片編輯工具使用戶能夠將長影片、網路研討會、虛擬事件、縮放或網路攝影機錄製內容轉換為客製化的小片段。可以自動添加字幕，影片是針對社交媒體量身定制的。
Visme
visme.co
Visme 是一個一體化平台，使來自領先公司的非設計專業人士能夠在更短的時間內改變他們創建、共享和發布引人入勝的簡報、文件、視覺化報告、數據視覺化和其他視覺化格式的方式。來自 IBM、GoldenState Warriors、Gartner、Nationwide 的用戶以及其他 1500 萬用戶利用 Visme 作為內容創建工具來講述和展示他們的故事，並將無聊的數據轉化為引人入勝的視覺效果。單獨工作或作為團隊進行協作。在線上發布、嵌入到您的網站或下載以供離線使用。使用者可以協作，在資料夾中組織專案數據，並向相關團隊或個人提供基於角色的權限。此外，Visme 還配備了多種用於發布和顯示的自動化功...
Promo
promo.com
我們的核心是致力於讓我們的客戶能夠透過影片來宣傳任何東西。我們相信，各種規模的企業都應該能夠無限制地推進他們的願景。這就是為什麼我們努力提供有效推廣所需的所有創意資產和工具。透過 Promo.com，您可以宣傳願景、產品、業務、銷售、創意、活動、部落格文章，幾乎任何您關心的內容！
Elai.io
elai.io
Elai.io是一款用於企業學習的一體化人工智慧影片生成平台。 Elai 受到2000 多家客戶（包括富士通、拜爾斯道夫、忠意等頂級公司）的信賴，讓您可以在幾分鐘內生成由數位真人演示者講述的交互式視頻內容，而無需攝像機、工作室或綠屏。 通過以來，您可以： * 從文字或 URL 輸入生成訓練影片。 * 在幾秒鐘內將您的影片翻譯成 75 多種語言。 * 使用 AI Storyboard 從頭開始製作訓練腳本。 * 為您的影片新增互動式測驗和工作流程。 * 存取包含 80 多個高品質頭像的庫。 * 從影片或照片建立自訂數位化身。 * 用 28 多種語言複製您的聲音。 * 新增多個頭像以進行動態對話...
Beautiful.ai
beautiful.ai
Beautiful.ai 是一個線上簡報製作工具，可以在幾分鐘內輕鬆建立令人驚嘆的簡報。它擁有數百張採用人工智慧輔助設計構建的智慧幻燈片，因此用戶可以以有影響力且高效的方式表達想法。 該平台具有可自訂的模板、數百萬張免費庫存照片和影片以及動畫功能。它還具有高級分析、安全共享和協作工具以及語音旁白，可幫助用戶創建最佳簡報。 此外，Beautiful.ai 還提供了團隊計劃，不僅允許團隊輕鬆協作，還提供共享的團隊幻燈片和主題，以便他們可以確保他們的簡報始終具有創意和品牌特色。
Prezi
prezi.com
Prezi 是一家匈牙利演示軟體公司，成立於2009 年，在布達佩斯、舊金山和里加設有辦事處。 35 億次次。
Office Timeline
officetimeline.com
沒有人喜歡每週浪費時間為審查會議創建和更新專案時間表。 Office Timeline 是一款簡單但功能強大的應用程序，可協助您在幾秒鐘內將複雜的專案資料轉換為 PowerPoint 時間表、甘特圖和專案路線圖。只需點擊幾下即可自訂它們，以創建每個人都能理解的清晰、優雅的高級簡報。
Genially
genial.ly
Genially 是互動式視覺傳達領域的世界領導者。使用 Genially 作為一體化線上工具，創建令人驚嘆的簡報、互動式圖像、資訊圖表、檔案、測驗、履歷等，並在幾秒鐘內透過互動性和動畫效果豐富它們。您不再需要設計師和程式設計師團隊即可透過引人注目的視覺傳達瞬間產生影響。使用互動式和動畫效果輕鬆地分層分發訊息，供觀看者探索和發現。拋棄過時的內容創建軟體，用 Genially 震撼並吸引您的受眾。只需點擊幾下即可獲得令人驚嘆的效果。從 1100 多個模板中進行選擇，或從頭開始。加入由全球數百萬用戶組成的社區，其中包括商人、教師、行銷人員、設計師以及 Hulu、達能、米其林和喜力等公司。通訊的未來...
HeyGen
heygen.com
專業的AI影片只需打字、點擊、拖曳即可完成，就是這樣！ 憑藉無與倫比的客製化和個人化體驗，HeyGen 的100 多個逼真的AI 化身可以成為您的代言人，以40 多種語言和不同的口音針對各種用例進行交談，包括行銷推廣、個人化銷售宣傳、電子學習、培訓和開發、解釋器和操作方法影片。 不再需要昂貴且耗時的攝影組、視訊機構或演員。您現在擁有了一個個人視訊工作室！ * 該產品是一款視訊創建工具，允許用戶生成具有 AI 頭像和文字轉語音功能的視訊。 * 用戶喜歡易用性、頭像和口型同步的品質以及創建影片的速度。 * 審閱者指出了客戶服務問題、預覽的隱藏限制、昂貴的信用系統以及視訊翻譯功能的問題。
Zoho Show
zoho.com
Zoho Show 讓您以更聰明的方式建立、協作、簡報、廣播和發布簡報。讓您的想法產生共鳴：Show 提供乾淨整潔的介面設計，讓您的故事成為焦點。零幹擾地專注於為您的簡報創建引人注目的內容設計視覺上引人入勝的故事：使用Show 的廣泛工具（包括格式化文字方塊、形狀、圖表和表格）以可視方式組織和增強數據，所有這些工具都集中在一個屋頂下。您還可以將影片、圖像和推文等視覺效果添加到幻燈片中。強調內容：透過在文字上添加筆畫、用純色和圖案填滿標題或關鍵點或添加倒影並使訊息脫穎而出，讓您的內容更加引人注目。根據您的想像力改變形狀：使用編輯點塑造您的想法。 Show 的編輯工具包可讓您以向量般的精度編輯形狀...
Synthesia
synthesia.io
Synthesia 是公認的人工智慧影片創作平台。數千家公司使用它創建 120 種語言的視頻，節省高達 80% 的時間和預算。受到埃森哲、BBC、Google、亞馬遜等機構的信賴。 只需輸入文字即可建立 AI 影片。易於使用、便宜且可擴展。直接透過瀏覽器與真人演示者製作引人入勝的視頻
Renderforest
renderforest.com
Renderforest 是一個一體化品牌平台，為用戶提供最好的線上工具，讓他們以最少的時間和精力創建高品質的影片、圖形設計、徽標、模型和網站。與線上商標製作者一起開始創建過程，無需聘請設計團隊即可打造獨特且令人難忘的品牌。該工具可讓您根據不同需求製作高解析度的自訂徽標，只需點擊幾下即可下載。使用逼真的模型在各種物件和佈局上顯示您的設計。從不斷增長的即用型模型模板庫中，選擇您最喜歡的模板，上傳文件，更改顏色，並獲得高品質的視覺效果。影片編輯器可讓您製作工作室品質的解釋動畫、徽標展示、簡介、幻燈片和許多其他類型的視頻，而無需任何技術技能。您所需要做的就是瀏覽影片模板庫，選擇您最喜歡的模板，直接在...
PresentationAI
presentations.ai
ChatGPT for Presents - 在幾分鐘內創建設計精美的簡報。 Presentations.ai 是一款支援 AI 的簡報製作工具，可讓您根據簡單的提示、Word 或 PDF 檔案、Youtube 影片、詳細大綱等建立簡報。您可以在一分鐘內創建具有令人驚嘆的設計和視覺效果的簡報。全球約有 200 萬開發人員和最聰明的演示者都在使用它。
Prezo
prezo.ai
PrezoPage 是一款多功能工具，可協助使用人工智慧建立簡報、文件和網站。這種人工智慧驅動的技術主要用作綜合演示畫布，旨在增強和簡化工作流程。 它以互動式區塊的形式提供獨特的產品，使用戶能夠輕鬆創建動態且具有視覺吸引力的內容。這些不僅擴展到幻燈片演示，還擴展到數位文件和網站。 PrezoPage 的這一方面為使用者的內容創建過程提供了廣泛的靈活性。該平台的特點是專注於人工智慧優先的操作，將其定位於新一代技術嫻熟的演示工具的最前沿。 PrezoPage 的一個顯著特點是其可共享性，用戶只需點擊一下即可將其創作傳播給所需的受眾，從而促進無縫資訊交換。 總體而言，PrezoPage 是一...
Decktopus
decktopus.com
使用 Decktopus AI 體驗演示的未來 - 這是一款由先進人工智慧技術提供支援的一體化演示軟體。借助 AI 生成的輪廓、幻燈片內容、圖像、圖標、幻燈片項目，甚至幻燈片註釋和腳本，Decktopus AI 減輕了簡報設計和格式設定的壓力。無論您是準備好召開重要會議的商務專業人士、進行重要講座的教育工作者，還是希望輕鬆創建令人印象深刻的簡報的任何人，Decktopus AI 都能滿足您的需求。憑藉其自動調整的佈局，您的幻燈片將始終看起來完美並根據您的需求量身定制。花費數小時格式化投影片的日子已經一去不復返了。借助 Decktopus AI，只需用幾句話寫下您的簡報想法，然後讓 AI 來完成...
Slidebean
slidebean.com
Slidebean 是一個為新創公司和小型企業設計的融資平台設計平台。我們的線上簡報工具可以幫助您使用人工智慧簡報軟體或業務專家和設計師團隊創建專業幻燈片。
Vyond
vyond.com
毫不費力即可獲得專業結果。在幾秒鐘內製作引人入勝的影片。 Vyond 是一個由人工智慧驅動的影片創作平台，讓影片製作工作室的力量（從腳本編寫到成品影片）觸手可及。使用業界首款基於 AI 的生成式腳本和影片創作器 Vyond Go，透過簡單的文字提示即可立即建立粗剪影片。然後使用我們強大的拖放影片創作器 Vyond Studio 來編輯這些影片或使用數千個預製角色、模板和背景創建原創影片。 Vyond 旨在幫助您更好地溝通。輕鬆有效率地創建專業視頻，提升您的業務溝通水平。透過與任何行業和工作角色相關的引人入勝的影片來吸引當今心煩意亂的利益相關者的注意。請放心，您的資料在我們為企業建置的平台中是安...
Slides
slides.com
幻燈片是一套現代簡報工具，可直接透過瀏覽器使用。與傳統的簡報軟體不同，無需下載任何內容。與合作者合作製作令人驚嘆的演示從未如此簡單。
Colossyan
colossyan.com
在 Colossyan，學習的未來是由人工智慧影片建構的。 Colossyan 易於使用的 AI 視訊平台正在重塑 L&D 內容創作的格局。加入諾華、大陸集團、WSP 和派拉蒙等頂級公司，告別昂貴的拍攝、日程安排延誤和低參與度。 Colossyan 使您能夠使用 AI 創建培訓視頻，其成本僅為傳統製作的一小部分，並且比純文字材料的效率更高。 * 從文字建立視頻 從文字、PDF、專業設計的範本或使用人工智慧驅動的影片提示工具建立有效的影片。利用 Colossyan 先進的文字轉語音技術的強大功能，輔以即用型模板、在地化工具和簡單直觀的影片編輯器。 * 選擇最適合你的人工智慧主播 Colos...
AhaSlides
ahaslides.com
吸引觀眾所需的一切都在這裡。而且它非常容易使用。讓您的參與者參與即時民意調查。眾包來自觀眾的最佳問題和想法。透過一些問答比賽讓你的班級興奮起來。贏得觀眾的全部注意力，並在舞台上呈現搖滾明星般的表演。 AhaSlides 不需要信用卡即可註冊。免費用戶有無限的問題，可以完全存取所有幻燈片類型。
DocHipo
dochipo.com
免費圖形設計軟體。對於行銷人員和內容創作者。在幾分鐘內創建令人驚嘆的資訊圖表、傳單、海報、橫幅、社交貼文來行銷您的品牌並贏得更多業務。
Wooclap
wooclap.com
Wooclap 是一個互動平台，它最大限度地提高了智慧型手機和電腦成為卓越學習工具的可能性，使學習變得精彩且有效。限制地保留資訊並增強講座期間的學習，無論是在課堂上還是在課堂上。無需下載應用程序，無需安裝任何應用程式：學生使用連結連接到智慧型手機、平板電腦或電腦上的平台，並在線上或透過簡訊回答問題。 Wooclap 與所有教學模式（傳統、同步、非同步、遠端、混合、HyFlex...）相容，並與教師日常使用的許多工具整合（PowerPoint、Google Slides、Genially、Canvas、Microsoft Teams... ）。這意味著他們可以在現有的虛擬學習環境 (VLE) 中...
Ludus
ludus.one
Ludus 是一款專為創意專業人士設計的進階簡報工具。這就像 Sketch 和 Keynote 在雲端生了一個孩子。
Hour One
hourone.ai
一小時透過將所有工作流程集中在一個人工智慧驅動的平台上，徹底改變了企業的內容創建。我們擁有市場上最逼真的頭像，具有自然的動作，生動地動畫您的商業訊息。我們的模板可針對任何品牌進行定制，使團隊能夠大規模製作個性化內容 - 無需設計或編輯技能。此外，憑藉快速渲染和頂級安全性，Hour One 成為專為企業需求設計的首要內容作業系統。過去需要幾個月的時間，現在只需幾分鐘，並產生更高的參與度……透過「一小時」更聰明地工作，而不是更努力，並製作可產生影響力的個人化商業影片。 * HourOne 是一款影片創建工具，允許用戶使用各種模板、聲音和角色創建行銷影片和簡報。 * 使用者喜歡易用性、可供選擇的聲...
Haiku Deck
haikudeck.com
Haiku Deck 是創建和分享精美簡報的快速、簡單的方法。該應用程式被Mashable 譽為“Pitchdecks 的Instagram”，甚至可以幫助那些設計上有困難的人提供與聽眾建立聯繫的演示文稿、美化您的社交媒體源、展示您的博客、推廣您的產品、激發一場運動等等。該應用程式以演示專家都採用的最佳實踐為中心。它可以幫助您一次專注於一個想法，它可以幫助您從包含4000 萬張以上免版稅照片的庫中選擇一張強大的圖像，並且只需單擊一下即可在整個演示文稿中應用一致的格式。所有簡報均在線上託管，可輕鬆錄製音訊旁白、儲存為影片或匯出為 PowerPoint/Keynote 格式以供離線檢視和編輯。
Slidemodel
slidemodel.com
使用專業的 PowerPoint 範本和投影片設計建立有吸引力的簡報。使用 PPT 範本為您的簡報提供獨特的外觀。
Plus
plusdocs.com
Plus AI 是一款人工智慧簡報製作工具，可協助您直接在 Google 投影片中建立、編輯和設計簡報。借助Plus AI，您可以使用為ChatGPT 和Duet AI 等工具提供支援的相同AI 技術來製作專業的工作演示、與您的團隊共享現有資產和內容，以及比以往更快地創建幻燈片- 所有這些都整合到您現有的演示中工作流程。
Personate AI
personate.ai
Personate 是一個使用合成人類的人工智慧視訊生成平台。 借助 Personate，您可以在沒有攝影機的情況下為您的團隊創建學習和發展內容的視訊演示，並且只需輸入文字即可讓人類說話。 這使您免於昂貴的影片製作成本，並且比傳統方法節省更多時間。 Personate AI 可以透過一次針對一名用戶的大規模超個性化視頻，最大限度地提高整個客戶管道的轉換率、降低購物車流失率、重新吸引失去的潛在客戶並增強客戶體驗。
Ceros
ceros.com
Ceros 是一個基於雲端的平台，包含協作的即時數位畫布，設計師可以在該平台上創建動畫、互動式內容，而無需開發人員。 這家新創公司成立於2012 年，從投資者那裡籌集了300 萬美元，成立第一年就贏得了ShopBazaar、Mini、Stella McCartney、Frette、Moncler、Urban Outfitters、Tourneau、Peugeot、Habitat、Monsoon 和Virgin Atlantic等客戶，吸引了2014 年 3 月，Greycroft、Sigma Prime 和 Starvest Partners 進一步投資 620 萬美元。 發布的內容可跨桌...
emaze
emaze.com
Emaze 是演示軟體領域的全球領導者之一，幫助個人和公司在幾分鐘內創造出更好、更吸引人的故事。我們獨特的專利技術允許任何用戶 - 無論他們是否精通技術和設計知識 - 自動創建可在桌面或行動裝置上播放的專業令人驚嘆的簡報。用戶可以將他們的PPT和PDF檔案導入Emaze的平台，我們的人工智慧引擎將代表他們自動創建精美的專業簡報。該平台還允許用戶在幾分鐘內創建客製化和設計的網站和相簿。自 2009 年成立以來，Emaze 一直處於讓所有用戶更容易獲得專業設計的前沿。超過 5,000 萬人、公司、組織和大學已經使用 Emaze 平台作為一個簡單的一體化平台，滿足他們所有的簡報和網站建立需求。欲了解...
PresentationGPT
presentationgpt.com
PresentationGPT 是一款人工智慧驅動的簡報產生器，可在幾秒鐘內創建高品質的簡報。它使用 GPT-4，這是最先進的語言生成模型，可為其 AI 演算法提供動力並產生令人印象深刻的簡報。 該工具旨在與 PowerPoint 和 Google Slides 無縫協作，讓使用者可以輕鬆下載和編輯簡報。 PresentationGPT 具有各種主題和設計模板，可用於製作引人入勝且詳細的演示文稿，讓觀眾留下持久的印象。 此外，該工具還提供免費計劃，其中包括無限簡報、基本設計範本以及用於 PowerPoint 和 Google 投影片的高品質、可編輯文件格式等功能。 還有一個按次下載付費計...
Slideoo.ai
slideoo.ai
SlideooAI 是一個 SaaS 平台，允許使用者使用 AI 在 1 - 2 分鐘內從長文本、pdf 和網站 URL 產生獨特、專業的簡報。我們的平台旨在促進無縫協作、團隊合作並釋放用戶的集體才華。
RELAYTO
relayto.com
你如何讓自己的滿足感提升 100 倍？ RELAYTO 是排名第一的互動式體驗平台，可將靜態內容（PDF、MP4、圖像）轉換為引人入勝的互動式體驗，使觀眾能夠選擇自己的路徑並進行自我教育。查看我們自己的 RELAYTO 支援的購買體驗，該體驗最初是傳統的演示。 >> https://rla.to/pitch << 只需將您的PDF 和簡報（並添加任何支援內容、文字、網路/社交內容、圖像、視訊和音訊）到我們直覺的建構器中即可分配互動式元素並發布供您的團隊在桌面和行動螢幕上即時查看。透過 RELAYTO，您可以創建無限數量的公共和私人互動體驗，並配備安全性、權限和使用者管理來控制誰有權存取您的內容...
Pitch Avatar
pitchavatar.com
Pitch Avatar 是一種人工智慧驅動的解決方案，可實現有效的業務簡報和內容交付。 您可以輕鬆分享您的銷售演示、產品演示、行銷、培訓和其他內容並獲得轉換。 只需上傳您的簡報，產生任何語言的腳本，添加畫外音或建立視訊頭像。產生個人化連結並將其發送給您的聯絡人。 聽眾可以透過點擊「呼叫演示者」按鈕來邀請您，或使用直接指向您日曆的連結安排與您的會議。 在每次會議結束時，您將獲得有關聽眾與投影片互動的詳細分析。
Premast
premast.com
Premast Plus 可讓您建立品牌設計，並讓您可以存取 PowerPoint 中的品牌資產。管理、分享和使用您的品牌資產、文件和設計。我們不僅擴展了資產庫、添加了新的整合、更新了用戶體驗，而且還建立了新功能，以同時提高生產力和易用性。
mmhmm OOO
ooo.mmhmm.app
與朋友一起打造身臨其境的視訊體驗。其他視訊通話應用程式可以讓你在你的臉或你正在看的東西之間進行選擇。借助 OOO，您可以拍攝眼前的情況並在同一個螢幕上分享您的即時反應，這樣您就可以身臨其境。
Youengage
youengage.me
創造可轉換的互動體驗。無代碼。建立適合行動裝置的測驗、調查、智慧表格、計算器、即時問答、互動式虛擬活動等等。結合收集回饋和使用者參與度的同步和非同步方法。
VideoScribe
videoscribe.co
VideoScribe 是一款易於使用的拖放式動畫影片製作工具，適合初學者和專業人士，適用於任何行業和工作角色。創建專業品質的動畫影片來吸引和教育觀眾。以快速且引人入勝的方式傳達任何主題或訊息，以吸引註意力並從人群中脫穎而出，而無需花費太多。簡單直覺：無論您是專業人士還是初學者，VideoScribe 的用戶友好介面都使動畫過程變得快速而簡單。其拖放功能和直覺的控制項可讓您輕鬆地在畫布上放置和操作元素，使創建過程變得流暢和愉快。專業品質：無需大量技術技能或昂貴的製作設備即可實現專業級動畫。各種動畫效果使任何內容都栩栩如生，為觀眾創造視覺上令人驚嘆的動態體驗。無限創造力：釋放您的創造潛力，製作獨...
Grunt
grunt.pro
Grunt Pro 是一款 PowerPoint 插件，專為在 PowerPoint 中處理報告或商業簡報的每個人而設計。 Grunt 可以幫助您在使用PowerPoint 時改進四個重要方面： → 更有效率地工作→ 提高幻燈片的品質→ 增強工作流程並減輕壓力→ 使簡報產生影響只需單擊即可建立自動簡報並產生報告： → 簡單資料視覺化→ 自動對齊、調整大小和格式→ 根據您的需求進行調整的動態範本→ Excel 與PowerPoint 的強大連接它是為顧問、財務分析師、財務總監、專案經理、財務官、業務開發經理、銷售經理、投資銀行開發的分析師、業務分析師、投資經理、董事總經理以及任何處理業務簡報和 ...
PandaSuite
pandasuite.com
最具互動性的無程式碼產生器。 PandaSuite 由 Parisian 團隊開發並於 2015 年推出，是一個簡單而富有創意的 SaaS 平台，無需一行程式碼即可建立應用程式和互動體驗。使用 PandaSuite Studio 進行視覺創作：設計螢幕、使用 +40 個元件並創建動畫。部署為 Web 應用程式、行動裝置/平板電腦（iOS、Android）和桌面（MacOS、Windows）的本機應用程式。免費開始並從 79/月/應用程式開始部署。
Storydoc
storydoc.com
Storydoc 是商業專業人士靜態 PDF 和簡報的領先替代品。從宣傳文稿和一頁紙到長篇報告和提案，Storydoc 可以輕鬆使用 AI 創建美觀且引人入勝的文稿。透過與您的銷售和行銷工具的強大集成，您可以追蹤並自動針對每個潛在客戶個性化您的套牌。以及增加後續行動步驟，以立即提高潛在客戶的參與度和轉換率。
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub 重新定義了銷售、行銷和服務流程，使團隊能夠更聰明、更快速地合作，以獲得最佳結果。 Bigtincan Content Hub 憑藉先進的人工智慧驅動功能和自動化支援購買流程的每個階段，使團隊能夠透過提供更好的客戶體驗來推動業務成果的改善。同時，Bigtincan Content Hub 讓銷售、服務和行銷團隊能夠隨時隨地在任何裝置上以最佳、最成功的銷售內容推動銷售流程。 Bigtincan Content Hub 是業界第一個銷售支援自動化平台。其人工智慧驅動的即時自動化增強了客戶體驗，並為銷售和行銷團隊提供了交付更好業務成果所需的工具。它旨在滿足行...
SlideSpeak
slidespeak.co
用於建立簡報的 AI 工具 - 由 ChatGPT 提供支援。 SlideSpeak 可讓您產生簡報、總結簡報等等。
ChatSlide
chatslide.ai
ChatSlide.ai 是一個端到端簡報平台，專為教練、培訓師和行銷人員創建專業內容而設計。無論您需要幻燈片、帖子還是帶有頭像的視頻，ChatSlide.ai 都可以讓用戶在短短 5 秒內從任何來源生成準確的內容
encaptiv
encaptiv.com
encaptiv 的一體化演示、銷售和行銷平台彌合了演示和業務目標之間的差距 - 透過智慧自動化提高參與度、生產力和成果。
SlideMagic
get.slidemagic.com
SlideMagic 是一個基於網路的商業簡報工具。
Symu
symu.co
Symu 是網頁設計師容易使用的工具。在我們系統的幫助下，您可以在瀏覽器中展示您的項目。這一切都很容易！您的客戶可以在專案的任何位置添加評論，每個新增的評論都成為加快工作流程的任務！
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