簡報軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 布威島

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
演示軟體是一種數位工具，旨在創建、組織和交付視覺演示。它使用戶能夠以結構化且引人入勝的格式組合文字、圖像、圖形和多媒體元素。簡報軟體通常用於商務會議、學術講座和公開演講，演示者可以透過投影片或互動式簡報有效地傳達訊息、增強觀眾參與度並促進溝通。
提議新的應用程式
Google Slides
google.com
Google Slides 是一個示範程序，是 Google 在其 Google Drive 服務中提供的免費、基於網路的軟體辦公室套件的一部分。該服務還包括谷歌文件和谷歌表格，分別是文字處理器和電子表格。 Google Slides 可作為網頁應用程式、適用於 Android、iOS、Windows、BlackBerry 的行動應用程式以及 Google ChromeOS 上的桌面應用程式。該應用程式與 Microsoft PowerPoint 文件格式相容。使用者透過追蹤簡報更改的修訂歷史記錄來追蹤編輯。每個編輯者的位置都以編輯器特定的顏色/遊標突出顯示，系統透過不同程度的權限來管理使用者...
Microsoft PowerPoint Online
microsoft.com
使用 Microsoft PowerPoint 線上版本免費協作。將簡報儲存在 OneDrive 中。與他人分享並同時合作。 Microsoft PowerPoint 是一款示範程序，由 Forethought, Inc. 的軟體公司 Robert Gaskins 和 Dennis Austin 創建。 PowerPoint 出現三個月後，微軟以 1400 萬美元的價格收購了它。這是微軟的第一次重大收購，微軟在Forethought 所在的矽谷設立了一個新的PowerPoint 業務部門。提供，後者捆綁了幾個微軟應用程式。從 PowerPoint 4.0 (1994) 開始，PowerPoi...
VEED
veed.io
VEED 是一款為想要擴大影片製作規模的企業提供的一體化平台。 200 多個國家的行銷、銷售、學習與發展和社群媒體客戶製作影片的速度比以往快了 30 倍。 VEED 將權力交給您的團隊： * 記錄優質內容 * 輕鬆編輯視頻 * 自動轉錄 忘記學習笨重且昂貴的編輯軟體或依賴代理商。 VEED 是您直覺的影片工具套件。從執行長到實習生，每個人都可以使用它來製作專業視頻，而無需專業技能。 VEED Enterprise 讓您： * 與其他團隊成員即時合作 * 存取包含 30,000 多個媒體資源的庫 * 使用自訂範本來節省時間 哦，VEED 擁有一套人工智慧工具，可以使生產效率提高 10 倍...
Microsoft Sway
sway.cloud.microsoft
建立和分享互動式報告、簡報、個人故事等。 Sway 是一款易於使用的數位說故事應用程序，用於建立互動式報告、簡報、個人故事等。其內建設計引擎可協助您在幾分鐘內創建專業設計。借助 Sway，您的圖像、文字、影片和其他多媒體都會以一種增強您的故事的方式流動在一起。 Sway 確保您的創作在任何螢幕上都看起來很棒。
iCloud Keynote
icloud.com
Keynote 是一款由Apple Inc. 開發的演示軟體應用程序，作為iWork 生產力套件的一部分。的Keynote適用於 iPad，具有全新的觸控介面。
Genially
genial.ly
Genially 是互動式視覺傳達領域的世界領導者。使用 Genially 作為一體化線上工具，創建令人驚嘆的簡報、互動式圖像、資訊圖表、檔案、測驗、履歷等，並在幾秒鐘內透過互動性和動畫效果豐富它們。您不再需要設計師和程式設計師團隊即可透過引人注目的視覺傳達瞬間產生影響。使用互動式和動畫效果輕鬆地分層分發訊息，供觀看者探索和發現。拋棄過時的內容創建軟體，用 Genially 震撼並吸引您的受眾。只需點擊幾下即可獲得令人驚嘆的效果。從 1100 多個模板中進行選擇，或從頭開始。加入由全球數百萬用戶組成的社區，其中包括商人、教師、行銷人員、設計師以及 Hulu、達能、米其林和喜力等公司。通訊的未來...
Beautiful.ai
beautiful.ai
Beautiful.ai 是一個線上簡報製作工具，可以在幾分鐘內輕鬆建立令人驚嘆的簡報。它擁有數百張採用人工智慧輔助設計構建的智慧幻燈片，因此用戶可以以有影響力且高效的方式表達想法。 該平台具有可自訂的模板、數百萬張免費庫存照片和影片以及動畫功能。它還具有高級分析、安全共享和協作工具以及語音旁白，可幫助用戶創建最佳簡報。 此外，Beautiful.ai 還提供了團隊計劃，不僅允許團隊輕鬆協作，還提供共享的團隊幻燈片和主題，以便他們可以確保他們的簡報始終具有創意和品牌特色。
HeyGen
heygen.com
專業的AI影片只需打字、點擊、拖曳即可完成，就是這樣！ 憑藉無與倫比的客製化和個人化體驗，HeyGen 的100 多個逼真的AI 化身可以成為您的代言人，以40 多種語言和不同的口音針對各種用例進行交談，包括行銷推廣、個人化銷售宣傳、電子學習、培訓和開發、解釋器和操作方法影片。 不再需要昂貴且耗時的攝影組、視訊機構或演員。您現在擁有了一個個人視訊工作室！ * 該產品是一款視訊創建工具，允許用戶生成具有 AI 頭像和文字轉語音功能的視訊。 * 用戶喜歡易用性、頭像和口型同步的品質以及創建影片的速度。 * 審閱者指出了客戶服務問題、預覽的隱藏限制、昂貴的信用系統以及視訊翻譯功能的問題。
Zoho Show
zoho.com
幻燈片、故事和想法可以激發靈感。 Zoho Show 讓您以更聰明的方式建立、協作、簡報、廣播和發布簡報。
Prezi
prezi.com
Prezi 是一家匈牙利演示軟體公司，成立於2009 年，在布達佩斯、舊金山和里加設有辦事處。 35 億次次。
Mentimeter
mentimeter.com
使用即時投票與觀眾互動。無需安裝或下載 - 而且是免費的！
Powtoon
powtoon.com
Powtoon 是領先的視覺傳播平台，任何人都可以在幾分鐘內創建具有專業外觀和吸引力的視訊和演示文稿，而無需任何設計或技術技能。超過 3000 萬人（包括 96% 的財富 500 強公司）使用 Powtoon 來吸引受眾——無論是企業培訓和學習發展、人力資源、內部溝通、行銷、銷售等。 Powtoon 成立於 2012 年，在倫敦、舊金山、特拉維夫、烏克蘭和菲律賓設有辦事處。借助 Powtoon，您可以輕鬆創建自己的免費（或付費）工作室品質的高清直播和動畫視頻，從而消除僱用視頻製作團隊的高昂成本。 Powtoon 提供了一個龐大的專業設計模板、場景、角色、道具、影片、配樂等庫。上傳您自己的媒體、...
Synthesia
synthesia.io
Synthesia 是公認的人工智慧影片創作平台。數千家公司使用它創建 120 種語言的視頻，節省高達 80% 的時間和預算。受到埃森哲、BBC、Google、亞馬遜等機構的信賴。 只需輸入文字即可建立 AI 影片。易於使用、便宜且可擴展。直接透過瀏覽器與真人演示者製作引人入勝的視頻
Renderforest
renderforest.com
Renderforest 是一個一體化品牌平台，為用戶提供最好的線上工具，讓他們以最少的時間和精力創建高品質的影片、圖形設計、徽標、模型和網站。與線上商標製作者一起開始創建過程，無需聘請設計團隊即可打造獨特且令人難忘的品牌。該工具可讓您根據不同需求製作高解析度的自訂徽標，只需點擊幾下即可下載。使用逼真的模型在各種物件和佈局上顯示您的設計。從不斷增長的即用型模型模板庫中，選擇您最喜歡的模板，上傳文件，更改顏色，並獲得高品質的視覺效果。影片編輯器可讓您製作工作室品質的解釋動畫、徽標展示、簡介、幻燈片和許多其他類型的視頻，而無需任何技術技能。您所需要做的就是瀏覽影片模板庫，選擇您最喜歡的模板，直接在...
Slidesgo
slidesgo.com
免費的 Google 投影片和 PowerPoint 範本可增強您的簡報。
Piktochart
piktochart.com
登入並使用 Piktochart 創建精美的資訊圖表、海報、報告、簡報、傳單或社交媒體圖形。無需設計經驗
Visme
visme.co
Visme 是一個一體化平台，使來自領先公司的非設計專業人士能夠在更短的時間內改變他們創建、共享和發布引人入勝的簡報、文件、視覺化報告、數據視覺化和其他視覺化格式的方式。來自 IBM、GoldenState Warriors、Gartner、Nationwide 的用戶以及其他 1500 萬用戶利用 Visme 作為內容創建工具來講述和展示他們的故事，並將無聊的數據轉化為引人入勝的視覺效果。單獨工作或作為團隊進行協作。在線上發布、嵌入到您的網站或下載以供離線使用。使用者可以協作，在資料夾中組織專案數據，並向相關團隊或個人提供基於角色的權限。此外，Visme 還配備了多種用於發布和顯示的自動化功...
Decktopus
decktopus.com
Decktopus 是一個現代簡報平台，可協助您建立更好的簡報。只需專注於您的內容，Decktopus 即可處理剩下的事情。
Pitch
pitch.com
Pitch 幫助團隊打造更好的簡報：協作、有效且美觀。註冊搶先體驗。
Slidebean
slidebean.com
Slidebean 是一個為新創公司和小型企業設計的融資平台設計平台。我們的線上簡報工具可以幫助您使用人工智慧簡報軟體或業務專家和設計師團隊創建專業幻燈片。
Vyond
vyond.com
毫不費力即可獲得專業結果。在幾秒鐘內製作引人入勝的影片。 Vyond 是一個由人工智慧驅動的影片創作平台，讓影片製作工作室的力量——從腳本編寫到成品影片——觸手可及。使用 Vyond Go，業界首款基於 AI 的生成式腳本和影片創作器，可根據簡單的文字提示立即建立粗剪影片。然後使用我們強大的拖放影片創作器 Vyond Studio 來編輯這些影片或使用數千個預製角色、模板和背景創建原創影片。 Vyond 旨在幫助您更好地溝通。輕鬆有效率地創建專業視頻，提升您的業務溝通水平。透過與任何行業和工作角色相關的引人入勝的影片來吸引當今心煩意亂的利益相關者的注意。請放心，您的資料在我們為企業建置的平台中...
Rephrase.ai
rephrase.ai
由生成式人工智慧和您提供支援的文字到影片。 Rephrase Studio 是一個文字到影片產生平台，可消除影片製作的複雜性，使您能夠在幾分鐘內使用數位化身創建具有專業外觀的影片。
Slides
slides.com
做出更好的演示。 幻燈片可讓您建立專業的幻燈片，並讓您在演示幻燈片時看起來很棒。
Elai.io
elai.io
Elai.io是一款用於企業學習的一體化人工智慧影片生成平台。 Elai 受到2000 多家客戶（包括富士通、拜爾斯道夫、忠意等頂級公司）的信賴，讓您可以在幾分鐘內生成由數位真人演示者講述的交互式視頻內容，而無需攝像機、演播室或綠屏。 通過以來，您可以： * 從文字或 URL 輸入生成訓練影片。 * 在幾秒鐘內將您的影片翻譯成 75 多種語言。 * 使用 AI Storyboard 從頭開始製作訓練腳本。 * 為您的影片新增互動式測驗和工作流程。 * 存取包含 80 多個高品質頭像的庫。 * 從影片或照片建立自訂數位化身。 * 用 28 多種語言複製您的聲音。 * 新增多個頭像以進行動態對話...
Office Timeline
officetimeline.com
只需點擊幾下即可製作令人印象深刻的 PowerPoint 時間表。
Colossyan
colossyan.com
在 Colossyan，學習的未來是由人工智慧影片建構的。 Colossyan 易於使用的 AI 視訊平台正在重塑 L&D 內容創作的格局。加入諾華、大陸集團、WSP 和派拉蒙等頂級公司，告別昂貴的拍攝、日程安排延誤和低參與度。 Colossyan 使您能夠使用 AI 創建培訓視頻，其成本僅為傳統製作的一小部分，並且比純文字材料的效率更高。 * 從文字建立視頻 從文字、PDF、專業設計的範本或使用人工智慧驅動的影片提示工具建立有效的影片。利用 Colossyan 先進的文字轉語音技術的強大功能，輔以即用型模板、在地化工具和簡單直觀的影片編輯器。 * 選擇最適合你的人工智慧主播 Colos...
AhaSlides
ahaslides.com
適合您的課程、會議和問答之夜的現場觀眾參與平台。暢所欲言、傾聽並享受與 AhaSlides 互動的樂趣。
Wooclap
wooclap.com
使用 Wooclap 建立互動式簡報。每個人都參與，您的課程、培訓和會議將變得令人難忘
Ludus
ludus.one
Ludus 是一款專為創意專業人士設計的進階簡報工具。這就像 Sketch 和 Keynote 在雲端生了一個孩子。
Hour One
hourone.ai
一小時透過將所有工作流程集中在一個人工智慧驅動的平台上，徹底改變了企業的內容創建。我們擁有市場上最逼真的頭像，具有自然的動作，生動地動畫您的商業訊息。我們的模板可針對任何品牌進行定制，使團隊能夠大規模製作個性化內容 - 無需設計或編輯技能。此外，憑藉快速渲染和頂級安全性，Hour One 成為專為企業需求設計的首要內容作業系統。過去需要幾個月的時間，現在只需幾分鐘，並產生更高的參與度……透過「一小時」更聰明地工作，而不是更努力，並製作可產生影響力的個人化商業影片。 * HourOne 是一款影片創建工具，允許用戶使用各種模板、聲音和角色創建行銷影片和簡報。 * 使用者喜歡易用性、可供選擇的聲...
Haiku Deck
haikudeck.com
創建具有啟發性的簡報。使用 Haiku Deck 建立下一個簡報的速度比其他簡報工具快 10 倍，而且更美觀。免費註冊。
Slidemodel
slidemodel.com
使用專業的 PowerPoint 範本和投影片設計建立有吸引力的簡報。使用 PPT 範本為您的簡報提供獨特的外觀。
Plus
plusdocs.com
您團隊的所有數據，無論您何時需要。 建立儀表板、連接應用程式並共享數據，而無需共享登入名稱。零技術設定。
Ceros
ceros.com
Ceros 是一個基於雲端的平台，包含協作的即時數位畫布，設計師可以在該平台上創建動畫、互動式內容，而無需開發人員。 這家新創公司成立於2012 年，從投資者那裡籌集了300 萬美元，成立第一年就贏得了ShopBazaar、Mini、Stella McCartney、Frette、Moncler、Urban Outfitters、Tourneau、Peugeot、Habitat、Monsoon 和Virgin Atlantic等客戶，吸引了2014 年 3 月，Greycroft、Sigma Prime 和 Starvest Partners 進一步投資 620 萬美元。 發布的內容可跨桌...
emaze
emaze.com
在幾分鐘而不是幾小時內創建高品質的內容 借助我們專業設計的模板的力量和人工智慧的幫助，創造任何東西。
RELAYTO
relayto.com
你如何讓自己的滿足感提升 100 倍？ RELAYTO 是排名第一的互動式體驗平台，可將靜態內容（PDF、MP4、圖像）轉換為引人入勝的互動式體驗，使觀眾能夠選擇自己的路徑並進行自我教育。查看我們自己的 RELAYTO 支援的購買體驗，該體驗最初是傳統的演示。 >> https://rla.to/pitch << 只需將您的PDF 和簡報（並添加任何支援內容、文字、網路/社交內容、圖像、視訊和音訊）到我們直覺的建構器中即可分配互動式元素並發布供您的團隊在桌面和行動螢幕上即時查看。透過 RELAYTO，您可以創建無限數量的公共和私人互動體驗，並配備安全性、權限和使用者管理來控制誰有權存取您的內容...
PresentationGPT
presentationgpt.com
PresentationGPT 是一款人工智慧驅動的簡報產生器，可在幾秒鐘內創建高品質的簡報。它使用 GPT-4，這是最先進的語言生成模型，可為其 AI 演算法提供動力並產生令人印象深刻的簡報。 該工具旨在與 PowerPoint 和 Google Slides 無縫協作，讓使用者輕鬆下載和編輯簡報。 PresentationGPT 具有各種主題和設計模板，可用於製作引人入勝且詳細的演示文稿，讓觀眾留下持久的印象。 此外，該工具還提供免費計劃，其中包括無限簡報、基本設計範本以及用於 PowerPoint 和 Google 投影片的高品質、可編輯文件格式等功能。 還有一個按下載付費計劃，價...
Pitch Avatar
pitchavatar.com
Pitch Avatar 是一種人工智慧驅動的解決方案，可實現有效的業務簡報和內容交付。 您可以輕鬆分享您的銷售演示、產品演示、行銷、培訓和其他內容並獲得轉換。 只需上傳您的簡報，產生任何語言的腳本，添加畫外音或建立視訊頭像。產生個人化連結並將其發送給您的聯絡人。 聽眾可以透過點擊「呼叫演示者」按鈕來邀請您，或使用直接指向您日曆的連結安排與您的會議。 在每次會議結束時，您將獲得有關聽眾與投影片互動的詳細分析。
Premast
premast.com
令人驚嘆 幾分鐘內的演示 從數百個模板、圖標和圖形中進行選擇，並訪問強大的插件功能以實現完美的演示。
mmhmm OOO
ooo.mmhmm.app
與朋友一起打造身臨其境的視訊體驗。其他視訊通話應用程式可以讓你在你的臉或你正在看的東西之間進行選擇。借助 OOO，您可以拍攝眼前的情況並在同一個螢幕上分享您的即時反應，這樣您就可以身臨其境。
VideoScribe
videoscribe.co
VideoScribe 是一款易於使用的拖放式動畫影片製作工具，適合初學者和專業人士，適用於任何行業和工作角色。創建專業品質的動畫影片來吸引和教育觀眾。以快速且引人入勝的方式傳達任何主題或訊息，以吸引註意力並從人群中脫穎而出，而無需花費太多。簡單直覺：無論您是專業人士還是初學者，VideoScribe 的用戶友好介面都使動畫過程變得快速而簡單。其拖放功能和直覺的控制項可讓您輕鬆地在畫布上放置和操作元素，使創建過程變得流暢和愉快。專業品質：無需大量技術技能或昂貴的製作設備即可實現專業級動畫。各種動畫效果使任何內容都栩栩如生，為觀眾創造視覺上令人驚嘆的動態體驗。無限創造力：釋放您的創造潛力，製作獨...
Storydoc
storydoc.com
Storydoc 是商業專業人士靜態 PDF 和簡報的領先替代品。從融資演講稿和一頁紙到長篇報告和提案，Storydoc 可以讓您輕鬆使用 AI 創建美觀且引人入勝的演講稿。透過與您的銷售和行銷工具的強大集成，您可以追蹤並自動針對每個潛在客戶個性化您的套牌。以及增加後續行動步驟，以立即提高潛在客戶的參與度和轉換率。
PandaSuite
pandasuite.com
最具互動性的無程式碼產生器。 PandaSuite 由 Parisian 團隊開發並於 2015 年推出，是一個簡單而富有創意的 SaaS 平台，無需一行程式碼即可建立應用程式和互動體驗。使用 PandaSuite Studio 進行視覺創作：設計螢幕、使用 +40 個元件並創建動畫。部署為 Web 應用程式、行動裝置/平板電腦（iOS、Android）和桌面（MacOS、Windows）的本機應用程式。免費開始並從 79/月/應用程式開始部署。
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub 重新定義了銷售、行銷和服務流程，使團隊能夠更聰明、更快速地合作，以獲得最佳結果。 Bigtincan Content Hub 憑藉先進的人工智慧驅動功能和自動化支援購買流程的每個階段，使團隊能夠透過提供更好的客戶體驗來推動業務成果的改善。同時，Bigtincan Content Hub 讓銷售、服務和行銷團隊能夠隨時隨地在任何裝置上以最佳、最成功的銷售內容推動銷售流程。 Bigtincan Content Hub 是業界第一個銷售支援自動化平台。其人工智慧驅動的即時自動化增強了客戶體驗，並為銷售和行銷團隊提供了交付更好業務成果所需的工具。它旨在滿足行...
SlideMagic
get.slidemagic.com
SlideMagic is a web-based tool to make business presentations.
Symu
symu.co
Symu is an easy to use tool for web designers. With the help of our system you can present your projects in a browser. It is all very easy! Your clients can add comments anywhere on a project, each added comment becomes a task to speed up the workflow!
Slideform
slideform.co
Slideform puts your presentations on auto-pilot. Tired of copying & pasting data into slides? Slideform connects content, data, graphics, and charts to your presentation slides. With Slideform, businesses can create customized, data-intensive slide decks in a fraction of the time while enforcing bra...
SlideCamp
slidecamp.io
SlideCamp enables your entire team to cut down on inefficiency, and get more done by eliminating presentation frustration.
Seidat
seidat.com
Seidat is a cloud-based sales platform that works on any device. It enables smooth sales flow for your whole team through interactive and easy-to-use sales materials and collaboration features. You can create, edit, present (f2f/online), share, manage, analyze and e-sign your sales materials in Seid...
NativeSlides
nativeslides.com
NativeSlides is a simple tool for collecting feedback on PowerPoint presentations. You can simply upload your presentation and build forms & surveys around it. It’s a simple and easy way to interact with your audience. Few possible uses of NativeSlides: - Presentation Feedback - Product Showcase - M...
PitchDeck
pitchdeck.io
Pitch Deck helps you create powerful presentations online to help your startup in funding, sales, and marketing. Start building your pitch deck today!
Doratoon
doratoon.com
Doratoon is an easy-to-use video maker for creating awesome and engaging videos for professional use in minutes. Founded in 2015, formed by a group of brave, energetic, and creative young people, Doratoon now has 1 million + users, covering 160+ countries and regions and some main industries - HR, B...
Xtensio
xtensio.com
Xtensio 是團隊創建、分享、展示和管理無紙化商業資料的最簡單方法。超過 185,000 名顧問、機構、企業家和教育工作者使用 Xtensio 來建立更聰明的文件並簡化他們的工作流程。 Xtensio 基於雲端的平台可以輕鬆地將業務目標變成現實。從創辦公司的創業家到推廣全球品牌等的行銷團隊，該工具可協助使用者透過智慧、美觀的文件、網頁和簡報捕捉他們的願景。從數百個模板和範例中進行選擇。更改配色方案、圖像並填寫您自己的內容。或者從一張白紙開始，從頭開始建立您需要的任何東西。透過將網站建立器的設計能力與內容編輯器的協作功能結合，我們的目標是在永恆創新成為新常態的世界中徹底改變企業的溝通方式。 ...
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop 將您的 iOS、Android 或 Windows 裝置轉變為強大的銷售、演示和培訓工具包。創建令人驚嘆的互動式簡報，您的同事可以直接從他們的裝置下載、簡報和分享。讓您的內容保持最新、品牌化，並為您遇到的任何遠端銷售簡報或螢幕到螢幕分享做好準備。 - 匯入您現有的銷售和行銷資產並在幾分鐘內開始建立。使用照片、PDF 文件、連結、影片、動畫和互動式表格或計算器建立引人入勝的簡報。 - 下載簡報以離線檢視和簡報 — 再也不用擔心 WiFi 不可靠了！ - 直接從您的裝置發送潛在客戶內容 - 然後追蹤他們何時打開裝置、查看內容以及查看長度。透過針對客戶真正感興趣的...
AirDeck
airdeck.co
AirDeck 是一個文件旁白平台，與企業銷售、CS 入職和行銷團隊合作，大規模提供個人化內容。輕鬆將語音或視訊添加到任何文件或簡報中、發送獨特的追蹤連結以及查看參與度分析，所有這些都集中在一個強大的解決方案中。
Prezentor
prezentor.com
在 Prezentor，我們相信讓銷售變得更人性化。我們的動態銷售支援軟體透過在銷售簡報中創造實體體驗來改變銷售方式，以便您可以更好地銷售並成為客戶值得信賴的顧問。 Prezentor 可協助您與客戶建立對話並獲得對他們需求的寶貴見解。美麗、溫馨的視覺效果與在正確的時間顯示相關資訊相結合，可以讓您的客戶保持參與，而投資回報率(ROI) 計算器和互動式小部件等實用功能可以透過每次示範豐富您的商業智慧。先進的追蹤技術可以深入了解您的內容的效能，使您的演示後跟進更加有效。透過我們的平板電腦、桌上型電腦和行動裝置應用程序，管理您的所有銷售內容，並快速為您的銷售團隊提供將潛在客戶轉化為實際客戶所需的一切...
Beekast
beekast.com
Beekast 是一款會議管理工具，可讓您建立和促進互動且高效的會議以及培訓課程和活動。 Beekast 被稱為市場上最簡單的解決方案，讓任何人可以透過快速設定的互動活動與他們的團隊互動。我們的解決方案現已整合到 Microsoft Teams、Webex、PowerPoint 等眾多工具中，並擁有超過 100 萬活躍用戶！憑藉其眾多功能，Beekast 支援不同工作環境中的員工：面對面、遠端或混合模式。該解決方案使他們能夠提高效率、時間和生產力。它是如何運作的？ 1️⃣ 建立您的 Beekast 會話並匯入您的內容（Powerpoint 投影片、Google 投影片或 PDF）。還沒有任何內...