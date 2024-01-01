簡報軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 不丹

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
演示軟體是一種數位工具，旨在創建、組織和交付視覺演示。它使用戶能夠以結構化且引人入勝的格式組合文字、圖像、圖形和多媒體元素。簡報軟體通常用於商務會議、學術講座和公開演講，演示者可以透過投影片或互動式簡報有效地傳達訊息、增強觀眾參與度並促進溝通。
提議新的應用程式
Google Slides
google.com
Google Slides 是一個示範程序，是 Google 在其 Google Drive 服務中提供的免費、基於網路的軟體辦公室套件的一部分。該服務還包括谷歌文件和谷歌表格，分別是文字處理器和電子表格。 Google Slides 可作為網頁應用程式、適用於 Android、iOS、Windows、BlackBerry 的行動應用程式以及 Google ChromeOS 上的桌面應用程式。該應用程式與 Microsoft PowerPoint 文件格式相容。使用者透過追蹤簡報更改的修訂歷史記錄來追蹤編輯。每個編輯者的位置都以編輯器特定的顏色/遊標突出顯示，系統透過不同程度的權限來管理使用者...
Microsoft PowerPoint Online
microsoft.com
使用 Microsoft PowerPoint 線上版本免費協作。將簡報儲存在 OneDrive 中。與他人分享並同時合作。 Microsoft PowerPoint 是一款示範程序，由 Forethought, Inc. 的軟體公司 Robert Gaskins 和 Dennis Austin 創建。 PowerPoint 出現三個月後，微軟以 1400 萬美元的價格收購了它。這是微軟的第一次重大收購，微軟在Forethought 所在的矽谷設立了一個新的PowerPoint 業務部門。提供，後者捆綁了幾個微軟應用程式。從 PowerPoint 4.0 (1994) 開始，PowerPoi...
Microsoft Sway
sway.cloud.microsoft
建立和分享互動式報告、簡報、個人故事等。 Sway 是一款易於使用的數位說故事應用程序，用於建立互動式報告、簡報、個人故事等。其內建設計引擎可協助您在幾分鐘內創建專業設計。借助 Sway，您的圖像、文字、影片和其他多媒體都會以一種增強您的故事的方式流動在一起。 Sway 確保您的創作在任何螢幕上都看起來很棒。
iCloud Keynote
icloud.com
Keynote 是一款由Apple Inc. 開發的演示軟體應用程序，作為iWork 生產力套件的一部分。的Keynote適用於 iPad，具有全新的觸控介面。
Zoho Show
zoho.com
幻燈片、故事和想法可以激發靈感。 Zoho Show 讓您以更聰明的方式建立、協作、簡報、廣播和發布簡報。
Prezi
prezi.com
Prezi 是一家匈牙利演示軟體公司，成立於2009 年，在布達佩斯、舊金山和里加設有辦事處。 35 億次次。