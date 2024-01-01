簡報軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 汶萊

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
演示軟體是一種數位工具，旨在創建、組織和交付視覺演示。它使用戶能夠以結構化且引人入勝的格式組合文字、圖像、圖形和多媒體元素。簡報軟體通常用於商務會議、學術講座和公開演講，演示者可以透過投影片或互動式簡報有效地傳達訊息、增強觀眾參與度並促進溝通。
提議新的應用程式
Google Slides
google.com
Google Slides 是一個示範程序，是 Google 在其 Google Drive 服務中提供的免費、基於網路的軟體辦公室套件的一部分。該服務還包括谷歌文件和谷歌表格，分別是文字處理器和電子表格。 Google Slides 可作為網頁應用程式、適用於 Android、iOS、Windows、BlackBerry 的行動應用程式以及 Google ChromeOS 上的桌面應用程式。該應用程式與 Microsoft PowerPoint 文件格式相容。Slides 允許使用者在線上建立和編輯簡報，同時與其他使用者即時協作。使用者透過追蹤簡報更改的修訂歷史記錄來追蹤編輯。每個編輯者的位...
Microsoft PowerPoint Online
microsoft.com
使用 Microsoft PowerPoint 線上版本免費協作。將簡報儲存在 OneDrive 中。與他人分享並同時合作。 Microsoft PowerPoint 是一款示範程序，由 Forethought, Inc. 的軟體公司 Robert Gaskins 和 Dennis Austin 創建。它於 1987 年 4 月 20 日發布，最初僅適用於 Macintosh 電腦。 PowerPoint 出現三個月後，微軟以 1400 萬美元的價格收購了它。這是微軟的第一筆重大收購，微軟在Forethought 所在的矽谷設立了一個新的PowerPoint 業務部門。PowerPoint ...
Microsoft Sway
sway.cloud.microsoft
建立和分享互動式報告、簡報、個人故事等。 Sway 是一款易於使用的數位說故事應用程序，用於建立互動式報告、簡報、個人故事等。其內建設計引擎可協助您在幾分鐘內創建專業設計。借助 Sway，您的圖像、文字、影片和其他多媒體都會以一種增強您的故事的方式流動在一起。 Sway 確保您的創作在任何螢幕上都看起來很棒。
iCloud Keynote
icloud.com
Keynote 是一款由Apple Inc. 開發的演示軟體應用程序，作為iWork 生產力套件的一部分。Keynote for Mac 的最新主要更新版本10 於2020 年3 月發布。2010 年1 月27 日，Apple 宣布推出新版本的Keynote適用於 iPad，具有全新的觸控介面。
Zoho Show
zoho.com
幻燈片、故事和想法可以激發靈感。 Zoho Show 讓您以更聰明的方式建立、協作、簡報、廣播和發布簡報。
Prezi
prezi.com
Prezi 是一家匈牙利演示軟體公司，成立於2009 年，在布達佩斯、舊金山和里加設有辦事處。截至2018 年4 月，Prezi 擁有超過1 億用戶，創建了超過3.25 億份公共演示文稿，觀看次數超過35 億次。prezi這個字是匈牙利語中「presentation」的縮寫形式。