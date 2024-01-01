簡報軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 布吉納法索

Google Slides

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Google Slides 是一個示範程序，是 Google 在其 Google Drive 服務中提供的免費、基於網路的軟體辦公室套件的一部分。該服務還包括谷歌文件和谷歌表格，分別是文字處理器和電子表格。 Google Slides 可作為網頁應用程式、適用於 Android、iOS、Windows、BlackBerry 的行動應用程式以及 Google ChromeOS 上的桌面應用程式。該應用程式與 Microsoft PowerPoint 文件格式相容。Slides 允許使用者在線上建立和編輯簡報，同時與其他使用者即時協作。使用者透過追蹤簡報更改的修訂歷史記錄來追蹤編輯。每個編輯者的位...