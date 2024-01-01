售前軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 智利

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售前軟體是銷售團隊的策略盟友，為他們提供必要的資源，以便與潛在客戶進行有效溝通，了解他們的需求，並客製化解決方案來滿足這些需求。它包含一系列旨在優化售前流程的功能，從潛在客戶資格和勘探到產品演示和提案生成。 主要特點： * 潛在客戶管理：售前軟體使銷售團隊能夠有效地管理和追蹤整個銷售管道的潛在客戶。這包括捕獲潛在客戶資訊、根據潛在客戶的興趣程度和潛在價值對潛在客戶進行分類，以及監控他們在各個階段的進展。 * 客戶關係管理（CRM）：與CRM系統集成，實現售前和銷售團隊之間的無縫溝通和資料同步。這確保了有關潛在客戶和潛在客戶的所有相關資訊均可輕鬆訪問，從而促進個性化互動和明智的決策。 * 產品展示：售前軟體通常包括進行虛擬或現場產品展示的功能。這使得銷售代表能夠展示其產品的功能、解決客戶的詢問並突出關鍵賣點以提高興趣和參與度。 * 提案產生：使用售前軟體簡化了客製化提案和報價的產生。範本、預先定義內容區塊和自動化工具簡化了創建過程，使銷售團隊能夠提供根據每個潛在客戶的特定需求和偏好量身定制的專業外觀文件。 * 協作工具：協作功能促進銷售團隊成員之間的溝通和協作，使他們能夠分享見解、協調工作並利用集體專業知識來最大化銷售機會。 * 分析與報告：售前軟體提供有關銷售策略和活動成效的寶貴見解。透過分析和報告功能，銷售團隊可以追蹤關鍵績效指標、識別趨勢並獲得可操作的情報，以改善他們的方法並優化結果。 好處： * 提高效率：透過自動化重複任務和簡化工作流程，售前軟體提高了效率，使銷售團隊能夠將時間和資源集中在可推動成果的高優先級活動上。 * 增強客戶參與度：售前軟體促進的個人化互動、及時跟進和引人入勝的演示有助於提供積極的客戶體驗，培養信任和忠誠度。 * 更好的決策：存取全面的數據和分析使銷售團隊能夠做出數據驅動的決策，從而製定更明智的策略並提高成功率。 * 加速銷售週期：透過加快售前流程並促進更順利地過渡到銷售階段，售前軟體有助於縮短銷售週期並加速創造收入。 總而言之，售前軟體是一種多功能解決方案，使銷售團隊能夠有效地與潛在客戶互動，展示其產品的價值，並最終推動轉換。透過利用其強大的特性和功能，組織可以在當今動態的業務環境中獲得競爭優勢。
提議新的應用程式
Simplified
simplified.com
Simplified 是一個針對現代行銷團隊的設計和協作平台。現在可以在所有管道中快速製作品牌內容，而無需在上傳資源後進行手動編輯；簡化為您完成這一切！透過這種方式，您可以最大限度地減少麻煩，同時為行銷人員節省了數小時的時間，否則他們將花費在其代理商的各種工具中發布或編輯媒體。
StoryScale
storyscale.com
讓您的行銷和銷售以產品為主導。無需程式碼即可創建像素完美的產品演示。優化您在所有裝置上的演示體驗。 StoryScale 演示具有電影效果，具有動畫轉換和縮放。憑藉一流的頂級行銷網站交付和個人化銷售演示，StoryScale 為現代收入團隊提供了完整的演示自動化解決方案。 • 具有響應式交付和潛在客戶開發功能的網站產品導覽• 具有安全共享和外向交付的個人化銷售演示• 引導式非線性產品導覽路徑• 無需用於屏幕編輯和定制的代碼演示工作室•指南庫和螢幕互動•克隆即時應用程式或使用媒體截圖• Demo-lytics 來追蹤參與度和簡報效能• 影片、電子書、部落格和其他媒體的內容體驗我們相信人們應該獲得...
Supademo
supademo.com
Supademo 使用精美的人工智慧驅動的互動式演示幫助團隊更有效地傳達產品。 75 個國家/地區快速發展的公司的 8,000 多名用戶在支援文件、入職培訓、銷售和行銷方面使用 Supademo，以推動採用和參與。工作原理： 1. 錄製：開啟 Supademo 擴充功能並點選任意工作流程。互動式簡報會在幾秒鐘內自動生成，並包含熱點和文字說明。 2. 個人化：使用 AI 配音、自訂網域、模糊、自動播放和 CTA（號召性用語）等強大功能自訂您的簡報流程。 3. 分享與嵌入：透過公開連結即時分享您的 Supademo，或將其嵌入到各種平台（例如支援文件、網站）或您已使用的工具中。您會喜歡的功能： -...
Demostack
demostack.com
Demostack 幫助收入團隊輕鬆地以最佳方式展示產品。我們的平台可讓您啟動演示環境並為每個買家量身定制故事 - 一切只需幾分鐘，無需任何程式碼。無需將螢幕截圖連結在一起來重新創建您的產品體驗 - 我們一流的技術會自動捕捉您產品的所有花哨功能，因此您的演示環境的外觀和行為就像真實的環境一樣。無需花費數週時間進行客製化演示即可製作一個能引起共鳴的故事，並更快地贏得更多交易。誰可以從 Demostack 中受益？ Demostack 幫助 SaaS 收入團隊（銷售、行銷、客戶成功、合作夥伴）能夠分享相互聯繫的產品故事、推動對話並加速收入成長，從而使工程團隊能夠專注於建立出色的產品，而不是管理簡報...
Storylane
storylane.io
Storylane 讓 B2B 行銷和銷售工程團隊捕捉他們的產品並創建引人入勝的演示和產品參觀。以下是 Storylane 可以幫助您的一些行銷和銷售用例： 行銷：產品導覽 - 您可以建立產品導覽並嵌入到您的行銷網站中。這將有助於推動 PLG 並增加通路中的合格銷售線索。 （PS：您也可以嵌入潛在客戶表單）電子郵件行銷活動 - 在電子郵件行銷活動中發送產品導覽，以展示產品的新功能或特定流程。銷售：演示留下 - 創建為您的潛在客戶定制的產品的引導式+可點擊演示，並將其作為演示留下來發送給他們。這將幫助您的冠軍買家內部化您的產品並加速交易。現場演示 - 在發現電話會議或各個 POC 階段展示 St...
Guideflow
guideflow.com
Guideflow 是最簡單、最先進的平台，可在幾秒鐘內建立互動式產品演示和指南。使用我們的 Chrome 擴充功能（基於螢幕截圖或 HTML）擷取您的流程，根據您的品牌客製化互動式演示，並為每個使用者或潛在客戶進行個人化設定。透過公共連結、嵌入小部件等，隨時隨地與所有人分享您的簡報。透過高階見解分析受眾的行為。互動式簡報可供各個團隊使用： - 銷售：不要讓您的潛在客戶等待。透過在外展活動、後續電子郵件中分享個人化互動演示或用於現場演示，加快您的銷售週期。 - 行銷：展示，而不是講述，並產生「頓悟」時刻。透過將產品演示嵌入您的網站、社群媒體和電子郵件活動中，提高轉換率並激發客戶興趣。 - 客戶...
Fable
sharefable.com
Fable 協助銷售和行銷團隊創建個人化演示，為每個潛在客戶量身定制，無需任何工程支援。透過我們的現場演示、自訂沙箱環境和互動式產品導覽；銷售和行銷團隊可以提高轉換率並達成更多交易。
Instant Demo
instantdemo.co
合格的潛在客戶正在等待演示。 建立互動式產品演示，以限定和轉換網站上的潛在客戶，透過對外銷售提高產品參與度，或完全自動化演示體驗。
HowdyGo
howdygo.com
可轉化的互動式產品演示。解鎖您的潛在客戶的“啊哈”時刻。以 HTML 格式捕捉您的 SaaS，並向他們展示使用您的產品的互動式故事。
Floik
floik.com
Floik 是一款用於創建互動式產品展示的一體化解決方案，例如逐步指南、解釋影片和可點擊演示。該工具旨在幫助 SaaS 團隊提供無縫的買家體驗，並讓他們的產品受到應有的關注。我們知道，需要整個團隊來構思、創建、編輯和發布教育和吸引用戶所需的內容。當你認為自己已經成功時，你的產品就會發生變化，並使所有這些內容變得陳舊。這就是 Floik 可以成為您的魔杖的地方。 🪄 您可以建立互動式演示、產品影片和逐步指南，以突出產品的功能並取悅用戶 - 全部從一個地方完成！該平台具有高級自訂功能，可協助您微調產品展示。您可以與您的團隊合作，並將其與您的銷售和 GTM 技術堆疊集成，以最大限度地取得成功。
CloudShare
cloudshare.com
創造高影響力的虛擬訓練和演示的時間比喝完咖啡所需的時間還要短。 CloudShare 為您提供了一個極其簡單的虛擬 IT 實驗室，可創建令人信服的軟體產品實踐體驗，讓您的客戶和潛在客戶驚嘆不已。是什麼讓 CloudShare 客戶臉上露出笑容？ 1. 快速設定：瞬間啟動互動式軟體體驗。在幾分鐘（而不是幾小時）內創建或複製環境，以模仿演示、POC 和培訓的真實體驗。 2. 實際幫助：即時專注於學生和潛在客戶的進度，透過超肩能力給予他們成功所需的關注 2. 高級協作：透過 Slack 整合、聊天、 webhooks、應用程式內視訊會議以及更具吸引力的工具來連接您和您的用戶。 4. 成本控制：不再出...
RELAYTO
relayto.com
你如何讓自己的滿足感提升 100 倍？ RELAYTO 是排名第一的互動式體驗平台，可將靜態內容（PDF、MP4、圖像）轉換為引人入勝的互動式體驗，使觀眾能夠選擇自己的路徑並進行自我教育。查看我們自己的 RELAYTO 支援的購買體驗，該體驗最初是傳統的演示。 >> https://rla.to/pitch << 只需將您的PDF 和簡報（並添加任何支援內容、文字、網路/社交內容、圖像、視訊和音訊）到我們直覺的建構器中即可分配互動式元素並發布供您的團隊在桌面和行動螢幕上即時查看。透過 RELAYTO，您可以創建無限數量的公共和私人互動體驗，並配備安全性、權限和使用者管理來控制誰有權存取您的內容...
Consensus
goconsensus.com
Consensus 是世界頂尖公司用來擴大預售規模、擴大銷售團隊並增強購買體驗的智慧演示自動化平台。售前和技術銷售團隊會自動執行重複的產品演示，使他們能夠將時間重新分配給更高價值的活動。買家可以獲得更好的體驗——透過根據他們想要看到的內容量身定制的數位、互動式和隨選視訊簡報來引導他們。這會自動發現利害關係人並消除不合格的演示，從而將銷售週期大幅縮短 29% 至 68%，並將成交率提高高達 44%。其工作原理如下： - 銷售代表向客戶發送演示連結 - 客戶選擇對他們最重要的主題 - 共識根據這些選擇創建自訂演示，並包括每個主題的支援內容（由銷售代表預先選擇） - 客戶共享與其他利益相關者的演示連...
Prelay
prelay.com
Prelay 的團隊銷售平台可協助公司簡化複雜的交易並最大限度地利用最有價值的內部資源，從而作為一個團隊更快地增加收入。太多的收入團隊讓靜態 CRM 文件和遺留工具抑制了他們的銷售潛力。如果沒有專門建立的解決方案來管理複雜交易，內部利害關係人就會求助於臨時電子郵件、聊天和文檔，而沒有任何集中追蹤、監督或學習。結果呢？內部延遲、盲點和交易延誤。 Prelay 透過專門建置的團隊銷售平台克服了交易混亂。作為內部編排層，Prelay 在與您的關鍵軟體整合的一個地方組織交易協調。銷售代表及其同行的頭痛問題減少了，銷售、售前和銷售領導者可以深入了解團隊能力以及交易成功的因素。無論您是進行評估、路由交易台...
Folio
folio.la
Folio - 一個平台，讓您可以在短短幾分鐘內創建互動式和引導式產品演示，而無需任何編碼技能！借助我們的尖端技術，您可以透過捕獲軟體前端並將其與後端斷開連接來完全控制產品的外觀和功能。
Vivun
vivun.com
B2B 銷售必須改變。以透明度和信任贏得當今有銷售業績的買家。 Vivun 的人工智慧平台使企業能夠重新定義買家體驗、在競爭中脫穎而出並加速營收成長。透過處於最前沿的解決方案組織，公司可以使銷售與產品保持一致，為團隊提供可重複的工作流程，提供按需產品專業知識，並贏得更多交易。
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站行銷軟體。確保您的行銷和銷售團隊從網站流量中獲得更多線索，將更多訪客轉化為 MQL，並進行完整的行銷活動。
Rivia.AI
rivia.ai
Rivia.AI 是一個無程式碼平台，供 GTM 團隊創建互動式產品演示。我們透過 PLG 的努力為各行業最優秀的 GTM 團隊提供支援。以下是我們可以幫助您的一些用例： 行銷 • 產品導覽－在您的網站上嵌入互動導覽，將訪客轉化為合格的潛在客戶。 • 付費活動
Instruqt
instruqt.com
Instruqt 是一個可實踐的虛擬 IT 實驗室，旨在實現以產品為主導的成長。我們透過瀏覽器提供實際產品體驗，幫助軟體公司大規模產生需求並提高採用率和使用率。 Instruqt 在受保護的實驗室環境中實例化軟體的運作版本。透過實驗室環境，您可以使用真實場景、基礎設施和技術來建立產品教學、演示和培訓。由於 Instruqt 是基於瀏覽器的解決方案，因此 Instruqt 消除了防火牆、設定筆記型電腦或虛擬機器的麻煩。 Google Cloud、Hashicorp、Puppet、Red Hat、Sysdig、Solo.io、Kasten 等公司使用 Instruqt 來建立產品導覽、自助展示和培...
Tourial
tourial.com
Tourial 使進入市場的團隊能夠創建互動式演示和演示中心，並將其分發到任何地方。演示中心使您能夠比以往更快、更好地教育您的買家——從頻道的最頂端一直向下。這是一個個性化的內容中心，供您的潛在客戶找到他們需要的最重要的信息，與他們的團隊共享，並向您提供有關他們關心的內容的數據。在任何管道嵌入或分享您的互動式演示，更快轉換潛在客戶、影響管道並加快交易週期。
SmartCue
getsmartcue.com
SmartCue 是一家快速發展的新創公司，總部位於科羅拉多州丹佛市。該公司由雄心勃勃的個人創始人羅賓·辛格維(Robin Singhvi) 創立，在用戶社區富有洞察力的反饋的推動下，隨著時間的推移，該公司已發展成為一個小型但充滿激情的團隊，致力於增強銷售支援體驗。 SmartCue 為 GTM 團隊提供了一個簡化的平台，用於建立互動式和個人化的產品演示。主要功能包括強大的銷售演示個性化、有效的銷售自動化和直覺的銷售支援功能。我們的平台旨在提供簡單但功能強大的介面，旨在讓我們的用戶快速獲得價值。 SmartCue 的主要價值在於它對演示的創建和用於推動轉換的方式產生變革性影響。透過實現即時演示...
PreSkale
preskale.com
PreSkale 幫助 PreSales 與 CRM 和產品生態系統集成，以簡化評估體驗並追蹤產品市場洞察，從而實現有影響力的技術勝利。 1/ 與產品、銷售和客戶同步工作，確定致勝實踐2/ 追蹤努力、致勝解決方案和關鍵產品差距，以推動可重複的技術勝利3/ 採用最合適的分配，最大限度地提高資源分配並提高售前績效 4 / 分析不同群體的產品採用情況，將收入與產品路線圖對應起來5/ 透過售前影響力深入了解交易速度，以推動銷售轉換6/ 監控交易關鍵資訊並以跨管道階段的單呼叫器方式管理評估
SnackWyze
snackwyze.com
簡單的簡報自動化，適合想要保持簡單的售前團隊。
Demoboost
demoboost.com
演示體驗大賣！輕鬆建立、分享和追蹤您的產品展示。大規模、高效地個性化演示快速、輕鬆地創建演示– 無需代碼，也無需技術部門的幫助針對每個用例和客戶進行個性化– 徽標、數字、內容：您可以隨意使用不要重複做同樣的事情– 建立可重複使用且個人化的示範庫
Navattic
navattic.com
Navattic 使上市團隊能夠立即建立互動式產品演示。我們協助數百個銷售和行銷團隊在整個銷售和行銷漏斗中推動以產品為主導的成長計畫： - 轉換網站訪客：透過新的 CTA 潛在客戶想要點擊的方式吸引更多合格的潛在客戶。 - 吸引和教育潛在客戶：為潛在客戶提供量身定制的以產品為主導的行銷活動，並立即實現價值。 - 提供可重複的演示：使非技術賣家能夠輕鬆自訂並大規模提供演示。在我們的網站上親自試用 Navattic：https://www.navattic.com/
TechTorch
techtorch.io
TechTorch 是一個 B2B 平台，具有一組獨特的功能，可簡化並增強銷售和交付團隊的能力。 - TechTorch 透過客製化 POC 自動化創建比「免費試用」更有效的智慧演示。 - TechTorch 提供卓越的客戶親密度和知識，使客戶能夠以自己的方式探索供應商並與之協作。
Lancey
getlancey.com
將您的產品變成互動式產品演示。 使用您的產品作為強大的成長引擎，將更多訪客和潛在客戶轉化為客戶。
TestBox
testbox.com
TestBox 是唯一真正即時、完全整合且 100% 自動化的演示和沙盒軟體，讓您的賣家擺脫束縛並為買家提供支援。借助 TestBox，您的銷售代表每次都能提供無可挑剔的客製化演示。展示您的即時、功能齊全的產品的所有榮耀：TestBox 演示環境充滿了令人驚嘆的真實 AI 生成數據並預先配置了關鍵集成，使您的產品價值對買家來說一目了然。在完美演示之後進行 POC 體驗，讓採購委員會有信心繼續前進。引導式演練和快速連結讓潛在客戶從開始測試的那一刻起就感覺自己像產品專家，而使用情況分析則讓銷售代表在正確的時間跟進正確的訊息，以保持交易順利進行。使用 TestBox 更快達成更多交易，同時提供更好的...
Saleo
saleo.io
Saleo 是排名第一的現場銷售演示體驗平台，幫助 Drift、Clari、Terminus 和 Salesloft 等領先軟體公司直接在自己的 SaaS 產品中創建令人難以置信的數據完整的演示。我們透過消除遺失資料、過時的簡報環境和耗時的簡報準備的負擔，幫助收入團隊縮短銷售週期、提高獲勝率並完成更多交易。 Saleo 可以完全控制演示環境的每個元素 - 圖形、指標、表格、文字、圖像和圖標，使您能夠創建完美的軟體演示，直接解決客戶的痛點並完全按照您想要的方式進行。在幾分鐘內自訂新的演示，將更多交易轉化為「成交」。