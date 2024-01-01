售前管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 芬蘭

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
售前管理產品中使用者滿意度的主要影響因素被認定為「支援品質」和「易用性」。這些關鍵因素透過演算法進行評估，該演算法仔細選擇被認為最能預測該產品類別中使用者滿意度的屬性。
提議新的應用程式
Vivun
vivun.com
B2B 銷售必須改變。以透明度和信任贏得當今有銷售業績的買家。 Vivun 的人工智慧平台使企業能夠重新定義買家體驗、在競爭中脫穎而出並加速營收成長。透過處於最前沿的解決方案組織，公司可以使銷售與產品保持一致，為團隊提供可重複的工作流程，提供按需產品專業知識，並贏得更多交易。
Prelay
prelay.com
Prelay 的團隊銷售平台可協助公司簡化複雜的交易並最大限度地利用最有價值的內部資源，從而作為一個團隊更快地增加收入。太多的收入團隊讓靜態 CRM 文件和遺留工具抑制了他們的銷售潛力。如果沒有專門建立的解決方案來管理複雜交易，內部利害關係人就會求助於臨時電子郵件、聊天和文檔，而沒有任何集中追蹤、監督或學習。結果呢？內部延遲、盲點和交易延誤。 Prelay 透過專門建置的團隊銷售平台克服了交易混亂。作為內部編排層，Prelay 在與您的關鍵軟體整合的一個地方組織交易協調。銷售代表及其同行的頭痛問題減少了，銷售、售前和銷售領導者可以深入了解團隊能力以及交易成功的因素。無論您是進行評估、路由交易台...
PreSkale
preskale.com
PreSkale 幫助 PreSales 與 CRM 和產品生態系統集成，以簡化評估體驗並追蹤產品市場洞察，從而實現有影響力的技術勝利。 1/ 與產品、銷售和客戶同步工作，確定致勝實踐2/ 追蹤努力、致勝解決方案和關鍵產品差距，以推動可重複的技術勝利3/ 採用最合適的分配，最大限度地提高資源分配並提高售前績效 4 / 分析不同群體的產品採用情況，將收入與產品路線圖對應起來5/ 透過售前影響力深入了解交易速度，以推動銷售轉換6/ 監控交易關鍵資訊並以跨管道階段的單呼叫器方式管理評估