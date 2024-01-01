預測分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 法羅群島

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預測分析軟體深入研究歷史資料模式，提取見解預測未來結果。透過仔細檢查資料集，它使用統計分析和演算法來識別趨勢和模式。分析師利用該軟體建立決策模型，幫助業務經理進行策略規劃以獲得最佳結果。從了解客戶、產品和合作夥伴到找出潛在風險和機遇，預測分析軟體服務於包括分析師、業務用戶、資料科學家和開發人員在內的多元化用戶群。 這些計劃使組織能夠利用儲存的和即時的大數據，從對客戶行為的回顧性方法轉變為前瞻性方法。它們既可以在本地（通常為企業用戶）部署，也可以在雲端部署。雖然許多預測分析軟體是專有的，但也存在開源替代品。最近的進展顯示與商業智慧平台、ERP 系統和其他數位分析軟體的集成，增強了其在各個領域的實用性和可訪問性。
提議新的應用程式
Obviously AI
obviously.ai
顯然，人工智慧是一種無程式碼工具，旨在簡化資料科學的過程。它包含機器學習模型建構、解釋結果和預測結果的功能，所有這些功能都在一個介面中。 可以在幾分鐘內直接從平台建立和部署模型，與傳統編碼方法相比節省了大量時間。它支援各種形式的預測，包括對客戶流失、潛在客戶轉換和貸款償還等因素進行分類，對銷售、動態定價和收益率等結果進行回歸，以及預測一段時間內的數量（如未來幾個月的銷售或庫存）的時間序列價格。 該工具的功能不僅限於模型建構。它支援快速部署 AI 模型、即時 API 整合（用於在應用程式中動態進行預測）、在 PowerBI 或 Looker 等其他工具中視覺化預測資料、自動化模型監控以及透過...
Shutterstock
shutterstock.com
Shutterstock 是一家美國圖片庫、素材庫、音樂庫和編輯工具提供商；它的總部位於紐約。 Shutterstock 由程式設計師兼攝影師 Jon Oringer 於 2003 年創立，擁有一個包含約 2 億張免版稅庫存照片、向量圖形和插圖的庫，以及約 1000 萬個可供授權的影片剪輯和音樂曲目。 Shutterstock 最初只是一個訂閱網站，2008 年，它從訂閱擴展到點菜定價。
Tableau
tableau.com
Tableau 是一個分析平台，它改變了我們使用資料解決問題的方式，使人們和組織能夠充分利用資料。 Tableau 是最廣泛、最深入的端對端資料和分析平台。透過完全整合的資料管理和治理、視覺化分析和資料講故事以及協作，確保負責任地使用資料並推動取得更好的業務成果 — 所有這些均由 Tableau 中內建的 Salesforce 行業領先的 Einstein 提供每個人都可以使用，無論他們在資料視覺化工具方面的專業知識如何。 Tableau Pulse 可供 Tableau Cloud 使用者使用，並利用 Tableau AI 的強大功能以更個人化、情境化和智慧的方式交付資料。了解更多信息，請訪...
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI 是一個由人工智慧驅動的品牌管理平台，行銷人員可以在其中即時制定品牌策略、測試創意資產並監控品牌績效。 ProQuo 每天與消費者互動，衡量他們對您的品牌、競爭對手和類別的真實感受。 ProQuo 的人工智慧會分析每一次互動的數據，產生客製化的行動計劃，確保您實現品牌目標 - 無論是轉換非用戶、尋找空白空間還是擴大市場份額。包括 Clorox、Harry’s、Expedia、Tatcha 和 Keurig Dr Pepper 在內的數百個品牌都在使用 ProQuo 來成長。
mindsdb
mindsdb.com
MindsDB 是一個利用企業資料客製化人工智慧的平台。 MindsDB 訓練、測試，然後選擇最準確的最先進的 AI 模型來應用於您的數據，為您提供超準確的預測和預測。
Faraday
faraday.ai
Faraday 是一個由人工智慧驅動的平台，專注於預測客戶行為。它與現有業務堆疊集成，以促進數據驅動的決策，特別強調預測客戶參與度和行為。 該平台的功能包括內建消費者資料功能、堆疊整合、人工智慧安全、開發人員就緒的 API 以及私有雲和公有雲的部署選項。 平台收集客戶相關數據，以全面了解消費者行為；此類數據涵蓋 1500 多個消費者屬性。 Faraday 使用 GBT 和 GenAI 等不同類型的預測演算法來預測客戶的下一步、潛在支出、客戶流失預測等。 識別和處理模型中可能存在的偏差，促進人工智慧預測的公平性和可解釋性。 Faraday 也強調安全和隱私，包括遵守 SOC-2、NIST...
Akkio
akkio.com
Akkio 是一個主要為機構及其客戶設計的人工智慧資料平台，旨在促進數據驅動的即時決策。其功能範圍廣泛，包括但不限於準備和清理資料、進行預測和預測以及評估績效。 值得注意的是，Akkio 以其用戶友善性、規模和經濟性而自豪。該平台提供諸如用於互動式資料處理的聊天探索和聊天資料準備以及用於全面見解的生成報告等功能。 它允許代理商創建客戶儀表板，以查明廣告支出浪費的領域、效果最好的廣告等。該平台可以顯示歷史數據中的模式，以預測未來結果並產生關鍵見解，以增強客戶體驗和活動績效。 鑑於 Akkio 的預測人工智慧引擎旨在發現隱藏的數據寶石，用戶不僅可以預測未來的結果，還可以使用這些預測見解來制定...
Verint
verint.com
Verint Messaging™ 是一款專門建置的解決方案，用於將訊息整合到數位客戶旅程中，並透過訊息傳遞和社交管道大規模促進與客戶的對話。 Verint 為訊息傳遞管道提供數位客戶參與解決方案，將代理商和虛擬助理回應與勞動力自動化、解決方案管理、聊天機器人開發和企業級分析相結合。根據Forrester 新浪潮：數位優先客戶服務解決方案研究(2020)，Verint Messaging 支援競爭對手中最廣泛的訊息傳遞和社交管道，透過公共社交媒體和選擇的私人訊息傳遞管道為整個客戶旅程中的對話提供支援： 訊息傳遞• WhatsApp • Messenger • Instagram 訊息• App...
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 的人工智慧驅動的對話介面簡化了您的資料分析之旅。輕鬆簡化您的資料分析之旅，消除傳統分析的複雜性。無需分析或 SQL 專業知識。在幾分鐘內立即產生報告和儀表板以獲取有價值的見解。 為什麼選擇 Flowtrail AI： 在當今技術先進的世界中，有許多可用的分析平台，其中許多可以利用分析專家。相較之下，Flowtrail AI 可讓您詢問有關資料的任何問題並立即收到答案，因此您無需了解 SQL 查詢、資料庫架構或分析即可使用它。 特徵： 1. 與您的資料對話：Flowtrail AI 透過與您的資料庫對話自動產生報表。無需 SQL 專業知識。我們的人工智慧系統了解...
Fluidly
fluidly.com
Fluidly 正在從根本上重新思考企業規劃和管理財務的方式，從現金流到融資。因此，無論您是尋求輕鬆管理現金的企業，還是想要更好地服務客戶的會計師，我們都可以提供協助。
Vertify
vertify.com
基於所有三個關鍵收入團隊（銷售、行銷和客戶成功）都應透過流程和技術保持一致的概念，Vertify 提供了業務自動化軟體，可以輕鬆同步、清理和管理現有收入技術堆疊中的客戶資料。 - 識別團隊之間的瓶頸- 統一客戶旅程和團隊生產力- 釋放新的收入潛力- 最大化現有RevTech 投資回報率- 更快地響應客戶- 獲得更好的洞察、更順暢的銷售線索和客戶管理以及更好的行銷活動- 擴展營運以更快地取得成果協調和整合您的銷售、行銷和客戶成功系統意味著每個人都可以使用相同的數據進行協作。您究竟為什麼想要擁有脫節的應用程式和流程？您和您的客戶值得更好的。您應該獲得可操作的數據，為團隊提供方向、信心和共同觀點。 ...
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate 提供全面的跨平台報告軟體以及專家白手套數據和商業智慧支援。我們幫助企業、行銷團隊和機構充分發揮其廣告、銷售、電子郵件、CRM、網路和分析數據的洞察潛力。該解決方案提供企業級 ETL 資料整合、可擴展的資料倉儲以及與業務一致的資料視覺化，旨在適應任何業務或客戶資料場景以及內部/外部報告配置。專門的客戶經理和按需 BI 配置專家作為其團隊的合作分析擴展，讓我們的合作夥伴高枕無憂。簡而言之，我們確保不斷實現您理想的報告願景。 Arena Calibrate 受到品牌和機構的信賴，包括 Amex、Gentle Dental、國家高爾夫基金會、Proud Moments ...
Neural Designer
neuraldesigner.com
Neural Designer 是一款用於開發和部署機器學習模型的強大軟體工具。它提供了一個用戶友好的介面，允許用戶建立、訓練和評估神經網絡，而無需廣泛的程式設計知識。憑藉廣泛的功能和演算法，Neural Designer 簡化了從資料預處理到模型優化的整個機器學習工作流程。此外，它還支援各種資料類型，包括數字、分類和文本，使其在各個領域具有通用性。此外，Neural Designer 還提供自動模型選擇和超參數優化，使用戶能夠輕鬆找到最適合其資料的模型。最後，其直觀的可視化和全面的報告有助於解釋和理解模型的性能。無論您是初學者還是經驗豐富的資料科學家，Neural Designer 都可以加...
LeanDNA
leandna.com
LeanDNA 是一個基於雲端的 SaaS 平台，可協助全球製造商減少過剩庫存、防止嚴重短缺並建立營運指揮。該平台以工廠為中心，彌合了複雜的供應鏈和庫存運營及其過時的、勞動密集的報告、分析和庫存決策方法之間的差距。該軟體可與任何 ERP 系統集成，並規範不同 ERP、規劃工具和其他供應鏈執行工具中的資料。在建立跨公司可見性後，該平台使用人工智慧提供規定性和優先順序的見解，採購團隊可以使用這些見解自信地優化庫存、推動永續供應鏈效率、減少營運資本並釋放新的業務成長。
DataRobot
datarobot.com
打開。靈活的。旨在適應您團隊的人工智慧需求。 DataRobot 將您所有的生成和預測工作流程整合到一個強大的平台中。快速交付您的業務所需的人工智慧，管理您的所有資產，並聘請世界一流的人工智慧專家。
QuData
qudata.com
QuData 的核心能力領域是會話人工智慧（語音辨識、對話系統、語音助理）；自然語言理解；影像分析（影像分類與分割、物體/人臉偵測）；客戶行為分析。該公司的程式設計師和資料科學家團隊為其業務合作夥伴成功實施了多個專案。 Qudata 的研究人員也致力於通用人工智慧的創新方法。
Braincube
braincube.com
Braincube 是一款智慧 IIoT 平台套件，包含專為業界設計的商業和專家應用程式。 Braincube 的平台和現成的應用程式使製造商能夠從資料流和大數據分析中找到即時和長期的價值。其操作軟體透過邊緣提供即時狀況的即時可見性，並透過雲端提供分析應用程式中心，以更好地優化效能。結合邊緣和雲，從 IIoT 平台獲得最佳結果：根據即時建議進行調整併提高未來效能。無論您是努力持續改進和提高生產力、透過機器學習降低成本、資產監控和預測性維護策略，還是透過圖表、表格和儀表板進行視覺化，從強大的應用程式商店中進行選擇，以幫助您實現特定於環境的目標。 Braincube 提供一站式服務來控制您的資料並...
Kleene
kleene.ai
透過基於可靠的跨部門數據的人工智慧建議，讓您的企業決策者能夠做出更好、更快的決策。 Kleene 是唯一可以組織所有資料的端到端平台。透過 Kleene 的決策智慧平台，快速獲得競爭優勢和數據驅動的業務成長。
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3 的軟體平台可管理複雜的操作程序，節省操作員時間並減少錯誤。它支援專案從整合和測試到即時運營的整個生命週期。 -多個程式/任務的互動式即時同步程式 -嵌入式發布流程，包括批准、編輯、線上回饋和追蹤修訂之間的變更 -可查詢的執行程式資料庫 -手動和自動程式視圖和功能 -整合遙測、命令和控制以及任務數據- 詳細的分析、報告和儀表板
Knowi
knowi.com
Knowi 是一個專為當今現代數據而構建的現代商業智慧平台，使各種規模的企業能夠大大縮短從原始數據到預見到行動的距離。透過與幾乎任何資料來源（包括 NoSQL、SQL、RDBMS、基於檔案和 API 的本機整合），Knowi 消除了對 ETL、ODBC 驅動程式或替代解決方案所需的資料轉換過程的需求。資料工程師可以加入結構化和非結構化資料來源來建立混合資料集並立即視覺化結果、應用機器學習演算法、將結果嵌入資料應用程式、與業務使用者共享儀表板或觸發其他下游應用程式或通知系統的操作。
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow 是一個由人工智慧驅動的收入行銷平台，提供統一的歸因、預測和規劃解決方案，幫助 B2B 行銷人員成為收入領導者。 InfiniGrow 的平台可協助 B2B SaaS 行銷團隊發現任何行銷活動對業務的影響，預測任何預算情境的結果，並透過優化績效最佳管道的預算分配來持續達到關鍵績效指標 (KPI)。在當今敏捷的行銷環境中，B2B 行銷人員在試圖使其行銷更加可預測、可衡量和以收入為導向時面臨著越來越多的挑戰。 InfiniGrow 自動整合和分析您的即時行銷、銷售和財務數據，以揭示您的活動對業務的確切影響，並提供清晰的可見性和人工智慧驅動的建議，以更好地分配您的預算，以便您能夠...
ChannelMix
channelmix.com
憑藉端到端平台和全面的分析產品套件，ChannelMix 為領先品牌和代理商提供了衡量和提高行銷投資回報率的清晰途徑。 ChannelMix 透過第一方分析追蹤和資料模型開創了面向未來的行銷衡量方式，可提供更準確、可持續且對業務有影響力的見解。借助 ChannelMix，您將實現對行銷支出、目標、投資回報率等的完全可見性和控制 - 無需學習如何查詢或編碼。 - ChannelMix 不需要 SQL 或編碼知識 - 我們的團隊為您管理和修復資料連線。客戶發現使用 ChannelMix 準備資料進行分析的時間縮短了 90%。 - 所有資料都儲存在由 ChannelMix 團隊為您管理的專用資料倉儲...
Pecan
pecan.ai
Pecan 成立於 2018 年，是一個預測分析平台，利用其開創性的 Predictive GenAI 消除人工智慧採用的障礙，使所有數據和業務團隊都可以使用預測建模。在生成式人工智慧的引導下，企業無需專業人員即可獲得跨各個業務領域的精確預測。預測 GenAI 可實現快速模型定義和訓練，而自動化流程則可加速 AI 實施。透過 Pecan 將預測性人工智慧和生成式人工智慧融合在一起，現在可以更快、更輕鬆地實現人工智慧的業務影響。欲了解更多信息，請訪問 www.pecan.ai。
Vortexa
vortexa.com
最先進的能源分析描繪了全球貨物流圖景。在與 Vortexa 競爭之前識別能源市場機會。
NWO.ai
nwo.ai
NWO.ai 是領先的消費者智慧平台，正在徹底改變企業外部資料的未來。利用其專有的人工智慧技術，NWO.ai 能夠在微觀趨勢發生重大變化之前對其進行預測，為公司提供在當今不斷變化的生態系統中競爭所需的關鍵見解。隨著組織和企業繼續依賴數據作為其成長策略的一部分，NWO.ai 提供從最多樣化的數據來源中挑選的數據智能
Enveyo
enveyo.com
透過 Enveyo 的物流優化軟體，將您的運輸業務轉變為競爭優勢並實現利潤最大化。
Prevedere
prevedere.com
Prevedere 以雲端為基礎的商業智慧解決方案利用全球經濟數據的預測能力，提供前所未有的預測準確性。
Predelo
predelo.com
在自動駕駛儀上為您的業務取得人工智慧驅動的預測和優化決策，直接與您已使用的工具整合。
Verteego
verteego.com
Verteego 的 AI 即時分析您的數據並產生建議，以優化您的供應鏈、促進您的行銷活動。
Discern
discern.io
B2B 公司利用許多相同的技術平台並希望追蹤相同的指標…那麼為什麼商業智慧建構完全客製化呢？這意味著數百萬美元浪費在額外的工具和人員以及數月或數年的平台設計上。辨別力讓商業智慧變得簡單。我們的開箱即用配置使客戶能夠啟動並運行數百個指標及其完整的
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate 是一種位置行銷解決方案，可讓行銷人員根據使用者的精確位置吸引使用者。