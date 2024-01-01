公關客戶關係管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 維德角

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公共關係 (PR) CRM 軟體有助於儲存詳細聯絡資訊以及管理與利害關係人和有影響力的人物（例如記者和部落客）的關係。該軟體專為滿足公關機構和部門的特定需求而定制，為公關團隊提供了必要的工具，用於與媒體成員進行有效溝通，監控公司與個人影響者的互動歷史，並評估公關活動的參與程度。 PR CRM 軟體通常與其他 PR 解決方案集成，例如新聞稿分發和分析軟體。儘管與媒體和影響者定位工具有一些重疊，但 PR CRM 主要幫助追蹤、組織和評估現有媒體關係，而後者主要專注於潛在客戶發現和外展工作。
提議新的應用程式
Prezly
prezly.com
Prezly 是一款適用於現代內部公關團隊和機構的一體化說故事工具。透過 Prezly，您可以節省處理多種過時工具的時間，例如 Word 文件、帶有大量附件的純文字電子郵件以及越來越長的 Excel 電子表格。在品牌新聞編輯室發布新聞稿，分發和分析內容，並與受眾建立牢固的關係。沒有演算法，沒有中間商，沒有廢話。立即造訪 rock.prezly.com/signup 開始 14 天免費試用，無需 CC。
Muck Rack
muckrack.com
Muck Rack 幫助組織建立信任、講述故事並展示贏得媒體的價值。我們透過公關管理軟體來實現這一目標，該軟體結合了媒體資料庫、宣傳、監控和報告，以產生新聞報告、保護品牌聲譽並提高公關績效和協作。我們與 5,000 多家公司合作，從 Google 到 Golin，再到輝瑞 (Pfizer)。我們在內部從頭開始建立了 Muck Rack，並繼續使用最好的技術以及最新的人工智慧和機器學習來增強我們的平台。我們以數據而聞名，由公關領域最好的媒體資料庫提供支持，索引了有關記者和媒體的數億個數據點。我們監控全球超過 60 萬家媒體，確保您即時收到每次媒體提及的通知，並且我們幫助您衡量工作的影響，並透過直...
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM 正在利用其公共關係管理技術重新構想免費媒體。 PRM 平台使行銷和傳播專業人士能夠找到合適的媒體來宣傳他們的故事，管理媒體關係和活動，監控其品牌的覆蓋範圍和聲音份額，並輕鬆衡量贏得媒體努力的業務影響。 Propel 擁有超過 150 位客戶，包括 Real Chemistry、Textron、Insurify 以及其他領導品牌和代理商。 Propel 於 2019 年推出，總部位於特拉維夫，在紐約、倫敦和邁阿密設有團隊。迄今為止，Propel 已籌集了 600 萬美元的風險投資，是世界上成長最快的公關技術。欲了解更多信息，請訪問 www.propelmypr.com。
Prowly
prowly.com
Prowly 是一款公關專業人士的一體化工作流程自動化解決方案，各種規模的公司都可以透過節省日常任務的時間來更有效地管理媒體關係。 Prowly 支援用戶講故事、尋找合適的媒體聯絡人並在 PR CRM 中組織他們、創建美觀的新聞稿、管理電子郵件推廣、維護對記者友好的新聞編輯室、媒體監控和準備報道報告。這款經濟實惠的公關工具已被來自 70 多個國家的 7,000 多名用戶使用。
PR.co
pr.co
pr.co 建立設計精美的線上新聞編輯室和軟體，幫助公關團隊提高媒體曝光度和品牌知名度，並建立積極的聲譽。我們的線上新聞編輯室讓您公司的里程碑熠熠生輝，讓從記者到投資者的任何利益相關者都能輕鬆地與您的品牌建立聯繫。我們的軟體可協助傳播團隊發布新聞(CMS)、管理聯絡人(PR CRM)、發送追蹤電子郵件（分發）、管理複雜的編輯工作流程（協作平台）、託管和串流虛擬活動以及增加入站公關。 pr.co 是具有社會意識的品牌和共益企業的首選 - 我們很榮幸能與 WeTransfer、Shimano、Dolby、VanMoof、Ace and Tate 以及無國界醫生組織合作。我們向非政府組織免費提供服務...
Wiztrust
wiztrust.com
通訊支援平台。 Wiztrust 是一個多通路分發平台，旨在簡化內部和外部通訊。一種可以透過任何管道向任何利害關係人傳播您的內容的工具。 Wiztrust 基於雲端的解決方案對於迪士尼、安聯、畢馬威、東方匯理、歐萊雅、BIC、法國巴黎銀行、凱捷、施耐德電氣和德勤等各行業的公司來說已經變得非常寶貴。
Collaborator.pro
collaborator.pro
Collaborator.pro — 直接廣告交換，連結廣告商和網站發布者（資訊網站、媒體、部落格、出版社、入口網站）。目標 — 以客座貼文的形式在獨聯體市場和世界各地進行廣告投放。
Wizikey
wizikey.com
什麼是Wizikey？ Wizikey是一款媒體監控和公關軟體。它可以幫助公司跨不同媒體進行媒體監控以及趨勢，以及對全球競爭情報和新聞稿分發的見解。它還可以幫助公關專業人士找到合適的記者、發送量身定制的宣傳資料、收集和評估媒體報告和見解。它受到 HUL、eBay、UserTesting、OYO 等巨頭和全球 1,000 多個用戶的信賴，可以創造更好的品牌。 Wizikey 讓您能夠透過一個平台獲得新聞洞察、媒體監控、競爭對手研究和新聞稿發布。 Wizikey 的指標為公關決策者提供了可行的見解，是如何衡量公關以推動業務影響的新基準。 Wizikey 幫助行銷人員和公關專業人士進行以下活動：新聞...
Onclusive
onclusive.com
Onclusive 是公關和傳播成功的全球合作夥伴。我們與全球數千家組織合作，了解您面臨的壓力。就像建立強大的品牌和聲譽一樣。成為您組織的眼睛、耳朵和良心。支持最高管理層、更廣泛的業務及其成功。我們將業界領先的數據科學與國際諮詢和一流的公關工作流程工具相結合，為您提供： • 監控 – 識別全球媒體中與您的品牌和聲譽相關的報道和突發新聞 • 衡量 – 即時衡量您的傳播影響、關鍵問題和媒體趨勢• 研究與諮詢– 發現聲譽和傳播成功的驅動因素，並製定更有效的策略和活動• 公關和傳播工具– 管理新聞發布室、活動策劃和媒體關係的完整解決方案我們的技術、見解和專業知識可以幫助您了解您所處的支離破碎、快速發展...
Mynewdesk
mynewsdesk.com
Mynewsdesk 成立於 2003 年，為企業提供現代數位公關解決方案，協助其與記者、影響者、客戶和其他重要利害關係人互動。這一一體化公關平台可以輕鬆創建和分發新聞和內容、監控行業和媒體的言論以及追蹤和衡量結果。透過將人工智慧和新的、更聰明的演算法添加到平台中，Mynewsdesk 為客戶提供了一個更自動化的平台來展示您的公關工作的效果。一切都集中在一處，確保新聞稿、活動、照片和影片報告在正確的時間透過正確的管道傳播給正確的受眾。適用於整個工作流程的有效公關工具，可節省您的時間並提高效果！建立和發布您的內容 發布新聞稿是接觸記者、影響者和其他重要受眾的最簡單方法之一。 Mynewsdesk...