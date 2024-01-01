公關分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 厄利垂亞

Muck Rack

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Muck Rack 幫助組織建立信任、講述故事並展示贏得媒體的價值。我們透過公關管理軟體來實現這一目標，該軟體結合了媒體資料庫、宣傳、監控和報告，以產生新聞報告、保護品牌聲譽並提高公關績效和協作。我們與 5,000 多家公司合作，從 Google 到 Golin，再到輝瑞 (Pfizer)。我們在內部從頭開始建立了 Muck Rack，並繼續使用最好的技術以及最新的人工智慧和機器學習來增強我們的平台。我們以數據而聞名，由公關領域最好的媒體資料庫提供支持，索引了有關記者和媒體的數億個數據點。我們監控全球超過 60 萬家媒體，確保您即時收到每次媒體提及的通知，並且我們幫助您衡量工作的影響，並透過直...