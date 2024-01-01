公關分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 古巴

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公共關係 (PR) 分析軟體使公司能夠衡量其公關計劃的有效性。它提供了哪些公關活動可以推動流量和參與度的寶貴見解，區分有效的策略和影響較小的策略。這些見解使公關團隊能夠評估其行動的影響範圍，並為未來的活動做出明智的決策。這些工具是公關公司向客戶展示其價值並使內部傳播專業人員能夠分析其活動的一種手段。公關分析軟體通常與其他公關軟體（如新聞稿分發、媒體定位和監控工具）集成，可提高公關工作的有效性。
提議新的應用程式
Meltwater
meltwater.com
Meltwater 是媒體情報領域的先驅，為公關、傳播和行銷專業人士提供保持領先地位所需的資訊優勢以及高效的單一整合解決方案。作為唯一的公關和社群媒體一體化解決方案，超過 30,000 家公司使用 Meltwater 的媒體和社群智慧來掌握數十億的線上對話，並提取相關見解來策略性地管理其品牌。 Meltwater 擁有近 20 年的數據分析經驗，致力於基於六大洲 60 個辦事處的本地專業知識提供個人化的全球服務。我們的客戶可以監控新聞和社群媒體的媒體報導。我們追蹤超過 30 萬個線上新聞來源，建立印刷和廣播監控合作關係，並透過 Twitter、Facebook、Instagram、YouTub...
Critical Mention
criticalmention.com
最快、最可靠的一體化公關和贏得媒體平台，具有全球媒體監控、媒體聯絡人資料庫和強大的分析功能。使用批評提及的綜合贏得媒體套件可以輕鬆分析搜尋結果，將其轉化為可操作的數據並進行共享。每個訂閱均包含 24/7/365 客戶支援。
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ 將改變您的媒體關係。您可以在一個地方建立媒體清單、分發新聞稿、宣傳您的故事並閱讀新聞稿報告。它使您可以即時、輕鬆地分享新聞。
Business Wire
businesswire.com
美國商業資訊是新聞發布和監管揭露服務的全球領導者，提供一整套公共關係和投資者關係解決方案。美國商業資訊團隊專注於幫助客戶實現新聞發布目標，利用豐富的經驗、專家指導和卓越的媒體定位能力來交付成果。美國商業資訊從 160 多個國家/地區超過 100,000 家媒體機構和數百個工業和貿易類別組成的網路中進行選擇，與客戶公司合作，推薦最佳的發行方式，以產生最大的影響。美國商業資訊也提供分析報告，使組織能夠衡量其新聞稿的影響，並獲得有關其媒體影響力、受眾參與度和整體活動有效性的寶貴見解。六十多年來，美國商業資訊作為通訊服務機構贏得了值得信賴的聲譽，將新聞直接安全地傳送到目標編輯系統和新聞來源。
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions（以前稱為 MediaMiser ）是一家為公共關係和行銷專業人士提供媒體監控和分析軟體以及專業服務的供應商。 Agility PR Solutions 使用專有技術來監控、匯總、分析和分享來自社交、傳統和數位媒體的200,000 多個來源的內容，向客戶提供詳細的分析報告和每日簡報，其中包括多家財富500 強公司和加拿大政府機構，例如2014 年 7 月，提供業務流程、技術和諮詢服務的美國公司 Innodata Inc.（納斯達克股票代碼：INOD）收購了 Agility（當時的 MediaMiser）。 2014 年 12 月，MediaMiser ...
Prezly
prezly.com
Prezly 是一款適用於現代內部公關團隊和機構的一體化說故事工具。透過 Prezly，您可以節省處理多種過時工具的時間，例如 Word 文件、帶有大量附件的純文字電子郵件以及越來越長的 Excel 電子表格。在品牌新聞編輯室發布新聞稿，分發和分析內容，並與受眾建立牢固的關係。沒有演算法，沒有中間商，沒有廢話。立即造訪 rock.prezly.com/signup 開始 14 天免費試用，無需 CC。
Muck Rack
muckrack.com
Muck Rack 幫助組織建立信任、講述故事並展示贏得媒體的價值。我們透過公關管理軟體來實現這一目標，該軟體結合了媒體資料庫、宣傳、監控和報告，以產生新聞報告、保護品牌聲譽並提高公關績效和協作。我們與 5,000 多家公司合作，從 Google 到 Golin，再到輝瑞 (Pfizer)。我們在內部從頭開始建立了 Muck Rack，並繼續使用最好的技術以及最新的人工智慧和機器學習來增強我們的平台。我們以數據而聞名，由公關領域最好的媒體資料庫提供支持，索引了有關記者和媒體的數億個數據點。我們監控全球超過 60 萬家媒體，確保您即時收到每次媒體提及的通知，並且我們幫助您衡量工作的影響，並透過直...
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM 正在利用其公共關係管理技術重新構想免費媒體。 PRM 平台使行銷和傳播專業人士能夠找到合適的媒體來宣傳他們的故事，管理媒體關係和活動，監控其品牌的覆蓋範圍和聲音份額，並輕鬆衡量贏得媒體努力的業務影響。 Propel 擁有超過 150 位客戶，包括 Real Chemistry、Textron、Insurify 以及其他領導品牌和代理商。 Propel 於 2019 年推出，總部位於特拉維夫，在紐約、倫敦和邁阿密設有團隊。迄今為止，Propel 已籌集了 600 萬美元的風險投資，是世界上成長最快的公關技術。欲了解更多信息，請訪問 www.propelmypr.com。
Mediaboard
mediaboard.com
Mediaboard 成立於 2015 年，旨在為公關界提供資料分析和媒體情報的現代工具。該應用程式提供媒體監控、詳細分析、儀表板和報告，以及豐富的媒體檔案，可以輕鬆找到舊文章。除了這些經典功能之外，用戶還可以存取全面的記者媒體清單和新聞中心，以便輕鬆建立和分發新聞稿。
Signal AI
signal-ai.com
在無盡的數據海洋中，Signal AI 能夠提供清晰的訊息，幫助您做出自信、明智的決策。 Signal AI 平台每天都會以 75 種語言將超過 500 萬篇文章納入 226 個市場，以產生決策見解。 • 增強您的公關策略 - 提升您的溝通水平、維持媒體領先地位並有效管理風險。 • 精確審計－為您的審計策略配備全面、可靠的數據，確保您不會錯過任何一個環節。 • 投資、提升- 消除噪音並獲得準確、及時的信息，優化您的每一步行動。 • 精確的永續發展領導力- 將您的品牌聲譽與不斷發展的永續發展環境相匹配，確保您的ESG 活動與現實世界的結果保持一致。 • 將人工智慧支援的情報整合到您的風險工作流程...
News Exposure
newsexposure.com
News Exposure 提供強大且全面的電視和廣播監控、網路監控、LexisNexis/Print 監控、媒體情報和公關分析。我們也提供媒體聯絡人資料庫解決方案。 News Exposure 透過維護可追溯到 2010 年的永久高清檔案，在行業中創造了獨特的利基市場。 News Exposure 維護最高品質和最完整的音訊和視訊存檔庫，以便我們可以為您提供幾分鐘前或幾年前播放的剪輯。 News Exposure 是西班牙語廣播監測領域的領導者，提供最廣泛的本地和全國覆蓋範圍。 News Exposure 提供報導（包括尼爾森觀眾人數和尼爾森廣播電台號碼）、電視剪輯、廣播剪輯和網路剪輯，以及...
Prowly
prowly.com
Prowly 是一款公關專業人士的一體化工作流程自動化解決方案，各種規模的公司都可以透過節省日常任務的時間來更有效地管理媒體關係。 Prowly 支援用戶講故事、尋找合適的媒體聯絡人並在 PR CRM 中組織他們、創建美觀的新聞稿、管理電子郵件推廣、維護對記者友好的新聞編輯室、媒體監控和準備報道報告。這款經濟實惠的公關工具已被來自 70 多個國家的 7,000 多名用戶使用。
Newswire
newswire.com
Newswire 是一家媒體技術公司，為客戶提供新聞稿分發服務，幫助建立品牌知名度、贏得媒體提及、提高線上知名度、提高搜尋引擎優化效能、產生銷售等等。除了新聞稿分發及其新聞稿優化器之外，Newswire 還提供媒體套件，它將其最強大的產品捆綁到一個易於使用的平台中，幫助公司最大限度地提高與媒體的互動。 Newswire 對客戶滿意度的不懈承諾和對客戶績效的熱情，與其創新產品相結合，繼續幫助全球各種規模和行業的公司在正確的時間向正確的受眾傳遞正確的訊息。
CoverageBook
coveragebook.com
CoverageBook 是為忙碌的公關專業人士打造的，因此您可以花更少的精力報道報道，並將精力投入到公關中更重要的部分。更快地製作覆蓋率報告。受到 40 多個國家/地區 13,000 多家代理商和內部公共關係專業人士的信賴。 CoverageBook 使用起來非常簡單，而且非常容易上手。因此，您可以開始製作具有高影響力的公關報告，展示您的辛勤工作並立即給您的客戶留下深刻印象。無需複雜的培訓證明。
PeakMetrics
peakmetrics.com
自動收集和報告媒體報道。 PeakMetrics 從數百萬個非結構化跨渠道媒體資料集中即時提取見解並創建可操作的資料。
Wiztrust
wiztrust.com
通訊支援平台。 Wiztrust 是一個多通路分發平台，旨在簡化內部和外部通訊。一種可以透過任何管道向任何利害關係人傳播您的內容的工具。 Wiztrust 基於雲端的解決方案對於迪士尼、安聯、畢馬威、東方匯理、歐萊雅、BIC、法國巴黎銀行、凱捷、施耐德電氣和德勤等各行業的公司來說已經變得非常寶貴。
Arkreach
arkreach.com
製作媒體清單、衡量績效、優化內容、應對危機 Arkreach 是一款產品套件，可滿足您的溝通需求，使用以讀者為中心的新聞媒體數據來規劃、優化和評估。透過該產品，您可以製作媒體清單、衡量文章表現、優化內容以及應對線上危機。我們的 USP 專注於新聞媒體網站的以讀者為中心的數據，這些數據在大多數分析產品中代表性不足，並被社交媒體互動數據所取代。我們的 Arkscore 指標幫助我們瀏覽大量數據進行分析。
MVPR
mvpr.io
MVPR 將人工智慧驅動的公關作業系統與高階公關諮詢結合。幫助公司與記者建立牢固的關係並獲得媒體報道，同時保持對訊息傳遞和流程的完全所有權。
Commetric
commetric.com
Commetric Media Analytics 產品功能： - 將定量的高階媒體測量與人工主導的深入定性分析相結合，提供對媒體績效的全面洞察。 - 定量測量，例如一段時間內的活動、按格式劃分的語音份額和音量，有助於提供有競爭力的基準數據，並透過互動式儀表板進行視覺化。 - 定性衡量標準，包括發現的主題/主題、活動資訊和好感度，提供對傳播策略的準確洞察。 - 適用於任何語言的任何媒體內容。 - 每週、每月或每季提供媒體分析，但也可臨時提供或年度總結報告。
Releasd
releasd.com
發布：下一代覆蓋報告。 Releasd 以忙碌的客戶和高階主管喜愛的視覺形式展示了現代公關人員所進行的全方位活動。更多控制：快速客製化佈局，以您的方式展示您的作品。只要拖放即可，再簡單不過了。更多範圍：包括活動的全部範圍：涵蓋範圍、社交、指標以及支援內容等等。更多參與度：不再需要滾動螢幕截圖。報告看起來很棒，而且更容易理解。
ACCESSWIRE
accesswire.com
ACCESSWIRE® 線上分發平台為通訊專業人員的日常活動提供了更簡單、更有效率的工作流程。傳播專業人士現在可以利用單一來源來分發新聞稿、建立新聞編輯室並只需按一下按鈕即可規劃活動。
Fullintel
fullintel.com
Fullintel 為尋求專業策劃的媒體監控和分析軟體及服務的公關和傳播專業人士提供人才、工具和技術的獨特組合。強生、Intuit、貝爾德事隆、皇家加勒比國際和殼牌等頂級品牌信賴 Fullintel 來管理其監控和分析。我們的分析師會承擔繁重的工作，因此您無需這樣做。
Truescope
truescope.com
Truescope 是成長最快的媒體監控和測量服務。 Truescope 為世界各地的組織提供即時媒體洞察和商業智慧。其使命是透過簡化專業傳播者當今所需的媒體監控和分析流程，利用更好的內容、更清晰的數據和最新技術，更好地為訂閱者提供資訊。 Truescope 改變了企業、非營利組織和政府組織中的傳播專業人員從主流、線上和社群媒體獲取即時媒體情報的方式。這個 SaaS 平台利用數百萬篇文章來提供全面的即時訊息，並允許存取即時警報、儀表板和報告，以便為利益相關者提供最佳資訊。該公司由媒體情報專家團隊於 2019 年創立，並得到了站在客戶立場思考、更深入了解客戶當今需求的員工的支持。 Truesco...
Wizikey
wizikey.com
什麼是Wizikey？ Wizikey是一款媒體監控和公關軟體。它可以幫助公司跨不同媒體進行媒體監控以及趨勢，以及對全球競爭情報和新聞稿分發的見解。它還可以幫助公關專業人士找到合適的記者、發送量身定制的宣傳資料、收集和評估媒體報告和見解。它受到 HUL、eBay、UserTesting、OYO 等巨頭和全球 1,000 多個用戶的信賴，可以創造更好的品牌。 Wizikey 讓您能夠透過一個平台獲得新聞洞察、媒體監控、競爭對手研究和新聞稿發布。 Wizikey 的指標為公關決策者提供了可行的見解，是如何衡量公關以推動業務影響的新基準。 Wizikey 幫助行銷人員和公關專業人士進行以下活動：新聞...
Onclusive
onclusive.com
Onclusive 是公關和傳播成功的全球合作夥伴。我們與全球數千家組織合作，了解您面臨的壓力。就像建立強大的品牌和聲譽一樣。成為您組織的眼睛、耳朵和良心。支持最高管理層、更廣泛的業務及其成功。我們將業界領先的數據科學與國際諮詢和一流的公關工作流程工具相結合，為您提供： • 監控 – 識別全球媒體中與您的品牌和聲譽相關的報道和突發新聞 • 衡量 – 即時衡量您的傳播影響、關鍵問題和媒體趨勢• 研究與諮詢– 發現聲譽和傳播成功的驅動因素，並製定更有效的策略和活動• 公關和傳播工具– 管理新聞發布室、活動策劃和媒體關係的完整解決方案我們的技術、見解和專業知識可以幫助您了解您所處的支離破碎、快速發展...
Notified
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Notified Event Cloud 提供世界上最全面的端到端事件技術和相關服務，以支援事件的建立和管理。管理活動的整個生命週期，無論地點、形式、規模或長度如何 - 從單一會議到始終在線的體驗。 Noted 使活動策劃者、行銷人員和傳播專業人士能夠透過一個平台創建身臨其境的體驗、提高參與度、挖掘有利可圖的見解並最大限度地提高投資回報率。 - 現場活動：簡化並自動化您的註冊和後端流程，從徵集文件到建立議程。 - 虛擬活動：透過品牌大廳、強大的參與工具和內建網路廣播解決方案提供身臨其境的數位體驗。 - 混合活動：透過端到端活動技術、行動應用程式和現場製作服務，將共享體驗提升到新的高度創建沉...
Mynewdesk
mynewsdesk.com
Mynewsdesk 成立於 2003 年，為企業提供現代數位公關解決方案，協助其與記者、影響者、客戶和其他重要利害關係人互動。這一一體化公關平台可以輕鬆創建和分發新聞和內容、監控行業和媒體的言論以及追蹤和衡量結果。透過將人工智慧和新的、更聰明的演算法添加到平台中，Mynewsdesk 為客戶提供了一個更自動化的平台來展示您的公關工作的效果。一切都集中在一處，確保新聞稿、活動、照片和影片報告在正確的時間透過正確的管道傳播給正確的受眾。適用於整個工作流程的有效公關工具，可節省您的時間並提高效果！建立和發布您的內容 發布新聞稿是接觸記者、影響者和其他重要受眾的最簡單方法之一。 Mynewsdesk...