公關分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 安地卡及巴布達 最受歡迎 最近新增

公共關係 (PR) 分析軟體使公司能夠衡量其公關計劃的有效性。它提供了哪些公關活動可以推動流量和參與度的寶貴見解，區分有效的策略和影響較小的策略。這些見解使公關團隊能夠評估其行動的影響範圍，並為未來的活動做出明智的決策。這些工具是公關公司向客戶展示其價值並使內部傳播專業人員能夠分析其活動的一種手段。公關分析軟體通常與其他公關軟體（如新聞稿分發、媒體定位和監控工具）集成，可提高公關工作的效能。