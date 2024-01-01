POS軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴西

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
POS 軟體是指企業用來管理銷售交易的系統。這些系統可以安裝在電腦、平板電腦和智慧型手機等各種設備上，是零售和旅館業不可或缺的一部分。
提議新的應用程式
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美國金融服務和軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於美國加州舊金山。該公司主要為電子商務網站和行動應用程式提供支付處理軟體和應用程式介面（API）。
Appetize.io
appetize.io
基於線上網路的 iOS 模擬器和 Android 模擬器。使用 HTML5 和 Javascript 在瀏覽器中執行 iPhone、iPad、Mobile Safari、APK、行動應用程式。
Kyte
kyteapp.com
借助 Kyte 的 POS 應用程式和系統，您可以透過手機或平板電腦管理銷售、庫存和客戶。免費取得！
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。
Yoco
yoco.com
SA 最喜歡的刷卡機接受所有主要卡。移動和點擊啟用。 ...透過使用 Yoco Link 創建和發送數位發票來在線銷售商品。
Toast POS
pos.toasttab.com
Toast 是一個餐廳銷售點和管理系統，可協助餐廳改善營運、增加銷售並創造更好的賓客體驗。
Lightspeed
lightspeedhq.com
Lightspeed Restaurant POS 是一站式餐廳平台，可協助飯店企業簡化、擴展並提供卓越的客戶體驗。餐廳老闆可以在幾分鐘內透過詳細報告了解他們的業務，確定最暢銷的菜單項，並使用線上訂購和送貨服務來接觸無論顧客身在何處。統一的系統可以擴展到新的地點、獲得新的收入來源和全球支付。透過會計、忠誠度和深入分析等工具，Lightspeed Restaurant POS 旨在幫助餐廳提供無縫客戶服務並發展業務。
Clover
clover.com
Clover 以一套整合的產品取代了您的收銀機、支付終端、收據印表機和條碼掃描器。接受信用卡、EMV 和 Apple Pay。
MOKA POS
mokapos.com
Moka 是一家行動技術公司，提供基於雲端的銷售點和支付解決方案，幫助中小型企業更好地銷售和發展。 Moka 目前遍布印尼 100 多個城市，擁有超過 35,000 家商戶，迄今已從紅杉資本、軟銀和 East Ventures 等世界級投資者那裡獲得了超過 3000 萬美元的資金。
TouchBistro
touchbistro.com
TouchBistro 是一款一體化 POS 和餐廳管理系統，讓餐廳經營變得更輕鬆。 TouchBistro 在一個強大的平台上提供最基本的前台、後台和賓客互動解決方案，幫助餐廳老闆簡化運營，減少手動連接各個點的時間，將更多時間用於與賓客聯繫並發展他們的業務。 。 TouchBistro 專為滿足餐飲業的獨特需求而設計，速度快、可靠且易於使用，並具有餐廳老闆增加銷售額、提供卓越賓客體驗以及節省時間和金錢所需的所有功能。透過將創新的餐廳技術與對客戶支援和成功的無與倫比的奉獻精神相結合，TouchBistro 已為 100 多個國家/地區的 29,000 多家餐廳提供服務，成為改變餐廳經營方式的全...
ERPLY
erply.com
ERPLY LTD 是一家為零售商提供基於雲端、面向 iPad 的銷售點和庫存管理軟體的供應商，專注於多商店營運。我們為您的商店、倉庫和總部提供完全整合的前端和後台功能到一個軟體套件中。
RepairShopr
repairshopr.com
維修店軟體可為您提供電腦維修店的發票、票務、POS、定期發票、計費和 CRM 等功能。
Oliver POS
oliverpos.com
Oliver POS 是 WooCommerce 的革命性銷售點系統。 Oliver 專為實體商店而構建，可將您的 WooCommerce 和實體實體店完全整合。借助單一資料庫和平台，從實體店和線上商店銷售產品從未如此簡單。有了 Oliver POS，一切都集中在一處；無需多次整合、與其他系統同步或手動更新庫存。這意味著 Oliver 始終與以下內容保持同步： * WooCommerce 產品 * WooCommerce 產品庫存 * WooCommerce 客戶 * WooCommerce 訂單 * WooCommerce 設定 * 1000 個 WooCommerce 外掛程式 * + 更...
Modisoft
modisoft.com
Modisoft 簡化了零售和餐廳管理，將銀行、庫存、銷售和員工管理等基本功能整合到一個用戶友好的平台中。受益於即時銷售追蹤、全面的庫存控制和詳細的報告，所有這些都可以在多個地點進行存取。我們的承諾包括 24/7 客戶支援、無隱藏費用的透明定價以及免費試用。使用 Modisoft 高效簡化您的業務營運。
Elementary POS
elementarypos.com
lementary POS 是您的行動收銀機或複雜的銷售點系統，專為滿足您的特定要求而客製化。只需一個合理的價格，您就可以獲得無數旨在簡化和加速業務流程的功能，以及無限數量的用戶和連接設備。透過 Elementary POS，您可以存取靈活的銷售模組和虛擬辦公室，讓您隨時隨地存取銷售統計資料、庫存管理等。 Elementary POS 非常適合中小型公司、自由工作者以及開設新業務的人。它是一個用戶友好的綜合系統，旨在與您的公司共同成長。無論您需要單一行動收銀機還是更複雜的系統，Elementary POS 都可以根據您的需求進行精確自訂。您可以將其想像為建築遊戲，您可以根據您的業務模型的要求精...
PosBytz
posbytz.com
基於雲端的一體化餐廳和零售管理軟體 我們基於雲端的一體化餐廳和零售管理軟體是簡化您的業務營運的完美解決方案。透過我們易於使用的介面，您可以隨時隨地管理您的餐廳或零售業務。
Lithos POS
lithospos.com
Lithos POS 是一款簡單且功能強大的零售/餐廳銷售點軟體。零售/餐廳 POS 軟體提供廣泛的服務，包括庫存管理、客戶忠誠度和會計。
Epicor
epicor.com
Epicor ERP 系統是模組化、行業特定的軟體，用於管理全公司的業務流程。 Epicor 軟體非常適合管理會計和財務、人力資源、客戶、供應鏈、庫存、分銷和製造生產管理。 Epicor 軟體可在本機使用，也可作為 SaaS 雲端 ERP（企業資源規劃）使用。 Epicor 提供業務管理平台作為行業特定的 ERP 解決方案。 Epicor Software Corporation 進行創新，將更新的技術融入 ERP 系統。 例如，Epicor 使用工業物聯網(IIoT) 將車間內的機器與感測器和PLC（可程式邏輯控制器）連接到其高階MES（製造執行軟體）中，該軟體與Epicor ERP...
EasyStore
easystore.co
一個統一的商務平台，可幫助您在線上和實體（零售）銷售。我們簡化您跨所有管道的銷售流程，包括線上商店、Shopee、Lazada、TikTok、Facebook、Instagram、推薦計畫等。您可以從一個後端管理所有產品、訂單、庫存、客戶，更輕鬆地開展業務並簡化營運。
SpotOn
spoton.com
SpotOn 是發展最快的軟體和支付公司之一，提供技術和支持，幫助當地企業及其經營者以自己的方式取得成功。 SpotOn 以其靈活的雲端技術和個人化支援而聞名，提供端到端平台來接受付款、增加收入、簡化營運並創造卓越的賓客體驗。從無縫、高效的銷售點系統到為快速發展的企業構建的整合管理解決方案，SpotOn 所建構的技術能夠
Paymash
paymash.com
從一個中央平台管理您的業務。開始在您的商店、網路上銷售或建立並發送發票。
Olsera.com
olsera.com
Olsera 不僅僅是一個銷售點 (POS)。憑藉適合中小微型企業的一體化收銀應用程序，我們從頭到尾提供完整的解決方案，以支援您業務的每一步。來吧，準備好與奧爾塞拉一起前進吧！
Restora POS
restorapos.com
Restora POS 是餐飲企業創業家的下一代自動化解決方案。一款出色的餐廳 POS 計費軟體解決方案，可單獨處理您餐廳的所有作業。 Restora POS 提出了先進的管理數位解決方案、無憂技術、響應靈敏的線上/離線系統以及熟練的備份支援團隊。 Restora POS 的重要功能： => 響應式支援=> 強大的網站和應用程式整合=> 雲端POS 計費系統=> 月度和半年訂閱設施Restora POS 的核心產品： => 餐廳管理軟體=> 餐廳庫存管理軟體 = > 餐廳POS 軟體=> 線上訂餐系統=> 雲端廚房軟體Restora POS 提供的重要業務類型： => 酒吧和啤酒廠=> 麵包店...
Selldone
selldone.com
Selldone 是電子商務平台領域的先鋒力量，總部位於充滿活力的科技中心，體現了其創新精神。 Selldone 的成立宗旨是簡化線上業務運營，現已迅速擴大其覆蓋範圍和影響力。該公司擁有專業的專家團隊和豐富的電子商務創新歷史，將自己定位為尋求在數位市場蓬勃發展的企業的關鍵參與者。 Seldone 以其革命性的優勢脫穎而出
Simply POS
simplypos.com
人工智慧驅動的銷售點、電子商務和零售商店自動化平台，適用於擁有 1 到 101 個商店地點的企業
POSApt
posapt.au
POSApt 是一款適用於飯店和零售業的銷售點 (POS) 軟體解決方案。 POSApt 的業務遍及澳洲各地，是澳洲最好的 POS 系統供應商之一。
Foodics
foodics.com
Foodics 是一款一體化餐廳管理和銷售點解決方案，可協助各種規模和類型的企業主順利、精確地營運營運。我們是餐廳業主通往生態系統的大門，使他們能夠從許多第三方服務整合中受益，例如配送聚合商、會計、財務、忠誠度、商業智慧、配送管理等。我們致力於為餐飲界提供技術支持，以促進他們的發展。我們推出了 2 種金融產品，將社群支持措施提升到了新的水平。 1. 與 Foodics RMS 和 POS 整合的支付解決方案，可提供更輕鬆的結帳體驗以及無縫的日終和對帳作業。 2. 為小型企業提供小額貸款計劃，為其營運提供資金並推動其成長計劃。
uniCenta
unicenta.com
被全球數以千計的零售商、酒吧、咖啡館、餐廳和商店使用。提供免費且低成本的支援服務。獲取最新下載和資訊'
Imonggo
imonggo.com
Imonggo 非常適合中小型零售企業。
Epos Now
eposnow.com
Epos Now 幾乎適用於所有 POS 硬體。 Epos Now 的軟體非常適合零售和酒店業，可從一台裝置擴展到多台裝置。
Rezku POS
rezku.com
Rezku 是當今最強大的餐廳銷售點系統等等。 Rezku 配備了發展業務所需的一切餐飲服務概念，包括白標線上訂購、高級報告、庫存管理、第 3 方線上整合和集中訂單管理。 Rezku 功能豐富，包括已證明可提高您利潤的促銷工具。提供高級優惠券、忠誠度福利和獎勵積分、禮品卡計劃以及可選的智慧型手機客製化訂購應用程式。 Rezku 是經驗豐富的餐廳老闆的秘密武器，旨在應對經營任何類型的酒吧和餐廳概念的實際挑戰。 Rezku 為您提供前所未有的力量和控制力，您只需親眼目睹和體驗即可。
Lavu
lavu.com
Lavu 是一種銷售點解決方案，專為全方位服務、快速服務和特許經營餐廳（從酒吧、夜總會和休息室，到餐車和咖啡店）使用而設計。 Lavu 的餐廳管理系統不僅僅是下訂單並接受付款。 Lavu 具有員工管理功能，包括排班、輪班交易和薪資報告、廣泛的銷售和庫存報告、庫存管理、線上訂購等，是一個功能齊全的系統，可滿足您所有的餐廳管理需求。可以在工作場所、家中或任何有網路連線的地方透過控制面板存取報告，非常適合多地點餐廳或忙碌的業主。 Lavu 提供忠誠度應用程式、送貨路線、歡樂時光定價、佈局客製化、菜單客製化等。您可以自由選擇付款處理商，無論您選擇誰，您都可以透過 Lavu POS 輕鬆分割支票並接受多...
HitPay
hitpayapp.com
中小企業一站式支付平台。 HitPay 協助東南亞和全球各地的 15,000 多家企業有效率且安全地處理支付。我們將線上、銷售點和 B2B 支付統一到一個整合的支付處理系統中。
Grubtech
grubtech.com
Grubtech 為餐廳和餐飲企業提供整合解決方案，簡化和集中從訂單處理、食品準備到送貨的一切。他們的旗艦產品 gOnline 將分散的系統和第三方應用程式無縫整合到統一的餐廳管理生態系統中。透過與全球配送領導者的合作以及與頂級 POS、第三方物流和 ERP 系統的集成，Grubtech 不僅使企業能夠管理和追蹤線上訂單、同步菜單和管理庫存，還提供廚房顯示系統、廚房管理軟體、調度系統以及全面的數據和報告。 Grubtech 專注於最大限度地提高營運效率和收入，提供專門的支持，以確保餐廳能夠快速有效地優化其營運。我們做什麼？線上訂單管理：我們提供集中式端到端訂單管理系統，幫助企業提高營運效率並改...
BeyondMenu
beyondmenu.com
即使在高峰時段，也能無縫處理任何類型的訂單。識別最有價值的食客並明智地規劃行銷活動。 BeyondMenu POS 提供有關您業務的富有洞察力的數據。現在輪到您採取數據驅動的行動了。
Tactill
tactill.com
TacTill 是一家專門從事店內兌現的創新新創公司。 Tactill 旨在讓您的生活更輕鬆，讓您更簡單地銷售更多產品。
ECRS POS
ecrs.com
ECRS POS 可讓您利用可用技術，同時滿足顧客偏好並滿足商店空間要求。
PosEase
posease.com
PosEase 是一款基於雲端的計費 POS（銷售點）軟體，適用於餐廳、雲端廚房、麵包店等旅館業。
IVEPOS
ivepos.com
IVEPOS 是一款免費的POS（銷售點）軟體，由Intuition Systems 專為您的餐廳、零售店、咖啡館、酒吧、麵包店、咖啡店、雜貨店、沙龍和水療中心、洗車店、餐車和比薩店而設計。使用 IVEPOS 銷售點系統代替收銀機，即時追蹤銷售和庫存、管理員工和商店、與客戶互動並增加收入。行動POS 系統- 透過智慧型手機、平板電腦或POS 系統進行銷售- 發出列印或電子收據- 接受多次付款- 應用折扣和退款- 追蹤現金動向- 使用內建攝影機掃描條碼- 即使離線也能記錄銷售情況-連接收據印表機、條碼掃描器和現金抽屜 - 為員工設定權限 - 從單一帳戶管理多個商店和 POS 裝置 庫存管理 - ...
SALIDO
salido.com
SALIDO 是餐廳作業系統，是一個單一平台，可在一次登入下統一您的餐廳營運。無論您是單一營運商還是多單位營運商，我們都會採用企業級方法來簡化您的所有營運。 SALIDO 的創建充分考慮了餐廳經營者的最大利益。我們希望您專注於對您（即您的客戶）最重要的事情。剩下的就交給我們吧。
orderbird
orderbird.com
讓您的熱情好客飆升！使用我們的 POS 系統，您將更加成功，節省時間和金錢，並減輕壓力。在德國、奧地利、瑞士、英國、愛爾蘭和法國體驗 orderbird。
Faturah POS
faturah.com
Cloud POS 利用 Faturah 解決方案加速您的餐廳營運！您一站式的無壓力、超高效的餐廳業務。
LOU
evosus.com
LOU - 由 Evosus 提供支援 - 是一款適用於零售、現場服務和倉庫/庫存管理業務的雲端業務軟體。這款功能強大的一體化 ERP 業務軟體可幫助企業擺脫紙張、電子表格或多個應用程式的束縛，從而節省時間。 20 多年來，Evosus 團隊已協助 500 多家企業簡化流程並實現發展。我們採用這 20 年的最佳實踐來創建 100% 雲端且 100% 出色的商業軟體。 LOU 涵蓋零售 - 服務 - 庫存 - 路線優化 - 調度 - 與 QuickBooks Online 整合的報告和財務。
Heartland
heartland.us
IntechOpen 是科學、技術和醫學領域期刊和書籍的全球領先出版商。我們是全球 60,000 多名作者的首選。
Easyops
easyops.in
Easyops 提供基於雲端的多通路零售業務軟體，用於訂單和庫存管理、退貨和付款管理以及印度GST 發票管理。 ，因為我們的軟體很簡單設定和管理