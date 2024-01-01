入口網站軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 維德角

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
入口網站軟體是一種開發工具，旨在幫助使用者建立用於導航 Intranet 的集中存取點。公司使用入口網站建立可存取的平台，範圍從數位儀表板到應用程式存取點，類似於單一登入 (SSO) 軟體。這些平台提供了用於建立存取點、組織資料和整合應用程式的工具，這使得它們對於旨在增強大型用戶群的可訪問性的企業規模公司特別有用。另一種常見類型的門戶是基礎設施門戶，它為開發人員提供對內部應用程式、程式碼和資料的存取。
提議新的應用程式
Budibase
budibase.com
Budibase 是一個用戶友好的低程式碼平台，非常適合希望以最少的程式碼快速建立自訂內部應用程式的企業。其直覺的拖放介面和預先建構的元件使非編碼人員也可以進行應用程式開發。自訂應用程式以滿足您的特定業務需求，輕鬆管理資料並簡化流程以提高生產力。安全性是重中之重，定期進行滲透測試、AWS 審核和 HTTPS 協議，所有這些都以 ISO27001 認證和 GDPR 合規性為基礎。您可以完全控制 Budibase 的託管：選擇我們安全的雲端服務的便利性或選擇自託管，以完全根據您的要求自訂資料和部署。加入充滿活力的社區並訪問豐富的資源，包括全面的教程和活躍的論壇。使用 Budibase，您不僅選擇了...
Forest Admin
forestadmin.com
Forest Admin 是一種低程式碼內部工具解決方案，可協助開發人員快速為其業務團隊配備內部工具，例如功能齊全的管理面板、儀表板和資料庫操作工具，這些工具針對其營運量身定制並可隨時擴展。您所需要做的就是連接資料來源，稍後就會根據您的資料自動產生功能齊全的管理面板。然後使用低程式碼組件輕鬆自訂它，以滿足您的獨特需求。
Smint.io
smint.io
您的品牌入口網站、媒體中心、新聞入口網站、Aprimo、Box、Bynder、CELUM、Cloudinary、Google Drive、Picturepark、SharePoint / OneDrive、Tenovos、Thron、DAM / 數位資產管理和多個來源的內容購買入口網站。 當內容充滿活力時，企業就會蓬勃發展。立即啟動您的內容！
MangoApps
mangoapps.com
吸引、激發並連結您的整個公司！ MangoApps 是一個統一的員工體驗平台，將內部網路、培訓、團隊合作和內容管理整合到儀表板和工作區中。我們用戶友好、可無限自訂的方法適合您公司現有的業務方式，創建一個單一的數位中心，彌合您的辦公桌和第一線員工之間的差距。員工可以在可自訂的基於小部件的儀表板中找到他們需要的所有公司資訊以及通訊和協作工具，該儀表板充當單一事實來源。我們的產品適用於各行業各種規模的團隊，並具有企業規模部署所需的所有安全功能。 MangoApps 的介面基於現代社交媒體，包含主題、評論、表情符號反應以及團隊和專案組。因此，我們客戶的員工立即發現它直觀且用戶友好。此外，容納所有這些工...
Clinked
clinked.com
Clinked 是一個基於雲端的客戶端入口網站和協作工具。它使團隊、專案組和業務客戶能夠在安全的雲端環境中有效地協作處理文件和文件。我們提供 3 個主要門戶選項： 1. 簡單（現成的易於自訂的門戶）。 2. 客製化（根據您的特定要求在 Clinked 基礎架構上建立的自訂入口網站）。 3.虛擬資料室。所有門戶都提供廣泛的功能，以下列出了其中一些功能。增強您的企業形象 • 點選的客戶入口網站可以進行客製化和白標。 • 使用您自己的 URL，例如https://clients.yourcompany.com。 • 品牌本機行動應用程式適用於Android 和iOS。協作與溝通 • 透過即時活動流程...