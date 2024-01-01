入口網站軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 波士尼亞與赫塞哥維納

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入口網站軟體是一種開發工具，旨在幫助使用者建立用於導航 Intranet 的集中存取點。公司使用入口網站建立可存取的平台，範圍從數位儀表板到應用程式存取點，類似於單一登入 (SSO) 軟體。這些平台提供了用於建立存取點、組織資料和整合應用程式的工具，這使得它們對於旨在增強大型用戶群的可訪問性的企業規模公司特別有用。另一種常見類型的門戶是基礎設施門戶，它為開發人員提供對內部應用程式、程式碼和資料的存取。
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