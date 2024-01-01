彈出視窗生成器軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 孟加拉

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
彈出視窗產生器軟體，也稱為現場訊息軟體，使沒有技術專業知識的個人能夠直接在網站上製作和部署彈出訊息。這些彈出視窗是精心設計的訊息，旨在吸引和引導網站訪客採取特定行動，例如註冊電子報或完成購買。彈出式建構器軟體提供使用者友善的無程式碼解決方案，可透過直覺的拖放或所見即所得介面促進這些訊息的無縫建立和自訂。這些彈出視窗表現為模式視窗或覆蓋層，出現在現有網頁的頂部。此外，該軟體使用戶能夠針對特定受眾自訂彈出視窗或根據用戶互動觸發它們。 彈出視窗傳統上與第三方廣告相關，現已發展成為行銷人員和電子商務企業捕捉潛在客戶、遏制頁面放棄和提高網站轉換率的重要工具。因此，彈出視窗建構器軟體可以作為潛在客戶生成和轉換率優化解決方案的寶貴補充。與 CRM 和電子郵件行銷軟體的整合有助於高效的銷售線索管理，而與網路內容管理系統和電子商務平台的連接則簡化了安裝流程。
提議新的應用程式
Elementor
elementor.com
建立網站，設計您的未來。 使用 Elementor 增強您的願景，建立、管理和託管令人驚嘆的網站！我們為您提供了從 A 到 Z 的全方位服務，為您提供排名第一的 WordPress 網站平台。
Unbounce
unbounce.com
Unbounce 是一家加拿大軟體公司，總部位於不列顛哥倫比亞省溫哥華。該公司為網站製作登陸頁面，並且是年度行動呼籲會議的主辦方。
Sender
sender.net
在您的電子郵件清單和收入之間架起橋樑。 Sender 讓您能夠快速、輕鬆地與客戶保持聯繫並發展您的業務，同時花費更少。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一個中小型企業的雲端軟體平台，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司提供客戶體驗自動化 (CXA) 軟體，該軟體結合了電子郵件行銷、行銷自動化、銷售自動化和 CRM 類別。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 為電子郵件行銷軟體、登陸頁面建立器、網路研討會託管等提供線上平台。無需信用卡即可免費試用 30 天！
involve.me
involve.me
提高客戶參與度。透過互動漏斗。 用於測驗、調查、計算器、表格和付款頁面的無代碼內容產生器。在客戶旅程的每一步創建個人化互動。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 軟體是最好、簡單、功能強大且價格實惠的客戶關係管理 (CRM)，具有適合小型企業的銷售和行銷自動化功能。
Sniply
sniply.io
Sniply 是唯一能夠推動轉換的連結縮短工具。透過輕鬆地將號召性用語嵌入到您共享的每個頁面中，可以在任何地方顯示您的訊息。免費將您的追蹤者轉化為用戶和客戶。
Plerdy
plerdy.com
轉換率優化工具 追蹤、分析訪客並將其轉換為買家 免費試用 4.9/5 4.5/5 4.9/5 我們的產品
Brave
getbrave.io
Brave 是一個訪客轉換引擎，為任何擁有 WordPress 網站的人提供 200 多個轉換小部件，您可以插入這些小部件並開始轉換訪客。您還可以將流行的 EMS 或 CRM 整合到您的網站，以收集潛在客戶並使用高級分析即時追蹤轉換。使用 20 種不同類型的小工具（例如磁鐵、社交註冊、Woocommerce 追加銷售、相關部落格文章、自訂橫幅廣告、調查、測驗等）輕鬆將訪客轉換為客戶和顧客。
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
Getsitecontrol 表單和彈出視窗可協助您防止網站訪客在不採取行動的情況下離開。用它來建立電子郵件清單、收集回饋並提高投資報酬率。
Kartra
home.kartra.com
您的線上業務變得輕鬆 - 在線上建立、行銷和發布，無需聘請文案、網頁開發人員、設計師或系統整合商團隊！
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch 是為部落客、個人創業家、新創公司和企業提供完整的潛在客戶成長和電子郵件行銷服務。從 B2B 到 B2C，超過 50 萬家企業依靠 Mailmunch 每天產生數千個潛在客戶，並透過電子郵件行銷增加收入。以下是您可以使用Mailmunch 執行的所有操作： - 為每個行業和用例構建具有各種選擇加入形式的電子郵件列表- 通過潛在客戶培育序列來培育這些潛在客戶- 通過易於構建的方式降低購物車放棄率並產生重複銷售自動回复 - 通過高送達率廣播推廣新活動或宣布產品更新 - 通過我們專為高吸引力而設計的引人注目的登陸頁面來提高轉換率 Mailmunch 的設置也非常容易。我們直覺的拖放...
Jebbit
jebbit.com
利用可轉換的行動體驗，將行動流量轉換為可操作的數據。
Poptin
poptin.com
建立高級網站彈出視窗和表單，並在幾分鐘內提高網站的轉換率。現在免費註冊！無需信用卡。
POWR
powr.io
免費建立 60 多個專業網站應用程式和外掛程式的簡單方法，無需編碼。收集更多潛在客戶、獲得更多轉換並節省時間。
Wishpond
wishpond.com
Wishpond 讓行銷人員可以輕鬆建立登陸頁面和競賽、追蹤銷售線索、發送電子郵件等。
Privy
privy.com
Privy.com 是您學習電子商務行銷的排名第一的資源...向電子商務專家學習他們的銷售額如何從 0 美元增長到 100 萬美元。
Landingi
landingi.com
面向數據驅動的數位行銷人員的無程式碼登陸頁面平台。 Landingi 可讓您透過微轉換追蹤來設計、發布和優化數位行銷資產，以實現更高的轉換率。
Digioh
digioh.com
使用 Digioh 將轉換率提高 3% 以上！享受輕鬆的聯絡人收集、測驗、調查、登陸頁面和偏好中心 - 所有這些都旨在捕獲、匯聚和轉換更多零pa... 顯示更多 ty 數據！擴大您的電子郵件+簡訊行銷列表，捕獲零方數據，並透過高轉換率產品推薦測驗、參與多步驟表單、現場和電子郵件調查、登陸頁面和偏好中心來推動更多銷售。充分利用數據的力量，快速獲得個人化現場、電子郵件、簡訊和重新定位體驗的回報。 Digioh 讓行銷人員比市場上的任何平台收集更多消費者同意的零方數據，並在微觀和宏觀層面上跨所有行銷管道利用這些數據。透過推出產品推薦測驗、實施調查來了解您的客戶以及根據此資訊透過電子郵件或簡訊繼續對話...
Magnews
magnews.it
Magnews 是用於管理客戶旅程和提高客戶價值的一站式解決方案，從整體策略定義到單一活動和行銷活動執行，從旅程設計開始，在連續的衡量和改進週期中。 Magnews 使行銷和銷售團隊能夠共同努力獲取、轉換、發展、吸引和重新激活客戶，並增加他們的品牌價值。
Outgrow
outgrow.co
Outgrow 讓您可以輕鬆建立個人化測驗、計算器、評估、競賽、表格/調查、推薦、投票和聊天機器人，從而更好地獲取、鑑定和吸引潛在客戶。無需開發人員或設計師！ Outgrow 擁有大量設計模板，這些模板針對移動設備、桌面設備和平板電腦進行了全面優化，並且可以輕鬆嵌入到您的廣告、網站、行動應用程式、社交媒體、簡訊和電子郵件通訊中。此外，還有超過1000 個預製內容片段和管道，經過優化以提高轉換率，因此您可以更改問題，進行一些調整，使其與您的品牌保持一致，並在幾分鐘內準備好您自己的交互式內容。
Hello Bar
hellobar.com
將 83% 的訪客轉化為潛在客戶、訂閱者和買家 - 長條圖、模態框、滑桿 — 為您的網站設計精美的彈出視窗。便於使用。完全可定制。非常有效。 - 進階定位 — 將訊息定向到使用者以產生最大影響。依裝置、位置、存取、頁面等精確定位。 - 易於使用 — 一鍵安裝。沒有代碼。 WordPress、Shopify、SquareSpace、Wix 等 17 個。
Ortto
ortto.com
利用 Ortto 的一體化 CRM、電子郵件和行銷平台了解您的客戶並啟動資料驅動的全方位策略。
Social Proofy
socialproofy.io
輕鬆建立社交證明通知。小部件可以幫助增加產品銷售和潛在客戶。透過社交證明，您可以輕鬆地將社交證明通知新增至您的商店、定位不同的使用者、收集電子郵件或使用聊天小工具。您可以使用單一應用程式以及為不同目的準備的小部件來解決多個問題。此外，一些小部件會自動準備並添加到您的帳戶中，以便您可以專注於業務的其他方面。使用倒數小工具將即時最近銷售流行和有限優惠添加到您的商店。根據您的品牌準備完全可自訂的小部件。使用收集器小工具擴展您的電子郵件或簡訊清單。針對傾向於退出的訪客，提供有針對性的優惠來保留和轉換。
Socital
socital.com
Socital 是一個電子商務行銷平台，可協助行銷人員捕捉潛在客戶，將匿名和放棄的訪客轉化為客戶，並增加銷售額。 Socital 提供了一套獨特的工具，用於資料收集、電子郵件資料庫細分、轉換優化、定位和個人化。
GrooveJar
groovejar.com
Groovejar 幫助創業家增加收入、電子郵件註冊和線上銷售。您將可以訪問各種網站優化小部件和彈出窗口，這將有助於將訪客轉變為客戶。
Sleeknote
sleeknote.com
Sleeknote 擁有您所需的一切——表單、側邊欄、幻燈片、遊戲化——將您的流量轉化為收入（只需點擊幾下）。
Optinly
optinly.com
建立智慧電子郵件彈出視窗。使用 Optinly Popup Maker 吸引訪客並透過流量獲利。 創建訪客喜歡參與的網站彈出視窗。使用最好的潛在客戶開發工具來促進銷售和轉換 - 無需設計或開發技能。
Evidence.io
evidence.io
Evidence.io 為網站提供同樣強大的即時社交證明。經過 4 分鐘的簡單設定後，網站訪客可以看到當前網站訪客、最近購買、預訂的約會或任何其他有助於增強買家信心並增強緊迫感的積極參與的即時通知。
Popup Maker
popupmaker.com
Popup Maker 是完美的行銷工具，將為您的電子商務業務帶來保證的收入。實作 Popup Maker 的不同彈出元素，以獲得最佳的定位工具，從而在您的網站上實現更好的轉換。
AiTrillion
aitrillion.com
體驗由可操作的人工智慧提供支援的行銷自動化 - 取得 AiTrillion！ AiTrillion 是第一個基於 SaaS 的人工智慧支援的電子商務賣家的一體化行銷平台。 AiTrillion 擁有超過 11 個客戶參與管道，與為電子商務行業構建的分析功能相集成，我們專注於連接超過 175 個國家/地區的數百萬客戶之間的點。您所尋找的一切都集中在一個屋簷下，具有整合和創新功能。電子郵件行銷自動化 忠誠度獎勵計畫 產品評論 + 問答 網路推播通知 聯盟行銷 定期會員資格 表單產生器 Ai 工作流程自動化 智慧彈出視窗 公告欄 產品推薦
Banatic
banatic.com
Banatic 是一個彈出視窗產生器，可輕鬆設計漂亮的彈出視窗並更快地擴展您的電子郵件清單。我們提供軟體服務來建立您自己的彈出視窗並將電子郵件與您最喜歡的電子郵件提供者同步。總而言之，您可以將註冊轉化為收入並更快地發展您的業務。
Ampry
ampry.com
從現有流量產生更多潛在客戶、銷售和收入。在一個平台上透過用戶友好的彈出視窗、持久的頂部和底部欄、微妙的通知和原生廣告單元吸引您的網站訪問者，所有這些都無需編碼。 Ampry 旨在在正確的時刻（多個觸發選項，包括頁面放棄、頁面滾動和網站停留時間）透過正確的訊息（各種放置選項和分割測試功能）吸引正確的訪客（高級用戶定位）。
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow 是一款一體式電子商務通路建構器。建立、測試和個人化彈出視窗、表單、測驗、產品推薦、登陸頁面等 - 無需編碼或開發人員。在轉換之前：您的轉換管道是一堆混亂的應用程式、插件、腳本和 zap。這不是個性化的。報告令人困惑。開發人員需要等待數週時間才能進行更改。收入成長意味著為更多流量付費。轉換之後：商店的所有轉換活動都組織在一個儀表板中。報告內容清晰。運行漏斗實驗很容易。使用漏斗建構器進行更改只需幾分鐘。您可以提高 ROAS 並最大限度地提高每個網站訪客的收入。啟動清單成長管道： • 透過向新購物者和回頭客提供個人化優惠，更快地增加您的電子郵件和簡訊清單• 從100 多個清單...
Personizely
personizely.net
Personalizely 是一個轉換行銷工具包，用於透過收集每個網站訪客的聯絡資訊、提高平均訂單價值並透過有針對性的彈出視窗促進銷售來充分利用每個網站訪客。它透過易於使用的建構器輕鬆創建高轉換彈出窗口，為您提供完全的設計自由。而使用網站個人化工具，您可以根據訪客的活動歷史記錄、推薦來源、地理位置、設備、購物車價值、訂單歷史記錄等輕鬆編輯您的網站，並透過其視覺化現場編輯器將網站拆分為多個變體。
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk 是專為忙碌的行銷人員創建的轉換優化工具集。它提供快速、易於使用的解決方案，可以透過三種方式幫助您提高銷售額： 1. 智慧電子商務彈出視窗可幫助您更快地建立清單、減少購物車放棄並以前所未有的方式提高電子商務銷售額。 2. 網站個人化功能可讓您輕鬆根據購物者細分客製化網站和行銷活動登陸頁面訊息，以獲得更相關、更有意義的體驗。 3. 易於使用的 A/B 測試可讓您快速設定、測試和比較彈出和個人化登陸頁面的效能。此外，您可以比較完整的購物者旅程來衡量對底線的影響。
Fomo
fomo.com
Fomo 是世界上第一個社群證明行銷平台。
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – 您的企業銷售、支援和行銷所需的唯一軟體 有網站訪客但未將其轉換為客戶？讓我們改變這一點！ Serviceform 幫助世界各地的企業將網站訪客轉化為收入。這是透過結合銷售線索產生工具、識別網站訪客行為的分析和 CRM 來實現的，為網站轉換和客戶管理提供單一解決方案。我們的願景是成為一家全球領先的公司，致力於突破線上潛在客戶開發和溝通的界限。我們希望成為您的企業銷售、支援和行銷所需的唯一軟體。 Serviceform 是一家總部位於芬蘭的 SaaS 公司。我們致力於開發最好的潛在客戶開發工具和分析工具。我們希望讓企業主做出明智的決策並可預測地發展他們的業務。關於我們的...
OptinMonster
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轉換您的網站流量並從中獲利 別再流失訪客了！使用世界上排名第一的最強大的轉換優化工具包立即擴大您的電子郵件列表，獲得更多潛在客戶並增加銷售額。
Recart
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我們透過簡訊行銷快速發展電子商務品牌/ Recart SMS 為我們的頂級品牌帶來了近 30% 的 Shopify 收入，並為所有客戶帶來了 36.8 倍的投資回報率。 讓我們為您做同樣的事情。
Delivra
delivra.com
Delivra 專為忙碌的行銷人員打造，將透過簡單的電子郵件和簡訊行銷解決方案來擴大您的受眾。
SeizeLead
seizelead.com
SeizeLead 可協助您將網站訪客轉換為潛在客戶。 Seizelead 附帶 100 多個易於自訂的小部件，您只需 3 分鐘即可啟動它們。透過不同的定位選項，您可以在正確的時間顯示彈出窗口，並將流量轉換為收入。廣泛的整合允許您將資料發送到 CRM。我是否告訴過你它還附帶自動回覆器。請自行探索iseaselead.com 的其他功能
Promolayer
promolayer.io
Promolayer 是一個輕量級且 SEO 友好的彈出視窗建立器，專注於透過深入的 A/B 測試工具來預防放棄、潛在客戶生成和轉換率優化。我們的大小只有其他彈出工具的 1/10，不會減慢您的速度。 Promolayers 彈出視窗是行動優先且響應式的。該建構器包含超過 350 個模板和深入的 A/B 測試工具，可實現響應式設計的快速迭代和轉換率成長。 Promolayer 平台包括尖端功能，例如行動友善的退出意圖和後退按鈕捕獲以防止放棄。 Promolayers 的功能包括： 多種類型的彈出視窗：全螢幕、彈出視窗、橫幅、長條圖、旋轉贏獎券輪。真正的響應式彈出視窗。許多平台自動產生優惠券。倒數...
MiloTree
milotree.com
在您的部落格上使用這些美觀、簡單的彈出窗口，可以在 Instagram、TikTok、Pinterest、YouTube 和 Facebook 上吸引更多電子郵件訂閱者和社交媒體追蹤者。此外，我們還提供自訂彈出窗口，可將您的訪客發送到您喜歡的任何地方...部落格文章、銷售頁面、聯盟鏈接，無論您在哪裡！
Listagram
listagram.com
Listagram 是一種電子郵件清單建立工具，透過將選擇加入表單轉變為互動遊戲來提高選擇加入轉換率
Bouncezap
bouncezap.com
Bouncezap 是一款易於使用的潛在客戶開發行銷工具，可為您完成繁重的工作。直覺的使用者介面將引導您完成整個過程，因此您不需要成為專業的行銷人員，甚至不需要擁有開發人員。
Popupsland
popupsland.com
Popupsland 是第一個基於網路的應用程序，使公司能夠在其網站上創建、自訂和放置碳減排彈出視窗。透過利用 Popupsland 的力量，企業可以創建高度有吸引力和互動的碳抵消彈出窗口，吸引網站訪客的注意力並鼓勵他們採取行動。無論他們是希望收集潛在客戶、提高參與度、收集客戶的寶貴回饋，還是需要在實現不同行銷目標的同時成為更環保的企業，Popupsland 都提供27 多個不同的預建彈出視窗來幫助他們實現這些目標。
Nextsale
nextsale.io
Nextsale 是一個轉換平台，為電子商務所有者提供一套工具，用於創建社交證明、增加電子郵件和簡訊清單、推廣特別優惠，並透過有針對性的現場小部件減少網站放棄。
Claspo
claspo.io
Claspo 是一個快閃創作平台，旨在製定新的行業標準。其全面的拖放介面將引導您完成小部件的創建和自定義，並允許您實現創意中的任何想法。有比表單和橫幅更有效的獲取和保留客戶的方法。借助 Claspo，您可以透過全面的拖放介面來建立完全自訂的彈出視窗。我們的平台是新手和任何團隊成員的終極解決方案 - 創意製作的過程盡可能簡化。它是如何運作的？ 1. 您可以使用現成的彈出視窗範本或從頭開始建立範本。 2. 接下來，設定視覺效果：背景、字體大小和顏色、填滿。 3. 加入不同的元素：號召性用語按鈕、表單、遊戲化、動畫按鈕等等。功能不夠？添加您的自訂元素 - 這是您需要吸引開發人員的唯一情況。導入的編程...
Qualzz
qualzz.com
什麼是 Qualzz？ Qualzz 是一款轉換優化工具，可將您的線上流量轉換為銷售額。它是增加線上收入、收集電子郵件註冊、產生潛在客戶和提高轉換率的有效工具。 Qualzz 讓您可以透過拖放編輯器點擊幾次即可設計出漂亮的彈出窗口，根據客戶偏好和時間表個性化訊息。您可以從 CRO 專家設計的高轉換率現成範本中進行選擇，並使用整合來自動化潛在客戶生成流程。以下是幾個用例： ✔ 吸引更多訂閱者 ✔ 減少購物車放棄 ✔ 提高購物車價值 ✔ 推廣特別優惠 ✔ 提供折扣 ✔ 收集回饋 ✔ 促進社交點讚和分享
Picreel
picreel.com
Picreel 是一款先進且易於使用的彈出視窗產生器，可協助企業將網站訪客轉換為客戶。其先進的定位和分段功能允許用戶使用直覺的拖放彈出視窗產生器建立自訂彈出窗口，包括退出和移動彈出視窗。 Picreel 是一款功能強大的潛在客戶生成工具，可協助企業透過創意彈出視窗獲得優質潛在客戶，並使用 A/B 測試獲得最大結果。透過吸引訪客的注意力並促使他們採取特定行動，企業可以提高網站的轉換率並增加銷售額。
Wisepops
wisepops.com
Wisepops 是第一個吸引、轉換和留住網站訪客的現場行銷平台。 Wisepops 的現場行銷平台可協助您與最重要的人互動：您的網站訪客。 Wisepops 提供了一個端到端平台，幫助所有類型的線上品牌透過多種格式向訪客提供個人化體驗：彈出視窗、欄位、嵌入和通知來源。 Wisepops 為 53 個國家的 2,000 個品牌提供支持，每年傳遞 20 億條個人化現場消息。 Asphalte、Blume、Decathlon、Heineken 和 Jaguar 等品牌使用 Wisepops 建立品牌聯繫，並將其轉化為忠實客戶。
Popupsmart
popupsmart.com
Popupsmart 是一款無程式碼工具，只需 5 分鐘即可提高電子商務銷售額、建立電子郵件清單並與訪客互動。
Enrichigo
enrichigo.com
Enrichigo 是一個遊戲化彈出視窗平台，可讓您為您的網站建立客製化的刮刮卡活動。為了簡化我們的服務，我們只提供「刮刮卡」。那為什麼要在您的網站上使用刮刮卡呢？ Easy as it could be, too: - Strengthen the commitment of visitors - Increase sales & leads from potential visitors - Increase your brand’s knowledge through visitors - Gain more signups with gamification
Convertful
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Convertful 是評價最高的潛在客戶擷取軟體，可將您的使用者轉換為新的電子郵件訂閱者或銷售。
Growmatik
growmatik.ai
Growmatik 是一種跨通路行銷工具，可協助您透過一個儀表板實現整個行銷自動化和個人化。使用此工具，您可以發現您的客戶旅程，使用業界領先的過濾系統對您的用戶進行細分，無需任何程式碼即可直觀地創建和管理自動化，發送個人化電子郵件，顯示高度針對性的彈出窗口，個性化您的網頁並衡量所有內容以提高轉換和成長。
Justuno
justuno.com
創建可轉換的個人化網站體驗。 透過在每個接觸點進行 1:1 現場訊息傳遞，將更多網站流量轉換為客戶。增加銷售額、降低成本和實現目標的最快方法。
Proof
useproof.com
事實證明，在行銷管道中加入 Proof 可以建立訪客的信任、創造緊迫感，並將每頁轉換率提高 10-15%。