個人化引擎 - 最受歡迎的應用程式 - 衣索比亞

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
數位個人化引擎，也稱為個人化引擎，篩選來自外部軟體或客戶互動的客戶數據，以跨各種管道（例如自動行銷活動、網站和產品建議）客製化和完善客戶互動。這些複雜的工具一對一地簡化了個人化行銷活動的細分、測試和傳播，從而確保了活動的有效性和記憶性。 個人化引擎通常由行銷團隊使用，通常整合在客戶資料平台 (CDP) 和數位體驗平台 (DXP) 內或對其進行補充。它們與內容體驗軟體和 A/B 測試工具協同作用，以協調個人化內容創建和分發的全面週期。
提議新的應用程式
Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一個產品分析平台，可協助企業透過協作分析來追蹤訪客。該平台使用行為報告來了解用戶與產品的交互，並提供洞察以即時加速工作。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。
Emma
myemma.com
Emma by Marigold 幫助行銷人員創建和交付個人化、有針對性的電子郵件和簡訊行銷活動，以推動真正的業務成果。無論您是由一個人組成的團隊還是分佈在全球的團隊，我們的資源都可以讓您更輕鬆地建立簡單的、數據驅動的、跨渠道連接和轉換的行銷活動。我們還提供可自訂的範本（不僅限於高級帳戶）、實際客戶支援以及可與您一起擴展的功能。 * 計畫－跨團隊合作，積極主動地進行活動與客戶拓展。 * 設計—我們世界一流的編輯器和數百個響應式範本可協助您設計引人注目的行動電子郵件並測試有效的 CTA。 * 目標與參與— 根據您對客戶的了解，使用細分來提供更個人化的訊息，我們的自動化工具可協助您有效率地建立和...
Campaign Monitor
createsend.com
Marigold 的 Campaign Monitor 是一款簡單的電子郵件行銷工具，使行銷人員能夠發送精美且個人化的電子郵件，創建可靠的管道來增加與訂閱者的互動並促進忠實的讀者和轉換。漂亮的模板、拖放建構器和基於參與的細分使行銷人員無需任何技術專業知識即可向大量訂閱者提供有針對性的內容。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個以洞察為導向的客戶參與平台，受到超過 1,200 個全球消費品牌的信賴，例如 Ally Financial、McAfee、7-11、三星、Flipkart、達美樂、雀巢、德國電信、Airtel 等。來自超過 35 個國家的數位優先品牌和企業品牌使用 MoEngage 每月為超過 12 億客戶提供數位體驗，每天發送 32 億則訊息。 MoEngage 在 10 個國家設有辦事處，並獲得高盛資產管理公司、B Capital、Steadview Capital、Multiples Private Equity、Eight Roads、F-Prime Capital、Matri...
Insider
useinsider.com
Insider 是一個用於建立個人化跨通路體驗的單一平台，使企業行銷人員能夠跨通路和系統連接客戶數據，使用 AI 意圖引擎預測他們的未來行為，並建立個人化的客戶體驗。行銷人員使用 Insider 的平台跨 Web、應用程式、Web 推播、電子郵件、簡訊、WhatsApp Commerce 等提供一致且引人入勝的體驗。最近獲得獨角獸地位的 Insider 也受到納斯達克的祝賀，成為世界上唯一由女性創立、女性領導的 B2B SaaS 獨角獸之一。 CrunchBase 最近將 Insider 聯合創始人兼執行長 Hande Cilingir 評為美國以外的頂級女性執行長之一。三分之一的財富 500...
UserWise
userwise.io
UserWise 是適用於遊戲的最先進的 liveops 引擎，使工作室能夠終身留住玩家。 UserWise 透過先進的細分工具、直覺的 liveops 日曆、視覺化行銷活動建立器和可自訂的框架，讓您掌握主動權。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital 是一款一體化客戶體驗和資料平台 (CXDP)，使行銷團隊能夠透過高度個人化的跨通路旅程超越客戶期望。借助 Dotdigital，行銷人員可以無縫地統一、豐富和細分客戶資料。 Dotdigital 打破了資料孤島，簡化了決策，並為實現大規模客戶參與的行銷創意鋪平了道路。憑藉強大的 AI 功能，Dotdigital 可以輕鬆實現跨網路、電子郵件、簡訊、WhatsApp、聊天、推播、社交、廣告等的深度個人化體驗的自動化。 Dotdigital 受到電子商務、零售、非營利、教育、金融服務和其他領域 4,000 多個品牌的信賴，為全球行銷人員提供支援。 Dotdigital 總部位...
Coveo
coveo.com
Coveo 是一家總部位於魁北克市的企業軟體即服務 (SaaS) 公司，提供基於雲端的平台，使數位體驗更加智能，並提供基於該平台構建的特定軟體。 Coveo Relevance Cloud™ 利用搜尋、分析和機器學習技術來統一不同的內容和數據，自動傳遞相關的個人化資訊。 Coveo 提供電子商務、客戶服務和勞動力熟練程度的解決方案。該公司被公認為 Gartner 洞察引擎魔力像限的領導者、Forrester Wave™：認知搜尋的領導者以及 Forrester Wave™：旅程編排平台的強勁表現者。
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI 建立基於大數據的軟體和工具，使領導者能夠做出更好的決策並自動化計劃和活動，以最大限度地利用資源以獲得最佳回報。
Iterable
iterable.com
Iterable 是一個客戶溝通平台，它匯集了即時客戶數據和創造體驗的能力，以創紀錄的時間跨渠道激活客戶——我們幫助品牌透過大規模的協調、個性化和動態溝通提供愉悅的體驗。憑藉由 Iterable AI 提供支援的智慧個人化解決方案、Catalog 的個人化動態內容功能以及一流的跨通路個人化工具套件，Iterable 協助品牌重新定義客戶體驗。透過讓 Iterable 成為現代成長堆疊的焦點，您可以透過電子郵件、簡訊、行動推播、網路推播、應用程式內通知、社交等方式為客戶創建無縫體驗。請造訪 Iterable.com 以了解更多資訊。
Mutiny
mutinyhq.com
大多數行銷團隊無法在突破目標客戶方面發揮有意義的作用，因為有效的 1:1 行銷策略無法擴展，而擴展也不起作用。 Mutiny 透過人工智慧驅動的個人化體驗、1:1 微型網站和帳戶智能，幫助 B2B 公司從目標帳戶中獲得管道和收入。
Yext
yext.com
Yext（NYSE：YEXT）是領先的多地點品牌數位展示平台，在全球擁有數千名客戶。借助一個中央平台，品牌可以無縫地提供一致、準確且引人入勝的體驗，並與數位世界中任何地方的客戶進行有意義的聯繫。 Yext 的人工智慧和機器學習技術為每次客戶參與背後的知識提供支持，大規模自動化工作流程，並提供可操作的跨渠道見解，從而實現數據驅動的決策。從 SEO 和網站到社群媒體和聲譽管理，Yext 讓品牌將其數位形象轉變為差異化因素。
Bluecore
bluecore.com
Bluecore 是一個零售行銷平台，可協助行銷人員在幾分鐘內將數據轉化為創收活動。透過將資料直接內建在行銷活動工作流程中以及點擊式預測模型，零售行銷人員可以將手動流程拋諸腦後，觸發任何通訊並自動化每封電子郵件、行動裝置、網站和付費媒體的人物、內容、時間和地點給每個購物者的消息。超過 400 個品牌信賴 Bluecore 能夠快速提高客戶保留率並推動可預測的收入，其中包括 Express、Bass Pro Shops、Lenovo、Steve Madden、Alo Yoga 和 Lulu & Georgia。
Braze
braze.com
Braze 是領先的客戶參與平台，致力於在消費者和他們喜愛的品牌之間建立持久的聯繫。 Braze 允許任何行銷人員從任何來源收集任意數量的數據並採取行動，以便他們可以透過一個平台在管道上創造性地與客戶即時互動。從跨通路訊息傳遞和旅程編排到人工智慧驅動的實驗和優化，Braze 使公司能夠與客戶建立和維持絕對有吸引力的關係，從而促進成長和忠誠度。該公司被評為2024 年《美國新聞》最佳工作科技公司、《Great Place to Work》評選的2023 年英國最佳女性工作場所，並被Gartner® 評為2023 年多渠道營銷中心魔力像限™ 的領導者Forrester Wave™：跨通路行銷中心，...
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基於 SaaS 的客戶生命週期管理和行動行銷公司，總部位於加州山景城。該公司成立於 2013 年 5 月，為 8,000 多家公司提供行動應用分析和用戶參與產品，包括索尼、沃達豐、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。該公司得到了紅杉資本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty 是一家快速發展的人工智慧實驗、個人化和功能管理解決方案提供商，可協助企業快速增加收入。
Emarsys
emarsys.com
Emarsys 現已成為 SAP 公司，為數位行銷領導者和企業主提供唯一的全通路客戶參與平台，旨在加速業務成果。透過快速將所需的業務成果與經過驗證的全通路客戶參與策略（從行業領先品牌眾包）結合起來，我們的平台使您能夠加快實現價值的速度，提供卓越的一對一體驗并快速產生可衡量的結果。 Emarsys 是全球 1,500 多家客戶的首選平台。加入數以千計的領先品牌的行列，他們相信 Emarsys 能夠提供其業務所需的可預測的盈利成果以及客戶應得的高度個性化的全渠道體驗。欲了解更多信息，請訪問 www.emarsys.com
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach 是世界排名第一的商務體驗雲，讓品牌能夠提供如此個人化的客戶旅程，就像魔法一樣。它提供了一套可推動真正個人化和數位商務成長的產品，包括： Discovery，提供人工智慧驅動的搜尋和銷售；內容，提供無頭 CMS；和 Engagement，提供領先的 CDP 和行銷自動化解決方案。這些解決方案將統一客戶和產品數據的力量與人工智慧優化的速度和規模相結合，實現可在任何管道和每次旅程中實現轉換的創收數位商務體驗。 Bloomreach 為超過 850 個全球品牌提供服務，包括 Albertsons、Bosch、Puma、FC Bayern München 和 Marks & Spe...
Apxor
apxor.com
Apxor 是一個開創性的無程式碼數位助推平台，專為消費者應用程式和網站的產品和成長團隊而設計，有助於提高保留率和收入。 Apxor 透過情境功能發現和教育幫助增強使用者體驗和參與度。這使得產品能夠快速引導和啟動用戶，並創建上下文指導，最大限度地減少漏斗流失。 Apxor 的技術以智慧用戶參與解決方案為中心。它提供畫中畫影片、工具提示、指導標記、徽章、演練、微觀調查等功能，旨在增強用戶入門、功能發現和整體應用程式參與度。 Apxor 的推動力每天覆蓋超過 2000 萬用戶。 Apxor 受到 Dream11、Vedantu、Porter 等獨角獸品牌以及 GCash、ICICI 銀行等企業的信...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon 是一種Web 個人化和基於帳戶的編排解決方案– 基於目標的旅程編排平台是用於了解客戶旅程並大規模提供個人化體驗的主要中心，鼓勵訪客繼續與您的網站互動– 推動提高業務績效。透過基於歸因的個人化加速您的管道和收入： - 為每個網站訪客提供正確的訊息和資產，幫助他們更快地成為您的客戶。 - 了解您的行銷工作如何影響業務目標，並繪製從初次接觸到贏得交易的客戶旅程。 - 將訪客轉化為客戶，而不僅僅是潛在客戶！
Hushly
hushly.com
Hushly 是一款一體化轉換雲，旨在改善買家體驗並推動 B2B 行銷人員的轉換。我們的參與系統包括各種工具和功能，例如網站個人化、內容個人化、登陸頁面建立器和個人化、需求擷取、豐富、人工驗證的潛在客戶以及基於帳戶的體驗。這些工具使行銷人員能夠為其目標受眾創造更具相關性和吸引力的體驗，最終有助於推動更好的業務成果，例如提高參與度、更高的轉換率和更高的客戶忠誠度。買家受益於動態、個人化的內容和互聯的數位體驗，使他們能夠接受更好的教育並更快地做出明智的決策。
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud 可與任何第三方系統無縫集成，並可將任何業務標準直接輕鬆配置到平台中。 Acquia Marketing Cloud 專為所有需要存取客戶資料的團隊而設計，支援跨領域、品牌、地理位置和網站的業務。提高行銷敏捷性，同時讓您的業務適應未來的發展。獲得靈活性來滿足消費者不斷變化的需求，同時提高部門間效率。
AskHandle
askhandle.com
AskHandle 是一個個人化人工智慧支援系統，利用先進的生成式人工智慧和自然語言處理 (NLP)。它提供了一種極其用戶友好且簡單的方式來創建和管理人工智慧驅動的聊天機器人，使企業能夠簡化和個性化其內部和外部客戶支援。
Recombee
recombee.com
我們提供個人化的內容、產品和搜尋推薦作為服務，以增加客戶的收入、提高用戶滿意度並幫助他們的業務發展。透過我們簡單易用的集成，我們的用戶可以透過加入 30 天無限制免費試用來親身體驗我們的服務。我們的總部位於布拉格，為全球 300 多家滿意的客戶提供服務，他們樂於分享他們的經驗。
VWO
vwo.com
運行實驗程序是很棘手的。無論您的目標是提高網站轉換率還是改善用戶體驗，您都需要做很多事情才能把事情做好。這就是為什麼 WMG、eBay、Ubisoft、Qualicorp 等數千家世界領先的企業品牌都希望 VWO 來運行和擴展他們的數位實驗。 VWO 是全球領先的 Web 測試和轉換優化平台，使成長中的企業能夠跨桌面、行動和其他裝置優化其 Web 體驗，從而提供獨特的體驗。收集使用者見解、確定假設的優先順序、規劃路線圖、進行測試、分析結果 - VWO 可讓您覆蓋整個 9 碼。 VWO 經過精心設計，易於實驗。您可以在幾分鐘內啟動測試，無需 IT 部門的任何協助。憑藉 BS 和 ISO 等認證，...
Raffle
raffle.ai
搜尋變得人性化且易於使用 創新公司使用 Raffle 的軟體和 API 來增強其搜尋功能、促進知識共享並深入了解客戶和員工的行為和需求。我們的搜尋解決方案 - 包括網站搜尋、工作場所搜尋和應用程式內搜尋 - 讓公司可以輕鬆組織和優化其現有內容。透過 Raffle Search，您可以簡化搜尋過程並充分利用您的資料。我們使用人工智慧透過追蹤互動並利用行為分析來獲得數據洞察（例如趨勢問題、知識差距和解決率）來提高公司對客戶和員工的理解，從而加強溝通和支援。
Experience.com
experience.com
自 2015 年以來，Experience.com 一直致力於提供世界一流的人工智慧驅動的線上聲譽、評論和線上狀態管理解決方案，幫助公司和專業人士增強線上狀態以及客戶和員工的參與度。 Experience.com 的整合 SaaS 平台以幫助數百萬組織發展和改進為共同使命，繼續引領產業走在數位行銷創新的前沿。
Session AI
sessionai.com
Session AI 是會話行銷的先驅，這是領先的線上零售商在隱私至上的世界中轉化網站訪客所需的關鍵功能。使用專利的機器學習，Session AI 只需五次點擊即可預測購買意圖，使線上零售商能夠即時為每位訪客提供正確的報價，而無需個人識別資訊或第三方 cookie。了解有關電子商務行銷未來的更多信息，請訪問 www.sessionai.com。
Wyng
wyng.com
Wyng 幫助品牌發展並了解其受眾，從而提供更相關的體驗。透過 Wyng，行銷人員可以輕鬆建立互動式數位體驗，在適當的時刻吸引客戶，獲得偏好和其他零方數據，並即時進行個人化。無論體驗是產品搜尋測驗、促銷還是偏好中心 - Wyng 體驗總是適時、用戶友好，並為消費者提供真正的價值。 Wyng 為 250 多個全球品牌提供服務，包括 AAA、迪士尼、雅詩蘭黛、索尼和聯合利華，這些品牌利用 Wyng 來推動選擇加入、增加銷售並增強消費者信任和品牌親和力。要了解更多信息，請訪問 www.wyng.com。
Monetate
monetate.com
Monetate 讓行銷人員能夠讓客戶在個人層面上感到被理解和欣賞。 Monetate 讓品牌能夠提供完全整合的個人化策略。以性能為中心的架構提供了著名的易於使用的介面，具有一系列強大的工具，涵蓋構思和驗證，直至提供可擴展的一對一跨渠道體驗。透過卓越的體驗取悅消費者，進而提高參與度、轉換率，並最終提高客戶終身價值。 Monetate 為 Office Depot、Reebok、Patagonia、QVC、J Crew Group 等領先品牌以及數百個其他市場領導者帶來了數十億美元的年收入。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud 的客戶參與和體驗平台（以前稱為 Netcore Smartech）是一個一站式成長平台，使行銷人員、成長和產品經理能夠跨多個接觸點與客戶進行強有力的對話。在 AI/ML 的支援下，Netcore Cloud 使網站和行動應用品牌能夠推動全通路成長。平台提供： - 透過拼接線上和線下管道的使用者數據，可操作的統一客戶檔案。 - 由機器學習支援的數據分析，有助於透過即時報告和產品分析，在正確的時間自動向正確的用戶群體交付個人化多通路行銷活動。 - 以人工智慧為主導的推薦引擎，讓使用者輕鬆發現相關產品，並進一步個人化使用者旅程每個階段的體驗。 - 一個無程式碼平台，可提高...
Triggerbee
triggerbee.com
Triggerbee 是一個個人化平台，可協助您使用網站和 CRM 中的第一方資料建立客製化的線上體驗。
Relewise
relewise.com
讓我們發揮您的個人化潛力在 Relewise，我們為客戶提供真正個人化的競爭優勢，以便他們能夠提供獨特的用戶體驗。我們希望您的企業發揮其個人化潛力，並且我們希望全程為您提供協助。極速客製化結果我們提供個人化平台，具有出色的個人化搜尋和推薦結果能力。基於即時用戶行為，我們的平台適應用戶的獨特興趣和行為，並以極快的速度提供出色的結果。其結果是出色的用戶體驗，電子商務企業受益於該平台的極端適應性、靈活整合、超快引擎和自動化學習。搜尋產品、變體、類別和內容，呈現個人化產品推薦，在類別瀏覽和觸發時個性化排序順序。用於行銷自動化。 Relewise 支援數百萬種產品和變體，所有數據都持久化，並且數據可以零...
Zeta Global
zetaglobal.com
Zeta 行銷平台 (ZMP) 提供對您的組織最重要的東西——真正的成長。在業界領先的專有數據和人工智慧組合的支援下，ZMP 使行銷人員能夠創造個人化的全通路體驗，從而推動客戶獲取、收入成長和保留，同時提高行銷效率。跨通路和裝置識別最佳客戶和潛在客戶，並根據獨特的屬性和無與倫比的預測洞察力，在正確的時間和首選管道提供正確的產品和內容。原生 CDP 和身分解析 Zeta 行銷平台包括原生 CDP 解決方案，該解決方案使用 Zeta 的擴展身份圖來識別匿名用戶，並透過有意義的個人化體驗跨渠道吸引他們。您可以使用直覺、低程式碼的視覺化介面來配置品牌的身份解析、統一和衛生要求。 Zeta 的解決方案植...
Cordial
cordial.com
Cordial 是一個真正的行銷平台，使品牌能夠完全自動化其行銷策略並改變其工作方式。 Cordial 採用以客戶為中心的方法進行設計，將先進的數據靈活性與先進的自適應自動化和尖端人工智能相結合，在創紀錄的時間內構思、測試和實施新的營銷策略- 全部在一個平台上完成。我們是一家屢獲殊榮的高成長公司，致力於幫助品牌傳遞更好的訊息。在 Cordial 委託最近進行的一項研究中，Forrester Consulting 發現，轉向 Cordial 行銷平台的品牌在 3 年內獲得的總淨收益為 879 萬美元，投資回報期不到 6 個月。了解更多信息，請訪問 www.cordial.com。
Lytics
lytics.com
Lytics 是 Google Cloud 客戶的首要客戶資料平台，且 100% Google Cloud 原生 CDP。 Lytics CDP 提供可組合的現代化架構，適合併加速您的雲端資料策略。 Lytics 與現有雲端資料倉儲集成，協助企業建立統一的第一方資料基礎，解析身分以建置和維護合規、可擴展和可存取的全面設定檔。 Lytics 使用反向 ETL、生成式 AI 以及業界最全面的 DSP 和作業系統即時連接集，連接到強大的第三方豐富和激活生態系統。 Lytics 獨特的方法使品牌能夠在沒有孤島的情況下從可靠的事實來源開展工作，重新構想如何利用自己的客戶數據來提高客戶參與度並提高投資回報...
Plotline
plotline.so
Plotline 是一個針對消費者網路公司的應用程式內互動平台。產品和行銷團隊可以配置高度可自訂的應用程式內訊息或提示，以提高功能採用率並推動轉換。完全無代碼。
Personizely
personizely.net
Personalizely 是一個轉換行銷工具包，用於透過收集每個網站訪客的聯絡資訊、提高平均訂單價值並透過有針對性的彈出視窗促進銷售來充分利用每個網站訪客。它透過易於使用的建構器輕鬆創建高轉換彈出窗口，為您提供完全的設計自由。而使用網站個人化工具，您可以根據訪客的活動歷史記錄、推薦來源、地理位置、設備、購物車價值、訂單歷史記錄等輕鬆編輯您的網站，並透過其視覺化現場編輯器將網站拆分為多個變體。
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk 是專為忙碌的行銷人員創建的轉換優化工具集。它提供快速、易於使用的解決方案，可以透過三種方式幫助您提高銷售額： 1. 智慧電子商務彈出視窗可幫助您更快地建立清單、減少購物車放棄並以前所未有的方式提高電子商務銷售額。 2. 網站個人化功能可讓您輕鬆根據購物者細分客製化網站和行銷活動登陸頁面訊息，以獲得更相關、更有意義的體驗。 3. 易於使用的 A/B 測試可讓您快速設定、測試和比較彈出和個人化登陸頁面的效能。此外，您可以比較完整的購物者旅程來衡量對底線的影響。
Autobound
autobound.ai
每天發送 320B 封電子郵件，每個買家的收件匣都被淹沒。極度個人化和相關性不再是一種選擇，而是一種必需。 Autobound 會根據新聞、競爭對手趨勢、播客、社交媒體、財務報告、分享經驗、愛好等立即產生超個人化電子郵件。我們的人工智慧助理會自動完成 30 分鐘以上的研究和寫作過程，使您的回覆率提高 2-3 倍。當您首次註冊時，Autobound 的人工智慧會讀取您公司的公開訊息，為您的帳戶建立起始訊息。然後，新用戶可以建立自己的寫作風格、關閉/打開見解等等。透過與 Gmail、Salesloft、Outreach、Salesforce、Hubspot 等集成，我們致力於讓您的生活更輕鬆。免費...
SiteSpect
sitespect.com
SiteSpect 是 A/B 測試和優化解決方案，您可以在其中對您的想法進行 A/B 測試、發現見解並個性化整個客戶旅程。
Zembula
zembula.com
Zembula 使行銷人員能夠創建和嵌入針對轉換進行優化的互動體驗。
Sureshot
sureshot.io
透過無縫連接到您的堆疊並從整個組織的來源動態提取行銷活動的相關數據，Activate 使行銷人員能夠大規模改進個人化。 - 使用多個來源的資料來個人化行銷活動- 根據資料更新觸發相關的及時訊息- 連接到CRM、MAP、資料倉儲等來源。上的客戶的聯繫進入您目前的行銷技術堆疊。 - 使用客戶喜歡的管道提高參與度 - 使用多管道訊息範本優化行銷活動 - 連接到簡訊、推播、訊息應用程式、列印、顯示等管道。
RAEK
raekdata.com
RAEK 是一種行銷自動化工具，可讓您在行銷管道中收集、組織和利用第一方客戶資料。專為中小型電子商務和基於網路的企業而設計。
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance 是體驗個人化領域的全球領導者，為全球 200 多家最大的 B2C 和 B2B 品牌及零售商推動數位成長和品牌忠誠度。該公司利用先進的人工智慧技術來彌合行銷和商業之間的體驗差距，幫助數位行銷領導者在整個客戶生命週期中大規模、即時地打造與個人對話的難忘體驗。
Movable Ink
movableink.com
Movable Ink 透過轉換資料來自動為每個接觸點的每位客戶產生最相關和最新的個人化創意內容，從而擴展個人化。該平台與行銷人員當今用來向客戶發送通訊的交付技術配合使用，並消除了繁瑣的手動工作流程。行銷人員可以透過即時數據存取和決策來個性化電子郵件和行動行銷訊息中的圖像，無需代碼。內容模組的創意和邏輯可以跨渠道和活動重複使用，並產生無限的創意變化。世界上最具創新性的品牌依靠 Movable Ink 來加速其行銷績效，同時簡化工作流程並實現行銷靈活性。 Movable Ink 是全球成長最快的SaaS 公司之一，並被Inc. 雜誌評為“最佳工作場所”（2022 年、2021 年、2020 年和...
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds 是最聰明的平台，提供洞察力推薦，推動線上發現和參與。 Crossing Minds 由世界著名的人工智慧先驅創立和領導，並以深度學習的最新進展為動力，可立即提供精確的、基於會話的建議，不會侵犯或危害客戶隱私。我們幫助企業吸引客戶。我們幫助人們發現他們喜歡的產品。我們幫助將好奇心轉化為忠誠。
Dynamic Yield
dynamicyield.com
Dynamic Yield 是萬事達卡旗下公司，協助各行業的企業提供個人化、優化和同步的數位客戶體驗。借助動態收益，行銷人員、產品經理、開發人員和數位團隊可以透過演算法為每個客戶配對內容、產品和優惠，以加速收入和客戶忠誠度。 Dynamic Yield 的體驗作業系統重新定義了個人化技術，統一了業務孤島，透過單一、完全可自訂的平台提供持續的個人化參與。借助它，公司可以建立自己的強大個人化功能組合，其中可以包括多種體驗類型，支援任何數位管道，根據行業和 KPI 進行調整，並提高上市時間效率。 Dynamic Yield 六次被 Gartner 評為個人化領域領導者，其客戶包括 McDonald'...
Atomic.io
atomic.io
在您的應用程式內提供下一代客戶體驗。 Atomic.io 是您的應用程式內客戶互動工具，可讓您在最安全的管道（您的應用程式）內快速向客戶發送超個人化、可操作的訊息。 Atomic.io 的閱讀率高達 94%，轉換率比電子郵件高 14 倍，事實證明 Atomic.io 可以提高客戶參與度。我們正在為一些最大的品牌提供應用程式內互動，例如 ANZ、Westpac、Movember、Foodstuff、Fisher Funds、BNZ 和 Kiwi Bank。 Atomic.io 可輕鬆整合到您現有的 Salesforce Marketing Cloud Journey Builder，讓您可以輕鬆...
emBlue
embluemail.com
所有管道集中在一處 透過電子郵件、簡訊、推播通知、彈出橫幅和淨推薦值管理與客戶的對話。無需離開平台即可設計、實施和測量
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush 是市場上最完整的CRM 解決方案，使iGaming 公司能夠利用即時數據、人工智慧和遊戲化來建立、發展和保留牢固的玩家關係，從而透過大規模的生命週期特定旅程來推動轉化和忠誠度。一切都在一個統一的解決方案中。 我們公司總部位於都柏林，在倫敦和紐約設有辦事處，致力於幫助全球營運商全面了解其玩家群、增強玩家體驗並提高保留率。
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush 是市場上最完整的CRM 解決方案，使iGaming 公司能夠利用即時數據、人工智慧和遊戲化來建立、發展和保留牢固的玩家關係，從而透過大規模的生命週期特定旅程來推動轉化和忠誠度。一切都在一個統一的解決方案中。 我們公司總部位於都柏林，在倫敦和紐約設有辦事處，致力於幫助全球營運商全面了解其玩家群、增強玩家體驗並提高保留率。
Actito
actito.com
Actito 是一家 SaaS 行銷自動化公司，成立於 2000 年。因此，他們開始建立行銷人員現在喜愛的軟體。透過 Actito，您可以與全球數百、數千甚至數百萬客戶進行個人化互動。 Actito 的目標客戶是希望透過一個易於使用的平台來進行所有行銷活動的大中型公司。您收集的所有客戶資料都集中並整合到客戶資料平台上，並可透過主要行銷管道（即電子郵件、行動裝置和網路）客製化、定位和個人化適時的訊息。 Actito 完全符合歐洲最新的一般資料保護法規 (GDPR)，讓行銷人員可以專注於建立持久且有利可圖的客戶關係。 Actito 在比利時總部經營歐洲業務，並在法國和荷蘭設有辦事處。 Actito...
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services 是市場領先的個人化和客戶資料平台供應商。我們的解決方案使品牌能夠跨渠道識別用戶的行為，提供個人化建議，並從我們的客戶數據平台啟動所有管道中的數據。數百個雄心勃勃的品牌已經使用 Raptor 來實現更高的轉換率、更有效率的工作流程和更好的使用者體驗。欲了解更多信息，請訪問 https://www.raptorservices.com/
Personyze
personyze.com
Personyze 是一個全面的個人化工具包，它使用行為定位、基於人工智慧的推薦和個人化電子郵件廣播的強大組合，為您提供在網站上和跨渠道創建引人入勝的體驗所需的一切。 Personyze 可在任何網站上運行，無論平台如何，都可以與任何 CRM、任何第三方電子郵件解決方案和任何分析解決方案集成，並附帶 Google Analytics 集成和開箱即用的內部分析。 Personyze 的第一個元件是動態定位工具，它允許您定義訪客細分，並利用Personyze 的魔力向他們展示您可以想像的任何內容，從網站上的簡單視覺編輯到有針對性的電子郵件、彈出視窗或橫幅，使用技術上可用的任何行為或使用者變數進行定...
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
我們幫助企業提高線上轉換率，允許不受限制地進行實驗。憑藉我們簡單的方法和市場領先的技術，我們始終以客戶為中心，增強數位體驗。我們的技術創建於 2000 年，是市場上第一個測試和定位解決方案。從那時起，該平台呈指數級增長，自英國 Accelerate Group Ltd 於 2018 年 8 月收購 Webtrends Optimize 以來，增長速度甚至更快。我們所做的每一次測試都會對此進行測量和報告。我們擁有全方位的測試、分析和個人化工具和功能。包括 AB、ABN、MVT 和分割測試、社交證明和產品推薦引擎、退出意圖覆蓋以及許多其他工具。提供客戶端或伺服器端測試以及一系列用於行動應用程式優化...
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon 使品牌能夠增強其產品和數位交互，提供獨特的最佳化解決方案，將網路實驗、功能實驗和人工智慧驅動的個人化功能結合在一個單一的、有凝聚力的平台中，滿足所有團隊的實驗需求。 Kameleon 旨在支援產品經理、行銷人員和開發人員滿足不同的實驗和功能管理需求，適合任何技術堆疊，具有 50 多個集成，並且能夠進行任何自訂集成。作為一個統一的平台，Kameleoon 使團隊能夠創建實驗，使他們能夠利用基於 Web 的資料在伺服器端測試中進行定位、分析和激活，而所有這些都不需要開發人員。 Kameleon 符合 HIPAA、GDPR 和 CCPA 標準，非常適合醫療保健、銀行和保險等嚴格監...
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