績效管理系統 - 最受歡迎的應用程式 - 直布羅陀

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績效管理軟體幫助管理者制定員工績效標準並評估個人工作績效。這些系統對於監督員工的進步、績效和與組織目標一致的發展至關重要。它們促進經理及其團隊之間持續的討論。 績效管理軟體通常由人力資源部門部署，為跨部門的經理提供支援。它使他們能夠進行績效評估、記錄討論要點、設定員工目標並收集 360 度回饋。此外，這些工具還包括組織規劃功能，可協助人力資源部門確保擁有必要的技能，並為員工流失時的繼任計畫做好準備。 績效管理軟體可以獨立運行，也可以作為整合人力資源管理套件的一部分運行。它通常與薪酬管理軟體集成，確保績效評估直接影響薪酬決策。
提議新的應用程式
Dayforce
dayforce.com
Dayforce 是現代勞動力的全球人才平台。作為企業 HCM 解決方案，Dayforce 將薪資、人力資源、福利、人才管理、勞動力管理等整合到一個雲端應用程式中，為當今無限的勞動力提供支援。 Dayforce 協助提供體驗，協助組織釋放其全部員工潛力並自信地運營，無論其在世界何處運作。 Dayforce 總部位於安大略省多倫多和明尼蘇達州明尼阿波利斯，業務遍及全球。該公司「讓工作生活更美好」的品牌承諾不僅是對客戶的承諾，也是對 Dayforce 員工和 Dayforce 所在社區的承諾。考勤和任務管理· 人才獲取，包括招聘和入職· 人才管理，包括績效管理、繼任計劃、薪酬管理、敬業度調查和集成...
Zoho People
zoho.com
精心打造一支更快樂的員工團隊。 當您照顧您的員工時，我們會照顧您的人力資源流程。從招募、入職和出勤管理到時間追蹤和評估，我們一應俱全。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是唯一一款能夠適應您工作方式的基於雲端的一體化 HR 套件。 ADP Workforce Now 基於單一資料庫構建，具有人力資源管理、薪資、福利、人才管理、時間和勞動力管理、學習和分析以及重返辦公室功能。管理您的員工從未如此簡單。 ADP Workforce Now 為您提供的工具不僅可以追蹤人力資源訊息，還可以幫助您管理員工隊伍並做出資料驅動的決策。而且，隨著您的成長，您可以添加您需要的功能。使用專門設計的工具和功能為組織的各個層級提供支持，為業務領導者、經理和員工提供引人入勝的體驗。 • 一體化：一個可設定的人力資源平台，可在單一資料庫中有效管理所有人...
Paylocity
paylocity.com
我們的一體化軟體平台為人力資源專業人員提供了一種輕鬆管理薪資、福利、人才和勞動力管理等日常任務的方法。但我們的與眾不同之處在於，我們的技術得到了真正關心客戶成功的文化的支持。提供者只會向您出售產品。但合作夥伴實際上關心您和您的業務。合作夥伴需要花時間來了解您並了解您的需求。我們與您一起尋找最佳解決方案，使您今天的業務受益，同時為更美好的明天鋪平道路。明天就是你的團隊的全部了。我們所做的一切都是為了支持您實現目標。我們將共同處理您的日常工作，以便您可以花更多的時間來打造您和您的員工渴望的文化。對於渴望真正合作關係的專業人士來說，Paylocity 是一家人力資源和薪資公司，可將您從今天的任務中解...
Keka
keka.com
招募不僅僅是一步完成的事情，因為它涉及整個過程中的各個複雜階段。找到合適的人才是建立成功商業環境的基石。因此，Keka 將為您提供出色的功能，例如多平台候選人搜尋、技術評估、記分卡等，這將幫助您透過 Keka 的申請人追蹤系統提供面向未來的招募體驗。
Paycom
paycom.com
25 年來，Paycom Software, Inc.（NYSE：PAYC）透過易於使用的人力資源和薪資技術簡化了業務和員工的生活，並透過直接存取資料來提高透明度。由於其業界首創的解決方案 Beti®，員工現在可以自行處理薪資單，並在提交薪資單之前被引導查找並修復代價高昂的錯誤。從入職和福利登記到人才管理等，Paycom 的軟體簡化了流程，提高了效率，並讓員工能夠掌控自己的人力資源信息，所有這些都在一個應用程式中完成。 Paycom 因其技術和工作場所文化而獲得全國認可，現在可以為美國和國際上各種規模的企業提供服務。 Paycom 正在引領美國工作場所的數位轉型。我們對文化和價值觀的承諾使我們...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR 是一家提供人力資源軟體即服務的美國科技公司。該公司由 Ben Peterson 和 Ryan Sanders 於 2008 年創立，總部位於猶他州林登。 BambooHR 的服務包括申請人追蹤系統和員工福利追蹤系統。 2019年，加喬·C·塞維利亞和 Brian T. Horowitz 在《PC 雜誌》中寫道，BambooHR“比競爭產品更貴”，並且“與競爭對手的解決方案相比，缺乏福利管理(BA) 功能”，但其“可靠的功能集和用戶友好的介面將其推向了我們的最佳選擇」。列表」。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox 被 Gartner 公認為亞太地區最受歡迎的 HCM 平台之一，是一款基於雲端的新時代 HRMS。在 Sequoia、Lightspeed 和 Endiya Partners 的支持下，Darwinbox 為 350 多家全球企業的 90 多萬名員工提供人力資源技術體驗。
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® 是一款一體化人力資源解決方案，設計時考慮到了簡單性。憑藉隨您的業務發展和變化的技術，Paychex 擁有創新業務解決方案和專門支持的正確組合，無論您的業務發展到何處，都可以幫助您實現目標。和留住員工•透過我們位於美國的24/7/365 即時支援團隊，隨時隨地獲得經驗豐富、屢獲殊榮的支援•與我們的合規專家一起領先於不斷變化的法律和法規••隨時隨地存取您的資訊Paychex Flex 行動應用程式人才管理：從單一人力資源平台招募、保留和培養頂尖人才，並簡化您的招募和入職流程。勞動力管理：利用我們重要的勞動力管理資源提高員工效率和生產力。薪資和財務支援：輕鬆支付員工薪資並...
HiBob
hibob.com
bob HRIS 是一個人員管理平台，可協助充滿活力的公司發揮員工的最佳水準。我們的 HR 軟體獨特、直覺且智能
Paycor
paycor.com
Paycor 幫助領導者實現人員管理各個方面的現代化，以便他們能夠專注於真正重要的事情：打造致勝團隊。統一的 HCM 解決方案可確保員工資料位於一處，因此您無需切換平台、存取多個系統或重新輸入資訊。自動執行繁瑣的工作，降低合規風險，提高效率，使員工能夠控制自己的財務狀況，並透過強大的分析和洞察更深入地了解您的業務。
Lattice
lattice.com
Lattice 是一個人員管理平台，匯集了所有工具、工作流程和見解，幫助組織在獲勝文化中培養敬業且高績效的員工。透過將持續績效管理、員工敬業度調查、薪酬管理和職業發展工具整合到一個互聯解決方案中，萊迪思可以提供強大的人員分析，供人力資源和人員團隊使用，以推動產生有影響力的業務成果。萊迪思連續三年躋身 Inc. 500 家成長最快的私人公司排行榜，並被 99% 的員工評為最佳工作場所，為全球 5,000 多家客戶提供服務，包括 Slack、Cruise 和 Reddit。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo 是一個廣泛的人力資源技術平台，可解決複雜的人力資源挑戰，同時簡化和自動化日常人力資源運作。 Zimyo 受到 Bajaj Capital、Yashraj Films、TVF、Apollo Tyres、Capital Motion、SOHO House、Qatar Wire Products 和其他 2,000 家現代組織的信賴，提供一整套產品，包括人力資源和薪資、出勤、績效、申請人追蹤、參與度和40 個其他模組。透過利用這些解決方案，任何規模的組織都可以自動化人力資源運營、運行無錯誤的工資單、按時支付工資、跟踪員工出勤、入職/離職員工、跟踪員工績效、解析簡歷、發送錄用通知書等等。與...
Goalscape
goalscape.com
Goalscape 是視覺化目標設定軟體，可協助團隊和個人設定、管理和實現目標。分享目標 ✓ 管理任務 ✓ 追蹤進度 ✓
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial 是一款一體化軟體，可協助您在一個集中式系統中管理時間、人才和文檔，從而節省您的時間、消除錯誤並引導您走向成功。基於雲端的 Factorial HR 軟體專為中小型企業 (SMB) 設計，透過簡單直覺的介面解決問題，您將忘記電子表格，該介面可讓您優化和數位化所有手動流程。完整的人力資源解決方案，透過提供資訊和見解來自動化、簡化和理順管理流程，幫助公司改善管理並降低成本。
Sage HR
sage.hr
屢獲殊榮的人力資源科技公司，為全球客戶提供考勤、績效和招募管理。 14 天免費試用！設定簡單！隨時取消！
15Five
15five.com
15Five 的策略績效管理平台推動行動和影響，幫助企業及其員工蓬勃發展。結合生成式人工智慧、客製化分析和以人為本的原則，人力資源領導者可以透過360° 績效評估、敬業度調查、目標追蹤、經理髮展和持續回饋工具（例如指導性一對一和檢查）來加快敬業度、績效和保留率。
Profit.co
profit.co
Profit.co 的 OKR 軟體可協助您的組織使用以 OKR 為中心的方法執行策略。 Profit.co 讓您可以使用每季的計劃-執行-參與-學習週期更快地進行迭代。您可以在季度初規劃和調整 OKR，透過每週簽到和審核來追蹤執行情況，使用我們的協作功能促進高水準的員工敬業度，並使用高度結構化的反映和重置流程來改善組織學習。由於 Profit.co 是高度可自訂的，任何規模的組織都可以輕鬆開始使用 OKR。 Profit.co 還內建了策略追蹤、任務管理、員工敬業度和員工發展功能。透過即時報告和儀表板，管理人員可以查看團隊的進度並及早發現潛在問題。 Profit.co 與 Slack、Mic...
Leapsome
leapsome.com
具有前瞻性思維的公司（包括 Spotify、monday.com 和 Unity）的執行長和人力資源團隊使用 Leapsome 的平台來實現績效管理、員工敬業度和學習之間的閉環。作為人才支援平台，Leapsome 結合了目標和 OKR 管理、績效評估和 360 度、發展框架、員工學習和入職、員工敬業度調查、反饋和表揚、薪酬和晉升以及會議等工具。了解更多：Leapsome.com
Zenefits
zenefits.com
Zenefits 是一家總部位於美國的公司，為公司提供基於雲端的軟體即服務來管理人力資源，特別注重幫助他們辦理健康保險。
Namely
namely.com
即，這是您的員工會喜歡的唯一人力資源、薪資、福利和人才管理平台。它不僅僅是人力資源軟體：它是您需要的合規性和福利諮詢。
Officevibe
officevibe.com
Workleap Officevibe 提供了參與、認可和績效管理的簡單工具。它使人力資源領導者能夠與經理合作，快速將回饋轉化為具體行動，建立有意義的認可文化，並推動持續的績效管理。它使公司中的每個人都能對頂尖人才的保留和團隊績效產生實際的影響。 Officevibe 是 Workleap 的一部分，Workleap 是一個讓工作體驗更簡單的平台，在 100 多個國家/地區擁有超過 20,000 名滿意的客戶。
ZenHR
zenhr.com
在 ZenHR，我們致力於讓使用者安心。 ZenHR 不只是另一個人力資源軟體；它也是人力資源軟體。這是一種變革性的人力資源體驗，旨在幫助人力資源部門和員工達到禪宗狀態。憑藉我們的在地化功能和介面（包括勞動法、外籍人士法規、社會保險和稅法），ZenHR 的 HRMS 為中東和北非市場中從中小企業到企業客戶的所有人提供服務。
Small Improvements
small-improvements.com
Small Improvements 是一個靈活的績效管理工具包，可幫助 700 多家公司的員工成長並取得成功。它具有高度可配置性——您可以更改和組合構建塊以滿足您組織的需求，還可以調整外觀。 Zapier、Duolingo、Soundcloud、GetYourGuide 和 Strava 等中小型公司使用我們的工具來支持他們的回饋文化。透過以下核心功能的任意組合，鼓勵及時、有意義的回饋並建立牢固的工作關係：目標、1:1 會議、讚美、回饋請求、360 度回饋、績效評估、脈搏調查和保留分析。如需參觀和 30 天免費試用，請造訪我們的網站 www.small-improvements.com
factoHR
factohr.com
使用factoHR 提升您的人力資源管理，factoHR 是一個先進的、以行動為中心的 HCM 平台，可以自動化從招聘到退休的每個人力資源職能。我們的智慧平台提供可行的見解，使您能夠更快地實現業務目標。加入 3500 多家企業和 260 萬員工隊伍，其中包括塔塔鋼鐵 (BSL)、梅賽德斯奔馳、Wipro、Denso Group、BSE 和 Cycle Agarbatti 等行業巨頭。像他們一樣，體驗生產力高達 87% 的提升。主要優勢： 統一平台：利用我們的無縫整合工具提高生產力。員工敬業度：利用即時情緒分析來維持團隊的敬業度。策略成長：實施 OKR 和 KPI 以推動組織成功。資源最佳化：詳...
WebHR
web.hr
WebHR 是一款社交一體式人力資源軟體，涵蓋了公司最重要的資產（員工）從「僱用」到「退休」的所有內容。 WebHR 將使您的人力資源團隊能夠輕鬆有效地開始管理您的人力資源。 WebHR 不僅是 HR 不可或缺的工具，也是整個公司不可或缺的工具。 WebHR 是基於軟體即服務 (SaaS) 和雲端運算模型。
Inspire Software
inspiresoftware.com
Inspire 是一個功能強大的軟體平台，它使用尖端的人工智慧來簡化企業策略、促進員工協作並提高績效。透過 Inspire AI，員工可以在動態工作空間中建立 SMART 目標和 OKR，從而增強責任感並推動明確的業務成果。 Inspire 已被證明可以提高員工敬業度，帶來顯著的成果，例如收入翻倍和員工流失率降低 35%。利用 Inspire Software 改變您的文化並發揮最佳水平。
ChartHop
charthop.com
ChartHop 的使命是在組織內部創造健康的透明度，以便員工和組織蓬勃發展。 ChartHop 是一個動態的人員營運平台，它連接並視覺化人員數據，透過洞察、協調和行動為組織提供支援。 ChartHop 的人員營運平台為人力資源帶來了全新的方法，是人員資料的統一來源，也是日常計畫、流程和措施的主要行動點。從人員和財務主管到經理和員工，ChartHop 專為組織中的每個人而設計。 ChartHop 透過整個人力資源技術堆疊的強大集成，與數十個平台良好配合，並為 1Password、YipitData、BetterCloud 和 Starburst 等公司提供服務。 ChartHop 由 Ian ...
Kenjo
kenjo.io
Kenjo 是一個完整且可客製化的人力資源平台，旨在為人力資源部門提供日常協助。 Kenjo 允許使用者管理文件、管理假期和缺勤、進行績效評估以及選擇新人才。它還提供工資報告。 Kenjo 非常適合希望透過易於使用的工具實現所有人力資源流程自動化的中小型企業。因為人類不只是資源。
Workhuman
workhuman.com
Workhuman 是一家跨國公司，總部位於馬薩諸塞州弗雷明漢和都柏林，提供基於雲端（軟體即服務）的人力資本管理 (HCM) 軟體解決方案。 其社會認可解決方案旨在讓員工相互認可和獎勵，以激勵與公司價值觀相符的績效和行為。 Workman 的部分客戶包括賽門鐵克、Intuit、捷藍航空、思科和洲際酒店集團。 2019 年 2 月，該公司更名為 Work human。
Perdoo
perdoo.com
Perdoo 是排名第一的績效管理系統，可協助創建高績效企業。讓每個人都與您的公司策略保持一致。讓團隊專注於最重要的 OKR 和 KPI。並且，讓您的員工在工作中感受並盡力而為。
Hirebook
hirebook.com
Hirebook 是一個以人為本的平台，可幫助公司透過簽到、OKR、KPI 和行動項目來增強其團隊的能力，所有這些都與綜合會議工具相關。它允許經理與員工進行交流，提供專門的空間來分享進度和討論員工發展，並將 OKR 融入團隊所做的一切中，以協調整個公司的策略。 Hirebook 的策略產品對於任何尋求提高參與度的組織來說都是一個成功的組合。
Culture Amp
cultureamp.com
身為全球員工體驗平台的領導者，Culture Amp 徹底改變了 6,500 家公司的 2,500 萬名員工如何創造更美好的工作世界。 Culture Amp 易於使用的一體化平台使各種規模和行業的公司能夠轉變員工敬業度、培養高績效團隊、認可成功、推動員工發展並留住人才。在尖端研究、最新技術和世界上最大的員工資料集的支持下，Culture Amp 可以輕鬆建立自信的、數據驅動的人才策略，從而使員工受益並推動業務成功。
ClearCompany
clearcompany.com
幫助近 3,000 個組織招募、培養、認可和留住員工。自 2004 年以來，ClearCompany 的端到端人才管理平台已幫助數千家公司透過在員工旅程的每個階段賦予員工權力來最大限度地發揮人才。 ClearCompany 整合了數據驅動的最佳實踐、專家知情的內容和客製化的軟體工具來招募、提升、認可和留住員工，團結人員和流程以實現業務成功。當人力資源部門擁有所需的工具來準確規劃、完美執行人員計畫並刻意建構文化時，人才最大化就得以實現——這些人才最大化的重要支柱是我們人才管理平台的核心。
SkillsBoard
skillsboarding.com
第一個基於技能的學習和人才管理平台，透過個人認證護照吸引人們
Peoplebox
peoplebox.ai
它為績效評估、360 度評估、一致目標 (OKR)、1:1、調查、KPI、任務/專案管理、策略會議和人員分析提供單一平台。與其他工具不同，它與 Slack/Teams 的整合不僅限於通知，還允許您直接在 Slack/Teams 內進行整個績效評估、參與度調查和 OKR 簽入。使其獨一無二的另一個原因是其無與倫比的定制性、直觀性和出色的客戶支持，可幫助您定制一切。以下是一些功能 - 自動目標和項目跟踪、基於目標的 360 度評論、目標、能力和價值觀的自定義權重、最終評級計算的高級公式、校準、9 框、個性化提醒、實時參與洞察、KPI跟踪、專家建立的範本、針對不同團隊的單一表單客製化以及表單一性化。
Verint
verint.com
Verint Messaging™ 是一款專門建置的解決方案，用於將訊息整合到數位客戶旅程中，並透過訊息傳遞和社交管道大規模促進與客戶的對話。 Verint 為訊息傳遞管道提供數位客戶參與解決方案，將代理商和虛擬助理回應與勞動力自動化、解決方案管理、聊天機器人開發和企業級分析相結合。根據Forrester 新浪潮：數位優先客戶服務解決方案研究(2020)，Verint Messaging 支援競爭對手中最廣泛的訊息傳遞和社交管道，透過公共社交媒體和選擇的私人訊息傳遞管道為整個客戶旅程中的對話提供支援： 訊息傳遞• WhatsApp • Messenger • Instagram 訊息• App...
Betterworks
betterworks.com
Betterworks 是智慧績效管理軟體解決方案的先驅。其靈活的、企業級的 SaaS 平台可協助員工和組織發揮最大潛力，使用可提高經理效率和員工績效的工具，從而提高參與度和留任率，並最終實現更好的業務成果。 Betterworks 解決方案結合了生成式人工智慧和數據分析，使組織能夠做出與績效、校準、技能發展、職業發展和繼任計畫相關的智慧、基於數據的決策。作為一個全面的、專門構建的績效管理解決方案，它融合了目標設定、經理與員工對話、反饋、員工參與和認可——所有這些都可以在員工日常工作流程中使用的應用程序中訪問，例如電子郵件、日曆和訊息應用程式。 Betterworks 的模組擷取結構化和非結構...
The Predictive Index
predictiveindex.com
Predictive Index 認為每個業務問題都是人的問題。人員數據應該指導員工旅程的每一步，從第一次面試到大晉升，它也應該指導您的業務策略。我們稱之為“人才優化”，我們的模組化平台的每個部分都是為了支持它而建造的。 PI HIRE：每次透過 PI Hire 為每項工作招募完美的候選人。我們透過 60 多年的科學和數百萬個數據點支持的行為和認知評估來幫助您縮小申請人的領域範圍。此外，我們也透過個人化面試指南讓您的招募流程變得簡單、客觀。 PI INSPIRE：透過 PI Inspire 管理您的團隊取得成功。不再猜測如何最好地管理某人：我們的關係指南對每個團隊成員的行為進行了全面分析，並提...
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace 有助於讓工作每天變得更好。我們協助組織改善員工體驗、激發影響力並營造員工成功的磁性文化，進而吸引和留住頂尖人才。我們的一體化員工成功平台透過持續的洞察力和行動來推動敬業度和績效。我們的敬業度套件可協助組織制定整體傾聽策略，以識別和解決員工體驗中的差距。我們的績效管理工具為團隊成長、發展和調整提供資源，以獲得最大成功。解決方案包括員工調查、行動規劃、目標、回饋、績效評估、認可、一對一、人才評估、繼任計畫以及全國知名的最佳工作場所競賽。要了解更多信息，請訪問 www.quantumworkplace.com。
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce 是一個一體化人力資源平台，可提供最佳工作體驗。它是一種集中式解決方案，可簡化員工生命週期每個階段的人力資源流程。我們的使命是幫助企業： - 簡化人力資源流程； - 建立高績效文化； - 讓招募、入職、員工敬業度、時間追蹤、休假管理和績效評估變得更加容易。 PeopleForce 協助推動企業向前發展，同時專注於人員而不是流程。創造一個充滿力量且令人愉快的工作場所。
PerformYard
performyard.com
無痛 360 度審核 - PerformYard 對於 HR 來說簡單靈活，對員工來說則簡單易懂。您可以簡化現有的 360 度審核流程或製定新的 360 度策略。 PerformYard 還支援持續回饋、360 度審核、年度審核、基於專案的審核、認可、客戶回饋和其他回饋，因此您的所有員工評估都可以集中在一個地方。支援始終免費且不受限制。只需點擊幾下即可管理您的下一個 360 度審核週期。
Javelo
javelo.io
重塑您團隊的監控！ Javelo 幫助您數位化和建立人力資源流程，培養強大的回饋文化來建立忠誠的團隊。
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • 策略規劃• OKR • KPI • 任務（包括看板） • 項目（包括甘特圖） • 白板• 報告• 潛在客戶• 客戶• 參與• 票證• 表格和調查• 360° 審核• 獎勵• 出席•休假• LMS • 透過執行策略並透過策略、OKR 和KPI 有效實現關鍵指標，超越您的同行- 透過點擊按鈕產生即時報告和KPI 儀表板，在這個敏捷的商業世界中做出更快、更明智的決策 - 🙂透過獎勵系統、每週簽到、一對一和內部排名來吸引和激勵您的員工和團隊 - 透過易於應用和有效的專案（包括甘特圖）全面了解您的專案）和任務（包括看板）管理；輕鬆產生專案發票 - 💡透過我們的白板和範...
Cinode
cinode.com
誰知道什麼，誰有空，我可以賣什麼？我們提供有關您目前缺少的銷售、交付和技能的重要見解。 Cinode 是一款促進顧問公司發展的一體化平台。我們成為北歐地區的首選是有原因的。
Effy.ai
effy.ai
由 AI 驅動的 360 度回饋和績效評估軟體。它透過即用型模板和人工智慧生成的報告提供了進行員工審核的最快體驗。它最適合剛開始建立審核流程和偶爾進行審核的公司。開始免費，然後按使用付費。
Fuel50
fuel50careerdrive.com
Fuel50 的 360 度回饋支援經過同行驗證的即時職業發展。支持員工在組織內無限的職涯發展。 360 Feedback 允許員工、領導者、導師和教練相互請求、接收和提供回饋。支持員工自我維持的職涯發展。定期向您的員工提供他們需要的回饋，以與您一起不斷改進和推進他們的職業生涯。
PatPat360
patpat360.com
PatPat360 是一個為團隊、領導者和人力資源經理提供支援的績效管理平台。 # 旨在提高員工敬業度、績效和生產力。 # 它透過持續回饋和 OKR 目標設定工具對傳統績效管理系統進行創新。 # 它包括社交網路的典型特徵、廣泛的微觀激勵和遊戲化。 # 唯一被 WhatMatters.com 認可為最佳 OKR 工具的歐洲軟體。
Engagedly
engagedly.com
Engagedly 是一款包含員工敬業度元素的績效評估軟體。它簡單但靈活且強大，足以與各種規模的快速發展的公司合作。請求演示！
Arcoro
arcoro.com
建築公司和承包商有特殊的勞動力管理需求，Arcoro 提供了一套模組化建築人力資源軟體，使公司能夠成功解決這些需求。 Arcoro 是唯一一家專注於建築行業的人力資源技術公司，提供解決方案來幫助公司僱用、管理和培養其後台、專業和熟練的貿易勞動力。 Arcoro 的模組套件包括： • 申請人追蹤 • 入職培訓 • 學習管理 • 核心人力資源 • 福利 • ExakTime 時間/出席追蹤 • 薪資管理 • 績效管理與繼任計畫。公司可以選擇利用一個或所有模組，許多客戶從一兩個模組開始，然後隨著需求的變化或組織的發展而添加更多模組。 Arcoro 套件中的模組完全集成，但它們也與其他建築技術集成，包...
Eletive
eletive.com
Eletive 是一個人員成功平台，透過直覺且使用者友善的工具收集即時員工敬業度調查、績效管理、OKR 目標設定、360 度回饋和 1:1 會議。 Eletive 可自動執行並簡化繁瑣的管理任務，因此 HR、經理和團隊成員可以專注於業務目標。
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic 為成長型企業提供人員和績效管理工具。我們正在申請專利的技術將參與度和倦怠訊號整合到一個 StayFactor™ 分數中。結合我們的組織網絡分析圖 (ONA)，您將擁有培養高績效團隊、發現內部協作模式、識別孤島和瓶頸以及突出聯繫最緊密和聯繫最緊密的員工所需的一切。透過 Peoplelogic，您將獲得做出有影響力的業務決策所需的所有數據和見解。
HROne
hrone.cloud
HROne 是面向未來的 HCM 套件，可實現人力資源流程自動化、簡化人際互動並提供可行的見解以建立更好的工作場所。為了讓人力資源的一切都實現自動駕駛，我們成功地簡化了整個員工生命週期的人力資源職能，為 1,100 多家企業節省了數百萬個小時。此計數包括來自 20 多個行業的名稱 - Timex、ABP、Lux Cozi、Droom、Amar Ujala、Haier、Bikanervala、Weikfield、Burberry、Harvest Gold、Studs、Nippon Steel、Annapurna、Nissin、TravelXp、Career Launcher 和 Paynearb...
Appward
appward.com
軟體公司不了解您的業務。從一組中，您將獲得一個嚴格的解決方案，需要昂貴且耗時的實施。從另一個方面，您將獲得一堆斷開連接的應用程式。我們感受到你的痛苦。 Appward 在極快的私有工作空間中提供了一組包含80 多個應用程式的智慧應用程序，可協助您管理和改進組織中的每個功能，包括專案管理、CRM、員工管理、營運、品質、製造和供應鏈。
Trinet Expense
app.trinetexpense.com
TriNet（NYSE：TNET）是一家專業雇主組織 (PEO)，為中小型企業 (SMB) 提供按行業量身定制的全方位人力資源解決方案服務。為了使中小型企業擺脫耗時的人力資源複雜性，TriNet 提供人力資本專業知識、福利、風險緩解和合規性、薪資和即時技術。從大街到華爾街，TriNet 使中小型企業能夠專注於最重要的事情——發展業務。 TriNet – 以人為本。欲了解更多信息，請訪問 TriNet.com 或在 Twitter 上關注我們 (@TriNet)
Frankli
frankli.io
適用於高績效組織的績效管理系統和參與平台。將人們與公司、策略以及彼此聯繫起來。輕鬆整合。
Macorva
macorva.com
Macorva 的人工智慧平台正在徹底改變企業處理績效管理、回饋和客戶滿意度的方式。我們的解決方案將無摩擦的回饋、進階分析和人工智慧結合在一起，將見解轉化為有針對性的資源和回應計劃，幫助組織充分利用其經驗數據。不要陷入數據的泥潭，而是使用 Radiant AI® 來釋放您的時間，並更專注於能夠帶來影響力變革的行動。從將每位員工和經理與經過驗證的後續步驟聯繫起來，到關閉回饋循環和改善結果，Radiant AI 是您推動更好的員工和客戶體驗的私人教練。我們的解決方案：Macorva EX 是一個先進的、由 AI 驅動的員工體驗平台，具有調查、脈搏檢查、敬業度評分、基準測試、駕駛員分析、eNPS、3...
AssessTEAM
assessteam.com
AssessTEAM 是一款受歡迎的基於雲端的員工績效管理軟體，可幫助組織以簡單、有趣且有效的形式評估員工績效 - 該平台已處理超過 200 萬個評估！支援傳統的監督審核、目標設定、360 度、週年紀念日評估、持續回饋、顧客滿意度回饋、專案績效評估等各種評估方法。 AssessTEAM 是一款多功能工具，適合任何中小型企業快速推出績效管理系統，而無需簽訂長期合約。我們龐大的專業評估範本庫使我們成為需要協助格式化員工工作職責的公司的絕佳選擇。人力資源專業人士和企業主喜歡我們的 KPI 庫，這為他們節省了數週的工作時間。我們的產品是一個簡單、有效且易於管理的績效管理流程，任何企業都可以在幾天內推出...
Primalogik
primalogik.com
Primalogik 是一種線上、易於使用、靈活且經濟實惠的績效管理服務，您可以根據自己的需求進行客製化。您可以組合平台中的不同模組來自動執行不同的流程： • 360 度回饋• 績效評估• 目標追蹤• 即時回饋與認可• 員工滿意度/敬業度調查• 經理日誌• 一切都可以方便地整合在一個工具中。 Primalogik 為人力資源專業人員和經理提供了一個強大的工具，可以透過基準測試和盲點檢測等工具收集有關員工的有價值的資訊。只需很少的初始配置，該系統就可供數百上千的用戶使用，無需特殊培訓。