薪資軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 直布羅陀

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
薪資軟體使公司能夠有效管理和簡化薪資流程，確保及時準確地向員工支付薪資。這些系統協助人力資源部門自動化薪資任務，並協助會計團隊保持精確的簿記。該軟體計算工資、稅金和扣除額（稅前和稅後），並幫助組織遵守各種州和聯邦稅收法規以及社會安全要求。許多用戶也選擇多國薪資軟體來處理國際薪資需求。
提議新的應用程式
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是唯一一款能夠適應您工作方式的基於雲端的一體化 HR 套件。 ADP Workforce Now 基於單一資料庫構建，具有人力資源管理、薪資、福利、人才管理、時間和勞動力管理、學習和分析以及重返辦公室功能。管理您的員工從未如此簡單。 ADP Workforce Now 為您提供的工具不僅可以追蹤人力資源訊息，還可以幫助您管理員工隊伍並做出資料驅動的決策。而且，隨著您的成長，您可以添加您需要的功能。使用專門設計的工具和功能為組織的各個層級提供支持，為業務領導者、經理和員工提供引人入勝的體驗。 • 一體化：一個可設定的人力資源平台，可在單一資料庫中有效管理所有人...
Paylocity
paylocity.com
我們的一體化軟體平台為人力資源專業人員提供了一種輕鬆管理薪資、福利、人才和勞動力管理等日常任務的方法。但我們的與眾不同之處在於，我們的技術得到了真正關心客戶成功的文化的支持。提供者只會向您出售產品。但合作夥伴實際上關心您和您的業務。合作夥伴需要花時間來了解您並了解您的需求。我們與您一起尋找最佳解決方案，使您今天的業務受益，同時為更美好的明天鋪平道路。明天就是你的團隊的全部了。我們所做的一切都是為了支持您實現目標。我們將共同處理您的日常工作，以便您可以花更多的時間來打造您和您的員工渴望的文化。對於渴望真正合作關係的專業人士來說，Paylocity 是一家人力資源和薪資公司，可將您從今天的任務中解...
Keka
keka.com
招募不僅僅是一步完成的事情，因為它涉及整個過程中的各個複雜階段。找到合適的人才是建立成功商業環境的基石。因此，Keka 將為您提供出色的功能，例如多平台候選人搜尋、技術評估、記分卡等，這將幫助您透過 Keka 的申請人追蹤系統提供面向未來的招募體驗。
Paycom
paycom.com
25 年來，Paycom Software, Inc.（NYSE：PAYC）透過易於使用的人力資源和薪資技術簡化了業務和員工的生活，並透過直接存取資料來提高透明度。由於其業界首創的解決方案 Beti®，員工現在可以自行處理薪資單，並在提交薪資單之前被引導查找並修復代價高昂的錯誤。從入職和福利登記到人才管理等，Paycom 的軟體簡化了流程，提高了效率，並讓員工能夠掌控自己的人力資源信息，所有這些都在一個應用程式中完成。 Paycom 因其技術和工作場所文化而獲得全國認可，現在可以為美國和國際上各種規模的企業提供服務。 Paycom 正在引領美國工作場所的數位轉型。我們對文化和價值觀的承諾使我們...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR 是一家提供人力資源軟體即服務的美國科技公司。該公司由 Ben Peterson 和 Ryan Sanders 於 2008 年創立，總部位於猶他州林登。 BambooHR 的服務包括申請人追蹤系統和員工福利追蹤系統。 2019年，加喬·C·塞維利亞和 Brian T. Horowitz 在《PC 雜誌》中寫道，BambooHR“比競爭產品更貴”，並且“與競爭對手的解決方案相比，缺乏福利管理(BA) 功能”，但其“可靠的功能集和用戶友好的介面將其推向了我們的最佳選擇」。列表」。
Homebase
joinhomebase.com
超過 10 萬家小型（但實力雄厚）企業使用 Homebase 來管理其計時團隊，包括員工日程安排、時鐘等。
Gusto
gusto.com
無論您是剛起步還是擴展快速成長的業務，Gusto 都是您發展和培養團隊所需的合作夥伴。借助 Gusto，您可以在一個地方獲得工資、福利、招聘、管理資源等現代人力資源功能。 Gusto 很自豪能夠透過單一的值得信賴的系統、有競爭力的薪酬工具和專家指導為美國超過 300,000 家企業提供服務，幫助您增強團隊能力。因為當您的員工蓬勃發展時，您的企業也會蓬勃發展。了解更多信息，請訪問 https://gusto.com
Rippling
rippling.com
Rippling 為企業提供了一個在全球範圍內運作人力資源、IT 和財務的場所。它將通常分散在公司內的所有勞動力系統匯集在一起，例如工資、費用、福利和電腦。您有史以來第一次可以在單一系統中管理和自動化員工生命週期的每個部分。以入職為例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方僱用新員工，並設定他們的工資單、公司卡、電腦、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方應用程式 - 所有這些都在 90 秒內完成。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox 被 Gartner 公認為亞太地區最受歡迎的 HCM 平台之一，是一款基於雲端的新時代 HRMS。在 Sequoia、Lightspeed 和 Endiya Partners 的支持下，Darwinbox 為 350 多家全球企業的 90 多萬名員工提供人力資源技術體驗。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是一個線上會計和發票平台，可節省您的時間，實現管理自動化，並使您的書籍井井有條，讓您的業務看起來專業。 FreshBooks 認為財務記錄保存應該簡單快捷，但仍足夠詳細以滿足您的會計師的要求。免費試用 FreshBooks 30 天。
Deel
letsdeel.com
Deel 是面向全球團隊的一體化人力資源平台。這意味著任何地方的任何團隊都可以進行端到端的人力資源管理。在幾分鐘內即可合規地僱用、入職全職員工或獨立承包商並為其支付工資。您將第一次在一個地方集中了解整個員工隊伍。借助 Deel，公司可以利用 Deel 的內部後台辦公室和本地實體實現全球薪資發放。員工、經理和領導者可以透過 Deel 的現代化自助介面更新提款詳細資訊、視覺化團隊結構、監督薪資支出總額以及完成數十項其他任務。如今，Deel 為從中小型企業到上市公司的 20,000 多家客戶提供服務，幫助超過 120,000 名員工從任何地方獲得薪水。創建本地化的法律合約、追蹤休假、發放獎金、管理股...
Paycor
paycor.com
Paycor 幫助領導者實現人員管理各個方面的現代化，以便他們能夠專注於真正重要的事情：打造致勝團隊。統一的 HCM 解決方案可確保員工資料位於一處，因此您無需切換平台、存取多個系統或重新輸入資訊。自動執行繁瑣的工作，降低合規風險，提高效率，使員工能夠控制自己的財務狀況，並透過強大的分析和洞察更深入地了解您的業務。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff 是一款尖端的勞動力分析軟體解決方案，旨在提高遠端、混合和內部團隊的生產力，同時確保積極的員工體驗。 Hubstaff 與 30 多個應用程式集成，使您的企業可以更有效率地運作。您可以透過時間追蹤、螢幕截圖、活動追蹤、URL 和應用程式追蹤、勞動力分析指標、自動薪資單和發票、日程安排、GPS 和位置監控以及時間表等功能來了解工作情況。適用於 Mac、Windows、Linux、Chrome、iOS 和 Android。我們的使命是幫助每個人在工作中度過最有成效的一天。這項承諾意味著在不損害每個人令人滿意的工作環境的情況下優先考慮最佳績效。體驗 Hubstaff 對我們組織的效率...
7shifts
7shifts.com
7shifts 是一款一體化餐廳團隊管理平台，可協助經營者： 1) 做出更有利可圖的決策。您每天都會獲得做出最佳團隊和營運決策所需的見解。透過規劃執行、最佳勞動力追蹤和即時報告來實現您的勞動力目標。 2）提高運作效率。我們將幫助您井然有序地運作並減少容易避免的錯誤。主動管理合規性，輕鬆運行薪資單，並使用數位清單追蹤任務。 3）爭取時間。隨著效率的提高，您將有更多的空閒時間來創造出色的賓客體驗。更輕鬆的調度、集中通訊和自動小費計算觸手可及。 4）提高團隊保留率。您將獲得幫助建立強大團隊所需的工具。密切注意團隊敬業度、情緒和滿意度，將人員流動率降低 13%。以下是您的餐廳如何從7 班制中受益： -...
Zimyo
zimyo.com
Zimyo 是一個廣泛的人力資源技術平台，可解決複雜的人力資源挑戰，同時簡化和自動化日常人力資源運作。 Zimyo 受到 Bajaj Capital、Yashraj Films、TVF、Apollo Tyres、Capital Motion、SOHO House、Qatar Wire Products 和其他 2,000 家現代組織的信賴，提供一整套產品，包括人力資源和薪資、出勤、績效、申請人追蹤、參與度和40 個其他模組。透過利用這些解決方案，任何規模的組織都可以自動化人力資源運營、運行無錯誤的工資單、按時支付工資、跟踪員工出勤、入職/離職員工、跟踪員工績效、解析簡歷、發送錄用通知書等等。與...
Zoho Payroll
zoho.com
Zoho Payroll 是一款基於雲端的薪資軟體，可自動計算薪資、稅金和扣除額，發送薪資單/薪資存根。它目前有三個版本，旨在遵守印度、阿聯酋和美國的稅法和勞動法。核心功能- 自動計算工資、稅收和扣除額- 遵守印度、阿聯酋和美國的稅收和勞動法- 在線生成和分發工資單- 帶有移動應用程序的員工自助服務門戶- 靈活的工資配置- 用戶訪問控制-薪資修訂 - 審核流程 - 與 Zoho Books、Zoho Expense 和 Zoho People 印度版整合 遵守各項所得稅、員工公積金 (EPF)、員工國家保險 (ESI)、勞動福利基金 (LWF) 和職業稅規定狀態。下載 24Q 表格和預先格式化...
Remote
remote.com
Remote 是您用於管理和支付全球全職員工和合約工工資的一體化解決方案。我們的平台處理多個國家的國際薪資、福利、稅收、股票選擇權和合規性。無論您的團隊位於何處，Remote 都能透過強大的全球就業解決方案確保最佳體驗。我們無與倫比的智慧財產權保護和頂級安全措施讓您在全球範圍內高枕無憂。此外，Remote 提供統一費率定價模式，無隱藏費用，幫助您有效管理預算，同時專注於推動業務成長。
PayFit
payfit.com
PayFit 是一個基於雲端的整合薪資和人力資源管理平台，在一個解決方案中為您提供最佳的薪資外包和薪資軟體的使用。這是一種自動化解決方案，可以節省大量時間並消除與工資相關的錯誤；它會在您選擇的日期自動產生您員工的薪資單，並代表您處理 HMRC RTI 和退休金提交。 PayFit 的客戶成功團隊確保平台上的順利入職，並且客戶可以獲得薪資專家的專門支援。 PayFit 也負責休假和費用的管理。員工可以訪問自己的入口網站來查看/下載薪資單並提交休假和費用以供批准。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits 是一家總部位於美國的公司，為公司提供基於雲端的軟體即服務來管理人力資源，特別注重幫助他們辦理健康保險。
Fourth
fourth.com
我們管理薪資和人力資源相關的行政活動，因此您可以專注於為您的客戶提供服務。憑藉在酒店業的豐富經驗，我們知道如何處理您在勞動力、合規性、負債和保留關鍵員工方面面臨的獨特問題。作為記錄雇主，我們允許您的企業透過通常只有大公司才能實現的規模經濟來最大限度地降低風險並實現節省。此全方位服務和技術解決方案包括：薪資管理和稅務申報 福利管理 工傷賠償和 EPLI 保險 索賠管理 按需聯繫酒店薪資專家 員工自助服務等。
Namely
namely.com
即，這是您的員工會喜歡的唯一人力資源、薪資、福利和人才管理平台。它不僅僅是人力資源軟體：它是您需要的合規性和福利諮詢。
Workstream
workstream.us
Workstream 是領先的小時工人力資源、薪資和招募平台。其智慧技術簡化了人力資源任務，使特許經營者和企業主可以快速行動、降低勞動力成本並簡化營運——所有這些都在一個地方完成。前 50 名的快餐店品牌中有 46 個（包括 Burger King、Jimmy John's、Taco Bell）依靠 Workstream 僱用、留住團隊並為其支付工資。請造訪 workstream.us 以了解更多資訊。
ZenHR
zenhr.com
在 ZenHR，我們致力於讓使用者安心。 ZenHR 不只是另一個人力資源軟體；它也是人力資源軟體。這是一種變革性的人力資源體驗，旨在幫助人力資源部門和員工達到禪宗狀態。憑藉我們的在地化功能和介面（包括勞動法、外籍人士法規、社會保險和稅法），ZenHR 的 HRMS 為中東和北非市場中從中小企業到企業客戶的所有人提供服務。
factoHR
factohr.com
使用factoHR 提升您的人力資源管理，factoHR 是一個先進的、以行動為中心的 HCM 平台，可以自動化從招聘到退休的每個人力資源職能。我們的智慧平台提供可行的見解，使您能夠更快地實現業務目標。加入 3500 多家企業和 260 萬員工隊伍，其中包括塔塔鋼鐵 (BSL)、梅賽德斯奔馳、Wipro、Denso Group、BSE 和 Cycle Agarbatti 等行業巨頭。像他們一樣，體驗生產力高達 87% 的提升。主要優勢： 統一平台：利用我們的無縫整合工具提高生產力。員工敬業度：利用即時情緒分析來維持團隊的敬業度。策略成長：實施 OKR 和 KPI 以推動組織成功。資源最佳化：詳...
WebHR
web.hr
WebHR 是一款社交一體式人力資源軟體，涵蓋了公司最重要的資產（員工）從「僱用」到「退休」的所有內容。 WebHR 將使您的人力資源團隊能夠輕鬆有效地開始管理您的人力資源。 WebHR 不僅是 HR 不可或缺的工具，也是整個公司不可或缺的工具。 WebHR 是基於軟體即服務 (SaaS) 和雲端運算模型。
Paypro
payentry.com
我們的人才招募解決方案可協助您的組織尋找、追蹤和評估優質人才，以便您能夠更有效率、更具成本效益地打造一支敬業、高績效的員工隊伍。這項強大的解決方案可自動化並簡化招募流程，以支援無紙化人力資本管理 (HCM) 環境。它提供了積極的候選人體驗，使候選人可以輕鬆地提供資訊、搜尋工作和線上申請。
Justworks
justworks.com
Justworks 是一個多產品解決方案，提供全球薪資、福利、合規支援、時間追蹤、人力資源工具等，並由人力資源認證專家提供屢獲殊榮的支援。我們處理細節，以便您可以專注於重要的事情：建立您的業務和團隊。
OnPay
onpay.com
OnPay 專為那些希望花更多時間經營業務（而不是花在後台任務上）的人而設計。其屢獲殊榮的薪資和人力資源每月為企業主節省超過 15 小時的時間，讓他們能夠專注於獲利。
Horilla
horilla.com
Horilla HRMS Software 是全面、可自訂的人力資源解決方案的領先供應商，提供強大、免費且靈活的軟體平台。我們對開源原則的承諾使各種規模和預算的組織都可以存取先進的人力資源軟體，而無需承擔許可費用。我們的專業開發人員和人力資源專業人員團隊設計了功能豐富的人力資源軟體解決方案，涵蓋廣泛的人力資源功能，包括招聘、員工入職、績效管理、時間和出勤追蹤、薪資處理、福利管理和員工敬業度。憑藉用戶友好的介面和廣泛的客製化選項，我們的軟體可以客製化以滿足每個組織的特定需求和工作流程。作為開源軟體的支持者，我們相信協作和社群驅動創新的力量。我們的開源人力資源軟體使組織能夠利用全球開發人員社群的集...
greytHR
greythr.com
greytHR 平台是一套針對中小型企業 (SME) 的雲端人力資源解決方案。它提供生產力工具，以實現更好的人員管理、更簡單的人力資源流程以及專業的人力資源服務交付。經理和員工自助服務的員工入口網站可以提高員工敬業度並節省全面的時間。 greytHR 軟體由印度以及阿聯酋、沙烏地阿拉伯、卡達、阿曼、科威特和巴林等 20 多個國家/地區的 20,000 多個組織和 200 萬用戶使用。顯著功能： ● 核心人力資源● 入職軟體● 員工生命週期管理● 休假與出勤管理● 薪資管理（針對印度和中東） ● 100% 人力資源合規性（針對印度和中東） ● 文件管理● 人力資源報告和分析● 員工入口網站和行動...
Netchex
netchex.com
透過 Netchex 的人力資源和薪資管理解決方案，您可以讓流程比以往更輕鬆，並確保工作始終正確完成。
Eddy
eddy.com
對於電子表格已無法滿足需求的小型企業來說，Eddy 是理想的一體化人力資源和薪資平台。它提供了您所需的關鍵功能，而沒有大型系統的複雜性和開銷，讓您有機會透過將多種工具組合成對您的業務有意義的工具來簡化您的生活。與 Eddy 一起節省時間和金錢。僱用、入職、管理和支付員工工資——所有這些都在一個簡單的系統中進行。
Onepoint HCM
onehcm.com
使用一個平台替換多達 8 個不同的系統並統一您的員工隊伍。 OnePoint 人力資本管理是一款一體化 HCM 解決方案，非常適合成長型公司在整個就業生命週期中招募、吸引、授權和留住員工。我們的 HCM 平台和專門的支援團隊使我們的客戶能夠在真正的單一資料庫解決方案中配置更自動化和簡化的流程。透過我們統一的 HCM 應用程式套件，自動化手動 HR/薪資流程、整合系統並提供統一的員工體驗，以提高參與度、溝通和合規性。
Worksy
worksy.io
Worksy 是一款適用於大中型組織的綜合人力資源軟體。我們可用的解決方案包括基本的管理工具，例如薪資、員工時間和出勤、休假、索賠、績效、招聘、人力資源分析等。
Multiplier
usemultiplier.com
想要更輕鬆地在另一個國家僱用人才嗎？ Multiplier 是您的解決方案—我們的技術可讓您無縫入職、向員工支付薪資、遵守監管法律、提供跨境福利，並與您的全球團隊保持聯繫。
Patriot
patriotsoftware.com
愛國者的會計軟體可以讓美國企業及其會計師在線上管理他們的帳簿。 Patriot 有兩種會計選項可供選擇： 1. 基本會計：20 美元/月2. 高級會計：30 美元/月使用這兩種選項，您可以向無限客戶開立發票、向1099 供應商和承包商付款、接受信用卡付款、自動匯入您的銀行交易，等等！而且，只需單擊按鈕即可存取易於使用的財務報告，包括公司的損益表和資產負債表。
Zelt
zelt.app
Zelt 是第一種在一個地方管理公司所有員工管理的方式 - 從薪資到福利，再到設備和應用程式。
HROne
hrone.cloud
HROne 是面向未來的 HCM 套件，可實現人力資源流程自動化、簡化人際互動並提供可行的見解以建立更好的工作場所。為了讓人力資源的一切都實現自動駕駛，我們成功地簡化了整個員工生命週期的人力資源職能，為 1,100 多家企業節省了數百萬個小時。此計數包括來自 20 多個行業的名稱 - Timex、ABP、Lux Cozi、Droom、Amar Ujala、Haier、Bikanervala、Weikfield、Burberry、Harvest Gold、Studs、Nippon Steel、Annapurna、Nissin、TravelXp、Career Launcher 和 Paynearb...
Asanify
asanify.com
Asanify 是一站式解決方案，可滿足您組織的端到端人力資源管理要求。它還提供了無憂且完全自動化的薪資解決方案，非常適合新創公司和快速成長的企業。您可以免費開始使用我們的從僱用到退休系統。一鍵式薪資應用程式可讓您執行薪資和轉賬，不僅為您的本地員工，也為全球承包商。我們與 Slack、Excel、Google Suite 和 Whatsapp 的整合使您的 HRMS 訪問變得非常方便且適合聊天。我們靈活且完全可配置的平台與 24*7 客戶支援相結合，將使您的組織的人員管理變得非常輕鬆。
Onfolk
onfolk.com
英國薪資，自動化以節省時間。簡單、有效率且無錯誤的支付團隊費用的方式。幾分鐘內即可付款，定價簡單，專家支援。
Craze
crazehq.com
為新創公司提供一站式人力資源、薪資和合規服務。 雄心勃勃的創辦人利用 Craze 來無壓力地經營他們的公司。我們自動處理人力資源、薪資和合規事宜，讓您可以專注於發展您的業務。
B4B Payments
b4bpayments.com
使用 Mastercard® 和 Visa ® 預付卡控制公司支出並節省時間。如果有更多時間，您的企業可以實現什麼目標？
Talenox
talenox.com
Talenox 是一款以雲端為基礎的薪資和休假管理軟體。我們在 3 個市場開展業務並進行在地化：新加坡、香港和馬來西亞。 Talenox 是一個完整的集中式系統，無縫整合了個人資料、薪資和休假。對於任何人來說，這是一個非常簡單且用戶友好的解決方案；不僅僅是人力資源專業人士。 Talenox 始終了解我們所在的 3 個不同市場的最新就業法和勞動法變更。使用起來非常簡單，無需特殊訓練。如果您需要任何協助，我們友善的支援團隊將在工作時間內為您提供協助，回應率為 100%。
Trinet Expense
app.trinetexpense.com
TriNet（NYSE：TNET）是一家專業雇主組織 (PEO)，為中小型企業 (SMB) 提供按行業量身定制的全方位人力資源解決方案服務。為了使中小型企業擺脫耗時的人力資源複雜性，TriNet 提供人力資本專業知識、福利、風險緩解和合規性、薪資和即時技術。從大街到華爾街，TriNet 使中小型企業能夠專注於最重要的事情——發展業務。 TriNet – 以人為本。欲了解更多信息，請訪問 TriNet.com 或在 Twitter 上關注我們 (@TriNet)
moorepay
moorepay.co.uk
Moorepay 是值得信賴的市場領導者，50 年來致力於為英國各行業和市場的企業提供輕鬆的薪資和人力資源服務。立即致電 0345 184 4615。
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo 是一種用於遠端招募的端到端解決方案。尋找候選人，透過我們的雇主服務進行招聘，透過我們的平台管理一切
Omni HR
omnihr.co
Omni 是一款一體化人力資源管理軟體，它重新定義了企業進行員工管理的方式。他們的使命很明確：幫助現代公司培養敬業且高績效的團隊。需點擊幾下即可造訪亞洲及其他地區。借助 Omni，您和您的團隊的寶貴時間不再浪費在資料輸入或管理任務上，而是用於推動業務成長的策略計劃和有意義的互動。
Superworks
superworks.com
SUPERWORKS 專注於企業變革，幫助他們創造充滿活力的工作場所，進而提高生產力。我們的方法以人為本，確保每個人在其職業環境中感到積極、有價值和成就感。我們的核心願景是引領技術發展並為客戶提供未來成功的必要工具。我們相信，透過軟體即服務 (SaaS) 的力量，企業能夠實現指數級成長。我們的使命是提供尖端的技術解決方案，不僅簡化業務運營，而且簡化流程，確保全面的效率和有效性。
Warp
joinwarp.com
Warp 是一個為創辦人打造的現代化薪資、合規和福利平台。我們將所有州稅務登記和合規性置於自動駕駛狀態，因此您無需再次登入另一個 .gov 網站。
Dappr
dappr.com
使用 Dappr 在一個地方開始並經營您的業務。組成您的 LLC 或 C 型企業、取得支票帳戶、設定會計、運行薪資單、發送發票等等。 Dappr 是您唯一需要的平台！
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent 是一種全球 EOR 解決方案，可讓您專注於發展世界一流的業務和團隊。作為您的合作夥伴，我們讓您能夠靈活地聘用最優秀的國際人才，而無需建立昂貴的本地實體。作為您的記錄雇主，我們讓您在世界任何地方都可以輕鬆進行遠端招聘。我們負責 160 個國家的所有就業管理和合規職責，同時為您的員工提供所需的工具和支持，讓他們感受到自己是您團隊的一部分。我們知道您的時間很寶貴，您需要一個值得信賴的合作夥伴來讓事情盡可能簡單，以便您可以繼續經營您的業務。 隨時隨地就業。無所不在。
Spendly
getspendly.com
B2B SaaS 平台使中小型企業能夠在支付處理、工資、商業保險、福利、PEO 服務和退休計劃上更明智地進行支出。 Spendly 利用您目前提供者的費率來尋找更低的費率 - 始終提供相同或更好的條款/服務。無縫比較頂級供應商的多個報價，只需更換提供者即可將營運費用減少 20-40%。讓最好的報價獲勝。
PayCaptain
paycaptain.com
PayCaptain 是一款薪資軟體，它改變了公司向員工支付薪水的方式。傳統的薪資流程已提升為高度自動化且高度有價值的員工體驗。 * 軟體和專家支援* HMRC 認可* 薪資節省* 緊急現金（又稱按需支付） * 普通數位認證薪資單* 薪資發放* 行動應用程式* 與許多HR 和T&A 系統整合PayCaptain 是B Corporation 並通過ISO27001 認證。
Carbonate
carbonateapp.com
Carbonate 可協助您追蹤公司的出席和休假狀況，並透過其內建的廣播和促銷訊息工具讓您與員工保持聯繫。
Everee
everee.com
Everee 是一個勞動力支付平台，可以輕鬆地每天（甚至在週末和假日）向人們支付工資，這是工人喜愛的福利。我們消除了薪資帶來的所有繁忙工作，因此您可以在幾秒鐘內支付工資並重新開始經營您的業務。使用我們的平台來管理員工並為其支付工資，或利用我們的技術解決方案（包括 API 和嵌入式組件）來大規模支付 1099 名和 W-2 員工的工資。如果您想快速支付員工工資，但需要等待數週甚至更長時間才能收到客戶的工資，我們可以幫助您彌補這一差距。我們為您支付工人工資。您在開立發票後付款給我們。
SubItUp
subitup.com
SubItUp 是一個業界領先的、聰明的、可自訂的線上員工調度平台，圍繞著您的業務而構建。 SubItUp 首先讓專家團隊了解您的排程流程，從而簡化並改善您的排程流程。然後，我們的勞動力專家幫助您配置SubItUp，以自動收集可用性和生成計劃，消除整個企業的計劃衝突，建立適合您團隊的考勤時鐘，將時間和出勤數據傳達給您的薪資軟體，並滿足最高的可訪問性以及一路上的合規標準。是時候找回你的時間了。是時候對員工進行自動化管理了。而且，是時候專注於您每天需要完成的所有其他任務了。 SubItUp 的專有平台是從頭開始開發的，旨在最大限度地延長您處理業務相關任務的時間並最大限度地減少勞動力管理問題。
Pletox
pletox.com
一個一體化平台，旨在透過人力資源、薪資、聊天、專案、任務、營運等工作流程自動化和優化勞動力管理。
Remofirst
remofirst.com
Remofirst 代表您在 180 多個國家/地區僱用全職員工和/或承包商。無需花費數月和數萬美元建立本地實體來與您的頂尖人才合作。使用當地合規合約支付、管理和入職全職員工和/或承包商，同時避免錯誤分類風險、通過合規審計並在一個地方管理您的國際員工隊伍。
Empeon
empeon.com
Empeon 是一個靈活的平台，讓公司可以輕鬆管理所有人力資源和薪資需求。通常，公司聲稱他們有此功能，但他們只有連接的能力，從而造成瓶頸並減慢營運速度。快來測試我們的平台，看看為什麼它真正最適合您的業務。