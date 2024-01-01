薪資服務 - 最受歡迎的應用程式 - 安奎拉

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薪資服務公司負責員工薪資流程的外包。他們處理計算員工工資、向員工支付款項以及製作 W-2 等納稅表格等任務。其中相當多的公司為員工提供自助服務介面，讓他們可以輸入工作時間、更新個人資訊以及存取與稅務相關的詳細資訊。此外，他們通常會向雇主提供有關員工薪資和勞動力的綜合報告。通常，這些公司與公司內的人力資源或會計部門合作。然而，某些企業可能會選擇更複雜的方法，並使用專門的軟體來監督其薪資流程。
提議新的應用程式
ADP
adp.com
ADP 提供業界領先的線上薪資和人力資源解決方案，以及稅務、合規、福利管理等。透過 ADP 獲得最佳效果。
Kwork
kwork.com
Kwork 是一個全球自由職業市場，提供起價 10 美元的固定價格服務。從網頁開發和設計到音樂創作、SMM、SEO、影片編輯等等 - 總有一款服務可以滿足您的各種需求！
Zenefits
zenefits.com
Zenefits 是一家總部位於美國的公司，為公司提供基於雲端的軟體即服務來管理人力資源，特別注重幫助他們辦理健康保險。Zenefits 成立於 2013 年。總部位於舊金山。
Alight
alight.com
從受聘到退休，甚至以後，您的員工都依賴您提供資源來增強他們的健康、財富和福祉。透過數據和技術將權力交給他們，透過及時、更廣泛的互聯洞察提供清晰的資訊。為您的員工和企業帶來更好的成果。
TriNet Hire
app.trinethire.com
TriNet Hire 是一款簡單且強大的基於雲端的招募工具，可輕鬆發佈到招募網站和管理候選人。輕鬆建立新的職缺貼文並將其發佈到重要的職位委員會。透過社群媒體進行宣傳並審查履歷、下載提交的文件並附加回饋、評級和關鍵字。 TriNet Hires 線上和行動應用程式讓您的企業能夠快速且有效率地聘用最優秀的人才。
Allevity
allevity.com
Allevity 讓客戶可以自由地重新做他們喜歡做的事情。 45 年來，他們透過一整套全面的雇主解決方案讓雇主安心無憂。客戶相信 Allevity 能夠專業地處理他們的人力資源、薪資、招募和人員配置。 Allevity 的使命是成為您的最佳商業決策。人力資源Allevity 透過以下方式幫助您經營業務： - 解讀不明確的僱傭法律和法規- 使您的公司符合勞工標準- 處理福利和工人賠償- 將您從繁瑣的員工任務中解放出來薪資Allevity 的薪資外包選項讓您有時間重新投入工作。我們提供： - 薪資處理的繁重工作 - 真正合作夥伴關係的體驗 - 為您的帳戶配置的軟體框架 您保留： - 您想要多少參與...
Insperity
insperity.com
自 1986 年以來，Insperity 提供人力資源和商業解決方案，幫助美國最好的公司繁榮發展。
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors 是一家提供稅務準備和規劃服務的公司，旨在協助個人和企業應對任何複雜的稅務狀況。
Fairtme
fairtime.com.au
薪資合規變簡單。 我們幫助澳洲企業管理其工資合規義務。 Fairtime 軟體可確保您的員工在每個薪資週期中獲得正確的薪資。
ChaadHR
chaadhr.com
ChaadHR 是全球領先的就業平台，讓企業能夠輕鬆地在國際上聘用團隊。 ChaadHR 負責數十個國家的國際薪資、福利、稅收、股票選擇權和合規性。我們鐵定的智慧財產權保護和業界領先的安全保證讓您在全球範圍內高枕無憂。我們只收取固定的一筆低統一費率費用，而不是按百分比收取，以便幫助您控制預算。
PayEntry
payentry.com
Payentry 提供的技術使薪資服務變得簡單——強大的處理引擎以及最直觀的工作流程和使用者體驗。我們的最新版本 NextGen 讓 Payentry 線上薪資軟體平台變得更快、更整合且更易於使用。了解與我們的客戶一起建立、為我們的客戶打造的薪資平台的差異。
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo 幫助求職者在呼叫中心、製造、航運和其他輕工業行業找到工作
G&A Partners
gnapartners.com
透過在人力資源、員工福利、薪資管理和工作場所安全領域提供經過驗證的解決方案和技術，G&A Partners 減輕了繁瑣的管理任務的負擔，使企業主能夠將時間、才能和精力集中在公司發展上。作為人力資源外包供應商，G&A Partners 為您提供專注於業務所需的時間。我們的合作關係並不是從推銷開始，而是從發現您獨特的業務需求並制定客製化的、透明的解決方案開始。憑藉經過認證的人力資源專家、尖端技術和以客戶為中心的方法，我們可以減輕您的人力資源負擔，並幫助您制定人員策略，將時間重新交到您手中。
FrankCrum
frankcrum.com
FrankCrum 提供外包人力資源、薪資和薪資管理、員工福利和福利管理、401(k)、工人薪資和人力資源解決方案。